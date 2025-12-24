"אם הבנקים ייפתחו מולה, התעשייה הזו תוריד את יוקר המחיה"

הכתבה מטעם הבונים

"94% מהאנשים שהרוויחו כסף בקריפטו בצורה חוקית לחלוטין לא מצליחים להכניס את הכסף למערכת הבנקאית בישראל, והמדינה נשארת מאחור. אנחנו מדברים על סכומים עצומים של כ-100 מיליארד דולר כשרק לי ולקבוצת משקיעים מצומצמת יש רווחים של כ-15 מיליארד דולר בחשבונות הקריפטו. אם הבנקים יפתחו את הדלתות, התעשייה הזו תוכל להוריד את יוקר המחיה הגואה בישראל", כך אומר נאור ברוך, יזם מיליארדר ומי שמכונה גם "מלך הקריפטו של ישראל".

וברוך לא רק מדבר אלא גם עושה. במסגרת זו הוא השתתף לאחרונה בדיון בנושא אסדרת מטבעות קריפטו כמו ביטקוין ואת'ריום שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת. בדיון הטיל נאור את האחריות על הקיפאון בהסדרת התחום על הבנקים והרגולטורים. "אם ישראל תסיר חסמים, תוך 10 שנים נראה תוספת של 130 מיליארד שקל לתמ"ג ו-70 אלף משרות חדשות", הוא אומר בהמשך לאותו דיון. "ישראלים רוצים לשלם מסים והחסם הבנקאי לא מאפשר להם".

זו הבעיה היחידה של התעשייה?

"לצערי לא. עניין קריטי נוסף נוגע לעמלות הגבוהות שהסוחרים בקריפטו משלמים כשהם מבצעים את המסחר דרך חברה ישראלית. במקרה כזה הם נאלצים לשלם 5% עמלת קניה, 5% עמלת מכירה ו-5% עמלת המרה".

ממה זה נובע?

"מכך שמדובר על שוק מונופוליסטי עם 3 חברות בלבד. אם מוסיפים לזה את העובדה שהשוק לא מוסדר יוצא שהן עושות מה שהן רוצות. וצריך להבין, גם אם משקיע הרוויח 10 אחוז במסחר בקריפטו הרי שכתוצאה מהעמלות הגבוהות האלו הוא לא רואה רווח ממשי, כי הסכומים מתקזזים. זהו מצב מעוות שמחייב תיקון מצד המדינה".

מה המצב בעולם?

"אחר לגמרי. אנחנו מדברים על 90% פחות בעמלות. למעשה ישראל נמצאת לגמרי לאחור כשמדינות רבות בעולם כמו שווייץ וגרמניה כבר הסדירו את התחום הזה. האומדן הכולל של תעשיית הקריפטו העולמית עומד על כ-1.85 טריליון דולר וישראל לא הפנימה עד כה את השינוי הזה. בינתיים המשקיעים הישראליים מפזרים את הכסף שלהם בחו"ל ובישראל לא רואים מזה כלום. זאת פשוט חלמאות מצד המדינה".

ברוך, בשנות ה-30 לחייו נחשב למיליארדר שחי חיים של פאר. הוא מתגורר בשכירות בדירת פנטהאוז בקומה ה-44 של פארק צמרת התל אביבי. הדירה משתרעת על פני 430 מ"ר, ומחולקת לשלושה מפלסים. בין היתר הדירה כוללת בריכה פרטית, מעלית פרטית וחדר כושר.

עם זאת העושר המופלג לא מעיד כהוא זה על הילדות הקשה אותה עבר: אביו נפטר כשהיה בן שלוש והוא נותר בן יחיד לאימו, רגינה ברוך, אם מדהימה אך חולה וחסרת אמצעים. את ילדותו עשה בדירת עמידר בהרצליה ובעקבות מחלתה של אימו והמצב הכלכלי הדחוק, נאלץ בהמשך לנדוד בהמשך בין פנימיות שונות. למרות כל הקשיים הוא סימן לעצמו כבר אז למטרה להיות איש עשיר.

ואכן, הכוכבים חייכו אליו והוא עשה את הונו במסחר במטבעות קריפטו ובהשקעות בשוק ההון. "התחלתי את ההשקעה בקריפטו בזמן השירות הצבאי. התחלתי לחקור את הנושא והבנתי שהאפיק הזה מגלם פוטנציאל לרווחים עצומים. כבר מעל עשור הייתי מושקע והתחלתי את הדרך אל העושר. נכון להיום אני אדם מבוסס מאוד בזכות הקריפטו ובזכות בעלות על שתי קרנות גידור שמושקעים בהן עשירי העולם".

חייו הנוכחיים תועדו בסדרת הדוקו ריאליטי "מגדלים" בהוט בידור ומלבד דירת הפאר בה הוא מתגורר יש לו אוסף מכוניות יוקרה וכן אוסף שעוני יוקרה. "הכסף לא שינה אותי ולעולם לא אשכח מאיפה הגעתי. לכן גם בוער בי לשנות את העולם, להעלות חיוך על פניהם של כמה שיותר אנשים", הוא אומר.

כחלק מהרצון לשנות את העולם, ובפרט את ישראל, יזם כאמור ברוך את קיומה של ועדת הקריפטו הראשונה בתולדות הכנסת. "הבנתי שאין מה לעשות והחלטתי להרים את הכפפה וכך עשיתי היסטוריה במדינה", הוא אומר. "אני פה כדי להילחם ולהפוך את ישראל לטופ העולמי בתעשיית הקריפטו. יש במדינה הזו את האנשים הכי חכמים בעולם ואת היזמים הכי מוכשרים בעולם ואין סיבה שלא נגיע לטופ גם בתחום הזה, שהוא התחום הכי חם היום בעולם השקעות, תחום שאפילו ארה"ב הגדולה רוצה לקחת אותו כרזרבה כלכלית שחלה".

חזונו של ברוך הוא להפוך את המסחר בקריפטו לכלי נגיש ושקוף עבור הציבור. "אני רוצה שהרישיונות לעסוק בתחום יהיו קלים להשגה, שתהיה תחרות אמיתית ושנראה את העמלות יורדות", הוא מסביר. "זה יאפשר לכל אדם, מהמוכר בחנות ועד החשמלאי, לקבל תשלומים בקריפטו בלי עמלות האשראי ששוחקות את הכסף כיום. זהו צעד דרמטי בהורדת יוקר המחיה בישראל".

כמה אנשים כיום יש בקהילת משקיעי הקריפטו שלך?

עומדת מאחוריי קהילה של כ-10,000 משקיעים. אני מקבל אלפי הודעות על זה שחייבים להסדיר את התחום הזה בישראל ומבחינתי זאת השליחות שלי בחיים. אני רוצה לעשות טוב בעולם".

