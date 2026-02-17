אילת: השקעת נדל"ן בטוחה בתקופה של חוסר ודאות

הכתבה בשיתוף חברת "עמרם אברהם"

העיר אילת, בירת הנופש הנצחית של ישראל, עוברת בשנים האחרונות מהפך שלם שמשנה את פניה מהיסוד. פינוי שדה התעופה המיתולוגי מלב העיר פינה מקום לעתודת קרקע יוקרתית ונדירה, עליה מוקמת בימים אלו שכונת הטרמינל. לא מדובר בעוד שכונת מגורים רגילה, אלא בשכונת מגורים ייחודית הנמצאת במרחק הליכה קצר הן מחוף הים והטיילת והן ממרכזי הקניות והמסעדות של לב אילת, וזאת בשונה משאר שכונות המגורים בעיר המרוחקות מרצועת המלונות.

בנוסף, בלב השכונה מוקם פארק טרמינל ענק (על מסלול המטוסים המקורי), הכולל אטרקציות, אמפי להופעות, טיילת מוצללת, מפל מים ושטחים ירוקים רחבי ידיים. השכונה משלבת מגורים, מלונאות, מסחר ופנאי תחת קורת גג אחת. סיבות אלו ונוספות הפכו את שכונת הטרמינל למועדפת ביותר על המשקיעים אשר זיהו זה מכבר את הפוטנציאל הנדל"ני העצום שלה.

הדמיה: VIEWPOINT

הדמיה: VIEWPOINT

הנהירה של המשקיעים דרומה: מירושלים והמרכז לאילת

בימים אלו הולך ונבנה במיקום האופטימלי והמרכזי ביותר בשכונה פרויקט AQUA PORT של חברת "עמרם אברהם", פרויקט שמצליח לעורר עניין רב בקרב משקיעים מכל רחבי הארץ. והמספרים מדברים בעד עצמם. מאז היציאה לשיווק של פרויקט AQUA PORT, הכולל כ-350 יחידות דיור, נמכרו כ-85% מהדירות שהוצעו למכירה למשקיעים שהגיעו מחוץ לאילת. הקהל המרכזי מורכב מירושלמים, תל אביבים ותושבי השרון, שמחפשים עסקה כלכלית אטרקטיבית עם תשואה גבוהה בעיר שמבטיחה תיירות לאורך כל השנה ויחידת נופש משפחתית מושלמת בתקופות החגים ובמהלך השנה.

"בעוד שבעבר אילת נתפסה כמקום לרכישת דירת מגורים מרוחקת, היום התפיסה היא של כלי השקעה חכם. הפרויקט שלנו מציע את האפשרות ליהנות מהדירה כנכס מניב עם האופציה להשתמש בו לחופשה המשפחתית הבאה באילת, לצד הפיכתו לנכס ב-Airbnb שמניב הכנסה שבועית וחודשית גבוהה. כך שניתן ליהנות מדירה בפרויקט משני העולמות - גם להרוויח וגם לבלות", אומרת לירון בקמן, מנהלת המכירות של הפרויקט.

הדמיה: VIEWPOINT

המיקום הוא הסיפור: בלב שכונת הטרמינל

כאמור היתרון המשמעותי ביותר של AQUA PORT טמון במיקומו הגיאוגרפי. השכונה ממוקמת על השטח בו שכן מסלול ההמראה הישן, מה שהופך אותה למישורית לחלוטין - יתרון עצום בעיר שרובה בנויה על צלע הר. דיירי הפרויקט נמצאים במרחק הליכה קצר מהטיילת הצפונית, מחופי הים, וממרכזי הקניות המובילים כמו ה'אייסמול' וה'ביג'.

בנוסף, הפרויקט ממוקם בלב השכונה החדשה אך שומר על ריחוק מסוים ממתחמי הבילוי והמלונאות העתידיים שיוקמו בה, מה שמבטיח שקט ופרטיות לצד נגישות מקסימלית. האדריכלות המוקפדת של הפרויקט משתלבת בנוף האילתי, כאשר בניגוד לפרויקטים אחרים הצופים לאזור התעשייה של אילת, המרפסות צופות לעבר הרי אדום המרהיבים, העיר עקבה והטיילת התוססת.

הדמיה: VIEWPOINT

לא עוד דירה רגילה: הפינוק המשלים ל-Airbnb

כדי להפוך דירה לנכס מבוקש בפלטפורמות כמו Airbnb, היא צריכה להציע ערך מוסף. ב-AQUA PORT הבינו את זה היטב. הפרויקט מורכב מבנייני בוטיק בני 4-5 קומות בלבד, עם מספר דיירים מצומצם בכל כניסה, מה שמעניק תחושת אינטימיות ויוקרה. גולת הכותרת היא המפרט המשודרג שמותאם בדיוק לצרכי הנופש: דירות הגן כוללות בריכות פרטיות, ובדירות הפנטהאוז ובמרפסות הגדולות בוצע חיזוק קונסטרוקטיבי מיוחד המאפשר הצבת ג'קוזי. "זהו פינוק משלים שהופך את הדירה להרבה יותר אטרקטיבית עבור תיירים ונופשים," מציינת בקמן. "הדירות מצוידות במפרט טכני עשיר הכולל מערכות בית חכם (שליטה בתאורה ומיזוג דרך האפליקציה), מה שמקל על בעלי הדירות לנהל את הנכס גם מרחוק".

לפרטים נוספים על פרויקט AQUA PORT ויצירת קשר הקליקו>>

השקעה בטוחה בימים של חוסר ודאות

השנים האחרונות, ובמיוחד תקופת המלחמה, הוכיחו שאילת היא מקלט התיירות המועדף על הישראלים. החשש מטיסות לחו"ל וביטולים של הרגע האחרון חיזקו את מעמדה של אילת כיעד בטוח ויציב. מאז ימי הקורונה, התפתח טרנד משמעותי של משפחות המעדיפות לשכור דירה או וילה על פני שהות במלון המוני. הביקוש לדירות נופש איכותיות ב-Airbnb באילת נמצא בשיא, ומתחרה בנתונים של תל אביב. משקיע הרוכש דירה ב-AQUA PORT יודע כי הנכס שלו לא רק ישביח את ערכו ככל שהשכונה תתפתח, אלא גם ייצר הכנסה שוטפת גבוהה.

הדמיה: VIEWPOINT

הדמיה: VIEWPOINT

הגב הכלכלי: חברת עמרם אברהם

מעבר לנתוני הפרויקט, החוזקה המשמעותית עבור המשקיעים היא החברה העומדת מאחוריו. חברת עמרם אברהם הפכה בשנים האחרונות למותג מוביל וידוע באילת בפרט ובישראל בכלל. החברה מדורגת כשיאנית מכירות הנדל"ן בישראל זו השנה השלישית ברציפות, נתון המעניק ביטחון ושקט נפשי למשקיעים המחפשים גב כלכלי חזק ויציבות.

הדמיה: VIEWPOINT

השלב החדש: פריסייל בתנאי מימון חסרי תקדים

נכון להיום, הבנייה בפרויקט כבר החלה, והחברה פתחה את המכירה למגרשים חדשים במחירי פריסייל אטרקטיביים. דירות 3 חדרים מוצעות החל מ-1,890,000 ש"ח. כדי להקל על המשקיעים, מוצע מסלול מימון של 10/90 ללא הצמדה למדד: משלמים רק 185,000 ש"ח במועד חתימת החוזה, ואת היתרה (90%) משלמים רק בסמוך לאכלוס. מסלול זה מאפשר למשקיעים "לשריין" את המחיר של היום, ללא חשש מעליות המדד, וליהנות מעליית הערך הצפויה של הנכס עד למסירתו. "אם חיפשתם את העסקה הכלכלית המבטיחה ביותר בישראל, נראה שהדרך אליה עוברת בשכונת הטרמינל באילת, בלב פרויקט AQUA PORT", מסכמת בקמן.

לפרטים נוספים על פרויקט AQUA PORT ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף חברת "עמרם אברהם"