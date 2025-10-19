האיתותים מחו"ל שלא מבשרים טובות למשקיעים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

תל אביב סיכמה שבוע מסחר מקוצר, אך דרמטי, על רקע תחילת יישום ההסכם לסיום המלחמה ולהשבת החטופים, כאשר ההסכם כבר נתקל במהמורות סביב סוגיית השבת החללים החטופים. המסחר ייפתח השבוע גם על רקע התנודתיות המוגברת בוול סטריט, בשל ההצתה המחודשת במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, כמו גם חששות מפני משבר פוטנציאלי בסקטור הבנקים בארה"ב.

הציפיות ליום שאחרי "חרבות ברזל" הפכו את מדד ת"א בנייה לכוכב של השבוע החולף, עם זינוק של כ־28% בתשעת ימי המסחר שעברו מאז הדיווחים על ההסכם המתגבש. הציפייה להורדת הריבית, לגידול בביקושים לקניית דירות ולחזרתם של עובדים ומשקיעים זרים, פיזרה אופטימיות בסקטור. עם זאת, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדד נחלש מעט, ייתכן שבשל מימושי רווחים אחרי העליות החדות.

השבוע, המשקיעים צפויים לבחון את המשך יישומה של הפסקת האש ברצועת עזה, כמו גם את התנודתיות המוגברת שנרשמת בימים האחרונים בוול סטריט. הבורסה ביום חמישי האחרון חתמה בירידות חדות יחסית. מדד ת"א-35 ירד ב-2% ומדד הביטוח איבד 6% מערכו. הסנטימנט השלילי נובע גם מסימני השאלה לגבי הפסקת האש ועתידה, לצד מימוש רווחים; זאת, לאחר שערב הגעת טראמפ לנאום בכנסת והחזרת החטופים, המדדים כבר גילמו ככל הנראה את מרב האופוריה הכלכלית.

ביום רביעי האחרון, התפרסם מדד מחירים לצרכן לחודש ספטמבר, שהיה נמוך משמעותית מהצפוי - ירידה של 0.6% למול צפי לירידה של כ-0.3% (ראו הרחבה תחת סעיף 4). בבית ההשקעות פסגות ציינו בהקשר זה כי "בעקבות ההפתעה במדד וסיום המלחמה, הפחתת ריבית בהחלטה הקרובה של בנק ישראל כמעט ודאית". נראה כי נתון זה, לצדד חששות שהתחילו להתגבר בארה"ב באשר למצבם של הבנקים, היו בין הגורמים שהובילו את מדד הבנקים התל אביבי לרשום ירידה חדה של 3.5% ביום חמישי האחרון. ההסכם שנחתם מול חמאס, כמו גם התקררות האינפלציה, מקרבים הורדת ריבית מצד בנק ישראל, מה שבעיני המשקיעים עשוי לפגוע ברווחי הבנקים.

למרות ששבוע המסחר בוול סטריט נחתם בעליות שערים נאות, ההשפעה של מניות הארביטראז' שנסחרות בעיקר בבורסות ניו יורק ובתל אביב, תהיה שלילית בתחילת המסחר. המניות צפויות להשפיע לשלילה בשיעור של 0.6%- על המסחר בתל אביב. בין המניות החשובות בהשפעתן על הפער, נמצאת מניית ענקית התרופות טבע שתפתח בפער ארביטראז' שלילי של 2.8%-. כל סקטור התרופות נמצא בחודש האחרון תחת ביקורת ציבורית גלוי מצד הנשיא טראמפ וממשלו. וייתכן שעניין זה מעיב גם מניית טבע בתקופה האחרונה.

עוד בולטת לשלילה בפערי הארביטראז' היא מניית אלביט מערכות . היא תפתח את המסחר היום עם פער שלילי של 3.4%-, לאחר שמנייתה ירדה ב-2.4% בוול סטריט למחיר שמגלם לה שווי שוק של 23 מיליארד דולר. עם זאת, נזכיר כי מתחילת השנה, עלתה המניה בתל אביב במעל ל-70%. על רקע הפסקת האש המתייצבת לפי שעה באזורנו, סובלת מניית אלביט, כמו עוד מניות של חברות ביטחוניות כדוגמת ארית תעשיות (יצרנית מרעומים שאינה דואלית) ואחרות, מגמה שלילית בשבוע החולף, בשל חשש מירידה בפעילותן העסקית בעתיד.

עוד שתי מניות גדולות בתל אביב, שהינן דואליות, שיפתחו את המסחר במגמה שלילית הן נובה וקמטק , שתיהן יצרניות ציוד לענף השבבים. הן תפתחנה את המסחר בפער שלילי של כ-2% כל אחת.

בוול סטריט, המשקיעים סערו בימים האחרונים מחשש להתחדשות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. מוקדם יותר החודש, איים טראמפ לחזור ולהטיל מכסים גבוהים על סין, אך בשבוע שעבר הפיג חלק מהחששות של המשקיעים, כאשר אמר שהטלת מכסים גבוהים ותלת-ספרתיים על סין אינה "ברת־קיימא". טראמפ גם צפוי להיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג בעוד שבועיים, במה שנראה כצעד נוסף שעשוי להקטין את מפלס המתח בין המדינות.

לבסוף, חתמו ביום שישי המדדים המובילים של וול סטריט את המסחר בעליות שערים מתונות, כאשר מדד S&P 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו בכ-0.5% כל אחד. בסיכום שבועי, היה זה שבוע מוצלח, בו עלו המדדים האמריקניים המובילים (בהתאמה) ב-1.7%, ב-2.1% וב-1.6%.

בעוד שבתחילת השבוע, הבנקים הגדולים בארה"ב פתחו את עונת הדוחות בארה"ב ברגל ימין, כשרובם ככולם עוקפים את תחזיות האנליסטים, החגיגה לא נמשכה זמן רב. ביום שלישי האחרון, מנכ"ל ג'יי. פי. מורגן, ג'יימי דיימון הזהיר מפני צרות בתחום האשראי, לאחר שהבנק הפסיד כ־170 מיליון דולר בשל החשיפה לחברת מימון הרכב Tricolor, שפשטה רגל.

גם בנק ההשקעות ג'פריז עמד לאחרונה בסיטואציה דומה עם ספקית חלקי הרכב First Brands, שגם היא פשטה את הרגל, אם כי במקרה האחרון החשיפה הייתה סביב 40 מיליון דולר. "כשרואים מקק אחד, יש כנראה יותר - כולם צריכים לנקוט במשנה זהירות", אמר דיימון. "היה לנו שוק אשראי שורי ברוב הזמן מאז 2010. אלו סימנים מוקדמים שיש בשוק עודף מסוים בגלל זה. אם באמת נראה ירידה, אנחנו הולכים לראות עוד לא מעט בעיות אשראי".

דבריו של דיימון קיבלו משנה תוקף בהמשך השבוע. בסוף השבוע, התגבר גם חשש מוגבר ליציבותם של הבנקים האזוריים בארה"ב. אחד הבנקים, בשם זיונס (Zions) מחק הלוואה בסך של 50 מיליון דולר על רקע הליכים משפטיים. בנק אחר, ווסטרן אליאנס (Western Alliance) דיווח על תביעה שהוגשה נגדו בחשד להונאה. בשישי נרשמה התאוששות במניות שני הבנקים האמורים. מניית זיונס זינקה בשישי ב-5.2%, ומחקה חלק מהירידות, אך את השבוע עדיין סיימה בירידה של 5.1%. גם מניית ווסטרן אליאנס בנקורפ עלתה בשישי ב-3.1% אך עדיין סיכמה את השבוע בירידה של 3.3%.

הבנקים האלו המכונים אזוריים, בשל היקפי פעילותם הקטנים יחסית לבנקים הגדולים של ארה"ב, עדכנו את המשקיעים אודות האשראי הבעייתי והציתו גל של חששות. נראה שביום שישי כאמור נרשמה רגיעה מסוימת בנושא. כמו כן, יש לציין שבשבוע שעבר דיווחו הבנקים הגדולים בארה"ב על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, כך שנראה שיש סתירה בין שתי המגמות.

בגזרת עונת הדוחות, ענקית השבבים הטייוואנית TSMC ניפצה ביום חמישי האחרון את תחזיות האנליסטים ודיווחה על זינוק של כ-40% ברווח הנקי, על רקע הביקושים ההולכים וגוברים לשבבי AI. גם יצרנית המזון נסטלה (שמחזיקה גם באסם) זינקה, לאחר שהחברה הודיעה על פיטורי 16 אלף עובדים (6%) עד שנת 2027.

עונת הדוחות תמשיך לצבור תאוצה השבוע. בין החברות שידווחו: חברת הסטרימינג נטפליקס , יצרנית הרכב טסלה , חברת השבבים אינטל , יצרנית המשקאות קוקה קולה , יצרנית הנשק RTX , וגם חברת האוטוטק הישראלית מובילאיי . במקרה של טסלה, המייסד והמנכ"ל אילון מאסק הכניס את החברה לרכבת הרים של ממש בשנה האחרונה סביב יחסיו עם הנשיא האמריקאי טראמפ. מניית טסלה אמנם התאוששה מאז הנפילה בצל הסכסוך בין מאסק לטראמפ, אך מתחילת השנה, היא מציגה תשואה של 14%, דומה למדד S&P 500. במבט של שנה, המניה הכפילה את שוויה.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב המקומי הגיב גם הוא לחיוב לחתימה על ההסכם בין ישראל וחמאס, מה שבא לידי ביטוי בביקושים ערים לאג"ח, בעיקר ממשלתיות. בסיכום שבועי, רשם מדד תל גוב־שקלי 10+ עלייה של כ-1.1%, כאשר מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו עליות של 0.2%-0.4%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו עליות ביום שישי האחרון לכל אורך העקום, על רקע החששות מפני משבר אשראי פוטנציאלי בסקטור הבנקים. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של 4.01%; התשואה לשנתיים עלתה בכ-4 נקודות בסיס, לרמה של 3.46%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במטבע חוץ, השקל נחלש השבוע גם ביחס לדולר וגם ביחס לאירו. שער הדולר היציג התקרב שוב ל־3.3 שקל לאחר שבשבוע שעבר ירד לשפל של מעל שלוש שנים, כ־3.24 שקל. בפרספקטיבה רחבה יותר, השקל התחזק מתחילת השנה בהשוואה לדולר בכ־9.5%, בעוד שהאירו עלה ב־1% לעומת השקל בתקופה זו.

בבלקרוק התייחסו השבוע להיחלשות הדולר בעולם מתחילת השנה, ולהערכתם לא מדובר בשינוי מעמדו כ"מקלט בטוח". בבלקרוק סבורים שהדולר נסחר מול המטבעות המובילים בהתאם למגמות היסטוריות והושפע בעיקר מהצפי להפחתת ריבית הפד וחששות מפני חוב.

בזירת מחיר הזהב, שלא מפסיק לשבור שיאים בשנה החולפת, נרשמה רגיעה יחסית ביום שישי. מחירה של אונקיה ירד בכ-1% ל-4,294 דולרים, אך בסיכום השבוע החולף, הוא עלה בכמעט 6%. כמו כן, בחצי השנה האחרונה, טיפס מחירו בכ-30% ושבר את רף "4,000 הדולרים" הסימבולי. מחיר הזהב הופך למפלט למשקיעים שחוששים ממשברי חוב של ממשלות, והוא נחשב למעין נכס שמגדר סיכונים אינפלציוניים. הוא גם מהווה מעין מפלט, או נכס פחות מסוכן, כאשר התנודתיות בשווקי המניות גוברת והמשקיעים רוצים לגדר חלק מהסיכון. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל התפרסם טור דעה של ג'יימס מקינטוש, שהעריך שיש ספקולטיביות יתר במחירו הנוכחי של הזהב.

בנוסף, מחיר הנפט האמריקאי נסחר ביום שישי סביב 57 דולרים לחבית, וגם כאן מדובר ברגיעה יחסית. הנשיא טראמפ בדרך להיפגש עם פוטין, והוא הביע את דעתו שוב כיצד יש לסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כל רגיעה אפשרית מול רוסיה משמעותה מבחינת הסוחרים בזהב השחור, עלייה של ההיצע העולמי בהפקה שלו, מה שמקטין את מחירו. בתוך שבוע, איבד הנפט 3% מערכו.

התנודתיות שנרשמת בימים האחרונים בשוק המניות האמריקאי משפיעה לרעה על שוק הקריפטו. מחיר הביטקוין צנח בחדות ביום שישי האחרון לרמה של 105 אלף דולר, ומאז הספיק להתאושש מעט, כאשר היום הוא נע סביב 107 אלף דולר.

4. מאקרו

בפתח שבוע המסחר, יתעניינו המשקיעים בסקירה מיוחדת שהפיצה חברת מודי'ס ביום שישי. חברת דירוג האשראי הבין־לאומית לא הודיעה על שינוי הדירוג של ישראל בעקבות הפסקת האש והסתפקה בסקירה שבחנה את השפעת הסכם הפסקת המלחמה בעזה על מדינת ישראל. שם ציינו כי בסך הכל "ההסכם הוא חיובי לאשראי עבור ישראל", אך הוסיפו כי "כל תועלת משמעותית לפרופיל האשראי של ישראל מההסכם, תגיע לאחר מעבר מתמשך מעבר לשלב הראשוני".

במודי'ס המשיכו להתריע כי "הסיכונים נותרים גבוהים שההסכם לא ייושם במלואו, מה שעלול להוביל לשבירת הפסקת האש ולחידוש הסכסוך הצבאי בעזה". כאמור, ההודעה אינה מהווה שינוי בדירוג האשראי של ישראל, שנותר על Baa1 עם תחזית שלילית. במודי'ס מעריכים כי ישראל תצמח השנה ב-2.5%, חלף תחזית קודמת לצמיחה של 2%. ובשנה הבאה תירשם צמיחה של 4.5%.

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, שפורסם בשבוע שעבר, הפתיע כשירד ב־0.6%, בעוד שהתחזית בשוק הייתה לירידה של 0.3%, והאינפלציה השנתית התמתנה ל־2.5%. מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, ציין שההתמתנות באינפלציה הייתה יחסית רוחבית. להערכתו, ההפתעה במדד נבעה מרכיבי הדיור והטיסות לחו"ל, ואילו שאר הרכיבים תאמו את הציפיות. במקביל, במגדל שוקי הון ציינו כי "מלבד סעיפי התחבורה והתקשורת, בקצב שנתי נרשמה התמתנות בעליות המחירים בכל הסעיפים בהשוואה לאוגוסט", והעריכו כי סעיף השכירויות שהתמתן ימשיך להתקרר בחודשים הקרובים.

בעקבות ההפתעה במדד המחירים לצרכן, שפריר מבנק הפועלים כתב כי "הירידה החדה במדד ספטמבר, בשילוב עם ההתחזקות הניכרת בשער השקל והתמתנות הסיכונים הגיאופוליטיים תומכים בהערכה כי הריבית תרד בנובמבר". הוא ממשיך להמליץ להקטין את החשיפה לאיגרות החוב הצמודות למדד. גם במגדל שוקי הון מעריכים שהריבית תרד בנובמבר. גם אם תהיה הפתעה קלה כלפי מעלה במדד אוקטובר, לדבריהם, בנק ישראל מקדיש חשיבות גדולה יותר לרגיעה הביטחונית מאשר לקצב התמתנות המדד.

נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הבא כוללים את פדיון רשתות השיווק ונתוני מכירות דירות, שניהם עבור החודשים יוני־אוגוסט. ברחבי העולם, יתפרסמו כמה נתונים בולטים, ביניהם נתוני אבטלה, ומדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר בארה"ב (בהנחה שהשבתת הממשל תסתיים; מדד המחירים אמור להתפרסם בכל מקרה). יו"ר הפד ג'רום פאוול אותת בשבוע שעבר שהורדות ריבית נוספות בדרך, בין היתר, בשל חולשת שוק העבודה. במידה רבה, הנתונים שיפורסמו בשבוע הקרוב יקבעו האם הורדות הריבית יתקיימו כמתוכנן - שתיים עד סוף השנה.

5. תחזית

חברת התוכנה סיילספורס (salesforce) עדכנה השבוע את יעד ההכנסות שלה לשנת 2030 והיא צופה הכנסות של יותר מ־60 מיליארד דולר, המשקפות קצב צמיחה שנתי אורגני של מעל 10% בשנים הבאות ונראה שהאנליסטים מרוצים.

בג'פריס, למשל, מעודדים מהיעד וממליצים על המניה ב"קנייה" במחיר יעד של 375 דולר, שמשקף פרמיה של 59%. האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס גם ציין שהוא מזהה חוזקה בתחום העסקים הקטנים והבינוניים. גם בנידהאם ממשיכים להמליץ על המניה ב"קנייה" במחיר יעד של 400 דולר (פרמייה של 69%).

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים חיוביים על המניה, חלק קטן ניטרליים ואחד שלילי, ומחיר היעד הממוצע של כולם משקף פרמיה של כ־39%. החברה בניהולו של מארק בניוף נסחרת בניו יורק בשווי 225 מיליארד דולר. מוקדם יותר השנה, סיפר בניוף שסיילספורס החליפה 4,000 עובדים שפוטרו ב־AI.