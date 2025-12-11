הכוח של הוקרה: כך תרבות הערכה בחברה מניעה עובדים ולקוחות

הכתבה בשיתוף MAX

"שגרות של הוקרה הן לא מותרות, הן הדרך לשמור על העובדים שלנו"

לדברי מיכל הלוי, סמנכ"לית משאבי אנוש ב-MAX, הדרך לבנות תרבות הוקרה אמיתית מתחילה בשגרות פשוטות ועקביות: "עבורנו כאנשי משאבי אנוש, הוקרה היא לא רק פעולה; היא תהליך שמחזק תרבות. היא מתרחשת כשמנהלים מעריכים עשייה משמעותית, מציינים התקדמות, ומייצרים חוויית עובד שמבוססת על נראות והערכה. כשההוקרה הופכת למרכיב עקבי בשגרה - היא תורמת לשימור, להגברת מחוברות ולחוויית עבודה איכותית יותר".

מיכל הלוי, סמנכ''לית משאבי אנוש, MAX / צילום: רמי זרנגר

לא מעט ארגונים מודים כיום שדווקא בתקופות המורכבות ביותר, נבחנה מחדש המשמעות של הוקרה יומיומית כמקור לחיבור ומוטיבציה. הלוי מסבירה: "בשנתיים האחרונות, שבהן ארגונים התמודדו עם עומס רגשי ושינויים תכופים, ההוקרה היום-יומית הפכה לא רק לכלי ניהולי - אלא לאמצעי שמחזיר אנרגיה, מטעין ומחזק את העובדים כחלק מהשגרה".

הלוי מדגישה כי הוקרה משמעותית מתבססת בעיקר על התאמה אישית ולא על פתרון אחיד: עובדים שונים מתרגשים מדברים שונים. יש מי שמעריך מחווה אישית, יש מי שמעדיף חוויה, ויש מי שיבחר משהו קטן שמאיר לו את היום. חשוב שההוקרה תרגיש מותאמת, לא גנרית ועדיף עם חיבור ניהולי אישי, זה גם מה שעומד מאחורי הבחירה של ארגונים להשתמש בכלים שמעניקים חופש, כמו האפשרות לתת לעובדים גיפט קארד של מקס, שמאפשר בחירה מתוך מאות מותגים, רשתות וחוויות.

וכאן מגיע הדיוק הערכי: "זה לא על המתנה, זה על המסר. על ההבנה שיש אנשים שונים, עם צרכים שונים, ושההוקרה צריכה להיות גמישה ומותאמת. כשזה קורה, נוצרת תרבות שבה אנשים מרגישים שרואים אותם באמת. כשעובדים מרגישים מוערכים הם הופכים לשגרירים של הארגון".

אחת ההשפעות של תרבות הוקרה, לפי הלוי, היא גם על מיתוג המעסיק וגיוס עובדים חדשים: "עובדים שמרגישים מוערכים מדברים אחרת על מקום העבודה שלהם. הם משתפים, ממליצים לחברים, ונוצרת תחושת גאווה ארגונית שמקרינה החוצה. אך ההוקרה שבונה את התרבות אינה רק על ההישגים הגדולים - דווקא ההכרה בשיתוף פעולה, ביוזמה, ובעזרה לאחר היא זו שמייצרת תחושת שייכות עמוקה. כשהעובדים יודעים שרואים אותם גם ביומיום, נוצרת מחויבות שמחזיקה לאורך זמן ומטפחת שגרירי תרבות אמיתיים, מבפנים החוצה".

"כשהעובדים מרגישים מוערכים, הלקוחות מרגישים את זה"

רפי שאולי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים ב-MAX, רואה בהוקרה לא רק ערך אנושי אלא אסטרטגיה עסקית שמחזקת את חוויית הלקוח: "כשעובדים מרגישים שמקשיבים להם, שמאמינים בהם ושיש משמעות למה שהם עושים, זה מקרין מיד החוצה. השירות טוב יותר, הגישה חיובית יותר, והלקוחות מרגישים את זה. חוויית הלקוח מתחילה בחוויית העובד".

רפי שאולי, סמנכ''ל לקוחות פרטיים, MAX / צילום: רמי זרנגר

שאולי מוסיף כי בעידן שבו עובדים מחפשים חיבור אישי ומשמעות, גם ההוקרה צריכה להשתנות בהתאם: "הוקרה טובה לא מתמקדת רק בתוצאה, אלא גם באדם שהביא אותה; בדרך שלו, במאמץ שלו ובערכים שהוא מביא לצוות. כשאנחנו מאפשרים לעובד לבחור את הדרך שמתאימה לו, ההוקרה מקבלת משמעות אחרת. לכן אנחנו רואים ארגונים שבוחרים להעניק לעובדים גיפט קארד של מקס - לא כפרס, אלא כהזדמנות לתת חופש בחירה, מקום לטעם האישי ולמה שבאמת משמח כל אחד".

לדבריו, זהו שינוי תפיסתי עמוק ביותר: "הוקרה איננה רק תגמול, היא שפה שמבוססת על אמון. ארגון שיודע להוקיר את עובדיו בצורה חכמה ומותאמת, בונה מולם תרבות של אמון והערכה שמזינה גם את חוויית הלקוח. עובד שמרגיש מוערך, יגרום גם ללקוח להרגיש כך".

"חזון לעתיד: להפוך את ההוקרה לשפה שמניעה חדשנות"

הלוי מציינת כי בשנים הקרובות החזון של MAX הוא להעמיק עוד יותר את שפת ההוקרה בתוך התרבות הארגונית: "כשמפתחים תרבות של הערכה והוקרה, נוצרת תנועה מתמדת של שיפור. עובדים מרגישים בטוחים להביע דעה, להציע רעיונות, ליזום. מתוך הערכה צומחת גם חדשנות, כי כשאנשים יודעים שרואים אותם, הם מעיזים יותר. זה החיבור בין הוקרה, יצירתיות ויכולת להשתנות".

הוקרה היא לא רגע, אלא דרך

בעולם העבודה החדש, שבו ארגונים מנסים לשמר את העובדים שלהם ומדברים על Wellbeing ו-Engagement, נדמה שדווקא הערכים האנושיים הם אלה שמבדלים ארגונים מצליחים מהשאר. הוקרה, כך מסתמן, איננה רק כלי לרווחה, אלא שפה ניהולית שמעצימה אנשים ומחזקת את הביחד. וכשזה קורה, כולם מרוויחים - העובדים, המנהלים, והלקוחות.

