הפיתוח שמייתר החלפת סוללות והופך מכשירים לעצמאית אנרגטית

הכתבה מטעם Sol-Chip

העולם עובר מהפכה דיגיטלית במסגרתה מיליארדי מכשירים הופכים מ"טיפשים" ל"חכמים", כלומר נשלטים דיגיטלית באמצעות חיבור לאינטרנט. תעשיית הענק הזו, המכונה IOT (Internet of Things), מבוססת ברובה על מכשירים קטנים המופעלים באמצעות סוללות. אלא שזו גם אחת המגבלות המרכזיות על התרחבותה, שכן היא מחייבת החלפה קבועה של סוללות בהיקפים עצומים. הטכנולוגיה של חברת סול צ'יפ מעניקה למכשירים הללו עצמאות אנרגטית, ובכך פותרת את בעת היסוד של התעשייה.

אחד התחומים שאליהם נכנסת החברה הוא ניהול צריכת האנרגיה בנדל"ן. בשנים הקרובות צפויה באירופה החמרה רגולטורית שתחייב בניינים להפחית את צריכת האנרגיה בנכסים. הפרה של דרישות אלו צפויה להביא גם למיסוי מוגבר, שלעיתים עלול להפוך את ההשקעה בנדל"ן ללא כדאית. אחת הדרכים המרכזיות לחיסכון באנרגיה היא ניהול חכם של רדיאטורים, שצורכים אנרגית רבה בכל חורף ומהווים נתח משמעותי מצריכת האנרגיה של הבניין.

שיטת חימום זו המקובלת ברחבי אירופה, צפון אמריקה ומקומות רבים נוספים, מופעלת באופן ידניולכן סובלת מבזבוזי אנרגיה משמעותיים. אנרגיית החימום מהווה כ-70% מצריכת האנרגיה בבניינים, ולכן היא אחד התחומים המרכזיים לחיסכון באנרגיה ובעלויות. כדי לייעל את הפעלת תשתית הרדיואטורים הקיימת, יש צורך בהתקנת בקרים חכמים.

בבניין טיפוסי יהיו החל ממאות ואלפי רדיאטורים ואם מדובר במתחמים שלמים אז המספרים יכולים להגיע לעשרות אלפים. העלות והמורכבות התפעולית של החלפת סוללות בהיקפים כאלה מנעו עד כה פריסה רחבה של פתרונות חכמים בשוק, אך לנוכח הרגולציה החדשה באירופה, הבעיה רק צפויה להחריף. ניהול חכם של כל רדיאטור, יכול לחסוך כ-40 יורו בכל חורף. כך שבמתחמים גדולים מדובר בחיסכון של עשרות ואף מאות אלפי יורו בעונה, עוד לפני העלייה בערך הנדל"ן עצמו בזכות השיפור בדירוג האנרגטי של הבניין.

הטכנולוגיה של חברת Sol-Chip הישראלית מספקת פתרון לבעיה. החברה פיתחה מערכת ההופכת תאורה בתנאי חדר, לרבות בחורף בתנאי תאורה נמוכים, לאנרגיה הנדרשת להפעלת מכשירי חשמל קטנים. אחד המכשירים שפיתחה החברה הוא בקר, המותקן על ברז הרדיאטור ומאפשר לנהל את פעולתו בצורה חכמה.

מכשיר SolChip / צילום: באדיבות Sol-Chip

הבעיה כה חמורה, שעם סיום פיתוח המכשיר, כבר הצליחה החברה לסגור עסקה למכירת 20,000 יחידות ראשונות לחברת נדל"ן אירופית מובילה, כחלק ממכתב כוונות לעסקת מסגרת של למעלה מ-200,000 יחידות.

במקביל, החברה מתכננת לרשום את מניותיה למסחר בבורסה הקנדית, לצד חתימה על עסקאות נוספות באירופה ובהמשך בצפון אמריקה. ההכנסות מעסקה זו בלבד צפויות, בשנים הקרובות, להיות גבוהות יותר מהשווי שלפיו החברה מגייסת כעת. אם אכן העסקה תצא לפועל כמתוכנן, זה יעמיד את החברה בעמדה חזקה מאוד.

המערכת של החברה מסוגלת לעבוד במשך 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, ללא הפסקה, ללא החלפת סוללות וללא חיבור המכשיר לחשמל. לטכנולוגיה הזו יש שימושים רבים, שחלקם כבר נמכרים, למשל בתחום החקלאות. הכניסה לשוק הנדל"ן היא התפתחות משמעותית, שכן מדובר בשוק גדול יותר, בעל פוטנציאל צמיחה חזק במיוחד, הנשען על מגוון מנועים: חיסכון בצריכת אנרגיה, עלייה בשווי הנדל"ן בעקבות שיפור הדירוג האנרגטי של הנכס, ואף סובסידיות ממשלתיות להתקנת פתרונות חסכון באנרגיה.

הטכנולוגיה של החברה פותרת בעיות דומות גם במגוון רחב של יישומים נוספים, ובהם מונים חכמים, מצלמות אוטונומיות, מכשירי מעקב לעולם האבטחה, תגי מחיר אלקטרוניים ומכשירים רבים נוספים. את החברה מוביל המנכ"ל תדהר גולן, בעל ניסיון בתחום האנרגיה, אשר הוביל בעבר חברות מוכרות כגון AMS ,Rimon ,Tahal ואחרות. לצידו נמצא בחברה ה-CTO רמי פרידלנדר, אשר הוביל צוותי מהנדסים גדולים ועמד בראש פיתוח מוצרים בחברות כמו XBOX ו-NVidia.

בימים אלה החברה מתכוננת לרישום מניותיה למסחר בקנדה, וכעת נמצאת בסבב גיוס משקיעים באתר אקזיט וואלי במסגרת מהלך זה.

