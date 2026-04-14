"חוויה של ריזורט יוקרתי עם בריכה חצי אולימפית ומתחם WELLNESS"

הכתבה בשיתוף חברות עמרם אברהם ושי חי

שכונת חוף הזהב החדשה בצפון נתניה הופכת בשנים האחרונות לאחד המוקדים המבטיחים ביותר בשוק הנדל"ן של מרכז הארץ. השכונה החדשה, הנחשבת לסיפור ההמשך המבטיח לשכונות המצליחות עיר ימים, אגמים וקרית השרון נמצאת במיקום הצפוני ביותר בעיר ונושקת לשמורת טבע, לגן לאומי ולחוף הים. במקביל היא ממוקמת בסמוך למחלף חבצלת המרכזי המאפשר יציאה מהירה לכביש החוף ולמוקדי הפנאי והבילוי של ערי השרון בואכה תל אביב. בימים אלה משווקות חברות הנדל"ן עמרם אברהם ושי חי את פרויקט AQUA - קומפלקס המגורים היוקרתי שלהן בשכונה המגדיר מחדש את המושג מגורי יוקרה בלב העיר.

400 מטר בלבד מהים, פסיליטיס ברמה מלונאית

הפרויקט ממוקם בלב השכונה, במיקום המערבי ביותר בה, מרחק 400 מטרים בלבד מהים ומציע חווית מגורים שמזכירה יותר מהכל ריזורטים יוקרתיים בחו"ל, כפי שמעיד גונן ברבי, מנהל המכירות של הפרויקט. "פרויקט AQUA נועד להעניק חווית אירוח של ריזורט יוקרתי לדייריו, בדומה למתחמי המגורים האקסקלוסיביים בעולם", הוא אומר. "הפרויקט כולל ארבעה מגדלים מרשימים המציעים שירותים ומתקנים (Facilities) ייחודיים לאזור: בריכת שחייה חיצונית חצי אולימפית פרטית לדיירי הפרויקט, מתחם WELLNESS הכולל חדר כושר מאובזר וסטודיו ליוגה ופילאטיס, אולם קולנוע פרטי, לאונג' מעוצב, חללי עבודה משותפים, עמדת שומר המאוישת 24/7 לביטחון מקסימלי וכן שדרת מסחר בוטיק יוקרתית הפונה לרחוב ומעניקה נוחות מלאה מתחת לבית".

הדמיה: VIEWPOINT

פארק ירוק שיהווה חיבור ישיר בין רצועת החוף לגן הלאומי אביחיל

בתכנונה של השכונה החדשה הושם דגש רב על שילוב הסביבה האקולוגית ועל אופיו של המושב חבצלת השרון הסמוך, הנחשב לאחת מפנינות הטבע היפות באזור השרון, וגובל בצפונה של נתניה. כחלק משימור הקונספט הירוק לשנים הבאות, יוקם במקום פארק פסטורלי ירוק אשר ישתרע על פני מאות מטרים, בתווך שבין השכונה החדשה ובין יישובי עמק חפר, ויהווה חיבור ישיר בין רצועת החוף לגן הלאומי אביחיל, מתוך מטרה ליצור רציפות מרקמית ירוקה ומרהיבה ביופיה.

הדמיה: VIEWPOINT

המרחב שבין הדירה למרפסת

אחד המאפיינים הבולטים ביותר בפרויקט AQUA הוא גודל הדירות, הנחשב ליוצא דופן בנוף הנדל"ני הישראלי: תמהיל הדירות כולל דירות 4-5 חדרים ענקיות ודירות פנטהאוז, כאשר דירות ה-4 חדרים מתחילות בשטח של כ-150 מ"ר ודירות ה-5 חדרים בשטח של כ-170 מ"ר, כל זאת לפני חישוב המרפסות רחבות הידיים שיכולות להגיע ל-30 מ"ר נוספים. דירות הפנטהאוז הענקיות של הפרויקט הינן בשטח של כ-186 מ"ר עם מרפסת של 60 מ"ר בקומה ה-20. "המטרה היא לאפשר לכמה שיותר אנשים לגעת ב'טופ של הטופ' וליהנות מאיכות חיים יוצאת דופן במחירים נגישים יחסית למגורי יוקרה", מציין ברבי.

מיקום אסטרטגי שקרוב להכל

כאמור פרויקט AQUA נהנה גם ממיקום מנצח - 400 מטרים בלבד מקו החוף, דקות הליכה ספורות מהים ובמקביל נגישות תחבורתית מעולה באמצעות מחלף חבצלת הסמוך המאפשר יציאה מהירה לכביש החוף (כביש 2). חיבור זה מאפשר הגעה מהירה וקלה למוקדי התעסוקה, הבילוי והפנאי של נתניה, אזור השרון כולו ותל אביב.

הדמיה: VIEWPOINT

מרכז מסחרי בוטיקי המתאים לאופי שכונה

בנוסף להיבטי המגורים והפסיליטיס המפנקים, הקומפלקס כולל גם שדרת מסחר מרשימה, ברבי מדגיש כי לא מדובר בעוד מרכז מסחרי רגיל. "בחרנו בקפידה רבה את תמהיל החנויות המתוכננות לקום בשדרה המרהיבה, מתוך מחשבה על לקוחות הפרויקט והשכונה בכלל . בתכנון והפעלת המתחם המסחרי הושם דגש רב על נגישות ושירותיות על הצד הטוב ביותר, מתוך כוונה להפוך את המתחם למרכז דינאמי שוקק חיים", הוא מסביר.

מסלול מימון ייחודי

על מנת לאפשר רכישה בראש שקט, מציעות "עמרם אברהם ושי חי" מסלול מימון ייחודי של 10/90 ללא הצמדה למדד, המאפשר לרוכשים להבטיח את מקומם בקוד המגורים החדש של השרון בתנאים גמישים ונוחים. הבנייה בפרויקט כבר החלה, וזו ההזדמנות להצטרף לקהילה סגורה ויוקרתית שתיהנה מרמת חיים אחרת, באחד המיקומים המבוקשים ביותר בישראל.

