1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר כפי שננעל אתמול - בעליות. השוק צופה נכון לעכשיו שהפסקת האש תישמר, ועדיין מדובר בהסכם שברירי, אתמול קרא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לחמאס להחזיר את גופות שני האמריקנים בהן הוא מחזיק ואיים, כי אם לא יעשו זאת, "מדינות אחרות ינקטו צעדים".

השוק המקומי יקבל רוח גבית מהבורסות בעולם שמזנקות הבוקר לאחר שבכירים מארה"ב ומסין גיבשו אתמול את המסגרת להסכם סחר שבכוונת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סין, שי ג’ינפינג. טראמפ החל את הביקור באסיה וייפגש עם ראש ממשלת יפן שצפויה ולהכריז על הסכמי סחר.

אתמול, העליות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט הגיעו גם לבורסה בת"א. מדד ת"א 35 התקדם בכ־1%, בהובלת מניות השבבים הדואליות נובה, קמטק וטאואר, ומדד ת"א 90 טיפס בכ־1.1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנייה הוביל את העליות והתחזק בכ־2.2% וגם מדד הנפט והגז עלה ביותר מ־1.3%.

מדד ת"א־קלינטק בלט לחיוב במהלך יום המסחר וקפץ בכ-1.7%, על רקע מספר דיווחים מעודדים מצד חברות בתחום האנרגיה המתחדשת. הבולטת מביניהן היא דוראל אנרגיה, שקפצה במעל 4%, בעקבות חתימה על עסקה בשווי מיליארד וחצי שקל, להקמת שדה סולארי בטקסס, ארה"ב.

גם מדד רשתות השיווק בלט לחיוב, עם עלייה של כ-1.4%, בהובלת פוקס , דלתא מותגים ויוחננוף .

המניות הביטחוניות ארית תעשיות , נקסט ויז'ן ובית שמש , שסופגות לחצים מאז החתימה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה, סיימו את היום בירידות של 1%-3%. גם אל על ירדה קלות, ומתחילת החודש נפלה בסך הכל בכ-13%. מנגד, אלביט מערכות סיימה את היום בעלייה של כ-2%.

מניות נוספות שריכזו אתמול עניין:

הפניקס תשקיע עד מיליארד שקל בחמישה פרויקטים של EDF ישראל - החברה תרכוש 49% מפרויקטים בהספק מצטבר של 750 מגה־ואט ויכולת אגירה של 2.5. העלות הכוללת תהיה עלות כוללת של 2.7 מיליארד שקל והקמת עלות כוללת של 2.7 מיליארד שקל והקמת הפרוייקטים תחל בעוד שנתיים.

מניית מספנות ישראל עלתה בכ-3% לאחר שהחברה המפעילה נמל במפרץ חיפה, חתמה על הסכם מתן שירותים ל-10 שנים עם שברון.

רשת דן מלונות מרחיבה את פעילותה הבין־לאומית ונכנסת לראשונה לשוק הנדל"ן האמריקאי, עם רכישתו של מלון NoMo SoHo במנהטן, ניו יורק, תמורת 125 מיליון דולר מחברת ספיר קורפ. עקב הדיווח, המניה זינקה במעל 5%.

מניית זוז פאוור , שהודיעה בסוף חודש יולי על מיקוד עסקי חדש והפיכתה לחברת אוצר שמחזיקה במטבעות ביטקוין, זינקה בכ-20% ללא חדשות. אלקטריאון ממשיכה במומנטום החיובי שלה מסוף השבוע שעבר, אז דיווחה על הצלחה בניסוי שביצעה במסגרת פרויקט להקמת כביש חשמלי בצרפת.

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות חדות בהובלת בורסת טוקיו שעולה ב-2.2%, מדד הניקיי 225 של יפן חצה ביום לראשונה את רף 50,000 הנקודות, כאשר המשקיעים בירכו על ההתקדמות בשיחות הסחר בין ארצות הברית לסין ועל המומנטום החזק בוול סטריט. ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ’י, צפויה להיפגש השבוע עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במהלך ביקורו ביפן. דרום קוריאה ב-2%, שנגחאי עולה ב-1%, כך גם מדד הנג סנג בהונג קונג.

עליות גם בחוזים העתידיים בוול סטריט - נאסד"ק ב-1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.6%. המסחר בניו יורק יפתח בשבוע הקרוב ב-15:30 בעקבות שעון החורף בישראל.

מדדי המניות בוול סטריט המשיכו בשבוע שעבר לשבור שיאים חדשים, לאחר שנתוני האינפלציה התקבלו בברכה בשווקים שחוגגים החודש שלוש שנים לשוק השורי - זאת למרות המתחים המחודשים מול סין, שוק עבודה חלש, השבתת הממשל, והחששות סביב שוויין הגבוה של חברות הטכנולוגיה שעוסקות בתחום הבינה המלאכותית.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מזכיר ש" ההיסטוריה מלמדת כי השוק השורי הנוכחי אינו צעיר, אך גם רחוק מלהיות זקן - למעשה, ייתכן והוא באמצע הדרך. ב-80 השנים האחרונות נרשמו 12 שווקים שוריים, שהניבו בממוצע תשואה מצטברת של כ-200% ונמשכו בממוצע כ-5 שנים. 8 מתוכם חצו את רף 3 השנים, והארוך מכולם (2009-2020) נמשך כ-11 שנים. לרוב, שוק שורי מסיים את דרכו בעקבות מיתון או מדיניות מצמצמת של הפד - שני תרחישים שלא בדיוק על הפרק כרגע, כאשר הפד כבר חזר להפחית ריבית, והכלכלה צומחת בקצב מהיר".

השבוע הקרוב צפוי אמנם להיות עמוס, עם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, והפגישה החשובה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג’ינפינג.

אבל שני ימים השבוע עשויים לקבוע את כיוון שוק המניות האמריקאי לשארית השנה - ביום רביעי וחמישי חמישה תאגידים - מיקרוסופט, אלפאבית (חברת האם של גוגל), מטא (פייסבוק), אמזון ואפל - שמהווים יחד כרבע ממדד S&P 500, יפרסמו את דוחותיהם הכספיים. מעבר להצצה המסקרנת לנתוני הרווח וההכנסות, המשקיעים יתמקדו בעיקר בתחזיותיהם לגבי פיתוח הבינה המלאכותית (AI).

ההשקעה בבינה מלאכותית הניעה את שוק השוורים בשלוש השנים האחרונות, אך שאלות גוברות בנוגע למועד שבו החברות יתחילו לראות תשואה על ההשקעות האדירות הללו מאיימות לפגוע בהתלהבות. השבוע "עשוי לקבוע אם הראלי יימשך או שייקח הפסקה", אמר טאלי לג’ר, אסטרטג השוק הראשי בקבוצת Wealth Consulting.

עד כה עונת הדוחות נפתחה חזק: יותר מרבע מהחברות במדד S&P 500 כבר פרסמו תוצאות, וכ-85% מהן עקפו את תחזיות וול סטריט - הביצועים הטובים ביותר בארבע השנים האחרונות, לפי נתוני בלומברג.

קבוצת "שבע המופלאות" - הכוללת את חמש החברות הללו לצד אנבידיה וטסלה - אחראית לכמעט מחצית מהעלייה של 15% במדד S&P 500 מתחילת השנה. עם זאת, כדי לשמור על המומנטום, המשקיעים מבקשים הבטחות מצד ענקיות הטכנולוגיה שהזרמת עשרות מיליארדי הדולרים לתשתיות מחשוב תימשך - ושבסופו של דבר גם תניב פירות.

מיקרוסופט, אלפאבית, אמזון ומטא צפויות יחד להוציא כ-360 מיליארד דולר בהוצאות הוניות (CapEx) בשנת הכספים הנוכחית שלהן - רובן קשורות ל-AI. על פי הערכות אנליסטים שאספה בלומברג, הוצאות אלו צפויות לזנק לכמעט 420 מיליארד דולר בשנה הבאה.

אבל, ההוצאות גבוהות בהרבה מההכנסות שהחברות הללו מייצרות מ-AI. עד כה, המשקיעים נתנו להן את "להנות מהספק", והעלו את מניות ענקיות הטכנולוגיה מתוך ציפייה שההשקעות הללו יאפשרו להן לשלוט ככל שהטכנולוגיה מתפשטת וככל שצצים שימושים חדשים ל-AI. "ככל שלא יופיע דבר שמעיד על סדקים בסיפור ההוצאות ההוניות על AI או בתחזית למוניטיזציה של AI, אני חושב שזה מספיק כדי לתמוך בשוק השוורים," אמר דיוויד לפקוביץ', ראש תחום מניות אמריקה ב-UBS.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ומדד תל גוב־שקלי 10+ נסחרו ביציבות. כלכלני לידר שוקי הון מעריכים כי "אם הפסקת האש תישמר, קיים פוטנציאל לרווחי הון באפיקים הארוכים, על רקע התמתנות באינפלציה, הורדות ריבית צפויות ושיפור אפשרי בדירוג האשראי בחודשים הקרובים".

בארה"ב, בשישי שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות, והתשואה על אג"ח לעשר שנים ירדה בנקודת בסיס אחת, לרמה של 3.99%. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבות לרגישות יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, ירדה בשתי נקודות בסיס, לרמה של 3.48%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר ב-0.2%, 3.27 שקלים לדולר ו-3.79 שקלים לאירו.

מחירי הנפט זינקו במהלך סוף השבוע במעל 5%, משלימים קפיצה של כמעט 7% בשבוע אחד. הסערה הגיעה בעקבות הסנקציות שהטיל הנשיא טראמפ על שתי חברות הנפט הגדולות ברוסיה, בעקבות חוסר־מוכנותה להתקדם לעבר סיום המלחמה מול אוקראינה. המהלך מגביר את החששות מפני פגיעה בהיצע הנפט, בין היתר, על רקע דיווחים לפיהם גם מעצמות כמו סין והודו הודיעו כי יחתכו באופן דרמטי את יבוא הנפט הרוסי.

הזהב מוסיף להחלש הבוקר בכ-1%, 4,095 דולר ללאונקיה. שוק הזהב געש בשבוע שעבר - לאחר השיא, נפל מחירו ב-5% ביום אחד, הנפילה הגדולה ביותר מזה 12 שנה. אבל בעוד הנפילה הזאת הייתה צפויה, רבים, לפי בלומברג, רואים בה הזדמנות.

מסינגפור ועד ארה"ב, סוחרים סיפרו לבלומברג כי ראו גל של ביקושים מצד אנשים שניסו לנצל את הירידות לקנייה. במקביל, מתרחשת "בהלת זהב" מסוג אחר בסוף השבוע בקיוטו, שם כמעט אלף סוחרי זהב, ברוקרים ומזקקים מקצועיים מתכנסים לכנס השנתי הגדול ביותר של תעשיית המתכות היקרות, שנפתח אתמול. על אף הזהירות שאפיינה את חלקם לאחרונה, גם בקרב המקצוענים ההתלהבות גבוהה הוהשתתפות בכנס שוברת שיאים.

הראלי הנוכחי מונע בעיקר על ידי גל רכישות של בנקים מרכזיים, שהתגבר לאחר הסנקציות על הבנק המרכזי הרוסי בשנת 2022, ועל ידי חששות גוברים מרמות חוב ממשלתיות בלתי־ברת־קיימא ברחבי העולם. הסיכון העיקרי האפשרות שבנקים מרכזיים יפחיתו את קצב הרכישות.

בארה"ב, סטפן גליסון מחברת Money Metals Exchange LLC ציין כי ההתעניינות מצד "קונים שמחפשים מציאות" עלתה מעבר ליכולת החברה להתמודד עם הביקוש. "אני מאמין שמחירי הזהב ימשיכו לעלות בטווח הארוך," אמר. "ראיתי בירידה הנוכחית הזדמנות."

4. מאקרו

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב סבור שסוף המלחמה והתקרבות של הורדת ריבית עשויים לשנות מגמה בשוק הדיור, אך חלק מהנסיבות שתמכו בעבר ברכישות דירות נחלשו או נעלמו.

לדבריו הגידול בהתחלות הבנייה גרם להצטברות מלאי הדירות החדשות העומדות למכירה שהמשיך לגדול בהתמדה. בשלב זה הוא מספיק לשנתיים וחצי של מכירות. מה גם שהמחירים מאד גבוהים, "היום נדרשות כ-170 משכורות ממוצעות כדי לקנות דירה ממוצעת, שיא של כל הזמנים. לצורך השוואה, בסוף 2020, לקראת העלייה החדה במחירי הדירות, נדרשו כ-140 משכורת".

זבז'ינסקי אומר גם שריבית בנק ישראל לא צפויה לרדת במהירות, אלא בהדרגה. "גם בסיום תהליך ההורדה היא לא צפויה להיות נמוכה יותר מהתשואה הממוצעת על השכרת דירות שעומדת על 2.5%-3.0%. מבחינת משקיעים, כדאיות רכישת דירה נחותה ביחס למצב שהיה עד לפני שלוש שנים כשהריבית הייתה אפסית".

מה שעוד מעכב את רכישת הדירות הוא ההחזר חודשי על משכנתא חדשה ממוצעת שעומד היום על כ-6300 שקל והוא גבוה בכ-45% משכר דירה ממוצע שמפרסמת הלמ"ס. "עד 2021 החזר על משכנתא היה בדרך כלל דווקא נמוך משכר דירה ממוצע, מבחינה תזרימית השכרת דירה זולה יותר ואינה מעודדת לקנות דירה".

בארה"ב, לאחר שלושה שבועות ללא נתונים רשמיים עקב השבתת הממשל (שמרגישה כמעט כמו נצח), פורסם סוף סוף מדד המחירים לצרכן, שהפתיע מעט כלפי מטה. המדד עלה ב-0.3% (צפי של 0.4%), והאינפלציה השנתית עלתה מ-2.9% ל-3.0%. אינפלציית הליבה האטה מ-3.1% ל-3.0%.

למרות שהאינפלציה ממשיכה לנוע סביב רמת ה-3.0% (מעל היעד של ה-2.0%), בפד כבר הבהירו כי הפוקוס כעת הוא על תמיכה בשוק העבודה. השווקים מתמחרים הפחתת ריבית בהחלטה הקרובה (29/10) בהסתברות של כ-97%, הפחתה נוספת בדצמבר בהסתברות מלאה, ועוד כשלוש הפחתות במהלך 2026. בנוסף, הפד עשוי לרמוז על סיום תהליך צמצום המאזן (QT).

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, אמר כי "הורדת ריבית בארה"ב, בהתאם לציפיות, צפויה לשים אותנו על פער מעניין מול הריבית בישראל. האפשרות הזו נראית ריאלית, בהתחשב בהתבטאויות הניציות של בנק ישראל בתקשורת בעת האחרונה. ובהקשר זה, מדד המחירים הבא של הלמ"ס צפוי להיות מהותי יחסית".

5. תחזית

שוק המניות היה תנודתי לאחרונה, כאשר המשקיעים עוקבים אחרי ההתפתחויות האחרונות במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין וכן אחרי דוחותיהן של חברות אמריקאיות מרכזיות. למרות האתגרים הללו, המשקיעים יכולים גם לבחור להתמקד במניות של חברות שיכולות להתמודד עם לחצים קצרים מועדיים ולהניב תשואות חזקות לאורך זמן.

מעקב אחרי אנליסטים מובילים בוול סטריט יכול לסייע למשקיעים לבחור מניות אטרקטיביות, שכן המלצותיהם של המומחים הללו מבוססות על ניתוח מעמיק של היסודות העסקיים של החברה, ההזדמנויות והאתגרים שלה. להלן שלוש מניות שמוערכות על ידי המומחים המובילים של השוק, לפי TipRanks - פלטפורמה שמדרגת אנליסטים על בסיס הביצועים הקודמים שלהם.

1- פינטרסט

המניה הראשונה שנבחרה היא חברת המדיה החברתית פינטרסט , שמתוכננת לפרסם את תוצאות הרבעון השלישי ב-4 בנובמבר. לקראת פרסום הדוחות, אנליסט TD Cowen, ג'ון בלאקלדג', חזר על דירוג "קנייה" למניה והציב מחיר יעד של 44 דולר, 33% מעל מחירה הנוכחי.

בלאקלדג' צופה שהכנסות החברה ברבעון השלישי גדלו ב-16.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בהתאם לאומדן הקונצנזוס של השוק וכמעט בסף העליון של התחזיות של החברה עצמה. "אנו צופים צמיחת EBITDA של 20% משנה לשנה, שיעלה על קצב צמיחת ההכנסות, מונע על ידי הקטנת עלויות ומינוף במחקר ופיתוח," אמר בלאקלדג'.

האנליסט נשאר בטוח בהערכתו לצמיחת הכנסות שנתית בשיעור של שני ספרות באמצע עבור המחצית השנייה של 2025 ו-2026, נתמכת על ידי אימוץ מתמשך על ידי מפרסמים של כלי הקמפיין Performance+ של PINS.

2. אובר (UBER)

המניה הבאה היא פלטפורמת שיתופי הנסיעה והמשלוחים אובר טכנולוג'יס . לאחרונה, אנליסט Evercore, מארק מאנהי, חזר על דירוג "קנייה" למניה עם תחזית מחיר לשנה של 150 דולר (מעל 50% יותר ממחירה הנוכחי), לאחר שהשתתף בוובינר רבעוני עם הארי קמפבל, מייסד The Rideshare Guy ו-The Driverless Digest Dude, שבו דנו במגמות האחרונות בתחום השיתופים, המשלוחים ורכבים אוטונומיים (AV). אובר היא ההחזקה הגדולה ביותר בתיק ההשקעות של פרשינג סקוור, קרן הגידור שייסד ביל אקמן.

קמפבל התייחס באופן חיובי לדינמיקת ההיצע בשיתופי נסיעה, בהתחשב בכלכלה יציבה וחזקה של הנהגים, ציין מאנהי. קמפבל ממשיך לראות ביקוש עקבי והיצע חזק של נהגים, במיוחד ב-Uber, אותה הוא תיאר כפעילה ברמות "שיא כל הזמנים". למרות ההיצע החזק, המחירים נשארים גבוהים, מה שמשקף אלסטיות ביקוש מתמשכת ומעט חלופות לצרכנים, במיוחד לנסיעות לשדה התעופה ולחיי הלילה.

האנליסט המדורג ביותר גם הדגיש את השינויים המוקדמים בשיתופי פעולה בתחום הרכב האוטונומי - במיוחד האסטרטגיה המתפתחת של Waymo, חברת הבת של אובר, מול צדדים שלישיים, ומפת הדרכים המתרחבת של אובר לשילוב רכבים אוטונומיים.

מאנהי ציין גם כלכלה יציבה של הנהגים והרחבת מרווחי הפלטפורמה. ניכר כי "הפרדת" דמי הנסיעה של הרוכבים מתשלומי הנהגים מצד אובר מייצרת הרחבת מרווח רווח נוספים, גם כאשר הכנסות הנהגים נשארות יציבות.

3. ג'נרל מוטורס

ג'נרל מוטורס זינקה ב-15% ביום שלישי שעבר לאחר שהחברה האם של קדילאק וביואיק עקפה את תחזיות השוק להכנסות ורווחים, למרות ירידה קלה במכירות. בנוסף, GM העלתה את תחזיותיה לעתיד, וציינה כי השפעת המכס הייתה נמוכה מהצפוי.

לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי, אנליסט מיזוהו, ויג'אי רקש, חזר על דירוג "קנייה" למניה והעלה את מחיר היעד מ-67 דולר ל-76 דולר, כ-10% מעל מחירה כעת.

האנליסט ציין כי GM העלתה את תחזיות 2025 לרווח לפני ריבית ומס (EBIT), רווח למניה (EPS) ותזרים מזומנים חופשי מתואם, מונע מהשפעה קטנה יותר מהצפוי של המכסים. בנוסף, החברה מתכוונת לצמצם חלק מתוכניות הרכב החשמלי שלה כדי להגדיל רווחיות. הדבר כולל את מכירת חלקה במפעל הסוללות החשמליות במישיגן ל-LG Energy, תוך שמירה על שני מפעלי סוללות, והמרת מפעל אוריון לייצור מנועי בעירה פנימית במקום התמקדות ברכב חשמלי עד 2027.

רקש סבור כי צמצום ההפסדים ברכבים חשמליים, האתגרים הקשורים למכס ועלויות אחריות, ושיעור גבוה יותר של מנועים בעירה פנימית, יתמכו במטרה של GM להגיע למרווח EBIT של 8%-10% בעסקי צפון אמריקה.