המצב הכלכלי פגע דרמטית בעסק שלכם?

הכתבה מטעם שילוח פיננסים

בעלי העסקים בישראל עוברים בשנים האחרונות ממשבר למשבר. אם בשנת 2020 רבים מהם נאלצו לספוג הפסדים על רקע התפשטות מגפת הקורונה העולמית והסגרים שהוטלו על כלל המשק, אחרי שרק שלוש שנים אחר כך, כשרבים עוד מלקקים את פצעיהם נחת על כולנו אסון ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, הארוכה בתולדות המדינה, פרצה בין לילה. התאוששות? בימים אלה אנחנו בעיצומה של מלחמת שאגת הארי והשלכותיה לצד יוקר המחיה הגואה משאירים בעלי עסקים רבים מול שוקת שבורה.

על פניו, זוהי שעתם הגדולה של הבנקים לסייע לעסקים, בין אם מדובר על אנשי מילואים ובין אם באזרחים רגילים, שנקלעו לקשיים עקב המלחמה המתמשכת, אך על אף סיוע כזה או אחר נותרו בעלי עסקים רבים ללא יכולת לקבל אשראי מספיק מהבנק, כזה שיעמיד את עסקיהם על הרגליים.

הלוואות לכל מטרה - לבעלי עסקים, ליזמים ולאנשים פרטיים

כאן נכנס לתמונה חבל ההצלה של אותם עסקים (כמו גם אנשים פרטיים, הזקוקים למימון וסורבו על ידי הבנקים עקב אי עמידה זמנית בתשלום עסקאות) - המימון החוץ בנקאי. אחד מאלו שנמצאים בחזית המימון החוץ בנקאי ומכיר מקרוב את המתחולל בשוק ואת האלטרנטיבה האיכותית אותה מאפשר מימון זה הוא היועץ יאיר שילוח, בעלי שילוח פיננסים, העוסקת בגיוס אשראי לעסקים ופרטיים ובעלת חותם האמינות הנחשב של דן אנד ברדסטריט, חותם המעיד על מקצועיות ובעיקר אמינות עסקית.

"המערכת הבנקאית בישראל עובדת בצורה רובוטית", הוא מסביר. "את הבנקים לא מעניין אם לאדם שנמצא במצוקה וזקוק למימון יש למשל נכסים מניבים או צפי משמעותי לקבלת הון כספי. ברגע שהבנק רואה שלאותו אדם חזרו מספר עסקאות בחשבון הוא מסומן. כאשר עובר רף מסוים של מעל 5 חזרות של תשלומים (גם במקרה בו התשלום נפרע יום לאחר המועד) אותו אדם מוגדר כבעל סיכון והבנק עלול לסרב להעניק לו הלוואות".

יאיר שילוח, בעלים שילוח פיננסים / צילום: אופיר הראל

מה עושים במצב כזה?

"כאן נכנס שוק המימון החליפי, השוק החוץ בנקאי. צריך להבין, לא מדובר כאן על שוק אפור או משהו בסגנון אלא על ידי גופים מורשים לכך כמו למשל בתי השקעות, חברות ביטוח וגם גופים קטנים יותר. היתרון בלקיחת ההלוואה מהם הוא שהם מציעים תהליך מהיר, גמישות בבחירת סכום ההלוואה ותקופת ההחזר, מגובה בנדל"ן פרטי או מסחרי וללא צורך בערבים, ועם אפשרות להתאמה אישית של תנאי ההלוואה לצרכים ויכולות הלקוח".

הלוואה כנגד שעבוד נכס נדל"ן

נכון להיום שילוח פיננסים עובדת עם למעלה מ-50 גופי מימון חוץ בנקאיים כשהמספר הזה רק הולך ועולה נוכח בולטותה של החברה בשוק. לאור מגוון מקורות מימון אלו יכול יאיר לתפור לכל לקוח הנכנס בשערי המשרד את חליפת המימון המותאמת לו ביותר עם קבלת כסף מהירה במיוחד. עד כמה מהירה? בוא נגיד שתוכלו לקבל כמה מיליוני שקלים בתוך ימי עסקים ספורים בלבד, וזאת תמורת שעבוד נכס נדל"ני כגון בית, חנות, משרד, מחסן, מפעל או קרקע.

"מדי חודש אנו עוזרים לישראלים רבים, כמו גם אנשים נורמטיביים לגמרי, להגשים חלומות עסקיים או לצלוח משברים זמניים עד שיוכלו לחזור למסלול הרגיל", הוא מספר. יש לכך דוגמאות רבות, אחת מהן למשל היא לקוח שלצורך עסקת יבוא מאוד גדולה ומניבה היה זקוק בתוך פרק זמן של שבוע וחצי בלבד סכום של 5 מיליון ₪. הלקוח הזה מיצה את כל האשראי הבנקאי שלו כך שלבנק הוא לא היה יכול לפנות. הוא הגיע אליי והשיג את הכסף לו היה זקוק בתוך שבוע וחצי בלבד. העסקה כפי שחזה הצליחה מאוד והוא היה שבע רצון מכל התהליך".

"במקרה אחר לקוח שלי נקלע לקשים כלכליים ולא הייתה לו הכנסה פנויה. עם זאת, הייתה לו דירת קרקע עליה הוא יכל לבנות בהיתר עוד 3 דירות, למכור שתייםולהשכיר אותהנותרת ובעצם לחיות מהשכירות הזו כל חייו, כאשר בזכות המכירה של שתי הדירות, הוא גם נשאר ללא הלוואות או משכנתא. הבנק סירב לו לאור הנתונים הכלכליים ובעזרתנו הוא השיג את המקור המימוני לבנייה וכיום הוא נהנה מסילוק חובותיו וכבונוס דמי השכירות אותם הוא מקבל מדי חודש".

"במקרה אחר סייעתי ליזם נדל"ן שכבר מיצה את האפיקים הבנקאיים לקבל הלוואה של 13 מיליון ₪ לצורך סיום הפרויקט אותו החל לבנות. על פניו אותם גופי מימון לוקחים סיכון רב על עצמם אבל למעשה כל עסקה נבחנת בזכוכית מגדלת ובשונה מהבנקים גופי המימון החוץ בנקאי מסתכלים גם על מקורות החזר אחרים כמו למשל נכסים בהם מחזיק הלווה או סכומי כסף גבוהים אותם הוא צפוי לקבל בעתיד הקרוב, כך שמדובר על פיתרון ביניים מעולה עבור אנשים ועסקים הזקוקים למימון מידי, בהיקפים שונים".

מהו המדד העיקרי עליו החברה שמה דגש?

"מה שחשוב הוא שהאדם שמגיע אליי יהיה בעל אופק לעתיד. קורה בחיים שאנשים נקלעים לצרה חד פעמית, זאת יכולה להיות נפילה עסקית או אפילו הוצאות רפואיות כבדות עקב מקרה חירום. אנחנו בוחנים את הנתונים ואם לאדם מסוים יש נכס אותו ניתן לשעבד כנגד ההלוואה, נעשה ככל שאנחנו יכולים לספק לו אותה ולעזור לו לצלוח את המשבר".

שילוח פיננסים מציעה מספר מסלולים עיקריים: הלוואות גישור (בלון/בולט) - הלוואה הניתנת עד לקבלת סכום כסף בעתיד כגון מכירת נכס מסחרי, דירה, קבלת פנסיה, קבלת כספי ירושה וכיו"ב; הלוואה בפריסה ל-40 שנה כמשכנתא לכל מטרה (לפי לוח שפיצר) - מסלול זה מתאים במיוחד לקבלת משכנתא לנכס מסחרי או הלוואה לכל מטרה על נכס מסחרי, לקניית דירה, איחוד הלוואות, שיפוץ גדול וכיו"ב ;הלוואה לקבלנים ויזמים (בסכומי כיסוי מגוונים); הלוואה לגילאי 55 ומעלה הנחשבת להלוואה הגמישה ביותר ומתאימה לאיחוד הלוואות, עזרה לילדים וסילוק חובות.

"לקוחות שילוח פיננסים מגוונים מאוד. החל מבעלי עסקים שצריכים להכניס כסף לעסק עבור תקופה לא טובה, יזמי נדל"ן שהבנק לא מעוניין לממן את הפרוייקט שלהם דרך אנשים שרוצים לעשות איחוד הלוואות, להשלים רכישה מקבלן, אנשים בעלי BDI שלילי, אנשים עם חדלות פרעון שרוצים לקבל הפטר אנשים מבוגרים שרוצים לעזור לילדים או להיות עם חשבון נזיל יותר. למעשה כל מי שיש לו נכס נדל"ני והבנק לא מוכן לתת לו הלוואה משלל סיבות, יכול למצוא אצלנו את הפיתרון", מעיד יאיר.

תוך כמה זמן ניתן לקבל את הכסף?

"ניתן לקבל את הכסף תוך כמה ימים - הכי מהר בשוק החוץ בנקאי! (של הלוואות כנגד נכסים). במקרים סבוכים יותר, למשל, כאשר קיים כונס נכסים, אז קבלת הכסף תלויה בכונס שאמור לאשר את ההסכם, לפי לוחות הזמנים שלו".

כמה כסף ניתן לקבל ומהו הסכום המינימאלי להלוואה?

"אין הגבלה לסכום אבל כמובן, שצריך להיות נכס שתומך בסכום הלוואה שכזו. יזמים המעוניינים בליווי יכולים לקבל גם מעל 200 מיליון ש"ח. הסכום הנמוך ביותר שניתן לקבל הוא100,000 ₪".

*אין באמור כדי להוות משום יעוץ או המלצה לקבלת הלוואה ועל הלקוחות לקבל יעוץ פרטני התואם את צרכיהם הייחודיים.

**אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה ניתנת בהתאם לתנאי חברת שילוח פיננסים, ולעמידה תנאי החיתום.

הכתבה מטעם שילוח פיננסים