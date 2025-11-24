מכללת איקום התאימה את עצמה לשוק העבודה של עולם ה-AI

הכתבה מטעם מכללת Ecom

בעולם שבו בינה מלאכותית כותבת קוד ומייצרת קמפיינים בשניות, מודל ההכשרה הישן קורס. חן סויסה, סמנכ"ל השיווק של מכללת Ecom, מציג מודל היברידי שמחליף את הקמפוסים הישנים ב"כיתות אורבניות", את המרצים באנשי שטח, ואת ההבטחות באחריות השמה מוכחת. ראיון על עתיד הקריירה שלכם.

אין חידוש באמרה ששוק העבודה כל הזמן משתנה - כולנו רואים את זה. בעשור האחרון לפחות היה ברור לאן הדברים הולכים, ושהכיוון המרכזי הוא טכנולוגיה. בישראל, הרבה אנשים שהייתה להם האפשרות בחרו ללמוד מדעי המחשב או קורס הייטק בסיסי כלשהו, וכך נוצר מצב שבו מי שנכנס לעולם הזה נהנה לרוב מיותר יציבות ואפשרויות להתפתחות.

אולם הכניסה של ה-AI הגנרטיבי ומודלי שפה גדולים שינתה כמעט בין-לילה את התמונה למעמד שלם של ג'וניורים בהייטק: לא צריך אותם יותר. ג'וניורים אחרי ג'וניורים גילו שכמות המשרות ההתחלתיות הצטמצמה, ומנגד הדרישות לתפקידים הקיימים רק עולות. ובעולם החדש הזה, חן סויסה, סמנכ"ל השיווק של מכללת איקום (Ecom), רוצה למכור לכם קורסים להייטק.

"בוא נשים את הדברים על השולחן", אומר סויסה "האמירה השגורה כבר שחוקה, אבל היא עדיין נכונה: ה-AI לא יחליף את האנשים, אבל אנשים שיודעים להשתמש ב-AI יחליפו את אלה שלא," אומר סויסה. "השוק מוצף בבוגרי תארים וקורסים גנריים שאין להם מושג איך עובדים בתעשייה ביום שאחרי הצ'אט-בוטים. אנחנו במכללת איקום הבנו את בזמן, ולכן בנינו את המכללה כסטארט-אפ, לא כמוסד לימודים של העולם הישן".

מלכודת ה-AI: למה קשה יותר למצוא עבודה?

חן סויסה הינו דמות מוכרת בעולמות ההכשרה הטכנולוגית. בשנים האחרונות הוא מוביל את אחת המהפכות המעניינות בתחום ה-EdTech בישראל. מכללת איקום, המציגה את עצמה כ"רשת החברתית האקדמית הראשונה בעולם", מנסה לפצח את האתגר הגדול ביותר של שוק העבודה הנוכחי: הפער הבלתי נסבל בין התיאוריה לפרקטיקה.

חן, אנחנו שומעים כל הזמן על פיטורים בהייטק ועל הקושי של ג'וניורים. האם הכניסה של ה-AI סתמה את הגולל על מצטרפים חדשים?

"להיפך, היא יצרה הזדמנות, אבל היא גם העלתה את הרף," מסביר סויסה. "בעבר מתכנת מתחיל היה צריך לדעת לכתוב פונקציה בסיסית. היום, ה-AI עושה את זה בשתי שניות, אז הידע הזה פחות חשוב. מה כן חשוב? יצירתיות וגמישות במחשבה. המעסיקים מחפשים היום עובדים עם חשיבה היברידית, שיודעים לנהל את הטכנולוגיה ולא רק לציית לה. במציאות הזאת, נוצר לראשונה יתרון לבוגרי מכללות וקורסים להייטק על פני בוגרי אוניברסיטאות. אוניברסיטאות בעצם משתנות לאט מדי, ומלמדות חומר של אתמול.

אצלנו כל הקורסים ללא יוצא מן הכלל משלבים כלי AI כחלק אינטגרלי מהסילבוס. אנחנו לא מלמדים רק את ה'מה', אנחנו מלמדים את ה'איך' החדש".

סויסה מצביע על נתון מעניין: הביקוש למומחי סייבר ואבטחת מידע, למשל, רק גדל ככל שהטכנולוגיה משתכללת.

"הקורס שלנו בסייבר, שנמצא תחת פיקוח ספקי משרד הביטחון, הוא דוגמה קלאסית", הוא אומר. "אנחנו מלמדים שם חמישה מודולים מתקדמים, מלינוקס ופייתון ועד האקינג לאפליקציות אנדרואיד. זה לא תיאורטי: הסטודנטים אצלנו מתמודדים עם סימולציות של מתקפות סייבר אמיתיות במעבדות וירטואליות, כי האקר לא יתקוף אותך עם מצגת פאוור-פוינט".

שלי רבקה, בוגרת קורס שיווק דיגיטלי / צילום: ShakeAD

המודל של מכללת איקום: "כמו WeWork של הלימודים"

אחד הדברים שמבדילים את מכללת איקום בנוף המכללות בישראל הוא מודל הלימוד הייחודי. בעוד מוסדות אחרים מתלבטים בין זום לכיתה פיזית, איקום יצרה כלאיים: רשת חברתית אקדמית בשילוב "כיתות אורבניות".

מה זו כיתה אורבנית?

"הבנו שהסטודנט המודרני צריך גמישות, אבל הוא גם צריך קהילה. לכן יצרנו כיתות מעוצבות בשיא הסטייל, שהן מפוזרות ברחבי הארץ, מחיפה ונהריה בצפון, דרך רמת החייל ופלורנטין ועד באר שבע ואשקלון. זה מרגיש כמו לשבת בבית קפה או מתחם עבודה משותף בסגנון WeWork. הסטודנט יכול להגיע מתי שנוח לו, לפתוח את הלפטופ, להיפגש עם חברים ללימודים או אפילו עם לקוחות פוטנציאליים. אין את הלחץ של 'לאחר לשיעור בשעה 17:00'. אתה לומד בקצב שלך, אבל עדיין נהנה מסביבה שעוטפת אותך".

הצד השני של המטבע הוא הטכנולוגיה. איקום השקיעה במערכת לימודים המבוססת על רשת חברתית סגורה (Ecom+), שבה כל התכנים זמינים בצילום 360 מעלות ובאיכות 4K. "זה כמו נטפליקס של הלימודים, אומר סויסה. "אם נתקעת במשהו בשיעור, אתה לא צריך לרדוף אחרי המרצה. יש לך מערכת VOD חכמה שמכירה אותך, פורומים פעילים ותמיכה מסביב לשעון. זה שילוב שמפרק את החסמים הטכניים ומאפשר להתמקד נטו בלמידה".

תו איכות בעידן של "פייק קורסים"

האינטרנט מוצף בהבטחות להתעשרות מהירה דרך הייטק. קורסים של שלושה חודשים שמבטיחים משכורות של 30 אלף שקל. בתחום פרוץ כל כך, סוגיית האמינות היא קריטית. איך סטודנט יכול לדעת שאתם לא עוד קורס דיגיטלי שייעלם מחר בבוקר?

"התשובה שלנו במכללת איקום היא עמידה ברגולציה רלוונטית. אנחנו אומרים, אל תסמכו רק על המילה שלנו: מכללת איקום היא המכללה היחידה בישראל שמחזיקה בתו תקן בינלאומי ISO 9001, שמכיר במרצים, במערכות הלייב ובשיטות ההוראה שלנו. מעבר לכך, יש לנו גם כתימוכין את העובדה שאנחנו ספקים מוכרים של משרד הביטחון והתוכניות שלנו נמצאות במאגרי משרד החינוך. אלו גופים שלא נותנים חותמת לכל אחד.

נקודה נוספת היא שקיבלנו רישיון השמה רשמי ממשרד העבודה והרווחה. זה אומר שאנחנו לא רק מלמדים, אנחנו חברת השמה לכל דבר ועניין. לכן המחויבות שלנו היא ללוות את הסטודנט עד לקבלת חוזה העבודה, וגם לאחר מכן. זה לא 'שגר ושכח', אנחנו יכולים לעמוד מאחורי המילים שלנו".

"בנוסף, כל המרצים שלנו באים מהשטח, כולם ברי סמכא בתחום שלהם. כל המרצים מגיעים לכיתה אחרי יום עבודה, עם הבעיות האמיתיות שהם פתרו באותו בוקר במשרד. הם המנטורים של התלמידים שלנו, לא רק מורים. כשהם מלמדים אותך, הם מכינים אותך לראיון עבודה האמיתי, לא למבחן אמריקאי".

הגישה הזו, לדבריו, מוכיחה את עצמה בנתוני ההשמה. בוגרי המכללה השתלבו בחברות ענק כמו Citadel, Radware ו-Deloitte. "החברות הללו מחפשות אנשים שיכולים להתחיל לעבוד ביום הראשון, בלי חפיפה של חצי שנה. בגלל שאנחנו עובדים על פרויקטים מעשיים במהלך הקורס, הבוגרים שלנו מגיעים עם תיק עבודות מוכן וניסיון מעשי, גם אם זו העבודה הראשונה שלהם".

"תביאו את הרעב, אנחנו ניתן את הכלים"

מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום ב-2025 וחושש?

"הפחד הוא טבעי, אבל הקיפאון הוא הרסני," מסכם סויסה. "הכניסה של AI לא תשנה רק את תחום הטכנולוגיה, אלא כל היבט וכל מקצוע שקיימים כיום בעולם העבודה. זה מצער להגיד, אבל פשוט אין לכם ברירה אלא להתחדש ולהמציא את עצמכם מחדש, אחרת תהפכו ללא רלוונטיים מהר יותר ממה שאתם חושבים.

מצד שני, ההייטק הישראלי הוא עדיין הקטר של המשק. הביקוש לאנשים איכותיים בסייבר, ב-QA ובפיתוח קיים והוא עצום. המודל שלנו, המשלב גמישות של אונליין עם עוצמה של קהילה ורשת קשרים, נועד בדיוק לזה: לקחת אדם ללא רקע, ולתת לו את המעטפת המלאה, שהיא מהידע הטכני, דרך בניית הביטחון העצמי ועד הטלפון למעסיק".

הכתבה מטעם מכללת Ecom