"המט"שים לא עומדים בקצב והרשויות הפסיקו להנפיק טפסי 4"

מזה שנים שגורמי המקצוע בעולמות הנדל"ן והתשתיות מתריעים שמכוני טיהור השפכים (מט"שים) מגיעים לקצה גבול הספיקה שלהם, וכי בקרוב לא ניתן יהיה לבנות דירות נוספות. מציאות זו החלה להתממש לאחרונה עם עשרות אלפי דירות מתוכננות בהרצליה, אשקלון, קריית גת ועוד - שלא קיבלו היתרי בנייה ועם כאלו שנבנו אך טרם קיבלו טופס 4 לאכלוס.

מי שמכיר את הבעיה המטרידה מקרוב הוא יניב דביר, מנכ"ל חברת שטאנג בנייה והנדסה, מהחברות המובילות בישראל בהקמת ושדרוג מט"שים. "היקף השימוש במי קולחין (ביוב) הולך וגדל בעקביות בהתאמה לגידול הטבעי באוכלוסייה", הוא מציין. "לשמחתי ישראל היא אחת המדינות המצטיינות בטיהור שפכים בעולם ולמעלה מ-90 אחוז ממי הקולחין במדינה מטוהרים לצרכי חקלאות. עם זאת, ככל שהאוכלוסייה גדלה, קווי ההולכה ומכוני טיהור השפכים לא עומדים בכמויות וכתוצאה מכך ישנן רשויות מקומיות אשר הפסיקו להנפיק טפסי 4 והיתרי בנייה ליזמים, וזאת מהחשש שמכוני הטיהור יקרסו תחת העומס".

דביר מחדד ואומר כי "צריך להבין שהבעיה נוצרת עקב הפער שבין הצורך בשטח, כלומר דירות חדשות שבנייתן הסתיימה, הליך האורך כ-3-4 שנים, להליכים הבירוקרטיים הארוכים הקשורים בהקמת ושדרוג מכוני טיהור שפכים, היכולים להגיע לכ-7 שנים ואף למעלה מכך. התוצאה היא שנוצר מצב לא תקין בו הדירות מוכנות לפני שמערכת הביוב הותאמה לגידול במספר התושבים. לכן אני סבור שהפתרון מונח לפתחם של הגופים המוניציפליים ורשות המים. עליהם לדאוג להגדלת ושדרוג מכוני טיהור השפכים הקיימים ולהקמתם של חדשים לפי הצורך. אם הייתה תוכנית אב ל-20-30 שנה קדימה, הקובעת את יעדי הספיקה בהתאם לכמות הדירות שתיבנה, הדברים היו נראים אחרת".

שטאנג בניה והנדסה נוסדה בשנת 1935, טרם הקמת המדינה, ולימים נרכשה על ידי איש העסקים הראל גולסט ומשפחת אפשטיין שהחברה בבעלותם כיום. החברה בנתה לה שם בהקמת ושדרוג מכוני טיהור שפכים כשהיא מציעה בנוסף גם שירותי תחזוקה ותפעול. במרוצת השנים הייתה החברה אחראית לבניית חלק מהמט"שים הגדולים במדינה ביניהם מט"ש עפולה, מט"ש יקנעם, מט"ש קרית גת, מט"ש דלתון, מט"ש שוקת, מט"ש שורק, מט"ש שדרות, מט"ש אשדוד מט"ש חולית ועוד. בנוסף הקימה החברה את מערך עיכול הבוצה בשפד"ן.

בנוסף לתחום המט"שים משמשת החברה כזרוע ביצועית של משרד הביטחון ובין היתר הקימה ושדרגה את מחנה עמוס ואת בסיס חצור. החברה פועלת גם בתחום הבנייה למגורים וסיימה בהצלחה את פרויקט "רמון ירוק" בגן יבנה בו בנתה 20 קוטג'ים יוקרתיים וכן את בניית פרויקט "בראשית" בערד אשר כלל שלושה בנייני מגורים בוטיקים בני 7 קומות כל אחד.

"שטאנג מספקת מענה רוחבי ללקוחותיה בכלל הדיסציפלינות של ההנדסה האזרחית לרבות עבודות ביסוס, עפר, בטון, איטום, גמרים, אספקה והתקנת ציוד אלקטרו מכני, בקרה פיקוד שליטה וכיו"ב", מפרט דביר. "הייחודיות שלנו היא בחיפוש האתגר ההנדסי שייתן את הערך המוסף גם למזמיני העבודה וגם לעובדים ולכן אנחנו מתמקדים בפרויקטים מיוחדים הדורשים את היכולות ההנדסיות הגבוהות ביותר תוך עמידה בלוחות זמנים צפופים ודרישות איכות גבוהות במיוחד. הסוד שלנו הוא ההון האנושי הכולל בין היתר מנהלי פרויקטים בעלי ניסיון של למעלה מ-20 שנה כך שהניסיון ההנדסי המצטבר של החברה הוא עצום".

אחד הפרויקטים המבטאים יותר מכל את הניסיון המקצועי ואת החדשנות הטכנולוגית של החברה הוא מגה הפרויקט לשדרוג והרחבת מט"ש אוג בהיקף של מאות מיליוני שקלים. מט"ש זה נחשב למיזם הנדסי חדשני וראשון מסוגו במזרח התיכון ובמסגרתו יישמה החברה שלוש טכנולוגיות מתקדמות: ייצור חשמל מזרם השפכים (טורבינות), ייבוש בוצה בשיטת חממות זכוכית ושינוע פנאומטי של הבוצה.

"אנו נמצאים כיום בשלבי הסיום של הרחבת ושדרוג מט"ש אוג", מספר דביר. "המט"ש המחודש עתיד לטפל בכמות של 110 אלף מ"ק שפכים ליום מאזור מזרח ומורדות ירושלים, ועל רקע הפרשי הגובה בין עיר הבירה למורדות יריחו הקמנו בו טורבינה שתנצל את זרם השפכים ותייצר חשמל עצמי לצורך צריכת האנרגיה של המתקן. בנוסף, יישמנו והקמנו בפרויקט זה טכנולוגיה חדשנית לייבוש בוצה בשטח של כ-20 דונם, באמצעות חממות זכוכית ייעודיות - בשיטה זו מתבצע ייבוש סולרי טבעי של הבוצה עד לרמה של קומפוסט המתאים לשימוש חקלאי. כמו כן, יישמנו והקמנו שינוע פנאומטי מהמט"ש אל החממות עם שיגור הבוצה בלחץ אוויר למרחק של כ-400 מטר - ישירות אל חממות הייבוש כשפיזור הבוצה עצמה מתבצע על ידי רובוטים אוטונומיים".

לדבריו, "הפתרונות השונים אותם יישמנו במט"ש אוג ממחישים את החשיבה ההנדסית המתקדמת של החברה לצד היבט היעילות האנרגטית. פרויקט זה מציב רף חדש של חדשנות, קיימות ויעילות תפעולית בתחום טיהור השפכים - דבר המבטא יותר מכל את ההובלה והחלוציות של שטאנג בתחום זה בישראל".

