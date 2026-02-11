סוף לאינסולין: שתל ביולוגי מבטיח ריפוי סוכרת מבפנים

הכתבה מטעם בטאלין תרפויטיקס

בכל כמה שניות מאובחן בעולם אדם נוסף עם סוכרת, והמספרים רק ממשיכים לעלות. לפי הערכות עדכניות, מאות מיליוני בני אדם חיים היום עם המחלה. רוב החולים נדרשים לשגרה מתישה של בדיקות סוכר, הזרקות אינסולין, מעקב תזונתי קפדני וחרדה תמידית מסיבוכים - החל מפגיעה בכלי דם ועד עיוורון ואי-ספיקת כליות.

למרות ההתקדמות בטכנולוגיות לניטור ובטיפולים תרופתיים, עבור רבים מחולי הסוכרת, החיים ממשיכים להסתובב סביב איזון הסוכר. מאחורי המספרים היבשים עומדת מציאות יומיומית המוגדרת כבר שנים כ״ניהול מחלה״. גם כשהטיפול מצליח, החולים נשארים תלויים במכשירים, בתרופות ובמעקב מתמיד, ויודעים שכל חריגה קטנה עלולה להיות מסוכנת.

בעולם הרפואי מנסים כבר שנים למצוא ״ריפוי פונקציונלי״ - מצב שבו הגוף חוזר לייצר אינסולין בעצמו, והחולה משתחרר מהתלות בבדיקת רמות הסוכר ובהזרקות אינסולין. כיום, כל הפתרונות הקיימים בשוק עדיין עוסקים ב"ניהול" הסכרת, אך לא בריפוי המחלה עצמה. ​

על רקע זה נכנסת לתמונה חברת בטאלין, שמנסה לשנות את המציאות של חולי הסוכרת: ממחלה כרונית לכל החיים למחלה שניתן לתקן מבפנים.

הליבה של הפיתוח של בטאלין היא שתל זעיר המורכב מתאים מייצרי אינסולין, המשולבים בתוך מבנה ביולוגי ייחודי המאפשר הישרדות ופונקציונליות של הרקמה. השתל יודע להשתרש ברקמה ולהגיב לרמות הסוכר בדם בדיוק כמו לבלב בריא. במצב כזה, המטופל יכול להשתחרר מהתלות בהזרקות אינסולין.

צילום: באדיבות בטאלין

כדי לממש את הפוטנציאל הענק שטמון בהזרקת תאים מייצרי אינסולין, אין די בכנסתם לגוף - יש לוודא שהם יוכלו לשרוד ולתפקד בו לאורך זמן. כאן נכנסת לתמונה הגישה של בטאלין: במקום להסתפק בהחדרת תאים לגוף בסביבה שאינה מותאמת להם, החברה פיתחה שתל ביולוגי שמעניק להם "בית" שמותאם במיוחד לצרכיהם. בתוך השתל הזה משולבים התאים בתוך מבנה ביולוגי ייחודי, המספק תמיכה, חמצון וחיבור לרקמה, ומאפשר להם להגיב לרמות הסוכר בדם בדיוק כמו לבלב תקין.

החברה נמצאת בשלב פרה-קליני מתקדם. במודלים של חיות חולות סכרת, השתל הביולוגי של בטאלין הראה יכולת לתמוך בתפקוד התאים מפרישי האינסולין שהושתלו לאורך זמן רב ולייצב את רמות הסוכר בדם. לאור ממצאים אלו החברה נערכת למעבר לניסויים ראשונים בבני אדם - מהלך שגיוס המשקיעים הנוכחי באתר אקזיטוואלי נועד לאפשר.

לחברה שלוש משפחות פטנטים, עם הגנות בארה״ב, אירופה וישראל, שמכסים את הטכנולוגיה הייחודית של המיקרו-לבלב שפיתחה החברה. בטאלין זכתה בשני מענקי Horizon 2020 מהאיחוד האירופי, בהיקף של מיליוני יורו, לצד תמיכה מהרשות לחדשנות בישראל. שילוב זה מעיד על חדשנות מדעית גבוהה ועל אמון בינלאומי בפלטפורמה שהחברה מפתחת.

הטכנולוגיה פותחה במקור באוניברסיטה העברית, לאחר שנים של מחקר מתקדם, ומבוססת על ידע מדעי פורץ דרך בתחום הנדסת הרקמות ותאי הלבלב.

את בטאלין מוביל צוות שמחבר ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טיפולים מורכבים, בהקמת חברות והצמחתן בשווקים בינלאומיים. אבי גפן, יו״ר החברה, הוא יזם ומשקיע ותיק,עם ניסיון רב בליווי והובלה של חברות טכנולוגיה וביומד, כולל הקמה וניהול של קרנות הון סיכון וניהול חברות ציבוריות. ד״ר רחלי אופיר, מנכ״לית ומדענית ראשית, היא בעלת דוקטורט בביולוגיה של התא ותואר שני במשפטים, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בפיתוח תרופות ביולוגיות- משלב המחקר הבסיסי ועד ניסויים קליניים מתקדמים.

לצידם נמצא גם פרופ’ אריה ורשל, חתן פרס נובל לכימיה ומדען מוביל בעל שם עולמי בתחום הכימיה החישובית, המשמש כחבר בוועדה המדעית המייעצת של החברה.

ד''ר רחלי אופיר, מנכ''לית ומדענית ראשית ושוקי הרקשוביץ, יזם החברה / צילום: באדיבות בטאלין

בטאלין רואה בשתל המיקרו-לבלב לא רק פתרון נקודתי לסוכרת, אלא פלטפורמה ביולוגית שניתן להתאים בעתיד גם לתרפיות תאים נוספות. הטכנולוגיה ניתנת ליישום לא רק בריפוי סוכרת, אלא גם במחלות אחרות שבהן נדרש להחזיר לגוף תאים מפרישי הורמונים בסביבה מוגנת ויציבה.

כאשר הפלטפורמה תוכיח בטיחות ויעילות בסוכרת, היא עשויה לשמש בסיס לדור חדש של טיפולים תאיים המושתלים פעם אחת ופועלים לאורך זמן מבפנים, ולשנות את חייהם של מאות מיליוני חולים.

שוק הסוכרת מוערך כיום בעשרות מיליארדי דולרים בשנה וצפוי להמשיך לגדול עם העלייה בשיעורי התחלואה. כעת מתגבשת חזית חדשה של טיפולים תאיים שמאפשרים להחזיר לגוף את יכולת ייצור האינסולין. בטאלין שואפת להיות בחזית הזו, עם שתל ביולוגי שנועד לספק פתרון אחד וארוך טווח, במקום שנים של טיפולים יומיומיים.

כעת החברה מגייסת הון ממשקיעים פרטיים באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי, כדי לממן את קפיצת המדרגה הבאה: סיום שלב הניסויים הפרה-קליניים ומעבר לניסויים ראשונים בבני אדם.

