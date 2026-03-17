חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:09

1. שוק המניות

יתכן שהבורסה המקומית תמשיך הבוקר את ההתאוששות של אתמול ותגיב בחיוב להמשך הראלי הבוקר בבורסות בעולם.

הבוקר עליות הן באסיה והן בחוזים בוול סטריט כאשר המשקיעים בוחרים, בינתיים, להביט מעבר למתיחות הגאופוליטית בטווח הקצר ולחפש סימני יציבות גם בזמן שהמלחמה באיראן ממשיכה לטלטל את שוקי האנרגיה ולהגביר חששות אינפלציוניים.

התמיכה המרכזית בסנטימנט הגיעה מירידה של כ־3% במחיר נפט מסוג ברנט, שנסחר סביב 100 דולר לחבית הבוקר. לפי בלמוברג, הירידה נרשמה לאחר שעיראק חתמה על הסכם לחדש יצוא נפט דרך טורקיה, מהלך שעוקף את צוואר הבקבוק של מצר הורמוז ותודות להגברת המאמצים מצד ארה״ב להביא לפתיחתו מחדש של נתיב השיט המרכזי.

אלביט, נובה וקמטק חוזרות מוול סטריט בפערי ארביטרז' חיוביים של 1%-2%, טבע ונייס ירדו בכ-1%.

אתמול קטעה הבורסה שישה ימים של ירידות או דישדוש המסחר ננעל בעליות שהתגברו לקראת הנעילה בעקבות העליות בוול סטריט, ההקלה המסויימת במחירי הנפט וחיסולם עלי לאריג'אני, מספר 2 בהנהגה האיראנית ובכירים בבסיג' באיראן - מדד ת"א 35 עלה ב-1.6%, ת"א 90 ב-1.8%.

בין המדדים הענפיים בלט מדד המניות הבטחוניות שעלה במעל 2.5% בהובלת אלביט שזינקה בעקבות הדוח השנתי, המצטרפת הביטחונית הטרייה לבורסה, DSIT, חברה בת של רפאל, זינקה בכמעט 200% מההנפקה ביום ו' האחרון.

עוד בלטו מדדי הנד"ן והקלינטק בעלייה של כ-1.7% למעשה כל המדדים הענפיים הוסיפו בממוצע 1% למעט מדד הביטוח עם ירידה קטנה של 0.2%.

דלק רכב אשר בשליטת גיל אגמון (48%) מזנקת בעקבות דוח טוב של החברה המוחזקת שלה ורידיס שאף מזנקת מצידה.

יום מצויין במיוחד רשמה מניית חלל תקשורת שזינקה ב-30%. החברה בניהולו של דן זיצ'ק. לאחר שבשנה שעברה, השלימה את הסדר החוב, היא מסכמת את שנת 2025 עם עלייה של 34% בשורת הרווח הנקי, שהסתכם ב-22 מיליון דולר.

במקביל, שטראוס הודיעה כי המיזם המשותף שלה בברזיל, רכש חברת מזון ב־475 מיליון שקל, ובתחום הנדל"ן שיכון ובינוי הוציאה צפירת הרגעה למשקיעים, באשר לקרקע שלה בשדה דב בת"א. זאת לאחר שקיבלה הודעה מהמשרד להגנת הסביבה כי אין ממצאים לזיהום הקרקע בשטח שלה.

הבוקר באסיה עליות שערים בהובלת בורסת דרום קוריאה שם מדד קוספי מזנק ב-3%, ביפן מדד ניקיי עולה ב-1.5%, בהונג קונג מדד הנג סנג מוסיף 0.3%, בסין מדד שנגחאי בירידה קלה ובהודו הניפטי עולה ב-0.4%.

החוזים בוול סטריט בעליות של עד 0.4%.

כעת תשומת הלב עוברת לפדרל ריזרב, שצפוי לפרסם את החלטת הריבית הערב. בשווקים מעריכים כי הבנק המרכזי ישאיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.5%-3.75%. קיימת סקרנות מיוחדת לדבריו של היו״ר ג'רום פאוול , בעיקר בנוגע להשפעה האינפלציונית האפשרית של עליית מחירי הנפט ולתחזיות הבנק לגבי האינפלציה, שוק העבודה והכלכלה האמריקאית כולה.

אתמול וול סטריט רשמה עליות זהירות, כאשר המשקיעים מנסים להביט מעבר להשפעות האפשריות של זינוק מחירי הנפט על האינפלציה, בזמן שהמלחמה באיראן אינה מראה סימני רגיעה. S&P 500 עלה בכ־0.3%, נאסד"ק ב-0.5%, דאו ג'ונס ב-0.1%.

לדברי האסטרטג Louis Navellier, עצם היכולת של השוק לעלות למרות מחירי נפט גבוהים משקפת ביקוש חזק למניות וציפיות לרווחים וצמיחה כלכלית. עם זאת, הוא מזהיר כי התנודתיות תימשך עד להתייצבות שוק האנרגיה, כאשר "ראלי הקלה" עשוי להגיע רק כשיתבהר שהשוק חוזר לתנאים נורמליים, וככל שהסכסוך יסתיים מוקדם יותר, כך ייטב.

מניית אלביט מערכות זינקה ב-16% וחצתה את רף ה-1000 דולר למניה לאחר שתוצאותיה הכספיות ל-2025 עקפו בהרבה את תחזיות האנליסטים. החברה שנסחרת בשווי שוק של כ-47 מיליארד דולר עלתה ב-75% מתחילת השנה.

למרות זאת לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר ב-IBI צופה לה ירידה של כ-28%. " הדוח של אלביט היה מצוין וקשה לנו להצביע על נקודת חולשה בפעילות של החברה אבל יש דברים שגם המודל לא יכול להסביר", כתב, "ואולי בעת הזו וכל עוד המניה ממשיכה לטפס אז גם לא צריך. אלביט צפויה להציג צמיחה משמעותית בשנים הבאות אשר מוערכת אצלנו בכ-15% בשנה ויחד עם שיפור צפוי נוסף ברווחיות גם התזרים החופשי יהיה מרשים. אלביט נסחרת נכון להבוקר במכפיל EBITDA של 35.2X ומכפיל רווח של 50.8X על התוצאות החזויות ל 2026".

"בינתיים הצמיחה האגרסיבית והשיפור במרווחים כבר מתומחרים אצלנו במודלים (ואף יותר) אבל השורה התחתונה מתקשה להדביק את הפער מהמחיר בשוק. עדכון המודל תוך שיפור שיעורי הרווחיות והצמיחה לחמש הבאות אותנו לעדכן את מחיר היעד ל 730 דולר למניה כשבמקביל אנחנו מורידים את ההמלצה לתשואת חסר".

בבנק ההשקעות מורגן סטנלי העלו המלצה למניית למונייד ל־"תשואת יתר" (Overweight) במקום "משקל שוק". האנליסט Bob Jian Huang העלה גם את מחיר היעד ל־85 דולר מ־80 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה של כ־47% לעומת מחיר הסגירה אתמול. המניה זינקה בכ-17%.

מניית נביוס גרופ נביוס נפלה בכ־9% לאחר שהחברה הודיעה על גיוס של 3.75 מיליארד דולר באמצעות חוב להמרה, מהלך שמגיע דווקא אחרי עסקאות גדולות עם מטא ואנבידיה.

מניית אובר טכנולוג'יס (Uber) מזנקת לאחר שאנבידיה הודיעה כי שאובר תחל לפרוס צי של רכבים אוטונומיים ברמה 4 בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו כבר בשנת 2027, כחלק מהמאמצים המשותפים של החברות בתחום הנהיגה האוטונומית.

אתמול בלטו גם מניות חברות התעופה שדיווחו כאמור כי ביקוש חזק לטיסות מסייע להן להתמודד עם העלייה החדה במחירי הדלק הסילוני, על רקע המלחמה באיראן. חברות כמו דלתא איירליינס ואמריקן איירליינס העלו את תחזיות ההכנסות לרבעון הראשון, בעקבות הזמנות חזקות, למרות העימות במזרח התיכון ושיבושי מזג אוויר קשים במהלך החורף. מנכ״ל דלתא, אד בסטיאן, ציין כי הביקוש יציב הן מצד נוסעים עסקיים והן מצד תיירות, בארץ ובחו״ל.

2. שוקי האג"ח

לאחר מגמה שלילית שהפילה את מדדי האג"ח בשבוע האחרון, נסחרו המדדים בעליות מתונות יחסית (ג'). מדד תל־גוב כללי, שכולל את כל איגרות החוב של ממשלת ישראל, עלה קלות, כאשר בשבוע האחרון איבד 0.6% מערכו.

התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 3.1%. הסיבה היא הלחץ שממנו חוששים המשקיעים מהעלויות המצטברות של המלחמה (תוספת תקציבית לביטחון). כמו כן, אף שתקציב המדינה נמצא בישורת האחרונה להעברתו, אין ערובה שכך יקרה, מה שמשאיר נימה של חוסר ודאות בהקשר זה.

תשואות איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לעשר שנים נסחרו בעליות קלות (ג') סביב 4.22%, כאשר ערב המבצע באיראן עוד עמדו על מתחת ל־4%.

בתוך כך מתרחש שינוי דרמטי במבנה הפיננסי של ענקיות הטכנולוגיה, כאשר גיוס החוב המאסיבי של אמזון בהיקף של 54 מיליארד דולר מהווה יריית פתיחה לעידן חדש בשוק האג"ח.

ברויטרס מדווחים שלפי האנליסטים של בנק אוף אמריקה , אנו עדים למעבר של ה-"Hyperscalers" (אמזון, מיקרוסופט, אלפבית ומטה) ממעמד של חברות עתירות מזומנים שנסמכות על הון עצמי, למנפיקות חוב בסדרי גודל שהיו שמורים בעבר רק למערכת הבנקאית. העדכון של הבנק, שהעלה את צפי גיוסי החוב של החמש הגדולות ל-175 מיליארד דולר ב-2026, משקף את הצורך האדיר בנזילות מיידית כדי לממן את המרוץ לבניית מרכזי נתונים ורכישת שבבי AI, מהלך שמשנה את "מרכז הכובד" של מדדי האג"ח בדירוג השקעה.

הצפת השוק בניירות הערך של אמזון והציפייה להנפקות דומות משאר ענקיות הענן כבר נותנות את אותותיהן על מחירי האג"ח הקונצרניות. האנליסטים מציינים כי הלחץ על השוק נובע מכך שהמשקיעים נדרשים "לעכל" היצע חסר תקדים של חוב טכנולוגי בפרק זמן קצר מאוד, מה שהוביל לירידת מחירים בתעודות סל כמו LQD .

מעבר להיצע, קיים חשש סמוי בקרב המשקיעים לגבי החזר ההשקעה על ה-AI; העובדה שחברות אלו בוחרות לגייס חוב בהיקפי עתק במקום להשתמש רק בקופות המזומנים שלהן, גורמת לחלק מהאנליסטים בשוק להשתמש בנגזרים כדי להגן על תיקי ההשקעות מפני תנודתיות פוטנציאלית בסקטור שנחשב עד כה ל"חוף מבטחים".

במבט קדימה, בבנק מעריכים כי המגמה הזו רק תתעצם, ככל שהבינה המלאכותית תהפוך לחלק אינטגרלי יותר מהתשתית הכלכלית הגלובלית. ההערכה לפיה חוב הקשור ל-AI יהווה חמישית משוק האג"ח בדירוג השקעה עד סוף העשור מסמנת מהפכה: חברות הטכנולוגיה הופכות למעשה ל"לוות הממשלתיות" החדשות של השוק הפרטי. עבור המשקיע בשוק המניות, מדובר באות אזהרה וגם בהזדמנות - בעוד שהמינוף של החברות עולה, היכולת שלהן להוציא לפועל פרויקטים גרנדיוזיים של תשתיות AI ללא פגיעה בדירוג האשראי שלהן (בשל תזרימי המזומנים החזקים) מעידה על עוצמתן ועל הביטחון שלהן במנועי הצמיחה העתידיים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר בכ-0.5% ונסחר מעט מתחל ל-3.09 שקלים. מדד ה־DXY, שבודק את כוחו של המטבע האמריקני מול המטבעות הדומיננטיים בעולם כמו האירו והין, נחלש מעט הבוקר.

הבוקר נרשמת ירידה של כ-3% במחירי הנפט - 92.5 דולר לנפט אמריקאי ו-100 דולר לנפט מסוג ברנט.

הירידה נרשמה לאחר שעיראק חתמה על הסכם לחדש יצוא נפט דרך טורקיה, מהלך שעוקף את צוואר הבקבוק האסטרטגי של מצר הורמוז והגברת המאמצים מצד ארה״ב להביא לפתיחתו מחדש של נתיב השיט המרכזי.

4. מאקרו

בארה"ב, הפדרל ריזרב יודיע הערב על החלטת הריבית שלו לחודש מרץ (20:00 שעון ישראל). הצפי הוא כי יותיר את הריבית ללא שינוי, על רמה של 3.75%. בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה שהבנק המרכזי ינקוט בגישה של "wait-and see", לנוכח המלחמה נגד איראן והחששות מפני התפרצות אינפלציונית - אלו התעצמו לאחרונה בשל הזינוק שנרשם במחירי הנפט. בעקבות חששות אלו, הציפיות בשווקים להורדת ריבית נחתכו באופן דרמטי, כאשר לפי המסחר בחוזים העתידיים על ריבית הפדרל ריזרב, השווקים כעת לא מתמחרים הורדת ריבית מלאה עד לקיץ 2027.

מחר צפויות החלטות ריבית של בנק המרכזי האירופי והבנק המרכזי של בריטניה, בשישי של הבנק המרכזי של יפן.

רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות ציין אתמול שבישראל, מציין שבמהלך השבוע האחרון אישרה הממשלה תיקון להצעה המקורית שכוללת גידול בהוצאות של למעלה מ-7% (קרוב ל-50 מיליארד שקל) ביחס ל-2025. עיקר הגידול כצפוי הוא בתקציב הביטחון, בקרוב ל-30 מיליארד שקל (ולצידה ככל הניראה גם רזרבה שעשויה להוביל את הגידול בתקציב הביטחון קרוב ל-40 מיליארד שקל), גבוה מהיקף ההוצאה הביטחונית בתקציב ב-2025.

"בנק ישראל הגיב לאישור התקציב עם ביקורת על כך שהצעדים שננקטו רחוקים מלהיות שמרניים, ומתח ביקורת על העדר נקיטת צעדים מתחייבים על רקע הגידול הנדרש בהוצאות הביטחוניות, ועל העדר מחויבות להפחתת יחס חוב תוצר".

"מעבר לאי הודאות הנגזרת מהמלחמה, ההתנהלות הפיסקאלית הלא אחראית מצד הממשלה בהצעת התקציב האחרונה, שזכתה לביקורת מצד בנק ישראל, לצד עלייה חדה במחירי האנרגיה, שבעולם מתורגמים לעלייה חדה יותר בציפיות האינפלציה ולחשש מפני תגובה מוניטארית ניצית, כל אלה צפויים להוביל להותרת ריבית בנק ישראל ללא שינוי גם בהחלטה הקרובה בסוף החודש".

5. תחזית

בנק אוף אמריקה מציג תמונה אופטימית מאוד לגבי עתיד מגזר הטכנולוגיה והבינה המלאכותית לשנת 2026. האנליסטים של הבנק מציינים כי ה-AI עוברת משלב התשתית לשלב היישומים המעשיים, מה שיוצר "גל שני" של צמיחה עבור חברות הממוקמות בצמתים קריטיים של הכלכלה הדיגיטלית.

1 אנבידיה : מעבר למובילות בשבבים - בניית התשתית לעשור הבא

בבנק ממשיכים לראות באנבידיה את ה"המובילה" (Top Pick) במגזר הטכנולוגיה, תוך שהם מדגישים כי החברה אינה רק יצרנית שבבים אלא בונה פלטפורמת מחשוב שלמה. האנליסטים מציינים בחיוב את המעבר המהיר של החברה למחזור השקה שנתי, כפי שבא לידי ביטוי בחשיפת ארכיטקטורת ה-Rubin הצפויה ל-2026.

לפי הניתוח, פלטפורמה זו, יחד עם מעבד ה- Vera CPU החדש, תאפשר הפחתה דרמטית בעלויות האנרגיה והמחשוב עבור מודלי שפה ענקיים (LLMs), מה שיבטיח ש-NVIDIA תישאר הבחירה המועדפת על ספקיות הענן הגדולות. ב-BofA מעריכים כי שוק מרכזי הנתונים יגיע להיקף של טריליון דולר בשנים הקרובות, וכי היכולת של אנבידיה להציע פתרון מלא הכולל חומרה, תוכנה (CUDA) וקישוריות (InfiniBand), יוצרת "חפיר כלכלי" שכמעט בלתי אפשרי למתחרים לפרוץ. למרות החששות מבועת AI, האנליסטים מדגישים כי מכפילי הרווח של החברה עדיין סבירים ביחס לצמיחה המסיבית ברווח למניה.

מחיר יעד: האנליסט ויווק אריה (Vivek Arya) הציב מחיר יעד של 300 דולר, המשקף פוטנציאל עלייה של מעל 60%, אם כך יהיה החברה תיסחר בשווי שוק של מעל 7 טריליון דולר.

2 Uber Technologies: מהפכת הרכב האוטונומי הופכת למנוע צמיחה

לגבי אובר, בבבנק מציגים גישה אופטימית שנוגדת את החשש המוקדם שרכבים אוטונומיים (AV) ייתרו את הצורך בפלטפורמה שלה. האנליסטים מסבירים כי אובר השכילה להפוך לשותפה האסטרטגית המרכזית עבור מפתחי טכנולוגיית ה-AV, כפי שניתן לראות בשיתוף הפעולה המתרחב עם אנבידיה ויצרניות רכב גלובליות.

לפי הדוח, היתרון הגדול של Uber טמון ב"שכבת הביקוש" - היכולת שלה לנהל צי רכבים היברידי שמשלב נהגים אנושיים ורובוטקסים (Robotaxis) בהתאם לעומסים ולזמינות. בבנק מדגישים כי המעבר לרכבים אוטונומיים ב-28 ערים מרכזיות עד 2028 צפוי לשפר משמעותית את שולי הרווח של החברה, שכן עלויות התפעול לכל מייל ירדו משמעותית. בנוסף, חטיבת המשלוחים והפרסום של Uber ממשיכה להראות צמיחה דו-ספרתית, מה שמעניק לחברה גיוון בהכנסות ויציבות פיננסית גבוהה יותר מבעבר.

דירוג ומחיר יעד: הבנק שומר על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 119 דולר, זינוק של כ-50%.

3 Snowflake : הפיכת נתונים גולמיים לבינה מלאכותית ארגונית

בסנואופלייק, האנליסטים של מזהים נקודת מפנה אסטרטגית שמעלה את האטרקטיביות של המניה. החברה, שהחלה כפתרון לאחסון נתונים בענן, הופכת כעת לפלטפורמת פיתוח AI מרכזית עבור ארגונים גדולים.

הדוח מפרט כי השקת מוצרים כמו Cortex Code ו- Snowflake Intelligence מאפשרת ללקוחות להריץ מודלים של בינה מלאכותית ישירות על הנתונים המאובטחים שלהם, ללא צורך להוציא אותם מהסביבה המוגנת של החברה.

בבנק מציינים כי המעבר של לקוחות ממודל של "ניסויים ב-AI" למודל של "יישומים בייצור" מוביל לעלייה משמעותית בצריכת משאבי המחשוב של Snowflake. האופטימיות של הבנק נשענת גם על שיפור בביצועים הפיננסיים, עם דגש על צמיחה חזקה בהתחייבויות עתידיות (RPO) וצמצום ההוצאות על תגמול מבוסס מניות, מה שסולל את הדרך לרווחיות GAAP יציבה ובת-קיימא.

האנליסטים של הבנק מציינים מחיר יעד של 240 דולר למניה, כ-35% מעל מחירה כעת.