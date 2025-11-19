החברה שמטלטלת את שוק ההלוואות - ופותחת דלת גם למסורבים

הכתבה מטעם נאור פתרונות אשראי

שוק האשראי הישראלי חווה טלטלה שקטה, בעוד הבנקים מהדקים קריטריונים ומקפיאים בקשות של לקוחות רבים -יש חברה אחת שמושכת אליה יותר ויותר ישראלים שמאסו בסירובים: נאור פתרונות אשראי.

מאחורי החברה עומד נאור אברג'יל, בוגר תואר בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית, שהקים מודל חדש: אשראי מהיר אונליין באמצעות ממשק חדשני וייחודי - ממשק דיגיטלי שקוף, ובעיקר נגיש גם למי שנדחה מהמערכת הבנקאית.

הישראלים עוברים צד: כך נהפכה לכתובת הראשונה למסורבים

החברה הקטנה שהפכה לסערה בשוק האשראי: מטפסת לפסגה נהיה דיבור חזק ובאז ענק ברשתות החברתיות על חברה שעד לא מזמן הייתה חברת בוטיק - וכיום הפכה לחברה מגה-עמוסה, שעושה חייל במיוחד בתחום הלוואות למסורבי הבנקים.

שם, במרכז העסקים עזריאלי-חולון, ממש מעל שדרת העסקים, מספרים השבוע על תופעה שמתרחבת: ישראלים שנדחו על ידי הבנקים פונים בזה אחר זה - ומבקשים פתרון מידי.

אלא שבניגוד לתדמית הישנה של התחום, שמתבססת על עמלות, בירוקרטיה ועמימות - נאור פתרונות אשראי הלוואה חוץ בנקאית מציגה מודל הפוך לחלוטין: שקיפות מלאה, ליווי אישי, ובדיקה שנעשית לפי היכולת - לא לפי טעויות העבר.

לדברי אחד הלקוחות שפנינו אליו: "הבנק לא הסתכל עליי בכלל. אצל נאור פתרונות אשראי שאלו מה אני צריך ומה אפשר לעשות. זו פעם ראשונה שהרגשתי שמישהו באמת נלחם בשבילי".

משבר האשראי של 2024-2025 דוחף ישראלים לחפש אלטרנטיבה

מאז עליית הריביות, השינויים בבנקים והקשחת הקריטריונים, כמות הסירובים להלוואות למסורבים קפצה בעשרות אחוזים. משפחות רבות עם הכנסה יציבה, אך עם היסטוריה בנקאית פחות מושלמת, מוצאות את עצמן ללא פתרון.

דו״ח מיוחד של אגף הכלכלן הראשי קבע כי:

● כ-34% מהישראלים שחיפשו מימון השנה קיבלו סירוב מהבנק.

● כ-41% מהבקשות נדחו ללא בדיקה מעמיקה.

● 1 מכל 5 ישראלים שזקוקים להלוואה - כלל לא מגיש בקשה מחשש לסירוב.

הפער הזה, לפי מומחים, פתח חלון הזדמנויות לחברות המתמקדות בגיוס אשראי מגופים חוץ-בנקאיים גדולים - תוך הבטחת תנאים תחרותיים וסיכון נמוך יחסית.

מאחורי הקלעים: כיצד פועלת החברה שמאשרת גם למסורבים?

נאור פתרונות אשראי עובדת במודל שונה מהמקובל בענף: החברה אינה מעניקה את הכסף בעצמה - אלא מגייסת אותו מגופי מימון מורשים שמספקים, מפוקחים ובעלי רישיון.

היתרון: פערי הריביות נשמרים נמוכים והלקוח מקבל מספר הצעות - לא הצעה אחת שתלויה בגחמות בנק ספציפי.

נאור אברג'יל מסביר: "אנחנו לא עובדים בשביל גוף מימון אחד. אנחנו עובדים בשביל הלקוח. במקום להגיד ‘לא’, אנחנו בודקים איך אפשר להגיד ‘כן’. מה שהבנק רואה כחסם - אנחנו רואים כמשימה".

הגישה הזו, כך מסתבר, מושכת אליה גם בעלי עסקים קטנים, שכירים, עצמאים ואפילו משפחות שעברו משברים כלכליים.

מה שפעם נחשב קיצוני - היום הוא הסטנדרט: הלוואה חוץ בנקאית למסורבים.

הלוואה חוץ בנקאית כבר לא מילה גסה, אלא חלק טבעי מהמציאות הכלכלית החדשה. יותר ויותר ישראלים מבינים שזה פתרון חוקי, מפוקח ונגיש שמאפשר לקבל מימון במהירות ובשקיפות, במיוחד כשהבנקים מהדקים קריטריונים וסוגרים דלתות. במקום סטיגמה - זו הפכה להיות אפשרות חכמה, מודרנית ועממית שמעניקה חמצן כלכלי בדיוק בזמן.

עדויות מהשטח

קצין אשראי לשעבר בבנק גדול, שביקש להישאר בעילום שם, מתאר תמונה ברורה: "הבנקים עובדים לפי נוסחה. אם אתה לא נכנס למשבצת - אתה נדחה. בחברות כמו נאור פתרונות אשראי יש מרחב תמרון, בחינה אנושית, הסתכלות על העתיד ולא רק על העבר. זו לא גישה רכה - זו גישה חכמה".

לקוחה נוספת, אם לשלושה מחדרה, מספרת: "הייתי בשוק. אחרי שסירבו לי בבנק שלוש פעמים, קיבלתי באמצעות נאור פתרונות אשראי הלוואה שסידרה לי את הכלכלת בית. זה הרגיש כמו חבל הצלה".

מאחורי ההצלחה: בעל מקצוע שמבין מספרים

שלא כמו חברות רבות בתחום, בראש נאור פתרונות אשראי עומד אדם שמגיע מהעולם הפיננסי המקצועי. נאור אברג'יל, בוגר חשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית , מביא איתו ידע טכני עמוק וטכנולגיה מתקדמת:

● ניתוח יכולת החזר

● בנייה נכונה של תמהיל הלוואה

● עבודה לפי תקנות חוק אשראי הוגן

● איתור נתיבי מימון ללא עמלות מיותרות

● התאמה בין מסלול לרמת סיכון

היכולת לשלב בין ידע חשבונאי-כלכלי לבין הבנה של מצוקות אמת בשטח - היא זו שמאפשרת לחברה לאשר הלוואות גם ללקוחות "מסורבים", מבלי לסכן אותם או את הגופים המלווים.

בין שמרנות הבנקים למהפכה החוץ-בנקאית

המחלוקת בשוק האשראי מזכירה במידה מסוימת את הוויכוח בענף הבנייה :

האם להמשיך בשיטה הישנה ולהסתמך על המערכת הבנקאית - או לאמץ תהליכים מהירים, יעילים וגמישים יותר?

במערכת הבנקאית יש מי שטוענים כי הקשחת התנאים היא הכרחית להתמודדות עם שוק תנודתי. מנגד, בחברות המימון החדשות טוענים כי הבנקים פשוט אינם מותאמים למציאות הכלכלית של הישראלי הממוצע.

"יש פער של שנים בין מה שהלקוח צריך לבין איך שהבנקים עובדים", אומר בכיר בענף.

"נאור פתרונות אשראי ממלאת חלל. היא מאפשרת המשכיות כלכלית גם למי שנדחק לשוליים".

בין היכולת לבין התקווה

השאלה הגדולה - האם ישראל תמשיך להסתמך על בנקים כשחקן יחיד, או שתאמץ את שוק המימון החוץ-בנקאי כחלק רשמי מהמערכת הכלכלית?

נראה שהתשובה כבר מגיעה מהשטח: הביקוש לפתרונות חלופיים רק הולך וגדל, והציבור מצביע ברגליים.

בזמן שהבנקים ממשיכים לדחות, נאור פתרונות אשראי ממשיכה לאשר - בזהירות, בחוכמה ובשקיפות.

הקווים התחתונים

● החברה מעניקה הלוואות עד 200,000 ש"ח תוך שלוש שעות מרגע מילוי טופס דיגיטלי.

● נותנת פתרון גם למסורבים - עם דגש על בדיקת יכולת החזר אמיתית .

● פועלת בשיתוף גופי מימון מפוקחים בלבד.

● שמה את הלקוח במרכז - ולא את הגוף שמספק את הכסף .

● בראשה עומד מנהל מקצועי בעל תואר בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית.

*אנו לא הגוף המממן והמידע המוצג אינו מהווה הבטחה למתן אשראי.

**כל תנאי ההלוואה, סכומי האשראי, שיעורי הריבית, תקופות ההחזר והאישורים הסופיים - נקבעים אך ורק על-ידי הגוף המממן ובהתאם למדיניותו הפנימית.

***המידע המוצג כאן הוא כללי ואינו מחייב בשום צורה את החברה, את האתר או מי מטעמו.

****אזהרה לפי חוק אשראי הוגן: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, הליכי גבייה והליכי הוצאה לפועל.

