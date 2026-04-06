מגמה מעורבת בת"א; נקסט ויז'ן וארית תעשיות מזנקות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:38

עוד חברה בטחונית עם בשורה הבוקר - נקסט ויז'ן מדווחת היום (ב') על קבלת הזמנה נוספת לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה, בתמורה כוללת של כ-5.5 מיליון דולר.

שיעור של 15% מהתמורה שולמה כמקדמה. יתרת התמורה תשולם בטרם אספקת המוצרים ללקוח, בהתאם למועדים שהוסכמו בין הצדדים. החברה תספק את המוצרים עד לתום הרבעון השלישי של שנת 2026.

הזמנה זו מצטרפת לשורת הזמנות שקיבלה נקסט ויז'ן מאז תחילת שנת 2026, בהיקף כולל של מעל 120 מיליון דולר. לפני כחודש דיווחה החברה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2025 מהן עולה כי ההכנסות בשנת 2025 צמחו בכ- 46% והסתכמו בכ-168.5 מיליון דולר. צבר ההזמנות של החברה נכון ליום הדוח עומד על כ- 288 מיליון דולר.

10:34

מדד החברות הביטחוניות בולט הבוקר בעלייה של 1.8%, בתוכו בולטות נקסט ויז'ן וארית תעשיות . האחרונה מדווחת היום (ב') כי חברת הבת, 'רשף טכנולוגיות', קיבלה הזמנה חדשה ממשרד הביטחון לאספקת מרעומים בהיקף של כ-42 מיליון שקל.. על-פי תנאי ההזמנה, אספקת המרעומים צפויה להתבצע בין החודשים אוקטובר 2026 לפברואר 2027.

עם קבלת הזמנה זו, צבר ההזמנות של ארית תעשיות מזנק לסך של כ-750 מיליון שקל (כולל הזמנה מותנית מחברת BEL ההודית בסך של כ-52.5 מיליון דולר).

10:00

המסחר בת"א נפתח הבוקר במגמה מעורבת, ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 90 יורד ב-0.3%.

08:08

1. שוק המניות

יום המסחר המקוצר היום (עד 14:25) ושבוע המסחר המדולל יפתח לאור המלחמה המתמשכת באיראן ובצפון הארץ והאולטימטום של טראמפ "להחזיר את איראן לתקופת האבן" אם איראן לא תפתח את מצרי הורמוז. האולטימטום אמור היה להסתיים מחר בערב אך הוארך, ביממה - ליום רביעי בשעה 03:00 לפנות בוקר (שעון ישראל).

הבוקר, בעולם משקיעים מעודדים מעט מסימנים למו"מ שעומד להתקיים בין ארה"ב לאיראן ויתכן שהסכסוך בין איראן לארה״ב עשוי להיות מוגבל בהיקפו. זאת למרות שאין אישור רשמי לכך. לפי בלומברג, שם ציטטו את Axios (אתר חדשות אמריקאי) ארצות הברית ואיראן ומתווכים אזוריים דנים בתנאים להפסקת אש אפשרית של 45 יום, שיכולה להוביל לסיום הלחימה. המקורות, שלא זוהו בשמם, אמרו כי הסיכויים להגיע להסכם בתוך 48 השעות הקרובות נמוכים.

מחירי הנפט נסחרים עדיין בעליות כשנפט אמריקאי נסחר בעלייה של 0.1% וב-111 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה בכ-1% ל-109 דולר לחבית.

בשלישי ורביעי, חול המועד וחופשת חג שני של פסח לא יתקיים מסחר בת"א. באירופה העולם הנוצרי יצא לחופשת חג הפסחא ולא יתקיים היום מסחר.

רוב המניות הדואליות חוזרות להיסחר בת"א בפערים קטנים, ולמעט אנלייט שתזנק בכ-5%, לא ישפיעו על פתיחת המסחר. " כל מדינה שרוצה ביטחון ועצמאות אנרגטית יכולה פשוט להסתכל למעלה, אל השמש", אומרת בראיון לגלובס עדי לויתן, מנכ"לית החברה שמקימה ומפעילה מתקנים לייצור אנרגיה סולארית, טורבינות רוח ואגירת אנרגיה.

בשישי שעבר,ת"א 35 זינק ב-2.2%, ת"א 125 עלה ב-1.9% ות"א 90 טיפס ב-1.1%. מדד הבנקים הוסיף 1.5%, ת"א נפט וגז קפץ ב-2.4% ות"א טכנולוגיה זינק ב-3.6%. מדד הביטחוניות זינק ב-3.8%, ואילו מדד הביטוח נפל ביותר מ-2%.

מניית טאואר בלטה בעליות כשזינקה היום ביותר מ-14% לשווי שוק של 69.3 מיליארד שקל - מדובר בתוספת של 8.7 מיליארד שקל לשווי שלה ביום אחד.

מניית טאואר עלתה במאות אחוזים בחודשים האחרונים, בראיון לגלובס מנכ"ל טאואר עונה לשאלה האם זה בגלל שהמשקיעים מבינים היום משהו על החברה שלא הבינו קודם? לפי ראסל אלוואנגר, "זה לא שלא הבינו אותנו קודם, אבל היום, כשאנחנו מובילים בשבבים אנלוגיים, המשקיעים מבינים היטב את הסיפור של טאואר. אולי אנשים לא הבינו היטב בעבר שיש שבבים אנלוגיים בכל מכשיר שנמכר. שבלעדיהם הוא לא יכול לתפקד".

לעומת זאת, מניית מיטרוניקס בלטה לשלילה. בעקבות אזהרת רווח חמורה, צנחה מניית מיטרוניקס בכ־17% ושווי השוק של החברה ירד לשפל של 291 מיליון שקל בלבד - כ־97% מתחת השיא. בהתאם, "שווה" כעת כל אחד מחברי הקיבוץ הצפוני כחצי מיליון שקל בלבד. או במילים אחרות, כל חבר קיבוץ איבד 16.5 מיליון שקל על הנייר בתוך חמש שנים.

עוד ריכזו עניין:

מניית ניו-מד אנרג'י , החברה הבת של קבוצת דלק של תשובה (54.2%), זינקה למרות דיווח שלילי על כך שניסיון קידוח ניסיון שלה בפרוספקט Krum בבולגריה נכשל. הבשורה בשישי היתה שהנכס הגדול שלה (45.3%) מאגר הגז לוויתן חזר לפעול, לאחר השבתה מתחילת המלחמה באיראן.

מניית החברה הביטחונית אר פי אופטיקל זינקה בכ-8% שדיווחה על הסכם מסגרת עם לקוח ביטחוני בארץ ב-8 מיליון דולר.

חברת המלונאות פתאל קיבלה המלצת קנייה חריגה מלידר שוקי הון עם אפסייד של 43% למחיר של 800 שקלים למניה.

באסיה הבוקר מגמה מעורבת, עליות של 1% בטוקיו ובדרום קוריאה, השווקים היחידים שפתוחים היום.

החוזים העתידיים בוול סטריט מחקו את הירידות המוקדמות ונסחרים בירידה של עד 0.2%.

בשבוע שעבר רשמו המדדים המובילים התאוששות משמעותית, וסגרו שבוע ירוק לראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן. S&P 500 עלה בכ־3.4%, הדאו ג'ונס התקדם בקרוב ל־3% והנאסד"ק הוביל את העליות והתחזק בכ־4.4%. בשישי לא התקיים מסחר וביום חמישי, בהמשך להצהרתו של טראמפ, הבורסה בניו יורק נפתחה בירידות חדות, אך אלו לבסוף נמחקו.

בשבוע הקרוב יקבלו המשקיעים תמונה ברורה יותר לגבי מצב הכלכלה, עם נתוני ייצור חדשים וקריאה עדכנית של האינפלציה. במקביל תיפתח עונת הדוחות, עם תוצאות הצפויות בין היתר מדלתא איירליינס וקונסולידיישן ברנדס.

בוול סטריט ג'ורנל כתבו אתמול שאחד המקומות האחרונים שבהם משקיעים יכלו להסתתר מהתנודתיות בשוק המניות השנה: מניות ערך, מתחיל להיסדק.

מניות ערך, כלומר מניות שנסחרות במכפילים נמוכים יחסית להון העצמי שלהן, התקדמו בשקט לעבר שנה חזקה במיוחד. כעת, המלחמה במזרח התיכון מאיימת לשבש גם את האסטרטגיה הזו, ומשאירה למשקיעים פחות ופחות מקומות מפלט מול חששות מהתקדמות מהירה בבינה מלאכותית ועד מתיחות גיאופוליטית.

מניות כמו נייקי ירדו בכ־29% באותה תקופה, בעוד לנאר וסדואתווסט איירליינס איבדו כ־24% כל אחת. גם מניות בנקים, תשתיות וסקטורים נוספים שמזוהים עם כלכלה ריאלית, ושלעיתים קרובות נחשבים למניות ערך, נחלשו בתקופה הזו. "קיר הדאגות נמצא כרגע בבנייה מלאה," אמר טרי סנדוון, אסטרטג מניות ראשי ב־U.S. Bank Asset Management.

סקטור אחד בתוך מניות הערך שנהנה מהמלחמה הוא חברות האנרגיה. סקטור האנרגיה במדד S&P 500 עלה ב־33% מתחילת השנה, כאשר סגירת מצר הורמוז דחפה את מחירי הנפט לרמות הגבוהות ביותר מאז 2022 - אז פלישת רוסיה לאוקראינה העלתה את המחירים מעל 100 דולר לחבית. סקטור האנרגיה הוא בעל הביצועים הטובים ביותר מבין 11 הסקטורים במדד.

2. שוק האג"ח

בשישי בישראל, מדד תל גוב שקלי עלה ב-0.25% ומדד תל גוב צמודות עלה ב-0.27%. במקביל, מדדי התל בונד של האג"ח הקונצרניות רשמו עליות חדות יותר. מדד תל בונד 20 עלה ב-0.4% ומדד תל בונד שקלי עלה ב-0.54%.

סוחרי האג"ח סיימו את השבוע בהימור שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית ללא שינוי השנה, על רקע סימנים להתייצבות בשוק העבודה האמריקאי ואי־ודאות לגבי ההשפעה הכלכלית של המלחמה במזרח התיכון.

אג"ח ממשלת ארה"ב ירדו לאחר נתוני תעסוקה חזקים מהצפוי לחודש מרץ, מה שהעלה את התשואות בכ־3-4 נקודות בסיס לאורך כל המח"מ במסחר המקוצר של יום שישי. הסוחרים מחקו כמעט לחלוטין את ההימורים להורדת ריבית השנה, וצמצמו גם את הציפיות להפחתה בשנת 2027.

עם זאת, שוק האג"ח האמריקאי בהיקף של 31 טריליון דולר נותר ממוקד במלחמה במזרח התיכון, ששיבשה את אספקת הנפט מהאזור. משקיעי האג"ח קרועים בין סיכוני צמיחה לבין סיכוני אינפלציה הנובעים מעליית מחירי האנרגיה. נשיא ארה"ב, Donald Trump , שהורה על התקיפה ב־28 בפברואר, אמר כי לאיראן יש עד 6 באפריל לפתוח מחדש את מיצר הורמוז - אחרת תחנות הכוח שלה יושמדו. לא ברור אם הדדליין הזה עדיין בתוקף.

במהלך החודש האחרון, התשואות עקבו במידה רבה אחרי עליית מחירי הנפט, בשל החשש שמחירי הדלק הגבוהים יעלו את מדדי האינפלציה בארה"ב ויגרמו לפד לדחות הורדות ריבית.

3. שוק הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר בירידה קטנה מול הדולר, בהתאם למגמה בעולם ונסחר ב-3.13 שקלים. מדד הדולר, DXY בעלייה קטנה של 0.1% ונסחר ב-100.16 נקודות.

מחירי הנפט נסחרים בעליות, אם כי קטנות יותר, נפט אמריקאי נסחר בעלייה של 0.1% וב-111 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה בכ-1% ל-109 דולר לחבית.

בסוכנות הדירוג S&P העריכו את השלב העצים ביותר של העימות במזרח התיכון ייחלש במהלך אפריל, אך שיבושים מסוימים צפויים להימשך עד סוף הקיץ. בין היתר, עלויות אנרגיה גבוהות ושיבושים בשרשראות האספקה. אלו, צפויים לפגוע בצמיחה ולהאיץ את האינפלציה. "אנו מעריכים שמחירי האנרגיה יישארו גבוהים ותנודתיים", כתבו כלכלני S&P. "מניחים שמחיר נפט מסוג ברנט יעמוד בממוצע על 80 דולר לחבית עם סוף 2026, עם זינוקים זמניים למחיר ממוצע של מעל 100 דולר לחבית".

אם המלחמה תסלים או תימשך מעבר לתרחיש של S&P, הם צופים כי השווקים הפיננסיים יגבירו את ההערכות למיתון בשילוב אינפלציה - או במילים אחרות, סטגפלציה.

הזהב רשם את החודש הגרוע ביותר שלו זה יותר מעשור - והבוקר נסחר בירידה קטנה נוספת, 4,660 דולר לאונקיה וזאת לאחר שהזהב ירד ביותר מ־10% במרץ 2026 - הירידה החודשית החדה ביותר מאז יוני 2013 - למרות זאת בגולדמן סאקס חזרו ואישרו את תחזיתם. למחיר של 5,400 דולר לאונקיה עד סוף השנה.

הטיעון המרכזי הוא שמשקיעים פרטיים שקנו זהב כהגנה (hedge) מפני סיכונים מאקרו־כלכליים ארוכי טווח - כמו חששות לגבי יציבות פיסקלית ואמינות הבנקים המרכזיים - אינם מוכרים. לדברי הבנק, הפוזיציות האלה "דביקות" יותר מהימורים קצרי טווח שהתפרקו אחרי הבחירות בארה״ב ב־2024, משום שהחששות הבסיסיים לא נפתרים בתאריך ידוע.

בנוסף, הם מציינים שהסיכונים לתחזית הם כלפי מעלה, משום שמשקיעים פרטיים עשויים להגדיל עוד יותר את החשיפה לזהב על רקע אי־ודאות גלובלית מתמשכת.

שלושת המנועים המרכזיים לפי גולדמן הם רכישות של בנקים מרכזיים, זרימות ל־ETF - קרנות סל על זהב במערב הוסיפו כ־500 טון מאז תחילת 2025, הרבה מעבר למה שניתן להסביר רק בהורדות ריבית ו"עסקת הדילול" (Debasement trade) - חששות לגבי חוב ממשלתי גבוה ואמינות מדיניות מוניטרית דוחפים משקיעים עשירים לקנות זהב פיזי, ובמקביל מוסדות רוכשים אופציות Call כהימור על עליות.

הביטקוין נסחר הבוקר בעליות של כ-3% ונסחר במעל 69 אלף דולר.

הביקוש לביטקוין נותר תחת לחץ גם כאשר רכישות מצד מוסדות פיננסיים מתגברות, מה שמרמז כי השוק הרחב עדיין מוכר את המטבע.

הביקוש ה"נראה" (Apparent demand) - מדד הבוחן עד כמה הביקוש עולה או נופל ביחס לכמות הביטקוין החדשה שנכרית - היה שלילי בהיקף של כ־63,000 מטבעות נכון לסוף החודש שעבר, כך לפי חברת האנליטיקה CryptoQuant בדוח שפורסם השבוע. זאת למרות תקופות של קניות חזקות יותר מצד קרנות סל (ETF) והמשך הצטברות מצד חברת Strategy Inc. של Michael Saylor .

"המכירות מצד משקיעים קמעונאיים ומשתתפים אחרים בשוק יותר מאשר מקזזות את הקניות המוסדיות," נכתב בדוח. "ההתכווצות המתמשכת בביקוש, שנמשכת מאז סוף נובמבר 2025, מאשרת כי השוק הרחב נמצא במצב של דיסטריביושן (חלוקת סחורה)."

הנתונים מצביעים על שוק שבו ביקוש חדש אינו מצליח להדביק את קצב המכירות של מחזיקים קיימים - דינמיקה שיכולה להגביל עליות גם כאשר נראה שיש כניסה של כסף מוסדי.

CryptoQuant ציינה כי מחזיקים גדולים בביטקוין, המכונים "לווייתנים" (whales), שהיו בעבר מקור קבוע לצבירה, הפכו למוכרים נטו ומכרו כמויות משמעותיות של המטבע במהלך השנה האחרונה. "לאחר שצברו בערך 200,000 ביטקוין במהלך שוק השורי של 2024, הלווייתנים החלו לבצע דיסטריביושן אגרסיבי מאמצע 2025, כאשר הקצב הואץ משמעותית במהלך הרבעון הרביעי של 2025," נכתב בדוח. "היסטורית, צבירה שלילית מתמשכת מצד לווייתנים חפפה לתקופות של חולשה ממושכת במחיר, והנתון הנוכחי מצביע על כך שהמכירות ממשיכות להוות רוח נגדית מבנית משמעותית."

4. מאקרו

ישראל: מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים מציין בסקירתו שרכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי עלו בשבוע שלפני חג הפסח בחדות, וחזרו לרמתם טרום המלחמה (נתונים נכונים ל- 28.03). בצד הגורמים שתמכו בהתאוששות הצריכה, נציין את הירידה החדה ביציאות הישראלים לחו"ל. חרף ההתאוששות הנאה, הרכישות ירדו בסיכום חודש מרץ בכ- 12.7%.

שפרירי מציין גם את הגידול תקציב הבטחון, "נתונים שפורסמו השבוע ע"י אגף התקציבים במשרד הבטחון מצביעים על הפער הניכר בין תקציב הבטחון המתוכנן לשנים הקרובות, לבין דרישות מערכת הבטחון", הפער לדבריו עומד על כ- 20 מיליארד שקל בשנה (כ- 1% מהתמ"ג). יתרה מכך, הפער עוד גדל במידה ותיושם 'תוכנית 350 מיליארד שקל לעשור הקרוב', אותה הציג לאחרונה רוה"מ.

ארה"ב: ביום שישי האחרון, דוח התעסוקה בארה"ב הפתיע לחיוב, עם תוספת של 178 אלף משרות במרץ - הרבה מעל הצפי והעלייה החדה ביותר מאז דצמבר 2024. בעוד שחלק מהאנליסטים ציינו שחלק מתוספת המשרות נובעת מהשפעות חד־פעמיות, כמו סיום שביתות,

כלכלני בלומברג מסרו כי הנתון "בהחלט לא מחזק את הטיעון בעד חזרת הפד להורדות ריבית בקרוב". רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, העריך כי תגובת שוקי המניות והאג"ח "צפויה להיות בכיוון של ירידות, תוך התחזקות של הדולר, אם כי השווקים רגישים כיום הרבה יותר להתפתחויות במזרח התיכון".

באשר למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, כלכלני בלומברג צופים כי בעקבות העלייה החדה במחירי הנפט, קצב האינפלציה השנתי יזנק מ־2.4% ל־3.4% - הרבה מעל ליעד האינפלציה של הפד, שעומד על 2%.

5. תחזית

למרות התנודתיות האחרונה, אסטרטגים בוול סטריט מצביעים על סימנים לכך שהשווקים אולי מתחילים להסתכל מעבר לסכסוך עם איראן.

"המסר של השוק הוא שעדיין יש בו משהו חיובי," אמר ראיין דטריק, האסטרטג הראשי של Carson Group, בראיון ליאהו. "עמדנו בפני כל כך הרבה שליליות, וכולם כל כך מודאגים בצד השני, שאולי הכדור החוף הזה מתחת למים יקבל חדשות טובות ואז הכדור יכול לעלות," הוסיף.

רמז לכך הופיע ביום שלישי שעבר, כשמדד S&P 500 זינק ב-2.9%, הרווח היומי הגדול ביותר מאז מאי, לאחר שהנשיא טראמפ סימן שהוא שוקל להפחית את הנוכחות הצבאית באיראן בשבועיים-שלושה הקרובים.

"אם טראמפ מכריז על משימה מושלמת, אז גם אנחנו מכריזים על קריאת תיקון שוק המניות שלנו," כתבו אד יארדני ואליאס גריפנטרוג מ-Yardeni Research בעקבות ההתאוששות. הם ציינו שהחברה שלהם צפויה להוריד את סיכוי המיתון מ-35% ל-20% ברגע שתתברר יותר העובדה האם הסכסוך במזרח התיכון באמת הסתיים. "עם זאת, אנו ממשיכים להחזיק ביעד סוף השנה של 7,700 עבור S&P 500 ובהתחייבות שלנו למקרה הבסיסי של ‘Roaring 2020s’," כתבו.

אסטרטגים ב־UBS ציינו כי ההתאוששות החדה בעקבות כותרות חיוביות מראה כיצד פתרון לסכסוך - או אפילו התקווה לכך - יכול להזניק במהירות את השווקים כלפי מעלה, "מה שמדגיש את החשיבות עבור משקיעים לטווח ארוך להישאר מושקעים וממוקדים בצד החיובי." "אנו ממשיכים להאמין ששוקי המניות העולמיים יסיימו את השנה גבוה יותר ממה שהם היום," כתבה אולריקה הופמן־בורצ'ארדי, סמנכ״לית השקעות אמריקה ב־UBS Global Wealth Management.

בינתיים, כלכלנים מסוימים מזהירים כי עלויות האנרגיה הממושכות מגבירות את הסיכון לסטגנציה אינפלציונית, אך חוסר נתונים מנע מוול סטריט להוריד תחזיות רווח באופן משמעותי.

"אולי זה בגלל שהאנליסטים קצת 'עפים בעיניים עצומות' לאחרונה, אבל לא ראינו את תחזיות הרווחים יורדות באופן מהותי," אמר קווין גורדון, ראש מחקר מאקרו ואסטרטגיה ב־Schwab Center for Financial Research. "זה משקף, עד כה, שהנתונים לא מראים שהכלכלה מתקשה, לפחות כרגע," הוסיף.

למעשה, לקראת עונת הדו"חות, חברות ואנליסטים נוטים להיות אופטימיים מהרגיל לגבי תחזית הרבעון הראשון, לפי נתוני FactSet. צפוי שה־S&P 500 ידווח על צמיחת רווחי שנתי של 13.2% בהשוואה לשנה קודמת, לעומת הערכה של 12.8% בסוף השנה שעברה. מדובר בצמיחה שנתית דו-ספרתית ברבעון השישי ברציפות למדד.

"התנודתיות לא נוחה, הכותרות לא נוחות. אבל אם נסתכל אחורה בעוד 6-12 חודשים, לא אתפלא אם השוק הדובי הזה ימשיך," אמר ריאן דטריק מ־Carson Group.

כדי שזה יקרה, תחום הטכנולוגיה צריך לחזור ולהתבלט. ברבעון האחרון, הסקטור התמודד עם שילוב של קשיים, כולל עליית תשואות שהפעילה לחץ על הערכות שווי גבוהות, לקיחת רווחים, ואובדן מעמדו כ'מקלט בטוח' למניות.

בינתיים, בהתחשב בזעזוע האנרגיה המתמשך כתוצאה מהסכסוך במזרח התיכון ואיום ההפרעה מה-AI, אנליסטים בגולדמן זאקס ציינו כי האסטרטגיה שלהם נוטה לעבר סקטורים הגנתיים, בעלי נכסים כבדים ומחוברים לסחורות בשלב זה.

"העדפות הסקטורים שלנו מבוססות על פיננסים, וסקטורים כבדים עם סיכון נמוך להשבתת טכנולוגיה, (3) סקטורים הקשורים לסחורות וביטחון," נכתב בהערת אנליסטים ביום חמישי. "המועדפים כוללים בנקים, ביטוח, אנרגיה ותעופה וביטחון."

במקביל, הפחות מועדפים כוללים רכב, REITs ומזון ומשקאות, בשל רגישותם לריביות גבוהות ועליית מחירי הנפט, הוסיפו האנליסטים.