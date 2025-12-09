דקה מהים: בשכונה הזו תמצאו דירות 2 חדרים ב-1.98 מיליון ₪ בלבד

הכתבה מטעם גשם

מהפכה של ממש. רק כך ניתן להגדיר את ההתעניינות ההולכת וגוברת בישראל ובעולם במעבר לדירות קטנות (1-2 חדרים) לעומת העשורים הקודמים בהם עיקר הביקוש היה לדירות גדולות ומרובות חדרים. מה גורם לשינוי? בעיקר שינוי בדפוסים החברתיים: נישואין בגיל מאוחר יחסית המתבטאים בריבוי רווקים ומשפחות קטנות וכן עליה עקבית בתוחלת החיים המובילה זוגות מבוגרים לעבור לדירות קטנות יותר כאשר ילדיהם הגדולים עוזבים את הקן המשפחתי. בנוסף, זוגות בעלי הון פנוי שאינם מעוניינים להשקיע בשוק ההון התזזיתי מחפשים השקעה יציבה ובטוחה יותר וזו מגיעה בדמות דירה קטנה במחיר שפוי יחסית.

אפיק השקעה רווחי במיוחד

הביקושים העולים לצד ההיצע הנוכחי המוגבל יחסית מובילים לכך שמחירי הדירות הקטנות הולכים ועולים בהתמדה, מה שהופך אותן לאפיק השקעה רווחי במיוחד. עם זאת, יש כמובן שוני גדול בין הדירות השונות, ודירת 2 חדרים בבניין ישן ומתפורר בפאתי העיר, זולה ככל שתהיה, לא תשווה לדירת 2 חדרים חדשה ומפנקת במיקום אטרקטיבי ומבוקש במיוחד.

צילום: צרפתי רן

פרויקט בוטיק עם נוף לים - דקה מהרכבת הקלה וכל מוקדי העסקים והבילוי

לאור ההיצע הנמוך של דירות 2 חדרים חדשות בשוק, פרויקט MINUTE המתוכנן להיבנות בצפון מערב בת ים, אזור שעתיד לשנות את עורו בשנים הקרובות, הפך לאחרונה לאחד מתפוחי האדמה הלוהטים של עיר החוף המתחדשת. Minute הוא מגדל מגורים ייחודי המתנשא לגובה 15 קומות אשר נבנה במיקום אסטרטגי בבת ים המתחדשת: דקה מהים, דקה מתל אביב, דקה מהמטרו העתידי ומרחק הליכה קצרה משתי תחנות הקו האדום של הרכבת הקלה. הפרויקט ממוקם בגבול תל אביב-בת ים, בצפון מערב העיר ומוצעות בו מגוון רחב של דירות: דירות סטודיו, דירות 2 חדרים, דירות 4-5 חד' ופנטהאוזים.

תכנון על בסיס עקרונות הבנייה הירוקה

כל הדירות מאופיינות בעיצוב אורבני המותאם לאורח החיים המודרני עם חיסכון באנרגיה ועמידות בתנאי מזג האוויר כחלק מהבנייה הירוקה. כך בין היתר, מתהדרות הדירות בחללים מרווחים המאפשרים כניסת אור טבעי וצמצום בהוצאות האנרגיה של הבית. בנוסף תקרות הדירות גבוהות במיוחד ומגיעות לגובה של כ-3.25 מטר עם קירות מסך שיוצרים מרחב מואר ונוף פנורמי לים. הדיירים ייהנו כמו כן מדלתות פנים גבוהות וממיזוג מרכזי מלא. המטבחים מרווחים גם הם, כ-8 מ"ר וכוללים אי מרכזי מעוצב.

צילום: צרפתי רן

פנינת הבית - המרפסת המרווחת

אבל הפנינה האמיתית של הבית לא נמצאת בין חדריו אלא דווקא בחוץ - במרפסת המרווחת, כשכל מרפסות הפרויקט יכללו בריכת זרמים פרטית עם נוף פתוח לים. ואם כבר הזכרנו את הים, הרי שהפרויקט ממוקם מרחק של 250 מטר מהחוף, דבר שיעניק לדיירים איכות חיים גבוהה במיוחד עם רצועת חוף רחבה ושקטה, במרחק הליכה קצרה מהמגדל.

יזמות וביצוע תחת קורת גג אחת

מי שעומדת מאחורי פרויקט הבוטיק היא חברת "גשם" - חברת יזמות וביצוע מהשורה הראשונה, בעלת סיווג ג' 5, המתמחה בפרויקטים יוקרתיים ומורכבים בתחום הבנייה. החברה בונה כיום למעלה מ-15,000 יח"ד, כולל פרויקטים בשוק החופשי, מחיר למשתכן, מחיר מופחת והתחום המתפתח של התחדשות עירונית.

השילוב המושלם של כל העולמות

בחברה מציינים כי "פרויקט MINUTE מציג את השילוב המושלם מכל העולמות: להיות הכי במרכז, על הים, בניין במפרט עשיר וגבוה וחשיבה אדריכלית מבוססת מגורי העתיד. הפרויקט מהווה הזדמנות השקעה אטרקטיבית וחד פעמית לרכישת דירות 2 חדרים, דקה מתל אביב, בה המחירים למ"ר הגיעו לרמות של עשרות אלפי שקלים ואף עולים על 65,000 ש"ח למ"ר באזורים מסוימים בעיר. הפרויקט מהווה חלק מתכנית פינוי בינוי רחבה יותר של הריסת 8 מבני מגורים ישנים ובניה של 6 בניינים חדשים והסדרת שטחים למסחר ומוסדות ציבור. האזור נהנה מקרבה למוקדי תעסוקה, מסחר ונופש, קרבה לחוף הים היפהפה של בת ים ובמרחק הליכה קצר משתי תחנות הקו האדום של הרכבת הקלה. בזכות ההתחדשות העירונית הענפה העוברת עליה, בת ים הופכת לעיר בוטיק הסמוכה לתל אביב, ומציעה איכות חיים לצעירים ומשפחות, חינוך ותרבות ברמה גבוהה".

לפרטים נוספים על פרויקט MINUTE ויצירת קשר הקליקו>>

