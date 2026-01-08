"לחבר מצוינות עסקית לאחריות לאומית": המרכז האקדמי פרס משיק מחזור נוסף של תוכנית המנהיגות עם הרווארד

הכתבה מטעם המרכז האקדמי פרס

"החזון שלנו במרכז האקדמי פרס תמיד היה לחבר מצוינות אקדמית עם אחריות חברתית עמוקה. היום, יותר מתמיד, ברור לנו שהמגזר העסקי לא יכול להישאר רק בעולמות הכלכליים - הוא חייב לקחת חלק בעיצוב פניה של החברה הישראלית", כך מצהירה עפרה אלול, מייסדת ומנכ"לית המרכז האקדמי פרס.

על רקע התקופה המורכבת והצורך הלאומי במנהיגות חוצת מגזרים, מובילה אלול את המחזור השלישי של "יוזמת מנומדין-פרס למנהלים": מטרת העל שהציבה אלול היא יצירת גשר שיאפשר למנהלים הבכירים ביותר במשק לעבור מהעשייה העסקית אל תוך העשייה הציבורית והחברתית בישראל.

"אנחנו פוגשים מנהלים מבריקים שיודעים להוביל חברות ענק, אבל חסרים את הכלים הספציפיים כדי לייצר אימפקט ברמה הלאומית", מסבירה אלול. "התוכנית נועדה בדיוק לשם כך - לתת להם את הידע והרשת כדי שיהפכו לזרז של שינוי מערכתי לטובת כלל אזרחי ישראל".

עפרה אלול, מייסדת ומנכ''ל המרכז האקדמי פרס / צילום: המרכז האקדמי פרס

מודל בינלאומי בניהול ישראלי

כדי לממש את החזון הזה בפועל, גייסה אלול לשורות המרכז את גלעד נוימן, יזם ומנהל בכיר, שיעמוד בראש התוכנית המשותפת למרכז האקדמי פרס ולבית הספר לממשל של אוניברסיטת הרווארד היוקרתית.

נוימן, שאמון על הצד המקצועי והביצועי של היוזמה, מחזק את הגישה של אלול בנתונים מהשטח: "זה לא סוד שהמגזר הפרטי בישראל הוא מנוע הצמיחה העיקרי, המהווה כ-70% מהפעילות הכלכלית. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במספר הסטארט-אפים לנפש. השאלה ששאלנו את עצמנו בבניית התוכנית היא - למה שלא נהנה מהמוחות המבריקים האלו גם בתהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומית?".

לדברי נוימן, המודל שרואה המרכז האקדמי פרס לנגד עיניו שואב השראה מארה"ב. "שם, כ-30% מהמנכ"לים של חברות גדולות מעורבים בפעילות פוליטית וציבורית", הוא מסביר. "דמויות כמו סטיב מנוצ'ין, שעבר מניהול גולדמן זאקס למשרד האוצר האמריקאי, הן דוגמה לזרימה טבעית של כישרון מהעסקי לציבורי - וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעודד כאן".

מהרווארד לישראל: כך זה יעבוד

היוזמה שמובילה אלול כוללת מסלול הכשרה ייחודי המשלב בין תכנים מקומיים לבינלאומיים. המשתתפים, שהרשמתם למחזור השלישי נפתחת בימים אלה (הלימודים יחלו בנובמבר), יעברו שתי תוכניות משלימות.

"בנינו את התוכנית בצורה הוליסטית", מפרט נוימן את המבנה האקדמי. "החלק הראשון, שפותח במרכז האקדמי פרס, מתמקד ב'ארגז הכלים הישראלי' ומורכב מארבע יחידות לימוד: הכרת החברה הישראלית על שסעיה, הבנה מעמיקה של מוסדות המדינה, ולימוד כלי השפעה להובלת שינוי חברתי".

החלק השני הוא הבינלאומי. המשתתפים יטוסו לשבוע אינטנסיבי בקמפוס של Harvard Kennedy School (HKS) במסצ'וסטס. "זו תוכנית שפותחה בהרווארד במיוחד עבור היוזמה הזו", מדגיש נוימן. "היא מנגישה למנהלים הישראלים כלים אוניברסליים במנהיגות אדפטיבית, משא ומתן ומדעי ההתנהגות".

בין המרצים שייקחו חלק בתוכנית בארץ ניתן למצוא שמות בולטים כמו פרופ' אביחי מנדלבליט, הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, ד"ר מיכה גודמן, אבי גבאי, דנה עזריאלי ועוד - כולם דמויות המייצגות את החיבור בין העולמות עליו מדברת אלול.

"הזמנה לקחת אחריות"

עבור עפרה אלול, התוכנית היא לא רק לימודים אקדמיים, אלא יצירת נבחרת מנהיגות. בוגרי התוכנית יזכו לתעודות גמר כפולות (מהרווארד ומהמרכז האקדמי פרס) ויצטרפו לרשת הבוגרים היוקרתית של הרווארד.

יתרה מכך, המרכז האקדמי פרס יעניק לבוגרים מצטיינים מענקים כספיים למימוש יוזמות חברתיות, במסגרת אקסלרטור "אימפקט" של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI).

"אנחנו מחפשים את האנשים שמוכנים להקדיש זמן ומאמץ כדי להפוך את ישראל למקום טוב יותר", מסכם נוימן את דרישות הסף, ומגשים בכך את שאיפתה של אלול לראות את בכירי המשק לוקחים צעד קדימה. "זוהי קריאה למנהלים עם ניסיון בכיר ורצון אמיתי לשינוי - בואו להוביל".

