חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

גל העסקאות של החברות הביטחוניות בתל אביב לא עוצר: לאחר שאמש הודיעה נקסט ויז'ן על עסקה נוספת, הבוקר תורה של ארית . מדיווח שהוציאה החברה נמסר כי נחתם הסכם בין החברה הבת רשף לבין חברה ממערב אירופה לצורך שיווק מרעומים תוצרת רשף למדינות נאט״ו באירופה ״וכן להעברת ידע וטכנולוגיה של רשף לחברה הזרה לצורך ייצור מרעומים באירופה״.

תוקף ההסכם הוא לחמש שנים. בתום חמש שנים, ההסכם יתחדש באופן אוטומטי לתקופות של שנה אחת נוספת בכל פעם, אלא אם אחד הצדדים יודיע למשנהו על רצונו שלא לחדש את ההסכם. מדובר בעסקה ראשונה של רשף באירופה.

8:30

1. שוק המניות

כשבבורסה עדיין מתרגלים לימי שישי, ועל רקע המתיחות הגוברת עם איראן, המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. בשלב הפתיחה של המסחר, תתקיים פקיעה חודשית על האופציות במדד ת"א 35, מה שעשוי לייצר פעילות גדולה כבר בפתיחתו.

אתמול, וול סטריט ננעלה בעליות והמשיכה את הראלי שהחל ביום רביעי בעקבות פניית הפרסה של טראמפ. המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי ברובו. מניות הפעילויות בתחום השבבים - טאואר , נובה , קמטק ונייס חוזרות עם פער שלילי של 0.4%-1.4%. לעומתן, טבע , אלביט ואיי.סי.אל עם פער חיובי של 0.1%-0.9%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים גם הבוקר במגמה חיובית קלה, עם עליות של 0.1%-0.2% במדדים המובילים.

אמש, לאחר סגירת המסחר, אינטל דיווחה על הכנסות רבעוניות של 13.7מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 13.37 מיליארד דולר - נתון שמהווה ירידה שנתית ביחס לנתון המקביל אשתקד (14.3 מיליארד דולר). הרווח למניה עומד על 15 סנט, גבוה מהציפות שעמדו על 8 סנט, ואף יותר ביחס לנתון המקביל שעמד על 13 סנט למניה.

במקביל, תחזית הרבעון הראשון של אינטל הייתה נמוכה במקצת מהציפיות. יצרנית השבבים מצפה להכנסות של 12.2 מיליארד דולר בנקודת האמצע של התחזית ורווח למניה של 0 דולר. אנליסטי וול סטריט חזו לרבעון זה EPS של 0.08 דולר והכנסות של 12.6 מיליארד דולר. בעקבות כך, במסחר המוקדם אינטל יורדת ביותר מ-11%.

ככלל, המסחר בבורסות התנהל אתמול בזמן שהמשקיעים ברחבי העולם נושמים לרווחה לאחר שהנשיא טראמפ נסוג מאיומיו להטיל מכסים על מדינות אירופה בשל גרינלנד. גם בזירה המקומית, הבורסה בת"א הגיבה בעליות יפות - מדד ת"א 35 עלה ב-1% וננעל בשיא, ומדד ת"א 90 ב-1.5%. בין המדדים הענפיים בלט מדד הביטוח שזינק בכ-3.5%. עוד בלטו מדדי הקלינטק ותשתיות אנרגיה שעלו במעל 2%.

נקסט ויז'ן התחזקה בכ-3%, לאחר שהחברה דיווחה על עסקה נוספת על סך 20 מיליון דולר. ההזמנה, שהתקבלה מצד שלישי שלא נחשף, כוללת רכישת מצלמות ומוצרים נוספים. נקסט ויז'ן תספק את המוצרים עד תום הרבעון הראשון של 2027, כאשר שיעור של 15% שולם כמקדמה.

קבוצת התקשורת בזק הוסיפה גם היא לערכה כ-3%, לאחר שסיפקה למשקיעים יעדים פיננסיים לשנת 2029. בזק מצפה להשיג הכנסות ליבה של 8.7-8.9 מיליארד שקל, EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך 4.2-4.4 מיליארד שקל ולרשום הוצאות הוניות (CAPEX) בגובה 1.5-1.6 מיליארד שקל. היעדים לא כוללים השפעות של ביטול ההפרדה המבנית.

בארה"ב שלושת המדדים המובילים רשמו עליות - דאו ג’ונס עלה ב-1%, S&P 500 ב-0.7%, ונאסד"ק ב‑1.1%.

מניית למונייד הישראלית זינקה לאחר שחברת הביטוח הודיעה כי היא תציע הנחה של 50% במחירי הביטוח לנהגים של רכבי טסלה כאשר מערכת ה‑FSD פעילה, לאחר שמידע שהחברה אספה הראה שמערכת זו מפחיתה תאונות.

וויקס הישראלית זינקה. אתמול הודיעה החברה כי תשדר פרסומת טלוויזיה במהלך שידור הסופרבול LX ביום ראשון, 8 בפברואר 2026. המניה מתאוששת לאחר שאיבדה כ-20% מתחילת השנה וכ-60% בשנה האחרונה.

מובילאיי פרסמה את דוחותיה הכספיים, מהם עולה כי חברת האוטוטק הישראלית מסכמת שנה עם צמיחה של 14.5% בהכנסות - מעל רף התחזית האחרונה שהיא פרסמה. באשר ל-2026, מובילאיי מספקת תחזית לפיה היא צופה הכנסות של 1.9-1.98 מיליארד דולר. בשוק ציפו ליותר, כשקונצנזוס האנליסטים היה להכנסות של 2 מיליארד דולר בשנה הקרובה. בעקבות כך, מניית החברה ירדה.

גם הנתונים הכלכליים של החברה היו מעט חזקים מהצפוי: התוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי עלה ב-4.4% בקצב שנתי, לעומת אומדן קודם של 4.3%. תביעות האבטלה השבועיות הראשוניות עמדו על 200 אלף - נמוך מהתחזיות.

במקביל, הנשיא טראמפ תבע אתמול את הבנק הגדול ביותר בארה"ב גיי.פי.מורגן על סך 5 מיליארד דולר, בטענה שהבנק סגר את חשבונותיו שלא כדין בעקבות אמונה לא מבוססת "woke" לפיה עליהם להתרחק ממנו אחרי המהומות בקפיטול ב‑6 בינואר 2021.

התביעה, שהוגשה במחוז מיאמי-דייד שבפלורידה, היא מהלך נוסף של טראמפ נגד הבנקים הגדולים במדינה, אותם הוא מאשים באפליה כלפיו, כלפי תומכיו וכלפי שמרנים באופן כללי.

באסיה נרשמים הבוקר עליות קלות - הניקיי עולה בכ-0.2%, הקוספי בכ-0.6%, הנג סנג בכ-0.3% ושנגחאי בכ-0.4%. במקביל, בנק יפן העלה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה במדינה, אך הותיר את הריבית על 0.75%.

2. שוק האג"ח

לאחר שבשבוע האחרון מחירי האג"ח רשמו עליות ניכרות, הבוקר הם רושמים ירידות קלות. התשואה לעשר שנים יורדת בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.23%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בכ-0.9 נקודת בסיס לרמה של 3.6%.

שוק האג"ח המקומי נסחר אתמול ביציבות עם שינויים קלים בלבד.

בסקירה השבועית של ענקית ההשקעות בלקרוק מתייחסים הכלכלנים לחששות בנוגע לעצמאות הבנק הפדרלי של ארה"ב (הפד). כלכלני בלקרוק כותבים בסקירתם כי הם עדיין רואים שוק עבודה חלש ואינפלציה נמוכה יותר, נתונים שמאפשרים ליו"ר הפד להמשיך את המגמה של הורדות הריבית. עם זאת הם מוסיפים כי "חששות מחודשים בנושא עצמאות הפד יכולים לאתגר את העמדה הזו". בהתאם לכך, בבלקרוק נשארים בהמלצת משקל חסר בשוק איגרות החוב האמריקאיות.

ב־UBS התייחסו לתשואות אג"ח ממשלת יפן, שהתייצבו בימים האחרונים, אך הם העריכו שהתנודתיות בהן תימשך בטווח הקרוב על רקע חששות בנוגע למצב הפיסקאלי. עם זאת, להערכתם, "אנו רואים מספר סיבות המצביעות על כך שהתשואות חורגות כעת כלפי מעלה מעבר לרמה הראויה, וצפויות לרדת לאורך זמן", וזאת בין היתר עם בהירות פיסקאלית גבוהה יותר שתשיב את אמון השווקים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY) רושם הבוקר עלייה קלה של 0.06%, אך מול השקל הוא ממשיך להיחלש, ושער הדולר עומד כעת על 3.13. "מה שאנחנו רואים בשוק המט"ח מבטא שני דברים עיקריים", אמר רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות. "רשאית, זה מבטא את העליות בבורסה, גם בישראל וגם בחו״ל. לשקל יש נטייה להתחזק כשיש עליות שערים בחו״ל, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים היום.

"הנושא השני הוא החולשה של הדולר בעולם על רקע העימות בין טראמפ לבין האיחוד האירופי סביב נושא גרינלנד. העימות הזה גרר ירידות של שוק המניות ומנגד הביא לעליות של שווקים כמו שוקי המתכות, עקב ירידה בתיאבון הסיכון על רקע החששות מהעימות סביב ועידת דבוס. אבל לאחר מכן אתמול חל שינוי, כשטראמפ הודיע שהוא הגיע להסכמות ראשוניות עם האיחוד בנושא הזה, מה שגרם לירידה במפלס המתיחות. בהתאם, גם הדולר, שהוא בדרך כלל מטבע שנוטה להתחזק בתקופות של חששות ושנאת סיכון, שב ונחלש".

בשוק הסחורות, על רקע המתיחות והחשש מפני העלאת המכסים למספר מדינות אירופיות, הזהב עלה בימים האחרונים לשיאים חדשים, משום שהוא נתפס כמקלט בטוח למשקיעים. הזהב רושם היום עלייה של 1%, ונע סביב מחיר של 4,962 דולר.

"מתחים גיאופוליטיים, דולר חלש באופן כללי, ציפיות להקלה של הפד השנה - כולם גורמים שהם חלק בלתי נפרד ממגמת הדה-דולריזציה המקרו והם משפיעים על הביקוש לזהב", אמר ל-CNBC פיטר גרנט, סגן נשיא ואסטרטג מתכות בכיר ב-Zaner Metals.

באשר לכסף - גם הוא נמצא בעלייה, של 2.8%, ומחירו עומד סביב 99 דולר לאונקיה. "לכסף יש נרטיב משכנע הרבה יותר מזהב... אולי הוא לא נכס עתודה כמו זהב, אבל הוא עדיין נהנה מזרימת מקומות בטוחים ומחולשת הדולר", אמר ל-CNBC ניקוס טסבוראס, אנליסט שוק בכיר ב-Tradu.

4. מאקרו

נתוני מאקרו שיפורסמו בישראל בשבוע הבא כוללים את מדדי פדיון לענפי הכלכלה וכן ייצוא שירותים, שניהם לחודש נובמבר 2025. ברחבי העולם יתפרסמו בין היתר מדד אמון הצרכנים ונתונים משוק התעסוקה בארה"ב, וכן התמ"ג בגרמניה.

ביום רביעי הבא תתפרסם החלטת הריבית בארה"ב ובשוק מתמחרים הסתברות של 95% שהריבית תישאר ללא שינוי (3.75%). עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, כתב השבוע כי "רצף הנתונים מחזק את הערכתנו שלאחר שלוש הפחתות רצופות, הריבית תיוותר ללא שינוי בהחלטה הקרובה, כאשר גם התבטאויות נגיד הבנק על רקע החקירה נגדו תומכות בכך".

ביפן, כאמור, הבנק העלה אתמול את תחזיות הצמיחה והאינפלציה במדינה, אך הותיר את הריבית על 0.75%. נתוני האינפלציה במדינה לחודש דצמבר, שפורסמו מוקדם יותר באותו יום, הראו צמיחת מחירים כללית של 2.1%, הנמוכה ביותר מאז מרץ 2022, אך עדיין מעל ליעד של 2% של הבנק המרכזי של יפן.

5. תחזית

בוול סטריט נמשכת עונת הדוחות, ובשבוע הבא יתפרסמו דוחות של מספר חברות בולטות, ביניהן ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט, מטא ואפל, יצרנית הרכב טסלה וחברת ציוד השבבים ASML. גם חברת התרופות הישראלית טבע תפרסם דוחות ביום רביעי הבא, אחרי שפרסמה לאחרונה תחזיות לשנים הבאות, הכוללות צמיחה בתזרים וברווחיות.

בין החברות שיפרסמו דוחות בשבוע הבא נמצאת גם ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (שתפרסם את דוחות הרבעון הפיסקאלי השני שלה). החברה נסחרת כיום לפי שווי של 3.3 טריליון דולר, לאחר ירידה של 18% במחיר המניה מהשיא שנרשם לפני כשלושה חודשים. בבנק ההשקעות ג'פריס מאמינים במניה וממליצים עליה בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 675 דולר שמשקף אפסייד של 52%. במילים אחרות, מדובר במחיר יעד שאם המניה אכן תגיע אליו, שוויה של מיקרוסופט יהיה מעל 5 טריליון דולר.

האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס סבור שמניית מיקרוסופט ממוצבת לעלייה בזכות ביצועי החברה אל מול צבר ההזמנות המשמעותי שלה. לדבריו, השווי שלה אטרקטיבי כשהיא נסחרת במכפיל רווח של 23 לרווח הצפוי ב־2027, נמוך משל אמזון וגוגל (24־25) אך עם ראות (ויזיביליות) טובה יותר משלהן.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 64 אנליסטים מסקרים את מיקרוסופט, 62 מהם חיוביים ו־2 ניטרליים. מחירי היעד למניה נעים בין 450־730 דולר, ומשקפים פרמיה של 1.3% עד 64.4% ביחס למחיר בנאסד"ק.