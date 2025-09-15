הסוד של ישראלים מנוסים שטסים גם חכם וגם בסטייל

הכתבה מטעם אמריקן אקספרס

הישראלים של היום כבר לא טסים רק בשביל "לברוח מהשגרה". הם מנוסים ומתוחכמים בהרבה. מתכננים, משווים, מזמינים לבד ולוקחים אחריות על כל פרט ופרט. הם יודעים להוציא פחות ולהפיק הרבה יותר. הם מחפשים את מה שייתן להם בנסיעתם את המקסימום - לא רק במחיר, אלא גם בשירות, בנוחות ובחוויה.

בקיצור, התייר הישראלי של היום לא מוכן להתפשר והוא גם לא צריך.

כאן בדיוק נכנס לתמונה כרטיס הפלטינה של אמריקן אקספרס. כרטיס אשראי שהוא הרבה יותר מאמצעי תשלום. הוא שותף למסע. מין שותף שקט שמייצר רגעים של נחת בדיוק ברגע המתאים.

לדברי גורמים בחברה, כרטיס הפלטינה של אמריקן אקספרס מציע ללקוחותיו Value for money הבא לידי ביטוי באיכות חיים, שירות וחוויה שלא נהוג לצפות מכרטיסי אשראי.

צילום: באדיבות אמריקן אקספרס

מתחילים ליהנות עוד לפני שממריאים

המטיילים הישראלים המנוסים יודעים: טיול טוב מתחיל הרבה לפני הצ'ק אין.

ואכן, כרטיס הפלטינה של אמריקן אקספרס מציע חוויה אחרת לגמרי כבר בשדה התעופה. במקום לשבת ליד שער היציאה ולחכות לעלות למטוס, מחזיקי פלטינה של אמריקן אקספרס נהנים מגישה חינם לטרקליני VIP בעולם. כגון טרקליני Centurion היוקרתיים, טרקליני Delta Sky Club בארה"ב ובנוסף שתי כניסות חינם בכל שנה באמצעות כרטיס Priority Pass ליותר מ-1,200 טרקלינים ברחבי העולם.

אמריקן אקספרס היא חברת כרטיסי אשראי המפעילה טרקליני VIP בשדות תעופה ברחבי העולם ללקוחותיה.

הטרקלינים המיוחדים בשדות התעופה הם ההפך הגמור מהמתנה לטיסה בבתי הקפה והמסעדות הפתוחות לכל הנוסעים.

הטרקלינים מציעים אווירה שקטה, כיבוד איכותי בחינם, אינטרנט אלחוטי, ולעתים גם מקלחות ואזורי עבודה. למי שמעדיף כריך ושתייה מהירים לפני הטיסה, כרטיס האשראי הזה כולל גם הטבה ייחודית ב"לה פרינה" בנתב"ג, במקום כניסה לטרקלין.

צילום: באדיבות אמריקן אקספרס

קונים וצוברים בכל עסקה

אחד היתרונות המבריקים במיוחד של כרטיס הפלטינה הוא תכנית הנקודות שלו - Membership Rewards®. בכל רכישה, בארץ או בחו"ל, הכרטיס צובר נקודות החל מהשקל הראשון.

אם משלמים בחו"ל, באתרים בינלאומיים או בארנק דיגיטלי (Apple Pay/Google Pay) - צוברים פי 2 נקודות.

הנקודות הנצברות בכרטיס הפלטינה אינן פוקעות, לא נעלמות, וניתן בכל זמן להמיר אותן לטיסות, חופשות, בתי מלון, הופעות, ואפילו לרכישות שוטפות בבתי עסק בארץ. המרות אלה משתלמות במיוחד. בין השאר אפשר להמיר אותן כיום לטיסות באל על, דלתא, אייר פראנס, KLM ולרשת מלונות Hilton ו-Marriott. אלה יתרונות מובהקים למי שמרבים לטוס.

צילום: באדיבות אמריקן אקספרס

מלונות? תמיד בחדר הנכון

כשהישראלי מגיע למלון הוא מצפה להרבה. לחדר משודרג, לצ’ק-אין מוקדם או מאוחר. אלה כבר לא בקשות חריגות, אלא סטנדרט חדש.

עוד אומרים בחברה, שלקוחות פלטינה נהנים ממעמד זהב אוטומטי ברשתות Marriott Bonvoy ו-Hilton Honors, ומעמד פרימיום ברשת Radisson. כל אלה כוללים הטבות ממשיות: שדרוגים על בסיס מקום פנוי, כניסה מוקדמת, עזיבה מאוחרת, צבירת נקודות ביחס מועדף ועוד תנאי שהות מועדפים.

בנוסף, הזמנה של החופשה דרך מוקד ה-Travel הייעודי של אמריקן אקספרס, מאפשרת שימוש בנקודות כהנחה ישירה. ובמקרה של מלונות יוקרה הכלולים בתכנית FHR (Fine Hotels & Resorts) - ההטבות אפילו משתדרגות: שדרוג חדר, קרדיט כספי לתשלומים במלון, עזיבה מאוחרת ועוד פינוקים שהופכים את השהיה לחוויה.

ביטוח ושקט נפשי

נסיעה לחו"ל היא תמיד חוויה, אבל היא גם דורשת התארגנות. מחזיקי כרטיס הפלטינה ל-7 ימי ביטוח חינם ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל לכל תקופת הנסיעה, ללא הגבלה דרך AIG. הטבה זו שווה לא מעט, מבטלת את הטרחה הכרוכה במציאת ביטוח מתאים ובעיקר - מוסיפה שקט נפשי לפני ההמראה.

גם פרימיום - גם משתלם

למרות המעטפת היוקרתית, מה שכובש במיוחד את ליבם של הישראלים הוא השילוב של חוכמה כלכלית עם ערך מוסף אמיתי. "הישראלים לא שואלים כמה זה יעלה לי", אומרים בחברה, "אלא מה אקבל בתמורה".

ואכן עם כרטיס הפלטינה של אמריקן אקספרס יש תמורה. ועוד איזו תמורה:

● הטבות טרום טיסה , תמורת שימושים בכרטיס, כמו ספר לטיסה בנתב"ג, חבילת גלישה לחו"ל ועוד.

● יחס המרה משתלם לנקודות תעופה ומלונות.

● שירות אישי 24/7 באמצעות קונסיירז' פרטי.

● והכי חשוב - תחושה שמישהו חושב עליך, באמת.

בנוסף, כרטיס הפלטינה מאפשר לחלוק את יתרונות הכרטיס ומגוון ההטבות עם אדם נוסף מקרבה ראשונה או עם שותף עיסקי בחשבון ללא חיוב נוסף בדמי הכרטיס.

בקיצור, כרטיס הפלטינה היוקרתי של אמריקן אקספרס הוא חכם, הוא משתלם, והוא עם המון סטייל.

(*) כל המפורט מעלה נכון למועד הפרסום וכפוף לתקנון ולתנאי החברה. החברה רשאית לשנות את התנאים מעת לעת.

