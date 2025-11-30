עליות קלות בפתיחה בתל אביב; טבע וטאואר עולות בכ-2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

עליות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6%, מדד ת"א 90 נסחר ביציבות. מדד הביומד מוביל את העליות בקרב המדדים הענפיים, בזכות טבע , שחזרה מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי ועולה בכ-2%. גם אופקו הלת' עולה בכ-2%. מדדי הטכנולוגיה והביטוח מתקדמים בכ-0.5%. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז ומדד רשתות השיווק יורדים שניהם בכ-0.3%.

מניות נוספות שבולטות לחיוב בפתח יום המסחר: טאואר , דוראל אנרגיה , ג'י סיטי , נייס ומשק אנרגיה .

מניות שבולטות לשלילה: מקס סטוק , אנרג'יקס , גילת , בזן ושופרסל .

הירידה בבזן מגיעה לאחר שמוקדם יותר היום, דווח כי מנכ"ל החברה בשלוש השנים האחרונות, אסף אלמגור, הודיע על רצונו לפרוש וצפוי לסיים את תפקידו במהלך 2026.

8:40

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות צפויות לדחוף את הבורסה מעט כלפי מעלה, בעוד שהתפתחויות ביטחוניות שאירעו במהלך הסופ"ש עלולות להכביד על המסחר.

בצל עליות השערים בסוף השבוע, המניות הדואליות חוזרות לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.5% על המעו"ף, וצפויות לתרום למדד בפתחו של שבוע המסחר. טבע חוזרת עם פער חיובי של 2.6%, טאואר עם פער חיובי של 2% ונייס עם 1.7%. מנגד, מניית פורמולה מערכות חוזרת עם פער שלילי של 1.4% ומניית גילת עם פער שלילי של 1.4%.

בפתח השבוע הנוכחי, עונת הדוחות בבורסה בת"א תגיע אל סיומה, עם פרסום תוצאותיהן של מספר חברות שטרם חשפו את ביצועיהן ברבעון השלישי של השנה. באופן כללי, החברות בת"א המשיכו להציג ביצועים חזקים שנתמכו מהמשך ההתאוששות במשק מהשפעות המלחמה. מה שהשתקף במדדי הבורסה שהמשיכו במגמת העליות, כשמתחילת החודש עד כה מדדי ת"א-35 ות"א-125, שברו החודש, כל אחד, 8 פעמים את שיא כל הזמנים, ועלו בשיעור של כ-3.1% ובשיעור של כ-2.4%, בהתאמה.

בסיומו של שבוע גדוש באירועים ובדוחות, המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.9%, בעוד מדד ת"א 90 עלה בכ-1.8% ומדד הבנקים עלה בכ-1.1%.

מי שקצת העיבו על החגיגה היו חברות הביטוח, שלמרות תוצאות חזקות סבלו בשבוע החולף מירידות שערים. זאת, בעיקר על רקע הודעתו הדרמטית של המפקח על הביטוח, עמית גל, על עליית מדרגה במהלך שהוא מוביל להורדת המחירים בביטוחי הרכב. עם זאת, וחרף הירידות מדד הביטוח עדיין הציג את התשואות הגבוהות ביותר מבין מדדי ת"א, עם עלייה חודשית של מעל 8%, שממשיכה את המגמה של השנה וחצי האחרונות.

שני מדדים נוספים שירדו במהלך השבוע היו מדד רשתות השיווק ומדד ת"א־ביטחוניות החדש. מדד רשתות השיווק, הכולל בתוכו את הקמעונאיות הגדולות, ירד בכ-2%. זאת, על רקע חולשה שהציגו רשתות הסופרים הגדולות, בראשות שופרסל , במהלך הרבעון השלישי של השנה. נוסף על כך, נודע במהלך השבוע כי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מתכוון לקדם הגדלה דרמטית של הפטור ממע"מ על יבוא אישי מ-75 דולר ל-150 דולר. מניות בתחומי ההלבשה והאופנה, כמו טרמינל איקס , פוקס , אורבניקה ודלתא מותגים , רשמו ירידות בעקבות ההצהרה.

בגזרת המניות הביטחוניות, שיחד עם מניות הביטוח היו הלהיט של השנים החולפות בבורסה בת"א, חלה ירידה קלה של 1.7%, בצל הדיווחים על התקדמות בשיחות הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה שהעיבה על הסנטימנט בתחום.

מניה ספציפית שריכזה עניין ביום חמישי האחרון היא זו של חברת התעופה אל על , שצנחה בכ-5%, על רקע ההודעה המשותפת של שרת התחבורה ומנכ"ל חברת הלואו קוסט וויזאייר, לפיה וויזאייר מתכננת להקים בסיס בישראל באפריל הבא. בהצהרה משותפת יחד עם שרת התחבורה מירי רגב, מנכ"ל וויזאייר ג'וזף וראדי הודיע על הקמת בסיס בישראל כבר בחודש אפריל 2026, מה שיאפשר להרחיב דרמטית את התחרות בתחום התעופה בישראל.

בצל עליות השערים, ההתחממות בשוק ההנפקות המקומי נמשכת, לאחר שבשבוע החולף הצטרפה לבורסה חברת הסיעוד עמל ומעבר, והחלה להיסחר לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל. אליה צפויה להצטרף בקרוב גם חברת המזון סוגת שתנסה להנפיק לפי שווי של 850 מיליון שקל (לפני הכסף).

בנוסף, במהלך סוף השבוע, הגישו שתי חברות בנייה תשקיף לקראת הנפקות, אשר צפויות לצאת לדרך גם הן עד סוף השנה. הראשונה, היא חברת הייזום והבנייה עומר הנדסה תנסה להנפיק את מניותיה בת"א לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל (לפני הכסף). השנייה היא חברת אביליה שתנסה להנפיק לפי שווי של 545 מיליון שקל. אלא שבניגוד לחברות רבות שהצטרפו לבורסה בשנה החולפת, מעל החברות מרחפת עננה בדמות גרעון בהון החוזר.

לצד ההנפקות, המציאות הביטחונית והפוליטית תמשיך להשפיע על הסנטימנט בשוק. ברקע, הדיווחים על לחצים מצד ארה"ב להתחיל בשיחות לקראת מעבר לשלב השני של תוכנית 22 הנקודות של נשיאי ארה"ב דונלד טראמפ, בעת שבישראל עדיין ממתינים להשלמת החזרת גופות שני החטופים החללים שנותרו בעזה.

במקביל, המשקיעים והציבור הישראלי ימשיך לבחון את היציבות ביתר הגזרות לאחר שבוע מתוח. בגזרה הלבנונית, נרשמת המתנה מתוחה לתגובת חיזבאללה לחיסולו של היית'ם עלי טבטבאי, מי שהוגדר כמספר 2 בארגון הטרור הלבנוני. מתיחות נרשמה גם בגזרה הסורית, כששישה חיילי מילואים נפצעו בתקרית בכפר בית ג'ן שבדרום המדינה השכנה.

בוול סטריט, שבוע המסחר המקוצר ננעל גם כן בעליות שערים. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.6% ה-S&P 500 התרומם ב-0.5% והנאסד"ק עלה ב-0.6%. ברקע, אופטימיות המשקיעים לגבי האפשרות שהפדרל ריזרב ימשיך במהלך הורדת הריבית גם אל תוך חודש דצמבר.

בכך, משלימה וול סטריט חודש תנודתי, בסופו עלה מדד ה-S&P 500 ב-0.1% לרמות שיא אליהן הגיע בסוף אוקטובר. מדד הדאו ג'ונס סיים את החודש עם עלייה של 0.3%, שסייע לו להשלים חודש שביעי ברציפות של עליות, רצף העליות הארוך ביותר מאז תחילת 2018. מנגד מדד הנאסד"ק, מוטה הטכנולוגיה, רשם תשואה חודשית שלילית של 1.5%, לראשונה מאז מרץ, בצל החששות מבועת בינה מלאכותית.

2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח המקומי מסכם את חודש נובמבר עם עליות שערים מתונות. לפי הודעת הבורסה, בשוק איגרות החוב הממשלתיות, איגרות החוב הצמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-0.1% ואיגרות החוב הלא צמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-0.3%. בשוק איגרות החוב הקונצרניות, איגרות החוב הצמודות והלא צמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-0.2%. מדדי התל בונד השקליים במח"מים הארוכים עלו בממוצע בכ-0.6%. התשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית השקלית ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי החודש והיא עומדת על כ-3.94%, מתחת לאיגרת החוב האמריקאית לתקופה דומה.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו עליות ביום שישי, כאשר ברקע, תקלה באחד ממרכזי הנתונים של בורסת שיקאגו (CME) גרמה להשבתה של מערכת המסחר. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של כ-4.02%, והתשואה לשנתיים עלתה בנקודת בסיס אחת לרמה של כ-3.49%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק מעט השבוע ביחס לדולר ולאירו, אך מתחילת חודש נובמבר שני המטבעות התחזקו בהשוואה לזה הישראלי, בשיעור שמתקרב ל־1%. לעומת זאת, מתחילת שנת 2025 הדולר נחלש בשיעור של כ־10% לעומת השקל, כשכיום הוא נסחר בשער של סביב 3.27 שקל לדולר, לעומת כ-3.65 שקל בתחילת השנה.

ביום שישי האחרון, השקל התחזק קלות מול הדולר, ושערו עומד כעת על 3.26 שקלים. במקביל, שער האירו עומד על 3.78 שקלים.

מחירי הנפט נסחרו ביום שישי ביציבות, כאשר ברקע לכך, המשקיעים עוקבים אחר המגעים לסיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, וכן מצפים לפגישה של אופ"ק+ שתתקיים היום, כדי לראות אם יתקבלו רמזים באשר לשינויים ברמות תפוקת הנפט.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מציינת כי כל התקדמות לקראת הסכם בין רוסיה לאוקראינה עשויה להוביל לירידות במחירי הנפט. לפי הערכתה, שוק הנפט נמצא כבר כיום בעודף היצע, והסרת פרמיות סיכון עשויה להעמיק את המבנה העמוק contango, לשטח את העקומים ולהגביר לחץ על מחירים. אפילו הקלה חלקית בסנקציות יכולה להחזיר חלק מהסחר הרוסי לשוק ולשפר את זרימת הנפט מבלי להגדיל את הייצור בפועל.

נרשמה התאוששות מסוימת במחיר הביטקוין, שעלה מעל 90 אלף דולר השבוע, לאחר שנסחר בשפל של יותר מחצי שנה מוקדם יותר. לאחר הירידות, האסטרטג הוותיק טום לי (שהוא גם יו"ר חברת האוצר BitMine) אשר העריך שהביטקוין ייסחר ב־250 אלף דולר בסוף השנה, עדכן את התחזית שלו וכעת מדבר על מחיר של "מעל 100 אלף דולר". עם זאת, ב־Yahoo Finance ציינו שלי הדגיש שלמרות הפחתת התחזית, הוא העריך שהביטקוין עשוי להגיע לרמות השיא שלו לפני סוף 2025.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETFs, מזהה לחץ עונתי שנובע ממכירות מס בין תחילת דצמבר לאמצעו, שעשוי לדחוף את המחיר לאזור תמיכה סביב 80 אלף דולר. מנגד, היסטוריית העליות ברבעון הרביעי והציפייה להפחתת ריבית עשויים להחזיר את הביטקוין לטווח של 100 עד 110 אלף דולר עד סוף השנה.

סילביה יבלונסקי, מנכ"לית-שותפה ומנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, מציינת כי הביטקוין מראה סימנים מעודדים ליציאה מתקופת התיקון. לדבריה, עונתיות חיובית, שיפור בסנטימנט הנזילות ורכישות מצטברות של משקיעים ארוכי טווח יוצרים בסיס לעליות סוף שנה. יחד עם זאת היא מסבירה כי "קריפטו נשאר שוק שמגיב בעוצמה לזעזועים. תנודה חדה בנזילות, רגולציה או נתוני מאקרו עלולה לייצר תנועה של אלפי דולרים בתוך זמן קצר".

4. מאקרו

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מציינת כי השוק מגלם כבר 80 עד 85 אחוזים סבירות לקיצוץ ריבית בארה"ב בדצמבר. לדבריה, הירידה בתשואות והיחלשות הדולר נובעים מצמצום פערי הריבית מול מדינות ה-G10 ומהשפעה של נתונים כלכליים שהתעכבו בעקבות ההשבתה הממשלתית. טודורובה מציינת כי רק הפתעה משמעותית כלפי מעלה בנתוני ה-ISM או בדוח התעסוקה עשויה לשנות את המגמה.

טודורובה מדגישה כי השבוע הקרוב הופך קריטי, שכן הפד יקבל סוף סוף סדרת נתונים עדכנית יחסית לפני החלטת דצמבר. מדדי PMI, נאום יו"ר הפד, דוח JOLTS, נתוני ADP, מדדי השירותים ודוח ה-PCE המתעכב ייצרו יחד תמונה שתקבע את הטון לשווקים.

סילביה יבלונסקי, מנכ"לית-שותפה ומנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, מציינת כי השווקים מגיבים למערכת מורכבת של ציפיות פוליטיות ומאקרו־כלכליות. לדבריה, הספקולציות הגוברות על מועמדותו של קווין האסט לראשות הפד מעצבות מחדש את תמחור המדיניות לשנה הקרובה. האסט נתפס כבעל גישה יונית יותר יחסית לנגיד פאוול, ולכן המשקיעים כבר מתמחרים מעבר מהיר יותר למדיניות ריבית מקלה בשנת 2025.

יבלונסקי מדגישה כי הירידה בתשואות והיחלשות הדולר משקפות תמחור מוקדם של מעבר כזה, והעובדה שהשוק קיבל את הדיווחים על מועמדותו של האסט ללא תנודות קיצוניות מצביעה על אמון רחב בהתכוננות לסביבה של עלויות מימון נמוכות יותר. עם זאת היא מזהירה כי כל שינוי בנתוני אינפלציה או תעסוקה עלול להפוך את המגמה בתוך שעות, וליצור תנודתיות גבוהה סביב החלטת דצמבר.

5. תחזית

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETFs, מציין כי השוק נכנס לעונת הסנטה ראלי עם תנאים כמעט קלאסיים. לפי מרינו, עשרת ימי המסחר האחרונים של דצמבר ושני הימים הראשונים של ינואר סיפקו מאז 1950 תשואה ממוצעת של כ-1.3 אחוזים ב-S&P 500. הירידה של כ-3 אחוזים בנובמבר עשויה לייצר קרקע לתיקון כלפי מעלה, אך התזוזה המשמעותית תלויה בהחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ב-10 בדצמבר.

"סנטה חזר", כתב אנליסט השווקים הוותיק אד ירדני בהודעה למשקיעים אתמול. להערכתו, ה-S&P 500 יגיע ל-7,000 נקודות עד סוף השנה (אפסייד של 2% לעומת מחירו הנוכחי), והוא מאמין שייתכן שהדבר יקרה כבר השבוע.