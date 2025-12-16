ירושלים של זהב: פרויקט מגורים בסגנון ירושלמי אותנטי במיקום מעולה מציע דירות פרמיום למשפחות מבוססות

הכתבה מטעם גשם

באחת השכונות המבוקשות והוותיקות של ירושלים, ארנונה, מוצעים בימים אלה למכירה פנטהאוזים מרהיבים ומרווחים במיוחד בשכונת המגורים היוקרתית "ארנונה הילס", מבית חברת גשם. הפרויקט זוכה לביקוש רב, כאשר עד כה נמכרו כ-395 דירות ו-2 דירות נוספות נמצאות בתהליך רשמה, כך שנותרו 9 דירות אחרונות.

"ארנונה הילס", שתוכנן על ידי משרד האדריכלים המוביל 'גוגנהיים מינץ ' (בשיתוף מקסים פרננד ו-SO Architecture), המזוהה עם פרויקטי היוקרה האיכותיים ביותר בירושלים, הוא מתחם מגורים הכולל 21 בנייני בוטיק נמוכי קומה, בני 9 קומות בלבד, שנבנים לפי תקני הבטיחות הגבוהים ביותר. המתחם יכלול גם שתי קומות מסחר, מוסדות חינוך, מרכז יום לקשיש ובית כנסת. מדובר במתחם מגורים שהוא שילוב נדיר של היסטוריה עם איכות חיים. כל אחד מהפנטהאוזים בפרויקט הוא "הצעקה האחרונה" בתחום הבניה היוקרתית. זו חווית מגורים המציעה נוחות מפנקת מהסוג שכל מחפשי איכות חיים חולמים עליה.

עוד יתרון מרשים: מתחם "ארנונה הילס" ממוקם בנקודה אסטרטגית נדירה. המיקום הייחודי על המדרון הטבעי מבטיח יתרון תכנוני נצחי: בינוי מדורג המעניק לדירות הפונות לנוף מבט פתוח להרי יהודה, ללא חשש מחסימה עתידית. החל מהקומות 7-6 ניתן לראות את ים המלח ואת נוף המדבר. השכונה כולה מוקפת בטבע מרהיב - המרחבים הירוקים של קיבוץ רמת רחל - ונבנית סביב פארק ארכיאולוגי רחב ידיים. הפרויקט נהנה ממיקום אסטרטגי המשלב שקט ונגישות: עורף ירוק ושליו לציר דרך חברון, המאפשר יציאה מהירה למרכז העיר וגישה נוחה למוקדי התיירות והטיילת.

הדמיה: PEEKVISION

קרוב ומהר לכל מקום

מעלה מובהקת נוספת של "ארנונה הילס" היא הנגישות לעורקי תחבורה ראשיים, ובהם למרכז העיר, לדרך חברון, למתחם התחנה הראשונה, לשכונות היוקרה תלפיות ובקעה. וגם קרבה הן למרכזי תעסוקה גדולים והן לקו הרכבת הקלה העתידית (הקו הכחול) שישנה את התחבורה הציבורית בירושלים ומקנה ל"ארנונה הילס" פוטנציאל משמעותי של עליית ערך.

איפיון מרגש במיוחד של "ארנונה הילס" הוא הצביון הירושלמי השורשי שלה. צביון אותנטי זה מושך אליו קהל מגוון: ציבור ציוני-לאומי, משפחות ירושלמיות מבוססות בגילאי 45+ מאזור ירושלים והסביבה כולל אפרת וגוש עציון, עולים ממדינות אנגלו-סקסיות, דיפלומטים זרים ומשקיעים. שורה תחתונה, כל מי שרוצה לחיות בשכונה אלגנטית מבוססת וסופר-מודרנית עם אווירה נינוחה של ירושלים של פעם.

ואכן, "ארנונה הילס" בולטת בתכנון מוקפד בסטנדרט פרמיום. המפרט הטכני כולל ריצוף גרניט פורצלן יוקרתי במגוון גוונים, המעניק לחלל מראה אלגנטי ונקי, וכן מטבחי פרמיום מעוצבים מתוצרת החברות המובילות בישראל, בתכנון מודרני.

כל פנטהאוז הוא "בית פרטי"

כל דירת פנטהאוז מצוידת במפרט פרמיום מלא עם אבזור טכנולוגי מתקדם. בניגוד לדופלקסים או קוטג'ים, הפנטהאוזים והדירות המיוחדות מציעים חוויית מגורים נדירה של מפלס אחד ענק (One Level) ללא מדרגות. הדירות חולשות על קומה שלמה עם 4 כיווני אוויר, ומעניקות פרטיות של וילה עם הנוחות והביטחון של מתחם בוטיק מודרני.

לכל פנטהאוז יש מטבח יוקרתי, חלונות אלומיניום איכותיים מזכוכית מבודדת למניעת רעש, תריסי גלילה חשמליים, חימום תת רצפתי, מערכות חשמל חכמות, תריסים חשמליים ודלת כניסה עם מנעול מתוחכם, המאפשר פתיחה באמצעות טביעת האצבע עם ממשק לאפליקציה חכמה. כל פנטהאוז מצויד במערכת המאפשרת שליטה באמצעות הנייד, עד שש נקודות. כמו כן, מותקן בו אינטרקום טלוויזיוני. כלומר, מסך בבית המציג בעזרת מצלמה את המבקשים להיכנס.

ושיא הפינוק: לכל פנטהאוז יש הכנה לג'קוזי ולבריכות פרטיות ואפילו הכנה למערכת קולנוע ביתית. וכמובן, שתי חניות תת קרקעיות פרטיות.

הדמיה: PEEKVISION

"חומרים טבעיים וריהוט נקי"

למעשה כל פנטהאוז עונה על ההגדרה "בית חכם". בחברת גשם אומרים שהרעיון המרכזי מאחורי הקמת המתחם היוקרתי היה ליצור בית שמזמין אנשים פנימה ופותח את שעריו לאירוח חם ונעים. "השתמשנו בפלטת צבעים חמה, חומרים טבעיים וריהוט נקי, כדי ליצור תחושה של רוגע ונוחות. מרפסת גדולה, הצופה לנוף פתוח, עם פינת ישיבה וצמחייה חיה, מושלמת למשפחות שאוהבות לארח, לחגוג וליהנות מהחוץ כחלק בלתי נפרד מחייהן", אומרים בחברה.

עוד מדגישים בחברה: "גשם משלבת חזון אדריכלי עם ניהול הנדסי מוקפד, מצטיינת בשמירה על סטנדרט איכות וגמר גבוהים במיוחד, תוך עמידה בלוחות זמנים ודגש על חוויית לקוח מוקפדת".

יתרונות מובהקים נוספים: מרפסות שמש עם מעקה זכוכית לכל דירה; ריצוף גרניט פורצלן במבחר גוונים בכל הדירה (למעט חדרים רטובים); ריצוף anti-slip; חיפוי קרמיקה עד גובה תקרה; ריצוף בחדרי רחצה; ומרפסות אריחים דמוי פרקט; מטבחי פרמיום מעוצבים מחברות המטבחים המובילות בישראל, בתכנון מודרני. חלונות אלומיניום איכותיים מזכוכית מבודדת למניעת רעש; רשתות בכל הבית למעט ממ"ד וחדרים רטובים; סורגי בטיחות שקופים; ריצוף גרניט פורצלן יוקרתי במבחר גוונים, המעניק לחלל מראה נקי ויוקרתי הכנה למדיח כלים, מקרר, תנור בילד אין וכיריים; הכנה למערכת קולנוע ביתית; מראה וארון אינטגראלי, הכולל משטח וכיור בשני חדרי הרחצה; אסלות תלויות ומכלי הדחה סמויים; נקודות חשמל, גז ומים במרפסות ובגינות; הכנה למיזוג מיני מרכזי או יחידת מזגן בכל חדר.

גשם מאחורי "ארנונה הילס"

ל"ארנונה הילס" יש "אבא" מבוסס ורב מוניטין: חברת גשם החזקות, בבעלותם של היזמים שמגר וקנין ויוסי מזרחי. גשם היא חברה יזמית בונה מובילה, המשלבת ניסיון, יציבות פיננסית וסטנדרט ביצוע גבוה במיוחד. היא בונה בכ-29 ערים ברחבי הארץ פרויקטים יוקרתיים, פרויקטים בהתחדשות עירונית ופרויקטים ציבוריים מורכבים, בתחומי המגורים, המסחר, התעסוקה והמלונאות.

מאחורי גשם עסקאות נדל"ן בהיקף של עשרות אלפי מ"ר, הנמצאות בשלבים שונים של תכנון, ביצוע ומסירה.

בגשם אומרים בגאווה, שהם אחת חברות היזמיות והביצוע המובילות בישראל, עם יכולת ביצוע עצמאית מלאה וסיווג יוקרתי - ג'5. גשם מעניקה מעטפת מלאה לכל פרויקט: החל בשלב התכנון ועד לאכלוס. כחברה ירושלמית מובילה, גשם גאה לתרום לקהילה ולספורט בעיר ומשמשת כספונסרית של בית"ר ירושלים.

בית"ר "גשם" ירושלים

בשל כך הקבוצה נקראת בית"ר "גשם" ירושלים. לדברי החברה, הזיקה המסחרית - וגם הרגשית - בין החברה הנד"לנית המצליחה לבין קבוצת הכדורגל המצליחה תימשך עוד שנים רבות. "השותפות שלנו עם בית"ר מבטאת חיבור עמוק לערכים שמובילים את בית״ר ואהבה אמיתית שלנו לעיר ירושלים ולתושביה". לפני כמה חודשים קיימה החברה אירוע השקה לדירת דוגמא בפרויקט, שבו נכחו גם שחקני בית"ר ירושלים. האירוע אפשר למבקרים להתרשם מקרוב מרמת הגימור והתכנון של הדירות במתחם.

לפרטים נוספים על פרויקט "ארנונה הילס" ויצירת קשר הקליקו>>

