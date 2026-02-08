מדבקה חכמה וזכוכית חכמה לפרטיות במחיצות זכוכית

הכתבה מטעם סמארט פילמס

תנופת הבנייה של מגדלי המשרדים בישראל משנה לא רק את קו הרקיע של הערים הגדולות, אלא גם את הדרך שבה ארגונים חושבים על סביבת העבודה. האדריכלות העכשווית מקדשת אור טבעי, פתיחות ושקיפות, אך לצידן עולה שאלה מהותית: כיצד ניתן לשמור על פרטיות, דיסקרטיות ותפקוד יומיומי, מבלי לפגוע בעיצוב ובחוויית החלל?

התשובה מגיעה מכיוון טכנולוגי. מדבקות וזכוכיות חכמות, המאפשרות מעבר ממצב שקוף למצב אטום בלחיצת כפתור, הופכות לאחד הפתרונות המבוקשים ביותר במשרדים מתקדמים, קליניקות רפואיות, אולמות תצוגה ובתי מלון.

שוק המשרדים מתאושש והעיצוב מקבל תפקיד אסטרטגי

למרות תנודתיות כלכלית עולמית, שוק המשרדים האיכותיים בישראל ממשיך להפגין עוצמה. פרויקטים בהיקפים חסרי תקדים מאוכלסים על ידי שחקנים מובילים במשק. כך למשל, פירמת עורכי הדין מיתר צפויה לעבור ל-30 אלף מ"ר במגדל BEYOND בגבעתיים. גוגל מאכלסת כ-25 אלף מ"ר במגדל ToHa בתל אביב. סוויצ'אפ שכרה בתל אביב שטחים בהיקף דומה, רפאל אכלסה שמונה קומות במגדל חדש בחיפה ואנבידיה מתכננת הקמה של כ-160 אלף מ"ר בקריית טבעון.

במקביל, יותר ויותר ארגונים משקיעים בעיצוב סביבת עבודה המקדמת רווחה, פרודוקטיביות וחוויית עובד. מחיצות זכוכית מרצפה עד תקרה, של חברות כמו אינובייט, גלובל ומיידסק, הפכו לאלמנט דומיננטי, זאת מתוך רצון לאפשר חדירת אור טבעי לעומק הקומה ולשדר שקיפות ארגונית. אלא שכאן בדיוק יש לשלב בין ערכים עיצוביים לצרכים תפעוליים.

דמיינו מנהלים המקיימים פגישות עבודה אסטרטגיות בחדרם. על מסך המחשב או על מסך ההקרנה מוצגים נתונים רגישים או תוכניות עתידיות שאסור לעיניים זרות להיחשף אליהן. בסיטואציה אחרת, מנהל משאבי אנוש נדרש לשיחה אישית עם עובד - אלו רגעים שבהם העובד זקוק למרחב מוגן עבור שיחה במרחב פרטי מבלי שכל הקומה תצפה מבעד לזכוכית. במקרים אלו, המדבקה החכמה של סמארט פילמס מעניקה את הפתרון האידיאלי: לחיצת כפתור אחת והחלל הופך ממרחב פתוח למבצר דיסקרטי.

פרוייקט של כאל. עיצוב: סתר אדריכלים / צילום: כפיר זיו

השקיפות כערך, הפרטיות כצורך

שקיפות מלאה מתאימה לרוב שעות היום, אך אינה אפשרית בכל סיטואציה. מנהלים מקיימים פגישות אסטרטגיות, צוותי הנהלה דנים בנתונים רגישים, ומנהלי משאבי אנוש נדרשים לשיחות אישיות ודיסקרטיות. במצבים אלו, הצורך בפרטיות הופך לקריטי.

כאן נכנסת לתמונה סמארט פילמס, חברה ישראלית ותיקה מגבעתיים, עם ניסיון של מעל עשרים שנה ומאות פרויקטים בארץ ובעולם. החברה פועלת בשיתוף עם יצרני מחיצות זכוכית וחברות גמרים ומאפשרת למשרדים ליהנות מפרטיות מלאה בלחיצת כפתור מבלי לוותר על עיצוב פתוח ומודרני.

פרוייקט של כאל. עיצוב: סתר אדריכלים / צילום: כפיר זיו

מדבקה חכמה במקום פתרונות מסורתיים

המדבקה החכמה מחליפה פתרונות מסורתיים כמו וילונות, צלונים ומנגנונים מכניים, שצוברים אבק, דורשים תחזוקה שוטפת ופוגעים באסתטיקה. באמצעות שלט, מתג קיר מעוצב או חיבור למערכות בית חכם, הזכוכית עוברת משקופה לאטומה בתוך פחות משנייה.

במצב שקוף קיימת עננות קלה במבט מהצד, אך היא כמעט ואינה מורגשת בסביבת עבודה יומיומית. במצב אטום מתקבל גוון לבן-חלבי, המספק פרטיות מלאה ועדיין מאפשר מעבר אור-יתרון משמעותי לעומת פתרונות הצללה מוחלטים.

עיצוב, בידוד רעשים וטכנולוגיה

הטכנולוגיה מתאימה למגוון מפרטים אדריכליים. ניתן ליישם אותה על מערכות זכוכית בודדות (״מערכות סינגל״) או כפולות ("מערכות דאבל"), עם מרווח אוויר לבידוד אקוסטי משופר. סמארט פילמס מתמחה גם בהתקנות מורכבות, כולל על דלתות זכוכית, תוך הסתרת חיווט ותכנון מוקדם שמבטיח מראה נקי ומינימליסטי.

יתרון משמעותי נוסף הוא האפשרות ליישם את המדבקה על זכוכיות קיימות, ללא פירוק מחיצות וללא השבתת פעילות המשרד.

פרוייקט של כאל. עיצוב: סתר אדריכלים / צילום: כפיר זיו

מהמלונות היוקרתיים אל משרדי ההייטק

הטכנולוגיה אינה חדשה. כבר בשנת 2007 נעשה שימוש בזכוכית חכמה של סמארט פילמס במלון ממילא בירושלים, כחלק מתפיסת עיצוב חדשנית שאפשרה גמישות בין חדר הרחצה לחלל השינה. מאז, התמתנו העלויות, הטכנולוגיה השתכללה, והיא הפכה לסטנדרט במשרדי הייטק, משרדי עורכי דין, רואי חשבון וקליניקות רפואיות.

הבסיס המדעי הוא טכנולוגיית PDLC המבוססת על גבישים נוזליים המתארגנים או מתפזרים בהתאם למתח חשמלי נמוך ובטיחותי. התוצאה: שליטה מיידית ברמת השקיפות ללא מנגנונים מכניים וללא בלאי.

רפואה, מסחר ומלונאות: פרטיות כחלק מהחוויה

במרפאות ומוסדות רפואיים, פרטיות היא תנאי לאמון ולשירות איכותי. מדבקות חכמות מאפשרות ליהנות מאור טבעי ותחושת פתיחות כאשר החדר אינו בשימוש, ומספקות אטימות מלאה בזמן טיפול - תוך התקנה מהירה שאינה פוגעת בפעילות השוטפת.

בעולם המסחר ואולמות התצוגה, הטכנולוגיה יוצרת חוויית לקוח ייחודית, מאפשרת חלוקה דינמית של החלל ומשדרת חדשנות. בענף המלונאות היא מספקת שילוב בין עיצוב יוקרתי לפרטיות לפי דרישה, בחדרי רחצה, ספא, חדרי ישיבות ואזורים ציבוריים, תוך חיסכון בתחזוקה וייעול תפעולי.

סטנדרט של השנים הקרובות: גמישות תפעולית

עם פריסה בינלאומית מפרויקטים בניו יורק ועד טוקיו, סמארט פילמס מביאה לישראל סטנדרט עולמי של גמישות תכנונית. במציאות שבה שטחי משרדים הם משאב יקר, היכולת להפוך חלל פתוח לפרטי בתוך שנייה אינה גימיק אלא כלי ניהולי ממשי.

בסופו של דבר, מנהלים ועובדים מחפשים את האיזון: להיות חלק מהמרחב הארגוני ברוב שעות היום ולעבור לפרטיות מלאה בדיוק ברגע הנדרש.

סמארט פילמס מתלבשת על מחיצות הזכוכית הקיימות בכל משרד ומספקת חוויית עבודה מודרנית, חכמה וגמישה המותאמת לעידן החדש.

לפרטים נוספים ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה מטעם סמארט פילמס