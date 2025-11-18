פרויקט בוטיק חדש בתל אביב מעניק שילוב ייחודי של שקט ומגורים אורבניים

הכתבה בשיתוף אדירים

בשנים האחרונות תל אביב הולכת ומשנה את פניה, עם התחדשות עירונית אדירה המקיפה את כל חלקי העיר. ההתחדשות המואצת מביאה לשינוי בהרכב האוכלוסייה בעיר, ובין היתר לצמיחתם של "תל אביבים חדשים" לצד תושבים ותיקים המחפשים שכונות זולות יותר לגידול הילדים אך אינם מעוניינים לעזוב את העיר הגדולה. ביטוי מוחשי לכך ניתן לראות בהמוני המנופים המעטרים כיום את רובעים 3 ו-4 בעיר, כשאחת השכונות שכבר השלימו את המהפך המדובר היא פלורנטין שהפכה משכונת מוסכים ובתי מלאכה זעירים לשכונה תוססת וצעירה, אחד האזורים האיניים והרב-גוניים של תל אביב.

נגישות מושלמת לאזורי התעסוקה ולאזורי הבילוי של תל אביב

שכונה נוספת שעוברת בימים אלו שינויים מואצים היא קרית שלום הפסטורלית הממוקמת מערבית לאיילון - אזור שרוב הציבור לא גילה אותו עדיין, פנינה סודית שרק תל אביבים מכירים. האזור מציע לא רק חוויית מגורים פסטורלית וירוקה, אלא גם מרחק קצר מאוד לאזורי התעסוקה ומוקדי העניין שיש לעיר ללא הפסקה להציע: 9 דקות בלבד משכונת פלורנטין, 10 דקות משוק הפשפשים, 11 דקות מנווה צדק, 11 דקות משדרות רוטשילד, 15 דקות ממתחם התחנה ו-16 דקות בלבד מחוף הים.

על רקע העלייה החדה במחירי הדירות בעיר (המחיר הממוצע של דירות 4 חדרים בעיר עומד כעת על כ-4.9 מיליון שקל ומחירי דירות 6 חדרים מתקרבים כבר לרף ה-6 מיליון שקל) יותר ויותר משפחות החלו להפנות את מבטן אל האזור בכלל והשכונה בפרט, והיא נמצאת כיום בתנופת בנייה חסרת תקדים עם מאות יחידות דיור חדשות ומודרניות.

הדמיה: חברת אדירים

מטבע הדברים יש פרויקט ויש פרויקט, ואחד מהמסקרנים ביותר המשווקים בימים אלה בשכונה הוא TLV ADIRIM של חברת אדירים (בעלת הגב הפיננסי של קבוצת שניידר הוותיקה) הנבנה בסמוך ל"פארק החורשות", פארק מרהיב בשטח של כ-80 דונם המתבסס על חורשות ופרדסים שניטעו בראשית שנות ה-50 ומוצעות בו כעת, בהזדמנות שלא תחזור, 5 דירות בנות חמישה חדרים במחיר של פחות מ-4.2 מיליון ₪ - מחיר כמותו לא ניתן למצוא כיום בתל אביב, ואף בערים השכנות.

לחיות את תל אביב בתוך בועה שקטה ופסטורלית

"אדירים TLV הוא הפרויקט הכי משפחתי הנבנה כיום בתל אביב" אומרת עו"ד נירית יהושע, סמנכ"ל יזמות ויועצת משפטית בחברת אדירים. "הפרויקט כולל שלושה בנייני בוטיק מעוצבים בני 9 קומות הנבנים באזור מתפתח בסמוך לשכונות שפירא ופלורנטין ובצמידות לפארק החורשות המכיל גם מספר מתחמים תל אביביים איקוניים כגון מתחם הכנסייה הרוסית - כנסיית פטרוס ה"קדוש", בית הספר ל"טבע, סביבה וחברה", הגן הזואולוגי והגן הבוטני ועוד. שלושת הבניינים מקיפים כיכר עירונית ירוקה ומטופחת עם פינות ישיבה מוצללות והכניסה לכל אחד מהם היא דרך לובי בגובה כפול, בעיצוב שקט ואלגנטי, המשלב חומרים טבעיים. כל הדירות נבנו בתכנון פונקציונלי ומוקפד עם מרפסות שמש לנוף ואוויר פתוח".

תנאי מימון מיוחדים בהתאמה אישית

במסגרת הפרויקט מציעה אדירים דירות אחרונות בנות 3, 3.5, 4 ו-5 חדרים מרווחות (120 מ"ר + מרפס תשמש) כשהאכלוס קרוב במיוחד - שנת 2026. למעשה יש כבר דירות לדוגמא ובניינים כמעט גמורים שניתן לבקר בהם ולהתרשם כך שמדובר על קנייה ללא סיכון. המפרט עצמו עשיר ואיכותי עם לובי בגובה כפול, לאונג' דיירים עם פינות ישיבה, חניון תת קרקעי, מחסן צמוד לכל דירה, מעליות חדר אופניים, חדר עגלות ועוד. לצד המחיר האטרקטיבי, מציעה החברה תנאי מימון מיוחדים בהתאמה אישית כך שמדובר על עסקה משתלמת במיוחד.

הדמיה: חברת אדירים

שילוב מושלם של אורבניות, שקט ונוחות

"אדירים TLV הוא מקום המציע לדייריו את השילוב המושלם בין חיי העיר התוססים של תל אביב לבין השקט והנוחות של שכונת מגורים איכותית ופסטוראלית - אזור בו הילדים יוכלו לשחק מתחת לבית בפארק מושקע עם מתקני משחקים, סוכות הצללה, מסלולי אופניים ומתקני ספורט וכושר לכל הגילאים", מרחיבה יהושע.

"במרחק הליכה קצר מהפרויקט נמצאים אייקונים רבים המגדירים את החיים התוססים של תל אביב - שוק לוינסקי ה-'שיק החדש' של צעירי תל אביב, שכונת פלורנטין עם בתי קפה, גלריות, סדנאות אמנים צעירים ושפע מקומות בילוי, שכונת שפירא המהווה מוקד עלייה לרגל של צעירים המחפשים לחוות את תל אביב כ-'עיר ללא הפסקה'. כשמוסיפים לזה מחיר שלא ניתן למצוא כמוהו לא בתל אביב ולא בשאר ערי הסביבה, מבינים עד כמה מדובר בהשקעה החכמה ביותר לעתיד המשפחה".

