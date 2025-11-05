סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה שלילית, בעקבות הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט וביתר בורסות העולם. המניות הדואליות, בפרט מניות השבבים, צפויות להכביד על המסחר.

באסיה, נרשמות הבוקר ירידות חדות, בעיקר ביפן ובדרום קוריאה. מדד הניקיי צונח בכ-2.3%, הקוספי נופל בכ-2.8%. מדד ההנג סנג נסחר ביציבות ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.5%. מניית בנק ההשקעות הענק סופטבנק צנחה בכ-10%, על רקע נפילה רוחבית בחברות AI ושבבים באסיה, וכך הוא איבד שווי שוק של כ-32 מיליארד דולר ביום מסחר אחד.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בקרבה לרמת הבסיס.

אחרי פתיחת שבוע חיובית, שכללה שיאים חדשים, המסחר בתל אביב התנהל אתמול בירידות שערים. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5% בעוד מדד ת"א 90 ירד ב-0.7% ברקע, ירידות שערים בבורסות באירופה ובחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט בשל חששות מתמחור יתר בשווקים. מדובר בחששות הנשמעים בוול סטריט כבר זמן מה, אך אלו התחזקו אתמול בעקבות דוחות חזקים במיוחד של חברת התוכנה פלנטיר, אשר נסחרת במכפילים גבוהים באופן קיצוני.

מי שבלטו לרעה בבורסה בתל אביב היו מנית הבנקים, שירדו ב-2.2% לאחר ששר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הצהיר על כך שבתקציב 2026 יוטל מיסוי על הבנקים, שישקלל את "הרווחים שהם צברו מבלי לעבוד קשה רק בגלל זה שנגיד בנק ישראל העלה את הריבית".

מנגד, בלטו לחיוב מניות הביטוח שעלו ב-1.4%, בניגוד למגמה בשוק. אליהן הצטרפה גם מניית גילת טלקום , שקפצה לאחר שהחברה חתמה על הרחבת ההסכם שלה עם בזק לשימוש ב-90 אלף קווי סיבים נוספים. החברה מעריכה שההסכם יאפשר לה המשך צמיחה רווחית בפעילותה. ההסכם ייערך בארבע פעימות לתקופת שימוש בת 15 שנים, ולפי הודעת בזק התמורה (בתלות במימוש מלוא הפעימות על ידי גילת) תגיע ליותר מ-600 מיליון שקל.

במהלך הלילה, דווח כי חברת אורביט , ספקית מערכות תקשורת לתחום הביטחוני, תתמזג לחברת קראטוס דיפנס (Kratos Defense) האמריקאית, באמצעות מיזוג משולש הופכי, תמורת 356.3 מיליון דולר (1.17 מיליארד שקל). המחיר, אשר עומד על 13.73 דולר למניה, משקף פרמייה של 21% על מחיר מניית אורביט בבורסה בת"א (37 שקלים למניה). מתחילת השנה, מניית אורביט עלתה בכ-24%, כשהיא משלימה זינוק של 122% בשלוש השנים האחרונות.

אמש בוול סטריט, המדדים ננעלו בירידות שערים חדות. הנאסד"ק נפל בכ-2%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.2% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.5%.

הירידות אתמול הגיעו, כאמור, לאחר שחברת התוכנה פלנטיר ניפצה את תחזיות האנליסטים עם זינוק של 63% בהכנסות, ולמרות זאת צנחה בכ-8% במהלך יום המסחר, בשל חשש מפני כך שהשווי שלה מנופח. מניית החברה, שעלתה בכ-170% מתחילת השנה, נסחרת ביותר במכפיל רווח של פי 200 מהרווחים הצפויים קדימה, ומכפיל הרווח הנוכחי שלה מתקרב ל-700 - רמה שמגלמת ציפיות קיצוניות לצמיחה ברווחים והכנסות.

בשיחה עם בלומברג, גיל לוריא, ראש מחלקת מניות הטכנולוגיה ב-D.A. Davidson, התייחס לדוחות וציין כי "כל המספרים הללו מנותקים לחלוטין מנתוני היסוד. זו חברה עם קצב הכנסות של 4 מיליארד דולר בשנה שצומחת ב-63%. אין שום דבר שאפילו מתקרב לזה, שזו הסיבה שהגענו למצב בו הערכת השווי היא ברמה חסרת־תקדים".

ולמרות הדאגות מפני השווי המנופח של החברה ונפילת המנייה בעקבות הדוחות, בנק אוף אמריקה אשרר מחדש המלצת 'קנייה' למניה והעלה את מחיר היעד ל-255 דולר (מ-215 דולר). מחיר היעד החדש משקף אפסייד של מעל 30% לעומת מחיר המניה הנוכחי. בבנק ציינו כי צמיחתה המואצת של פלנטיר, יכולתה לבצע מכירות משלימות ללקוחות קיימים וצבירת זכיות בחוזים חדשים ואספקת ערך, עומדים בניגוד בולט לחברות רבות שעדיין לא רואות תשואה מדידה מהשקעתן ב-AI. הציפייה היא שהצמיחה תמשיך להאיץ ככל שהחברה מתנתקת מתפיסות בנוגע ל"AI אמיתי לעומת מזויף".

לחששות מפני הערכות השווי הקיצוניות בוול סטריט הצטרפו אזהרות מטעם מספר מנכ"לים בכירים בוול סטריט מפני תיקון של למעלה מ-10% בתקופה של השנה־שנתיים הקרובות, אם כי הם ציינו כי בעיניהם תרחיש כזה יהיה התפתחות בריאה לשווקים.

בבלומברג צוטט מייק גיטלין, מנכ"ל חברת ההשקעות Capital Group, שדיבר בכנס פיננסי שנערך בהונג קונג. גיטלין אמר שהדוחות הכספיים של החברות חזקים, "אבל מה שמאתגר זה השוויים". לשאלה האם מחירי המניות היום נמוכים, הוגנים או "מלאים", אמר גיטלין כי "רוב האנשים יגידו שאנחנו נמצאים בין שווי הוגן לשווי מלא".

גיטלין הוא לא הראשון שמעלה את החשש מפני התמחור בשוק. מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, אמר כבר לפני מספר שבועות שהוא צופה שבשלב מסוים יהיה בשוק "ריסט", והוסיף, כי "לאחר השיאים שהגיעו בזכות ה־AI, לא אתפלא אם ב־12-24 החודשים הבאים נראה ירידה בשוקי המניות". כעת, בדבריו של סולומון באותו כנס בהונג קונג (כפי שצוטטו בבלומברג וב־CNBC), הוא מוסיף כי מכפילי מניות הטכנולוגיה "מלאים", אך זה לא המצב בשוק בכללותו.

סולומון המליץ ללקוחות הבנק להמשיך להשקיע, להסתכל על הקצאת ההשקעה שלהם ולהימנע מניסיון לתזמן את השוק. "ירידות של 10%־15% בשוק המניות מתרחשות פעמים רבות בזמן מחזורים חיוביים, בלי שהן משנות את הכיוון הכללי של זרימת ההון או את ההקצאות לטווח הארוך - זה לא משהו שמשנה את האמונה הבסיסית והמבנית לגבי איך אתה רוצה להקצות את ההון", אמר סולומון.

בתוך כך, גם גם הידיעה שמייקל ברי, באמצעות קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management, הימר נגד מניות אנבידיה ו־פלנטיר טכנולוג'יס ברבעון השלישי של השנה, ריחפה מעל השווקים. ברי - שהתפרסם בזכות ההימור המצליח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי במשבר 2008 - רכש אופציות פוט על שתי החברות, מהלך שמניב רווח במקרה של ירידה במחירי המניות שלהן.

אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, תקף בחריפות את מייקל ברי בעקבות ההימורים שלו נגד החברה ונגד אנבידיה, ואמר בריאיון ל־CNBC: "שתי החברות שהוא מוכר בחסר הן אלה שעושות את כל הכסף - וזה פשוט מוזר בטירוף. הרעיון שמישהו ירצה לשים שורט על שבבים ואונטולוגיה זה מטורף לגמרי".

הירידות אמש, שהובלו על־ידי מניות הטכנולוגיה, הדגישו עד כמה קומץ חברות טכנולוגיה ענקיות מניעות את השווקים. מדד S&P 500 עלה ב־1.7% בעשרת הימים האחרונים, בעוד ש־Roundhill Magnificent Seven ETF - העוקב אחר מניות אלפאבית (גוגל) , אמזון , אפל , מטא , מיקרוסופט , אנבידיה וטסלה , זינק ב־5.2%. עם זאת, כאשר מחשבים את המדד במשקל שווה (שבו לחברות הטכנולוגיה אין השפעה עודפת בגלל שוויין הגבוה), ה־S&P דווקא ירד ב־1.4% באותה תקופה.

גם מניית טסלה ריכזה עניין אתמול. המניה נפלה במעל 5%, בין היתר, לאחר שקרן העושר הריבונית של נורווגיה, הודיעה כי תצביע נגד חבילת השכר הענקית בגובה טריליון דולר שדירקטוריון החברה רוצה להעניק למנכ"ל אילון מאסק, במהלך אסיפת בעלי המניות השנתית של החברה השבוע - צעד שנוגד את עמדת ההנהלה ומגיע חרף איומיו של מאסק להתפטר אם ההצעה תידחה. בהודעתה נכתב: "אנו מעריכים את הערך הרב שנוצר תחת מנהיגותו החזונית של מר מאסק, אך אנו מודאגים מהיקף התגמול, מהדילול האפשרי של בעלי המניות ומהיעדר צעדים להפחתת הסיכון הנובע מתלות באדם אחד".

מניה נוספת שריכזה עניין היא של חברת השכרת הרכב הרץ , שזינקה בכ-35%, לאחר שדיווחה על רווח רבעוני ראשון מזה שנתיים, כאשר שליטה טובה יותר בהוצאות וחידוש צי הרכב שיפרו את שולי הרווח ותפוסת הרכב. בסוף אפריל, חשף המיליארדר ביל אקמן פוזיציה בחברה כרכש באמצעות קרן הגידור פרשינג סקוור הולדינגס, 12.7 מיליון מניות בשווי כולל של כ-46.5 מיליון דולר.

בגזרת עונות הדוחות, בין החברות שצפויות לדווח היום: טבע , למונייד , סולאראדג' , טאבולה ופייבר .

2. שוקי האג"ח

בצל ירידות השערים בשוק החוב המקומי נרשמה יציבות לאורך כל העקום. מדד תל-גוב כללי, הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הסחירות, נסחר ללא שינוי, ואילו מדד תל בונד 60, הכולל אג"ח קונצרני ירד ב-0.1%.

תמונה דומה נרשמה גם מעבר לים, שם התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-0.02% לרמה של 4.09%. בקרב איגרות החוב הקצרות יותר התשואה ל-5 שנים ירדה גם היא ב-0.02% ועמדה על 3.7% והתשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה ועמדה על 3.58%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח, הדולר התחזק בכ-0.5% מול השקל ושערו עומד על 3.27 שקל. לעומתו, האירו התחזק רק מעט מול המטבע המקומי ועלה בכ-0.1% לרמה של 3.75 שקל. הבוקר, השקל נסחר מול הדולר ביציבות והשער נותר 3.27 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו ירידות אתמול, בצל ההחלטה של ​​ארגון יצואניות הנפט ובעלות בריתה (OPEC+) להשהות את עליות התפוקה אשר הגבירה את החששות לגבי עודף היצע בשוק. החוזים עתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט (ינואר 2026) ירדו בכ-1.4% ל-64 דולר לחבית, בעוד שחוזים עתידיים על נפט גולמי מסוג WTI (דצמבר) ירדו בכ-1.6% ל-60.07 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו, בדומה לשוקי המניות, נרשמו ירידות חדות. הביטקוין מחק את כל הראלי של הקיץ, כש"החזיר" את כל הרווחים שנצברו בגל האופטימיות בוול סטריט ובזינוק בקניות מצד משקיעים מוסדיים. המטבע ירד בשיעור של 6.5% עד לרמה של 99,963 דולר לפני שעלה מעט - ירידה מתחת לסף ה־100,000 דולר לראשונה מאז חודש יוני. מדובר בצניחה של יותר מ־20% מהשיא שנרשם לפני כחודש, ירידה התואמת את מה שמוגדר שוק דובי במניות.

נקודת המפנה חלה באמצע אוקטובר, אז גל חיסולים אלים של פוזיציות לונג מחק מיליארדים מהשוק. מאז, הסוחרים נזהרים: העניין הפתוח בחוזים עתידיים על ביטקוין נותר הרבה מתחת לרמות שלפני המפולת, וחרף תנאי מימון נוחים יותר, מעטים מוכנים לשוב לשוק. התוצאה: ביטקוין עלה השנה רק קצת מעל 10% - הרחק מאחורי מניות - ושוב נכשל לשמש גידור יעיל לתיק ההשקעות.

"הנפילה של הביטקוין לשפל של חודש יוני משקף מבנה שוק שעדיין מתמודד עם ההשפעה הפסיכולוגית מהגל הגדול של החיסולים באוקטובר, שהשפיע באופן יסודי על האופן שבו המשתתפים פועלים במגמת הירידה הקיימת", אמר כריס ניוהאוס , מנהל מחקר בחברת Ergonia, המתמחה במימון מבוזר. מניותיהן של חברות קריפטו נופלות בעקבות הירידות במחירי המטבעות.

4. מאקרו

לאור ההשבתה הממשלתית המתמשכת של הממשל בארה"ב נוצר מחסור בנתונים כלכליים רשמיים, והמשקיעים והכלכלנים ממשיכים לגשש באפלה. כך, דוח התעסוקה לחודש אוקטובר, שאמור היה להתפרסם ביום שישי הקרוב, לא יפורסם בשלב זה. בעקבות זאת, תשומת הלב עוברת לנתונים אלטרנטיביים ובראשם סקר המשרות החדשות בסקטור הפרטי שתפרסם היום חברת ADP, המספקת שירותי משאבי אנוש למספר רב של חברות בארה"ב.

לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, "לתוצאות הסקר צפוי להיות משקל משמעותי בהחלטת הריבית הבאה של הבנק המרכזי. עוד באותו היום צפוי בית המשפט העליון לדון לראשונה בחוקיות המכסים שהטיל טראמפ בתחילת אפריל. בית המשפט הפדרלי הנמוך יותר קבע לפני כמה חודשים כי קיימת בעייתיות חוקית בנימוקים ששימשו להטלת המכסים, אך הותיר אותם בתוקף עד להכרעת העליון".

5. תחזית

מאז החלו הדיווחים על הפסקת האש לפני חודש וחצי עלו המניות של סקטור חברות הבנייה בכ-23%, ורשמו את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל הענפים. עם זאת, עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות סיגמא-קלאריטי, מעריך שהסקטור "רץ מהר ורחוק מדי".

לדבריו, ספק אם הורדת הריבית הצפויה אכן תספק לסקטור הקלה מהמשבר שבו הוא שרוי: "האם הפחתת ריבית בשיעור של 0.75% יכולה לפצות על עליית מחיר של 40% במחיר הדירות (בשנתיים שחלפו מתחילת תקופת הקורונה ועד 2022), בשעה שהשכר הריאלי עלה מסוף 2022 עד יולי השנה ב 3% בלבד? כנראה שלא".

"על מנת לחזור לאיזון בשוק הדיור, צריכים לקרות אחד משני הדברים הבאים או שניהם יחדיו: שמחירי הדירות ימשיכו לרדת, או שלאחר צירוף סעודיה להסכמי אברהם, השייחים הסעודים יסתערו על הדירות בישראל. בינתיים, המינוף הגבוה (אם כי, יש להגיד שאינו חריג ביחס לחברות בנייה) יגבה מהן מחיר בדמות עלויות מימון שוטפות גבוהות. כל עוד אלו הנתונים וזו סביבת העבודה שבה נמצאות החברות, אנחנו סבורים שניתן למצוא הזדמנויות השקעה מעיינות הרבה יותר מאשר חברות הבנייה", מסכם אזולאי.