"השקעה יוצאת דופן בחללים הציבוריים ובחוויית המגורים"

בשנים האחרונות עוברת העיר יהוד-מונוסון תהליך של התחדשות וצמיחה רחבי היקף. העיר השקטה, המשלבת בין אווירה קהילתית למיקום אסטרטגי, בין נתב"ג לתל אביב, מושכת אליה משפחות וזוגות צעירים המחפשים את השילוב המושלם בין איכות חיים לנגישות למרכזי התעסוקה והבילוי של המרכז. בלב התנופה הזו עומד פרויקט ההתחדשות העירונית "מוהליבר" המביא את הסטנדרט התל אביבי היישר אל העיר יהוד.

אופק החזקות: יזמות וביצוע תחת קורת גג אחת

מאחורי הפרויקט השאפתני עומדת חברת אופק החזקות, חברת יזמות ובנייה משפחתית ותיקה הפועלת בשוק הישראלי מאז שנת 1992. החברה, בהובלת היו"ר קובי אופק ובנו המנכ"ל דניאל אופק פועלת במודל "One Stop Shop" ומשמשת כבית אחד המרכז את כלל השירותים הנדרשים - מהיזמות והתכנון ועד לביצוע הסופי ומסירת המפתח.

אחד היתרונות המובהקים של אופק החזקות הוא הניסיון המעשי העצום שלה. החברה מחזיקה בסיווג קבלני ג'5 (בלתי מוגבל), המאפשר לה לבצע בעצמה פרויקטים מורכבים ורחבי היקף (זרוע הביצוע בלעדית לחברה ואינה מבצעת פרויקטים לחברות חיצוניות). יתירה מכך, לחברה יתרון תפעולי נדיר בשוק הנדל"ן הנוכחי: הינה בעלת תאגיד עובדים זרים המונה למעלה מ-500 פועלים מקצועיים. זמינות זו של כוח אדם מיומן מאפשרת לחברה לשמור על רציפות עבודה וקצב התקדמות מהיר גם בתקופות מאתגרות כמו מגפת הקורונה או ימי לחימה, ובכך להבטיח את עמידתה בלוחות הזמנים. לחברה שהפכה עם השנים לשם נרדף לאיכות ואמינות למעלה מ-80 פרויקטים של התחדשות עירונית בכל רחבי גוש דן (תמ"א 38/2 ופינוי בינוי) היא הרסה כבר 28 בניינים ואכלסה בהצלחה רבה 17 פרויקטים.

מתחם מוהליבר: חווית מגורים הוליסטית

פרויקט מוהליבר ביהוד הוא לא עוד בניין מגורים, אלא מתחם מגורים שלם המתוכנן להעניק לדייריו מעטפת חיים מלאה. הפרויקט נמצא כיום בשלבי בנייה מתקדמים, יכלול 279 יחידות דיור שיתפרסו על פני ארבעה בניינים מרשימים בני 13 קומות כל אחד. הצפי למסירת הדירות עומד על כשלוש שנים מהיום, כאשר קצב המכירות מעיד על הביקוש הרב: למעלה מ-60 דירות כבר נמכרו מתוך הדירות המיועדות לשיווק.

תמהיל הדירות בפרויקט רחב ומגוון, החל מדירות 3 חדרים המתאימות לזוגות צעירים או למשקיעים, דרך דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות למשפחות, ועד לפנטהאוזים מפוארים המציעים נוף פתוח ומרפסות רחבות ידיים. כל דירה תוכננה בקפידה כדי להבטיח ניצול מקסימלי של החלל, מפרט טכני עשיר ושימוש בחומרי גמר איכותיים, בהתאם לסטנדרטים המחמירים של החברה.

כשעיצוב על פוגש קהילה

"מה שמבדיל את פרויקט מוהליבר מכל פרויקט אחר באזור הוא ההשקעה יוצאת הדופן בחללים הציבוריים ובחוויית המגורים המשותפת", מציינים באופק החזקות. "לשם כך גייסנו למשימה את אדריכל העל פרופ' משה צור אשר הופקד על תכנון המבנים ואת המעצב המוכשר ינאי פרישר גוטמן שהופקד על עיצוב הלובאים והחללים הציבוריים. התוצאה היא מתחם שמציע שירותים שטרם נראו ביהוד: חדר כושר מאובזר, חדר פילאטיס, לאונג' עסקים יוקרתי, חלל עבודה משותף, חדר ילדים אינטראקטיבי הכולל פינות ישיבה ומתחמי משחק בטוחים, ועוד. כמו כן, בשיתוף פעולה עם העירייה, הפרויקט יכלול שבילים ירוקים, פיתוח נופי עשיר, מתקני משחק לילדים וספסלים ציבוריים, המשתלבים במרחב שבין הבניינים".

מיקום אסטרטגי ופוטנציאל השקעה

הערך המוסף של פרויקט מוהליבר טמון גם במיקומו האסטרטגי בעיר. המתחם ממוקם במרחק מאות מטרים בלבד מתוואי הקו הסגול העתידי של הרכבת הקלה, מה שיאפשר נסיעה של כ-20 דקות בלבד ללב תל אביב עם הפעלתו. בנוסף, הנגישות המהירה לכביש 6 וכביש 461 הופכת את הפרויקט לאידיאלי עבור מי שזקוק לנגישות לכל חלקי הארץ. הקרבה למוסדות אקדמיים מובילים כמו אוניברסיטת בר אילן והקריה האקדמית אונו, לצד מרכזים מסחריים כמו מתחם "ביג" והקניון העירוני, מבטיחה לדיירים סביבה תוססת ומלאת אפשרויות.

באופק החזקות מסבירים בהקשר לכך כי "יהוד היא אחת הערים המרכזיות בגוש דן שטרם מיצתה את פוטנציאל עליית הערך שלה. הפרויקט מהווה הזדמנות נדירה גם ל"בנים ממשיכים" שרוצים לחזור לעיר הולדתם וליהנות מדיור בסטנדרט גבוה שפשוט לא היה קיים בה בעבר".

ההתרחבות של אופק החזקות

פרויקט מוהליבר הוא רק חלק מאסטרטגיית ההתרחבות הרחבה של אופק החזקות. כחברה שהחלה את דרכה בבנייני בוטיק בתל אביב, עם 40 פרויקטים שונים בעיר ללא הפסקה, מוכיחה כיום את יכולתה ליזום ולבצע מתחמי מגורים איכותיים בערים נוספות. בכוונת החברה להמשיך ולהפיץ את "סטנדרט האיכות של אופק" לפרויקטים עתידיים ברמת גן, גבעתיים, רמת השרון בת ים, חולון, הרצליה ובנתניה, ולהמשיך להיות גורם משמעותי בעיצוב פני המגורים בישראל.

