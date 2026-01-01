חברת הביטוח של משפחת שמלצר בדרך לבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

8:30

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, לאחר שוול סטריט סיכמה אתמול יום רביעי ברציפות של ירידות. המניות הדואליות חוזרות בפער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.2%, טבע ונובה צפויות לבלוט לשלילה עם ירידות של מעל 1%.

אתמול, הבורסה המקומית סגרה את היום באדום. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8% ומדד ת"א 90 השיל מערכו כ-0.3%. בלט לרעה מדד הביטוח, שהשיל 2.2%. המדדים הירוקים היחידים היו נדל"ן מניב ישראל ומדד הקלינטק, שעלו ב-0.5% וב-0.8%, בהתאמה.

אבל הבורסה מסיימת שנה נפלאה - מדדי הדגל ת"א 35 ות"א 125 זינקו בכ-50%, מדד ת"א 90 לא הרבה מאחור עם 47%. בין המדדים הענפיים בלט מעל כולם מדד הביטוח שזינק בכ-150%. אחריו, בלטו לחיוב מדדי הפיננסים והבנקים, עם עליות של כ-90% וכ-61%, בהתאמה. המדד היחיד שסגר את השנה בטריטוריה שלילית הוא ת"א־מניב חו"ל, עם ירידה של כ-6%.

בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטה מעל כולן מניית ארית תעשיות , שזינקה בכ-400%. שתי מניות פיננסיות - מור השקעות ומיטב השקעות - זינקו בכ-300%. בתחתית הרשימה, נמצאת נייס , שירדה בכ-42%. שנה רעה הייתה גם למניות ריטיילורס וג'י סיטי , שירדו בכ-40% וב-38% בהתאמה.

משפחת שמלצר מנסה פעם נוספת להנפיק את החברת הבת שלמה ביטוח. זאת, ארבע שנים לאחר הניסיון הקודם שלא צלח - כך דיווחה החברה הלילה למשקיעים. השווי בהנפקה טרם נקבע. הרווח של שלמה ביטוח בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה עמד על 129 מיליון שקל. ניתן להעריך כי אחת הסיבות להנפקה המתוכננת היא העלייה המטאורית של מניות הביטוח, שעלו בשנה החולפת במעל 150%.

מניית נופר אנרג'י הובילה את מדד ת"א 125 ביום המסחר החולף וקפצה בקרוב ל-8%, לאחר שהודיעה כי קנתה פורטפוליו סולארי בארה"ב מחברה פושטת רגל בשם Pine Gate. זאת, בתמורה ל-285 מיליון דולר, והיכנסות בנעלי התחייבויותיהם. בסך הכל, מדובר בהוצאה של 605 מיליון דולר מצד נופר (1.9 מיליארד שקל) כולל עלויות ההקמה.

מדובר במקבץ של תשעה פרויקטים, מתוכם שבעה כבר בהפעלה מסחרית בפועל, אחד בבנייה מתקדמת ואחד משמעותי שעדיין בייזום מתקדם. מדובר על צבר שיכניס לנופר EBITDA של כ-60 מיליון דולר בשנה החל מ-2028, כאשר ההספק הכולל שלהם מגיע כמעט לג'יגהוואט של חשמל. מכיוון שמדובר בחברה פושטת רגל, מדובר בעסקאות במחיר נמוך יחסית, שעומד על כ-618 אלף דולר למגהוואט. ההשקעה בפרויקטי אנרגיה סולארית בארה"ב מגיעה על רקע הזינוק במחירי החשמל בארה"ב והצפי לביקוש חסר־תקדים מצד חברות הטכנולוגיה, שבשלב זה מוכנות לקנות כמעט כל מגהוואט של חשמל עבור חוות השרתים ותשתיות הבינה המלאכותית שהן מקימות.

עוד בתחום האנרגיה המתחדשת, חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט חתמה עם הסכם אספקת חשמל פרטי עם חברת הנדל"ן הגדולה "מבנה". במסגרת עסקה זו, אנלייט תספק למבנה חשמל לאורך 15 שנה, בהיקף מוערך של 1.5 מיליארד שקל לכל אורך התקופה. כלומר, כ-100 מיליון שקל בשנה. זאת, עבור 550 נכסי מבנה הפרוסים ברחבי הארץ. בנוסף, תוקם שותפות של אנלייט בשיתוף מבנה, שתעסוק בהקמת מתקני אגירת אנרגיה על גגות נכסי מבנה.

מניית קבוצת עזריאלי המשיכה במומנטום החיובי שלה אתמול והשלימה עלייה של קרוב ל-10% בתוך יומיים, בעקבות הודעתה של החברה מיום שלישי על כך שהתקשרה, באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה Green Mountain Global וחברות בנות נוספות המוחזקות גם הן בבעלות מלאה, בהסכם למתן שירותי דאטה סנטר בהיקף של 80 מגה-וואט עם חברה טכנולוגית בין־לאומית גדולה. מדובר בפרויקט שעלות הקמתו מוערכת על־ידי החברה בכמיליארד אירו, בתוספת עלויות מימון המוערכות בכ־60 מיליון אירו.

מנייה נוספת שבלטה לחיוב היא של יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן . המניה קפצה במעל 3%, לאחר שדיווחה על הזמנה בהיקף של כ-9.5 מיליון דולר. זאת, לאחר שלפני כשבועיים, קיבלה החברה את ההזמנה הגדולה ביותר בתולדותיה, בהיקף של כ-77 מיליון דולר. מתחילת השנה, דיווחה החברה על 25 עסקאות בהיקף כולל של כ-223 מיליון דולר. המניה עלתה במעל 250% מתחילת השנה.

מנגד, מניית מנורה מבטחים הייתה בין החלשות במדד ת"א 125 אתמול ואיבדה מעל 2%. זאת, לאחר שביום שלישי דווח כי המשטרה פשטה על משרדי חברת הביטוח במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות "יד לוחצת יד".

בוול סטריט, ראלי "סנטה קלאוס" לא הגיע השנה, והמדדים המובילים סגרו את יום המסחר האחרון של 2025 באדום. הנאסד"ק ירד בכ-0.8%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.6%. היום, לא יתקיים מסחר בשווקים בחו"ל, בשל ציון השנה האזרחית החדשה.

"אנחנו לא באמת מאמינים בראלי סנטה קלאוס. אנחנו לא פגאנים - העונתיות שאנחנו מקדישים לה תשומת לב מונעת על ידי רווחי החברות", אמר ג'יי האטפילד, מנכ"ל ומנהל פורטפוליו ב-Infrastructure Capital Advisors. "אנחנו קוראים לזה 'קיפאון סנטה קלאוס'. בגדול, שום דבר לא קורה". נראה שזה מתפתח ליותר מסתם קיפאון במחירי המניות: כל 11 הסקטורים במדד ה-S&P 500 נסחרו בירידות בצהרי יום רביעי. הפעם האחרונה שבה כל 11 הסקטורים ירדו באותו היום הייתה ב-28 במאי, כך על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס.

למרות הירידות אמש, וול סטריט חותמת שנה שלישית ברציפות של זינוק דו־ספרתי. מדד S&P 500 עלה השנה בכ-17% ובכ-82% בשלוש שנים, נאסד"ק עלה השנה ב-20% ובכ-120% באותן שנים, והדאו ג'ונס שעלה השנה ב-13.5% סוגר שלוש שנים עם תשואה של כ-45%.

המשקיעים נהנו השנה מתשואות מרשימות במיוחד בשוק שהונע מאופטימיות לגבי הפוטנציאל הכלכלי העצום של הבינה המלאכותית, ותודלק גם על-ידי הורדות ריבית של הפדרל ריזרב. אבל היו מהמורות בדרך והדרך לא הייתה חלקה. המשקיעים נאלצו להתמודד עם תנודתיות שנבעה ממגוון גורמים, בהם מדיניות הסחר של ארה״ב, מתחים גיאו־פוליטיים, חששות מתמחורים גבוהים וחוסר ודאות בנוגע למסלול המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים ועצמאותם.

במבט קדימה ל־2026, חברת מחקר השווקים Bespoke Investment Group מזהירה מפני ציפיות לביצועים חזקים ביום המסחר הראשון של השנה החדשה. מאז 1953, השינוי החציוני במדד S&P 500 בפתיחת שנה חדשה עמד על ירידה של 0.3%, לפי סקירה של Bespoke. בנוסף, שוק המניות ירד ביום המסחר הראשון של השנה בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו אתמול עליות של עד 0.2%. מדד תל גוב־שקלי +10 רשם גם הוא עלייה של 0.2%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח לעשר שנים נעה כלפי מעלה אתמול, על אף שסיכמה את 2025 בירידות משמעותיות, לנוכח הפחתות הריבית בארה"ב ומגמת הירידה באינפלציה. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של כ-4.17%, זאת לאחר שנתוני תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב ירדו באופן מפתיע (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש קלות מול הדולר ביום ד', אך הוא עדיין נסחר סביב רמת שיא של כארבע שנים מול המטבע האמריקאי.

בשוק הסחורות, המתכות היקרות נמצאות בימים האחרונים על רכבת הרים. לאחר שמחיר הכסף הגיע בסוף השבוע לשיא של כל הזמנים ועמד על כ־84 דולר לאונקיה, הוא הספיק לצנוח ב־8.7% ולרשום את היום הגרוע ביותר שלו מזה ארבע שנים, להתאושש בכ־10% - ואז שוב ליפול בכ־8% למחיר של כ־71 דולר ביום רביעי. הבוקר, מחיר הכסף עומד על כ-70 דוןלר לאונקיה ומחיר הזהב עומד על כ-4,310 דולר לאונקיה.

התנודתיות במחיר המתכת מיוחס לנזילות הנמוכה יחסית בשוק הכסף, וכן להחלטה של מפעילת הבורסה CME להעלות את דרישות הביטחונות (Margin) עבור חוזים על מתכות. ובכל זאת, הכסף והזהב מסכמים את אחת השנים החזקות ביותר שלהם אי פעם, עם עליות של כ־140% וכ־63% בהתאמה במהלך 2025.

4. מאקרו

תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב בשבוע שהסתיים ב-27 בדצמבר עמדו על 199 אלף - ירידה של 16 אלף לעומת השבוע שקדם לו והנתון הנמוך ביותר מאז סוף נובמבר. סקר כלכלנים שערך רויטרס העלה כי הקונצנזוס הוא שמספר התביעות דווקא יעלה ל-220 אלף.

ברויטרס מדווחים כי תביעות האבטלה היו תנודתיות השבועות האחרונים, בשל אתגרים הקשורים להתאמת המידע לחריגות עונתיות לקראת עונת החגים. שוק העבודה נותר לפי שעה במצב שהכלכלנים וקובעי המדיניות מכנים "no hire, no fire" - מצב בו גיוסי העובדים מעטים, אך גם הפיטורים.

5. תחזית

דן איבס, אנליסט הטכנולוגיה הוותיק של בית ההשקעות וודבוש, פרסם את חמש מניות ה-AI המומלצות שלו לשנת 2026 - ואנבידיה אינה ביניהן. עם זאת, ברשימה נמצאות שלוש מניות אחרות מבין "שבע המופלאות": מיקרוסופט, אפל וטסלה.

באשר למיקרוסופט, איבס מציין כי הוא מאמין שבוול סטריט מעריכים בחסר את שירות הענן שלה, Azure, שהוא מאמין שצפוי לצמוח בעתיד הקרוב. לגבי אפל, שהייתה יותר שמרנית ממתחרותיה בכל הנוגע להוצאות הון על AI, איבס סבור שהגיע הזמן שהחברה תאיץ את פעילותה בתחום, ומאמין שהצלחה בכך תוכל להוסיף 100 דולר למחיר המניה בשנים הקרובות. בנוגע טסלה, איבס העריך לאחרונה כי החברה, שמפתחת רכבים אוטונומיים ורובוטים דמויי־אדם, עשויה להגיע לשווי שוק של 3 טריליון דולר עד סוף 2026 (לעומת 1.5 טריליון דולר כיום).

איבס סימן גם את מניית פלנטיר, והצביע על ביקוש "חסר־תקדים" למערכת ה-AI שלה בקרב ממשלות ולקוחות מסחריים. לדבריו, לחברה, ששווי השוק שלה עומד כיום על 439 מיליארד דולר, יש "דרך מוזהבת" לשווי שוק של טריליון דולר.

המניה האחרונה היא קראוד סטרייק, שלדעת איבס מוערכת בחסר בוול סטריט. לדבריו, החברה צפויה להמשיך לקבל תנופה מההתעניינות באבטחת סייבר מבוססת־AI. בתרחיש השורי של איבס, הוא צופה שמניית החברה תגיע ל-700 דולר במהלך השנה הבאה, לעומת מחיר של 477 דולר היום - אפסייד של כ־47%.