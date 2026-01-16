סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

יום שישי השני במספר מאז המעבר למתכונת החדשה של ימי המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 נסחר ביציבות. מדד ת"א 125 גם הוא יורד בכ-0.2%, אך במרחק נגיעה מרף ה-4,000 נקודות (3,980). מדדי רשתות השיווק ות"א־נפט וגז מתחזקים בכ-1% ובכ-0.8%, בהתאמה. מנגד, מדד הטכנולוגיה יורד בכ-0.7%, בהובלת מניות השבבים הדואליות טאואר ונובה , שחזרו עם פערי ארביטראז' שליליים מוול סטריט.

מוקדם יותר היום, שותפויות הגז במאגר לוויתן הודיעו על החלטתן הסופית (FID) להשקיע 2.36 מיליארד דולר בהרחבת יכולת ההפקה ממאגר הגז לוויתן, שצפויה להסתיים בשנת 2029 ותגדיל את יכולת ההפקה מהמאגר ל-21 BCM בשנה (לעומת כ-12 BCM כיום). בשותפויות מקווים להתחיל להפיק את הגז במחצית השנייה של 2029. צריך לציין כי מתוך התקציב הכולל שאושר, 504 מיליון דולר כבר אושרו לפיתוח בחודש יולי 2024.

השותפויות מתכוונות לבצע קידוח והשלמה של שלוש בארות הפקת נוספות, וכן להוסיף מערכות תת־ימיות משלימות ולהרחיב את "מערכי הטיפול בפלטפורמה", כשהמטרה היא להגדיל את קיבולת ההפקה עד ל-23 BCM בשנה.

ההחלטה של שותפויות הגז בלוויתן, חברת שברון האמריקאית (39.7%), ניו-מד אנרג'י (45.3%) שהיא חברה בת של קבוצת דלק של יצחק תשובה ורציו אנרגיות (15%) של משפחות לנדאו ורוטלוי, מגיעה לדברי השותפויות בעקבות הסכם הגז שנחתם לאחרונה בין ישראל למצרים לייצוא של 130 BCM, בהיקף כספי של 35 מיליארד דולר (112 מיליארד שקל) עד לשנת 2040. העסקה מול מצרים כוללת מכירה של 20 BCM החל מהשנה הנוכחית, ועוד 110 BCM לאחר שתושלם ההרחבה של המאגר, כפי שהוחלט כעת.

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%, כאשר מניות השבבים טאואר , נובה , וקמטק , צפויות לרדת בכ-3%, כ-2% וכ-1%, בהתאמה. גם אנלייט אנרגיה ואורמת צפויות לרדת בכ-1.5% ובכ-2%, בהתאמה.

מנגד, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות של עד 0.4%. המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן, כאשר לפי הדיווחים האחרונים, בכירים אמריקאיים מסרו שהנשיא טראמפ דחה את ההחלטה על תקיפה בשלב זה - אם כי היא עדיין נמצאת על השולחן.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.9%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.2%. מדד ת"א 125 התקדם בכ-0.6% וננעל במרחק נגיעה מרף ה-4,000 נקודות. את העליות הובילו מדדי הביטוח והטכנולוגיה, שהתחזקו בכ-1.7% ובכ-1.3%, בהתאמה. מניות השבבים הדואליות נובה , קמטק וטאואר זינקו, יחד עם יתר סקטורי השבבים בעולם, בעקבות הדוחות החזקים של ענקית השבבים TSMC.

מנגד, מדד ת"א־נפט וגז איבד מערכו כ-1.9%, על רקע הירידות שנרשמו במחירי הנפט בעולם, לאחר דיווחים לפיהם ייתכן שתקיפה אמריקאית באיראן יורדת מן הפרק בשלב זה. מדד ת"א־תשתיות בלט גם הוא לשלילה וירד בכ-1.1%. מדד ת"א־ביטחוניות נסחר בטריטוריה שלילית במהלך רוב היום, אך לבסוף סיים בעלייה של כ-0.3%.

מניית יצרנית המרעומים ארית תעשיות בלטה לשלילה ונחלשה בכ-3%, לאחר דיווח בלעדי שעלה בגלובס על כך שצבי לוי, בעל השליטה בחברה, מכר 7% ממניותיה תמורת כ-400 מיליון שקל.

וול סטריט ננעלה אתמול בעליות, לאחר שרשמה לפני כן יומיים רצופים של ירידות. הנאסד"ק וה-S&P 500 התקדמו שניהם בכ-0.2%, בעוד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%.

כאמור, סקטור השבבים בלט לחיוב, בעקבות התוצאות החזקות של TSMC , שדיווחה על זינוק של 35% ברווח הנקי ופרסמה תחזית גבוהה מן הצפוי של הוצאות ההון שלה בשנת 2026. קים פורסט, ראש מחלקת ההשקעות ב-Bokeh Capital Partners, אמרה ל-CNBC כי "התוצאות של TSMC, ויותר חשוב מכך, תוכניות הוצאת ההון שלה, מכוונות לאשש את ביטחונם של המשקיעים בכך שהמסחר ב-AI אינו בהכרח בועה בנקודה הנוכחית. הם הולכים להוציא כסף, הרבה כסף, כדי לבנות את הקיבולת שלהם".

שמות מרכזיים בסקטורי השבבים וה-AI סיימו את היום בעליות, ביניהם אנבידיה , AMD , מיקרון , ASML וברודקום . גם מניות של חברות אחסון מידע כמו ווסטרן דיגיטל וסנדיסק בלטו לחיוב. מנגד, פלנטיר , אלפאבית ואורקל סיימו את היום בירידות.

מניות הבנקים, שפתחו את עונת הדוחות בוול סטריט, רשמו עליות נאות אתמול. מניית בנק ההשקעות גולדמן סאקס טיפס במעל 4%, לאחר הרווח שלו ברבעון הרביעי עקף את תחזיות השוק. מורגן סטנלי זינק בקרוב ל-6%, לאחר שהתוצאות הכספיות שלו עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. שתי המניות עלו לשיאים חדשים של 52 שבועות.

מניית ענקית התרופות אלי לילי יורדת בקרוב ל-4%, לאחר שברויטרס דווח כי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) דחה את החלטתו לגבי גלולת ההרזיה שהיא מפתחת עד ה-10 באפריל. לא צוינה בדיווח סיבה ברורה לדחייה, אך החברה ציינה בעבר כי היא צופה שה-FDA יאשר את התרופה מתישהו במהלך הרבעון השני. לפי הדיווח, גם החלטות בנוגע לתרופות של דיסק מדיסין וסאנופי נדחו.

בשבוע הבא, יתפרסמו דוחות כספיים של כמה חברות בולטות בוול סטריט. בין היתר, ידווחו אינטל , שמנייתה נמצאת לאחרונה במגמת התאוששות (כמעט 150% בשנה האחרונה) וסיגייט , שמייצרת פתרונות אחסון והמניה שלה הייתה אחת החזקות ב־2025 (230% בשנה), על רקע עליית ה־AI. עוד דוחות שיפורסמו הם של ענקית הסטרימינג נטפליקס , שנמצאת במגמה שלילית לאחרונה והתרחקה 34% מהשיא, וחברת התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון .

2. שוקי החוב

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו עליות אתמול (כלומר, המחירים ירדו), לאחר שנתוני תביעות האבטלה הראשוניות הצביעו על שיפור מסוים במצבו של שוק העבודה. מספר תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע שהסתיים בתאריך ה-10 בינואר עמד על 198 אלף - מתחת לצפי הכלכלנים, שעמד על 215 אלף.

סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P פרסמה תחזית לסקטור הטכנולוגיה, וצופה גידול של 9% בהוצאות על התחום ב־2026, אחרי צמיחה של 12% ב־2025, על רקע בניית תשתיות ה־AI וביקוש עמיד לתוכנה ושירותי IT. חמש חברות ההיפר סקיילר הגדולות (אמזון, מיקרוסופט, אלפבית, מטא ואפל) יגדילו להערכת S&P את ההוצאות ההוניות שלהן (CAPEX) ב־38% ל־600 מיליארד דולר, אחרי זינוק שיא של 68% ב־2025.

אבל יש גם סיכונים: "קצב ההשקעות והאימוץ על ידי משתמשי הקצה לא יהיו מסלול ליניארי, והתעשייה פגיעה למצב של נסיגה". סיכונים נוספים הם גיאופוליטיים (מגבלות על ייצוא שבבים ומתכות) וריבית הפד, שאם לא תרד כמצופה עלולה להציב סיכון לחברות ממונפות.

בשוק האמריקאי, ל־75% מחברות הסקטור שמדורגות ב־S&P יש תחזית דירוג יציבה. הם מזכירים את CrowdStrike כ"כוכבת עולה" פוטנציאלית, משום שתחזית הדירוג שלה חיובית (מדורגת BB פלוס). מנגד, באורקל (BBB) תחזית הדירוג שלילית, בשל הוצאות אגרסיביות שעלולות לפגוע בפרופיל האשראי שלה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הזהב נסחר ברמה של מעל 4,600 דולר, וב־UBS מעריכים שמחירו יגיע ל־5,000 דולר לאונקיה בחודשים הקרובים, בשל ביקוש לגידור הנובע מסיכונים מאקרו־כלכליים וגיאופוליטיים.

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, אומר כי "מכיוון שהביקוש לזהב מצד בנקים מרכזיים ומשקיעים צפוי לגדול עוד יותר השנה, אנו נותרים בפוזיציית 'לונג' על הזהב ורואים ערך בהקצאה של אחוז חד־ספרתי בינוני למתכת היקרה בתוך תיק השקעות מגוון היטב. בעוד שאנו מציינים את סיכוני הירידה לאור הפרמיה הגבוהה הנוכחית, מחיר הזהב עשוי לטפס אף מעבר לתחזית שלנו, לרמה של 5,400 דולר לאונקיה, במידה והסיכונים הפוליטיים או הפיננסיים יתגברו".

מחיר הכסף, שמרכז גם הוא עניין בשבועות האחרונים, יורד הבוקר בכ-1% ועומד על כ-91 דולר לאונקיה; לאחר שמוקדם יותר השבוע, קפץ לשיא של כל הזמנים וחצה את רף ה-94 דולר לאונקיה.

עוד בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות של מעל 4%, על רקע דיווחים מהם משתמע כי ארה"ב נסוגה לעת זו מתוכניתה לתקוף באיראן, אם כי האפשרות עדיין נמצאת על השולחן. גם הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-59.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-63.6 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין, שרושם התאוששות לאחרונה והתקרב מוקדם יותר השבוע לרף ה-98 אלף דולר, נסחר הבוקר במחיר של 95 אלף דולר.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן בישראל נותר בחודש דצמבר 2025 ללא שינוי בהשוואה לחודש נובמבר 2025, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - מה שמשקף שהאינפלציה עלתה בקצב שנתי של 2.6%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: הלבשה, שעלה ב-1.0%; ירקות ופירות טריים, שעלה ב-0.9%; ודיור (שכירות) ותחבורה, שעלו ב-0.7% כל אחד. מחירי הטיסות לחו"ל התייקרו בשיעור בולט של 4.1%. מחירי הדלק עלו בכ-0.3%. מחירי הדירות, שאינם נכללים במדד, עלו ב-0.7%, לאחר שמונה חודשים רצופים של ירידות. מנגד, ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור, שירד ב-2.6%; מזון, שירד ב-0.8%; ריהוט וציוד לבית, שירד ב-0.6%; ובריאות, שירד ב-0.4%.

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, התייחס למדד המחירים לצרכן, וציין כי "העלייה החודשית בסעיפי הדיור מגיעה אחרי תקופה ראויה לציון של ביצועי־חסר בסעיפים האלה, לעומת החוזים המתחדשים, ונסווג את זה בתור תיקון טכני. מנגד, מפתיע לראות את מחירי הטיסות, בצד השני, אחרי תיקון מהשפעת המלחמה בחודשים הקודמים. כמובן שהמתיחות האחרונה מול איראן תעכב במעט את תהליך החזרה למגמה של הסדרה הזו. אבל במוקדם או במאוחר, נצפה לירידות משמעותיות מהכיוון הזה. מנגד, ראויות לציון המעבר לירידות במחירי המזון, בייחוד כשנזכרים שזה סוכם עדיין עלייה של מעל ל-3%, שנתית, לעומת תיסוף של יותר מ-10% בשקל".

פנינג הוסיף: "הנתון הגבוה מהציפיות הוא משמעותי כמובן, אל מול מגמה ההתמתנות באינפלציה, בתקופה של לאחר המלחמה. אינפלציה של 2.6% בשנה נמצאת כמובן בחלק העליון של טווח יעד ה-1%-3% של בנק ישראל. ועדיין, למרות הרעש, במבט קדימה, הנתון היום מקדם אותנו בצעד משמעותי לקראת פרסום מדד ינואר, ואיתו יציאת השפעת המע"מ מחישוב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים. בשלב הזה, הציפיות הן קרוב לרמת 2%, המבטאת את מרכז אותו יעד. זה לא אמור, לכשעצמו, לבטא צורך להמשך הורדות ריבית. ולראיה, שתי הורדות הריבית האחרונות, למרות שהיינו באופן בולט מעל מרכז היעד. אך מצד שני, גם ציפיות האינפלציה הקצרות בשוק הבין־בנקאי נעו לאחרונה באזור ה-1.6% לשנה, אל מול חוזי ריבית לשנה באזור 3.6%. זה אומר, אפקטיבית, מדיניות ריבית "ריאלית" באזור 2%. ואם נוסיף לזה את נטיית התיסוף האחרונה של השקל, ניתן להמשיך ולצפות ללחצים להורדת ריבית משני ערוצים אלה".

בגזרת המאקרו: בשבוע הבא, יתפרסמו בישראל, בין היתר, נתוני מספר המשרות הפנויות לאוקטובר־דצמבר 2025 ואומדן חשבונות לאומיים לרבעון השלישי 2025. נתוני מאקרו מרכזיים שיתפרסמו ברחבי העולם כוללים את מדדי המחירים לצרכן בגוש האירו, קנדה ובריטניה, נתוני אבטלה בארה"ב ובבריטניה, מדד Core PCE (המודד את הוצאות הצריכה הפרטית) ונתוני התמ"ג בארה"ב.

5. תחזית

ה-S&P 500 ננעל אתמול סביב 6,940 נקודות, לא רחוק מרף ה-7,000 נקודות. אך המדד נע סביב אזור ה-6,900 כבר מאז סוף דצמבר, וייתכן שיש לכך סיבה. יונתן קרינסקי, אסטרטג טכני ראשי ב-BTIG, ציין בהודעה למשקיעים כי היסטורית, המדד נוטה לספוג לחצים לקראת הגעה ל"מספר עגול וגדול", כפי שקרה לקראת רמת ה-6,000 נקודות ב-2024, רמת ה-5,000 נקודות ב-2022, רמת ה-3,000 נקודות ב-2018 ורמת ה-2,000 נקודות ב-2014.

קרינסקי מעריך שמדד הדגל צפוי להמשיך להתקשות להגיע לרף ה-7,000 נקודות בטווח הזמן הקרוב. "מספר ה-7K העגול והגדול, לפחות בתור התחלה, מעורר קצת טלטלה... בשלב זה, מבחן של הממוצע הנע ל-50 יום של המדד (6,823 נקודות) נראה סביר למדי" - כלומר, קרינסקי מעריך שהמדד נמצא בסיכון לרדת בקרוב ל-2%.