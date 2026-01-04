ביקושי שיא: 231 דירות נמכרו ביום וחצי ב-UPTOWN בקריות!

הכתבה מטעם אפטאון אורבן סיטי

פרויקט UPTOWN בקריית ביאליק, הוא יוזמה משותפת של החברות סלע בינוי, קבוצת שובל וקבוצת בראל, והוא הושק ביום רביעי האחרון, ערב הסילבסטר. משרד המכירות של הפרויקט, שתוכנן להיפתח רק השבוע, נפתח כבר ביום חמישי שעבר בבוקר בעקבות ביקוש גבוה מצד רוכשים פוטנציאליים. כ-1200 מתעניינים נרשמו במשך חודש לפני ההשקה ועד כניסת השבת נמכרו בפרויקט כ-231 יחידות דיור.

תמהיל הדירות בפרויקט כולל דירות 3-5 חדרים, מיני־פנטהאוזים ופנטהאוזים. המחיר הממוצע של הדירות שנמכרו במהלך היום וחצי הראשונים, עמד על כ-2.4 מיליון שקל. היקף העסקאות שנרשמו עם פתיחת משרד המכירות עומד על כ-500 מיליון שקל והיקף ההכנסות הכולל של המתחם כולל מתחמי התעסוקה והדיור המוגן צפוי לעמוד על כ-2.25 מיליארד ש״ח. קבוצת החברות היזמיות יצאה לשלב פריסייל, המשקף הנחה של כ-300 אלף שקל ביחס למחירי היעד של הפרויקט. הרוכש הראשון בפרויקט היה הזמר אושר כהן, שהודיע על רכישת דירה עם עלייתו לבמה במהלך ערב ההשקה.

פרויקט UPTOWN משתרע על שטח של כ-30 דונם ובהיקף בנייה כולל של כ-300 אלף מ"ר. המתחם כולל שבעה מגדלים: ארבעה מגדלי מגורים, מגדל דיור מוגן ושני מגדלי עסקים. לצד המגורים, התוכנית כוללת שדרה עירונית פתוחה, שטחי מסחר, פנאי ושטחים ירוקים בהיקף רחב, ומוגדרת בענף כמהלך אורבני רחב-היקף באזור חיפה והקריות כזה שטרם נראה בצפון.

מתחם WELLNES / הדמיה: סטודיו 84

על מנת להציב את הפרויקט בחזית התכנון האורבני כזה שמאפיין בעיקר את גוש דן הפקידו החברות את התכנון האדריכלי של המתחם בידי משרד ישר אדריכלים, בראשות אבנר ישר. את תכנון הפנים של הדירות מובילים שלושה מעצבים: ארז חייט, אלברט אסקולה ו-קארן ראובני ואת תכנון חללי ה-Wellness והמשרדים מובילה ורד גינדי. התכנון שם דגש על פתחים רחבים, מרפסות גדולות, כניסת אור טבעי ותכנון פונקציונלי של הדירות והשטחים המשותפים.

בפרויקט שני מגדלי תעסוקה, הכוללים חללי עבודה גמישים, קומות עסקיות ייעודיות ותשתיות טכנולוגיות מתקדמות. המגדלים מיועדים לחברות הייטק, משרדי עורכי דין, גופים פיננסיים וארגונים הזקוקים לסביבת עבודה מודרנית, ומהווים נדבך משמעותי בפיתוח שוק המשרדים בצפון.

במרכז המתחם תוקם שדרה עירונית פתוחה שתשלב מסחר, מסעדות, בתי קפה, חנויות אופנה ועיצוב, לצד אזורים מוצלים ופינות ישיבה. בנוסף יפעל במתחם מרכז תרבות ואירועים, שיארח הופעות ופעילויות קהילתיות. התפיסה התכנונית נשענת על מודל של רחוב מסחרי נגיש ופעיל, עם חזיתות פתוחות ושילוב נרחב של צמחייה.

עוד כולל הפרויקט מתחם WELLNESS ייעודי כחלק מהשטחים המשותפים, ובו חדר כושר, מתחם פאדל, מסלולי הליכה פנימיים ושטחים ירוקים לפעילות גופנית. כל אלה, ממקמים את פרויקט UPTOWN כאחד מפרויקטי הפיתוח המשמעותיים המוקמים כיום באזור הקריות, עם השפעה פוטנציאלית על שוק המגורים, התעסוקה והמסחר במרחב חיפה והצפון.

שי אבוחצירה מנכ״ל סלע בינוי מסר:

"פרויקט UPTOWN הינו אחד הפרויקטים המשמעותיים ביותר שעתידים לקום בצפון בעשור הקרוב והוא מביא איתו תפיסה תכנונית וחוויית מגורים שעד היום אפיינו בעיקר את אזור גוש דן. בתקופה של שוק מאתגר וירידה בהיקפי המכירות הבנו שהביקוש לא נעלם, הוא פשוט ממתין להזדמנות הנכונה.

שי אבוחצירה, מנכ''ל קבוצת סלע בינוי / צילום: שי אלדד

הרוכשים של היום מחפשים ערך אמיתי, מוצר איכותי ותכנון שמסתכל קדימה, ולא רק עוד דירה. פרויקט UPTOWN מביא הזדמנות גם במחיר וגם במוצר: מתחם אורבני ייחודי, בקנה מידה שטרם נראה באזור הצפון, עם שילוב של מגורים, תעסוקה, מסחר ופנאי. ברגע שהצלחנו להציג את הבשורה שהוא מביא לקריות ולמטרופולין חיפה, ידענו שהוא יזכה לביקוש גבוה. אני שמח וגאה שיחד עם השותפות שלנו קבוצת שובל וקבוצת בראל, אנחנו לא רק מקימים פרויקט נדל״ני, אלא מובילים שינוי אמיתי בתפיסת המגורים והתכנון האורבני בצפון".

אריאל בבלי, מנכ"ל ובעלי קבוצת בראל מסר:

"אנו גאים להיות שותפים בפרויקט משנה מציאות עבור כל כך הרבה משפחות ופרויקט UPTOWN הוא בהחלט כזה. תפיסת המגורים החדשנית, חווית המגורים ההוליסטית וה"וויב" שהמתחם כולו משדר, הם משהו שטרם נראה בצפון, ועל פי הביקושים האדירים, נראה שגם קהל היעד מבין זאת היטב. יחד עם שותפנו מסלע בינוי ושובל הנדסה, אנו נערכים לביצוע הפרויקט בשיטות בניה חדשניות ומתקדמות תוך שימוש בטכנולוגיות שחלקן טרם נראה בארץ".

ישי רוט, מנכ״ל קבוצת שובל מסר:

"פרויקט UPTOWN משקף תפיסה תכנונית וביצועית מתקדמת, שמחברת בין מגורים, תעסוקה, מסחר ופנאי במתחם אחד רציף ומתפקד. כבר בשלבי התכנון היה ברור לנו שמדובר בפרויקט בעל פוטנציאל יוצא דופן, הן מבחינת הביקוש והן מבחינת התרומה שלו להתפתחות האורבנית של הקריות. הנתונים עם פתיחת המכירות מחזקים את האמונה בדרך - שילוב של תכנון איכותי, ביצוע מוקפד ושיתוף פעולה הדוק בין השותפים״.

