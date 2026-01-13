החברה למימוש קרקעות רוכשת דונמים רבים סביב תחנות המטרו העתידיות

הכתבה מטעם החברה למימוש קרקעות

עם התקדמות פרויקט המטרו בגוש דן ואישור תוכנית תמ"א 70 לאחר שנים של תכנון, נוצרה הזדמנות חסרת תקדים לפיתוח עירוני והשקעות נדל"ן סביב תחנות המטרו העתידיות.

תמ"א 70, תוכנית המתאר הארצית למרחב תחנות המטרו, נועדה למצות את הפוטנציאל התכנוני והכלכלי לאורך שלושת קווי המטרו החדשים של מטרופולין תל אביב. מדובר בפרויקט התשתיות הגדול ביותר בתולדות המדינה, הכולל כ-150 ק"מ של מנהרות וכ-109 תחנות ב-24 רשויות.

התוכנית קובעת מדיניות ברורה לגבי היקפי הבנייה המותרת מעל פני הקרקע בסביבת תחנות המטרו: היא מגדירה כמה זכויות בנייה יינתנו לכל פרויקט, היכן יתמקד הפיתוח העירוני לאורך התוואי וכיצד יתבצע.

תמ"א 70 - מהפכת תכנון בצפיפות גבוהה

לאחר אישורה במאי 2025, תמ"א 70 הביאה ודאות תכנונית חסרת תקדים לאזורי תחנות המטרו, שעד לאישורה סבלו מעיכובים וחוסר בהירות.

המשמעות היא פוטנציאל לתוספת של כ-300 אלף יחידות דיור במסגרת מאות יוזמות תכנון שכבר מקודמות סביב התחנות.

המטרו צפוי לשמש מנוע צמיחה עירוני, כאשר התחנות לא יהיו רק נקודות תחבורה, אלא יהפכו למוקדי מגורים, תעסוקה ומסחר חדשים.

התוכנית מתבססת על עקרונות של פיתוח מוטה תחבורה ציבורית בהשראת מטרופולינים מובילים בעולם, כלומר לרכז בנייה אינטנסיבית ועירוב שימושים ברדיוס הליכה מהתחנות, כך שתושבים יוכלו לגור, לעבוד ולבלות במרחק קצר מהרכבת התת-קרקעית ולוותר במידה רבה על רכב פרטי.

בהתאם לגישה זו, תמ"א 70 מעצימה באופן משמעותי את זכויות הבנייה בסביבת המטרו ביחס למצב הקיים.

התוכנית קובעת מדיניות ביחס להיקפי הבנייה המותרים מעל פני הקרקע בסביבת תחנות המטרו, ובמסגרתה מוגדרים אחוזי הבנייה המינימליים לכל אזור, וכן נקבעים מוקדי הפיתוח העירוני לאורך תוואי המטרו.

מחקרים העלו כי השפעת המטרו מורגשת עד למרחק של 600-800 מטר מכל תחנה (מרחק הליכה או רכיבה קצרה), ולכן מרחב זה הוגדר כאזור פיתוח מוגבר בתמ"א 70.

אזורים שעד היום לא מומשו במלואם צפויים להפוך בשנים הקרובות לרובעים עירוניים חדשים עם צפיפויות בנייה גבוהות, עירוב שימושים וקהילות חדשות.

משקיעים שנכנסו מוקדם ורכשו קרקעות במתחמים אלה נהנים מיתרון, וכעת, לאחר אישור התמ"א, הם זוכים גם לבהירות תכנונית לגבי פוטנציאל הקרקע שברשותם.

ערכי הקרקע סביב תחנות המטרו כבר נמצאים במגמת עלייה, תופעה המוכרת מפרויקטי מטרו גדולים אחרים ברחבי העולם.

המטרו העתידי - להמחשה בלבד / צילום: באדיבות החברה למימוש קרקעות

הפוטנציאל הרב שטמון בהשקעה בקרקעות סביב תחנות המטרו

החברה למימוש קרקעות, בהובלת המנכ"ל בני ברנשטיין, בעלת ניסיון רב באיתור ורכישת קרקעות בהליכי שינוי ייעוד לבנייה רוויה ובשנים האחרונות ממקדת את פעילותה במתחמים הסמוכים לתוואי המטרו העתידי.

אסטרטגיית ההשקעה של החברה נשענת על זיהוי קרקעות במיקום אסטרטגי עם קרבה למרכזי תחבורה ותעסוקה וסיכוי גבוה להשבחה תכנונית כגון הגדלת אחוזי הבנייה או שינוי ייעוד לעירוב שימושים.

כעת, עם הבשלת תכנית המטרו, רכשה החברה קרקעות במתחמים שממוקמים ליד התחנות המתוכננות, בידיעה ש"העתיד הוא מסביב למטרו" וכי תשתית לאומית זו תשנה את מפת הנדל"ן באזור המרכז.

באזורי המטרו המרכזיים כמו פתח תקווה, רמת השרון, רעננה וראשון לציון, החברה למימוש קרקעות כבר רכשה דונמים רבים של קרקע ומתכננת להמשיך להתרחב באזורים אלו. כמה דוגמאות בולטות:

פתח תקווה: באזור קריית אריה בצפון העיר, סמוך לתחנת מטרו עתידית, מקודמת תכנית רחבת-היקף לפיתוח רובע חדש. החברה למימוש קרקעות מחזיקה בחלקות קרקע במתחם מתוך ראייה לטווח ארוך וצפי שאזור זה יהפוך למרכז עירוני חדש עם תוספת יחידות דיור ומשרדים משמעותית, הודות להגדלת זכויות הבנייה שתאפשר תמ"א 70.

רעננה: במתחם "דיפו כפר סבא" שבמשולש הגבולות של רעננה, כפר סבא ומועצת דרום השרון, מתוכנן מוקד פיתוח חדש סביב תחנת המטרו הצפונית ביותר בקו. המתחם עתיד להתפרש על פני כ-80 דונם, בצמידות לתחנת "דיפו כפר סבא" ולתחנת התדהר ברעננה. על סמך התכנון המתארי, צפוי לקום בו רובע עירוני חדש שכולל את מתחם ביג, שבו מתוכננת שכונה של 880 יח"ד בנוסף ל-550 יחידות דיור מוגן ו-3 מגדלים חזיתיים לכביש 4. החברה למימוש קרקעות רכשה במתחם קרקעות וגם כאן צופה החברה עליית ערך משמעותית ככל שתתקדם התוכנית המפורטת במקום.

רמת השרון: העיר רמת השרון, הממוקמת בין תל אביב להרצליה, צפויה ליהנות גם היא מפירות המטרו. לאורך קווי M1 ו-M3 העוברים בשטחה מתוכננים מוקדי בנייה צפופים סביב התחנות העתידיות.

ראשון לציון: ראשון לציון, העיר הרביעית בגודלה בישראל, עתידה לקבל מספר תחנות מטרו (קו M1) אשר ייצרו פוטנציאל לפיתוח מואץ ברחבי העיר. צפויה הקמה של שכונות חדשות ומגדלי מגורים ותעסוקה סביב חלק מהתחנות.

אישור תמ"א 70 וההתנעה המעשית של פרויקט המטרו הופכים את הקרקעות סביב תחנות המטרו העתידיות ל"זהב הנדל"ני" החדש של אזור המרכז.

החברה למימוש קרקעות זיהתה את המגמה מוקדם ומציעה כיום למשקיעים שרוצים לנצל את חזון המטרו קרקעות במיקומים האסטרטגיים הללו, מתוך הבנה שערכן יזנק בשנים הקרובות.

כבר עכשיו ברור כי אותם שטחים שסמוכים לתחנות עתידים להפוך לנכסים המבוקשים ביותר בשוק הנדל"ן הישראלי בשנים הקרובות.

