הכירו את מכשיר הסטארט-אפ הישראלי שמפסיק כאבי מחזור

הכתבה בשיתוף ליביה

כאב מחזור הוא אחד הכאבים הנפוצים בעולם וגם אחד המושתקים שבהם. הוא חוזר מדי חודש, לעיתים נתפס כ"כאב שחולף מעצמו", אך בפועל גובה מחיר כבד: פגיעה בימי עבודה, באיכות החיים, במשפחה ובתפקוד היומיומי של נשים רבות.

9 מתוך 10 נשים בעולם מדווחות על כאבים בתקופת הווסת, ויותר מ-40% מתוכן מעידות שהכאב פוגע ביכולת שלהן לעבוד ולהתרכז. מחקרים מעריכים כי תסמינים של כאבי מחזור גורמים בממוצע לכ-9 ימי עבודה אבודים בשנה לכל אישה. בארה״ב בלבד מדובר בעלות של כ-1.8 מיליארד דולר ישירים ועוד כ-12 מיליארד דולר בעלויות עקיפות.

הבעיה מתגברת אם מסתכלים על הנשים שסובלות מכאבים חזקים במיוחד. כ-10% מהנשים סובלות מכאבי מחזור קיצוניים, שמשתקים אותן לחלוטין במהלך הווסת. עבורן מדובר בפגיעה קיצונית באיכות החיים, איבוד שעות עבודה והשלכות קשות על כל החיים שלהן.

עד היום, הפתרון הנפוץ ביותר היה נטילת תרופות נגד כאבים. אלא ששימוש תדיר בהן עלול להוביל להתרגלות, לירידה ביעילות התרופות ולעיתים אף לנזק מצטבר. נשים רבות מוצאות את עצמן נשארות עם הכאב, ועם פחות ופחות כלים להתמודד איתו.

כאן נכנסת לתמונה הטכנולוגיה הישראלית של ליביה. המכשיר של ליביה הוא אביזר לביש קטן המונח על הבטן, ושולח אותות חשמליים מיקרוניים לעצבים באזור. התחושה מזכירה מסאז’ עדין, אך ההשפעה עמוקה הרבה יותר: האותות "מעסיקים" את מערכת העצבים ומונעים מאותות הכאב להגיע למוח. מאחר שהמוח אינו יכול לעבד שתי תחושות מאותו אזור בו־זמנית, אותות הכאב למעשה "נחסמים". הטכנולוגיה פותחה לאחר שנים של מחקר, בו היו מעורבים מספר מדענים ישראלים כגון פרופסור יואב פלד, פרופסור יוסף פרדו, ד״ר דבורה באומן וד״ר יונתן ג’אקס.

התוצאה: הקלה בכאב בתוך פחות מדקה, ללא תרופות וללא תופעות לוואי. כיום זו הטכנולוגיה היחידה בעולם לטיפול בכאבי מחזור שקיבלה אישורים רשמיים מגופי רגולציה בישראל, ברזיל, קנדה, אוסטרליה ומה-FDA בארה״ב.

הטכנולוגיה מוגנת ב-8 פטנטים ויכולה לשמש בעתיד גם לטיפול בכאבים כרוניים נוספים, להם כרגע אין מענה. בשלב זה, ליביה מתמקדת בשוק שבו, להערכתה, תוכל להגיע לרווחיות המהירה ביותר. לאחר ביסוס הרווחיות והעלאת שווי החברה, תוכל להתרחב לשווקים נוספים.

לאחר השקת המכשיר הראשון שלה, מכרה ליביה מאות אלפי מכשירים ברחבי העולם והכניסה עשרות מיליוני דולרים. המותג הפך לשם מוכר בקרב נשים המתמודדות עם כאבי מחזור. החברה הגיעה למצב מאוזן (ברייק איבן) וכעת מבצעת מעבר אסטרטגי למודל מנויים - לצד השימוש במכשיר, המשתמשות ישלמו דמי מנוי חודשיים ויקבלו פדים מתכלים ושירות שוטף. מודל זה מגדיל משמעותית את ההכנסה והרווח מכל לקוחה, ויוצר לחברה הכנסות חוזרות ויציבות לאורך זמן.

המכשיר החדש של ליביה (Livia 2.0), בנוי כך שבמקרה של הפסקת המנוי המכשיר מפסיק לפעול. מודלים כאלה, עובדים היטב עבור חברות רבות שנמצאות בצמיחה ומעלים את שווי החברות.

במקביל, ליביה בונה קטלוג מוצרים לשנים הקרובות: לצד "ליביה קלאסיק" שכבר נמכרת והשקת "ליביה 2.0" במודל מנויים, החברה מתכננת להשיק אפליקציה עם דאטה וקהילה, ובהמשך גם את "ליביה פרימיום" ו-"ליביה אנדו" - גרסה ייעודית לכאב חמור ולאנדומטריוזיס.

המוצרים נועדו להרחיב את פעילות החברה משוק כאבי המחזור לשוק רחב יותר של כאבי אגן ובריאות נשים כרונית. כ-10% מהנשים מתמודדת עם אנדומטריוזיס - מחלה כרונית כואבת שגורמת לבדה לנזק של מיליארדי דולרים בשנה רק בארה״ב. יחד מדובר בשוק גלובלי של עשרות מיליארדי דולרים, שבו נשים רבות עדיין נשענות על פתרונות חלקיים בלבד.

מנכ״ל ומייסד החברה, חן נחום, הוא יזם ומהנדס תוכנה עם יותר משני עשורים של ניסיון בפיתוח עסקי ובהקמת חברות טכנולוגיה, והוביל שתי חברות משלב הרעיון ועד ליציאה לשוק. "אני סבור שעם השקת "ליביה 2.0" שתאפשר לנו להתרחב מהר יותר, ולהפחית את רמות הכאב והסטרס למאות מיליוני נשים בעולם." אומר נחום.

בנוסף, בקרוב החברה מתכננת להשיק גם בישראל. "אנחנו מותג כחול לבן, אבל התחלנו מן הסתם בשווקים הגדולים. הגיע הזמן שנשיק גם כאן בבית" אומר נחום.

ברגעים אלו, חברת ליביה מגייסת משקיעים בפלטפורמת אקזיט-וואלי, לקראת הנפקה בבורסה והשקת המוצר החדש. לפרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה, ניתן להיכנס לקישור הזה.

ליביה נולדה מתוך רצון להעניק לנשים פתרון בטוח ויעיל לאחד הכאבים השכיחים והמשבשים ביותר בחיי היומיום. כיום היא כבר חלק משגרת החיים של מאות אלפי משתמשות ברחבי העולם, והתכנון שלה להגיע למאות מיליוני נשים בשנים הקרובות.

