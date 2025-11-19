ה-AI מגיע אל הדאטה: בחברת NetApp מאחדים בין חדשנות וביטחון

הכתבה מטעם NetApp

בעולם העסקי שבו הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק והנתונים הם הנכס המרכזי של כל ארגון, השאלה הגדולה היא לא רק איך לחדש ולהטמיע את טכנולוגיית ה AI, אלא איך לעשות זאת בבטחה. חברת NetApp מובילות בעולם בתשתיות נתונים חכמות, מציגה גישה חדשה שמחברת בין שני הצירים המרכזיים של הכלכלה הדיגיטלית: בינה מלאכותית וניהול מאובטח של מידע.

התפיסה החדשה שכוללת גם השקת פתרונות חדשים הוכרזו בכנס Insight NetApp העולמי האחרון והם צפויים להיות מושקים רשמית בישראל באירוע לקוחות, שיתקיים ב-1 בדצמבר 2025 בתל-אביב.

זהו מהלך שמסמן שינוי תפיסתי בדרך בה ארגונים מנהלים את המידע שלהם: במקום להזרים את הנתונים אל מערכות ה-AI, נטאפ מאפשרת להביא את הבינה המלאכותית אל תוך הדאטה עצמו, כך שהמידע מעובד, מנותח ומוכן לעיבוד כבר בשלב האחסון. בדומה למוח האנושי שמעבד מידע עוד לפני שהמחשבה נוצרת, גם מערכת האחסון של נטאפ מבצעת ניתוח ואינדוקס עוד לפני שלב הלמידה - תהליך שמייעל את זרימת המידע ומאיץ את הפקת התובנות העסקיות.

שלומי פרייס, מנכ"ל נטאפ ישראל, מסביר כי "האתגר האמיתי של ארגונים היום הוא לא רק לאמץ AI, אלא לדעת איך להפיק ממנו ערך עסקי אמיתי. הפתרונות החדשים מאפשרים לקצר משמעותית את הדרך מתובנה לפעולה. במקום להעביר כמויות עצומות של מידע בין מערכות, אנחנו מביאים את ה-AI אל הדאטה. כך שומרים על אבטחה, מפחיתים עלויות ומאפשרים לכל יחידה עסקית בארגון לעבוד חכם יותר. לא כל ארגון מחזיק צוותי פיתוח גדולים או מדעני נתונים, ולכן חשוב לאפשר גישה פשוטה לכלי AI גם למנהלים עסקיים - בלי תלות בגורמי תשתית".

שלומי פרייס, מנכ''ל נטאפ ישראל

ארז גל-חן, CTO בנטאפ ישראל, מתייחס להיבט של אבטחת המידע ואומר כי "אחת הבעיות המרכזיות היום היא שהאחסון נתפס כקו ההגנה האחרון של הארגון, בזמן שדווקא שם נמצא הנכס היקר ביותר - המידע. בנטאפ שינינו את התפיסה הזו: הפכנו את מערכת האחסון עצמה לקו הגנה קדמי מבוסס AI. היא יודעת לזהות בזמן אמת התנהגות חריגה שמעידה על ניסיון גניבת נתונים ולחסום את ההעברה הלא-מורשית עוד לפני שנגרם נזק".

ארז גל-חן, CTO בנטאפ ישראל

לדבריו, מדובר בשינוי יסודי באופן שבו ארגונים צריכים לחשוב על סייבר: "כשהבינה המלאכותית משולבת ישירות בשכבת האחסון, נוצרת מערכת שלומדת, מזהה ומגיבה - לא רק מגנה. כך ניתן לזהות מתקפות פרואקטיבית, לשחזר נתונים בסביבה סטרילית ולמנוע ‘הדבקה חוזרת’. זה כבר לא אחסון פסיבי, אלא תשתית חכמה שמגינה על עצמה".

פרייס מוסיף כי ניהול נכון של מידע הוא כבר מזמן לא רק עניין טכנולוגי, אלא מטרה עסקית מובהקת: "ארגונים מבזבזים הון על נתונים שאין להם שימוש אמיתי. ניהול חכם מאפשר למחוק מידע מיותר, לייעל את האחסון ולמנוע סיכונים. לקוחות שמיישמים גישה כזו חוסכים מיליונים ומשפרים את היעילות הארגונית. בסופו של דבר, המידע צריך לעבוד בשבילך ולא נגדך. ארגון שמנהל את הדאטה שלו בצורה חכמה נתפס כחדשני ואחראי וזה יתרון תחרותי של ממש. הגבולות בין עולמות ה-AI, הדאטה והסייבר הולכים ומטשטשים. אי אפשר עוד להפריד בין תשתית, בינה מלאכותית ואבטחת מידע - הם שלושה חלקים של אותה מערכת חכמה אחת".

גל-חן מוסיף: "בעולם שבו הכל מונע מנתונים, תשתית נתונים חכמה היא לא רק פתרון, אלא היא הבסיס לאסטרטגיה העסקית של הארגון. האירוע הקרוב שלנו בישראל יסמן את המעבר לעידן שבו ארגונים לא צריכים לבחור בין חדשנות לביטחון. עם תשתיות חכמות מבוססות AI, הם יקבלו את שניהם - מהדאטה עצמו".

