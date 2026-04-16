חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוקי המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית, לאחר השיאים החדשים שנרשמו אתמול בוול סטריט, על רקע אופטימיות שהמלחמה תסתיים בטווח הזמן הקרוב. על אף העליות בארה"ב, פער הארביטראז' הכולל עומד על 0%, כך שאלו לא ישפיעו על המדדים המובילים בפתיחה הבוקר. החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות של עד 0.3%.

העליות בוול סטריט משתקפות הבוקר במסחר באסיה: בורסת טוקיו מזנקת בכ-2.4% לשיא חדש של כל הזמנים, בורסת הונג קונג קופצת בכ-1.5%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4% והבורסה בסיאול מוסיפה לערכה כ-1.9%.

הדיווחים על הארכת הפסקת האש במלחמה עם איראן ודברי טראמפ על כך שהמלחמה "קרובה מאוד לסיום" פיזרו אופטימיות בוול סטריט, אך בישראל התמונה מורכבת יותר.

כאמור, וול סטריט סגרה את יום המסחר החולף עם שני שיאים חדשים. מדד ה-S&P 500 קפץ בכ-0.8% וננעל בשיא חדש של כל הזמנים, מעל לרף הסמלי של 7,000 הנקודות (7,022 נקודות); הנאסד"ק זינק בכ-1.6% ושבר גם הוא שיא חדש של כל הזמנים, עם 24,016 נקודות. בנוסף, המדד סיכם יום 11 רצוף של עליות, לראשונה מאז 2021. כך, הנאסד"ק השלים עלייה של קרוב ל-15% מאז ה-30 במרץ, ערב ההכרזה על הפסקת האש, וה-S&P 500 עלה ביותר מ-10%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה נחלש אתמול בכ-0.15%.

תומאס מרטין, מנהל תיקים בכיר ב-Globalt Investments, אמר ל-CNBC כי "המצב בערב המלחמה היה שמשתתפי השוק הפחיתו סיכונים במידה מסוימת, מתוך ציפייה שאולי הדברים יחמירו, וכעת, כשהדבר נראה אולי פחות סביר, הם מרגישים צורך לקנות. אנשים לא רוצים להחמיץ שוק שנמצא במגמת עלייה".

מסתמן כי על רקע הציפיות הגוברות לעסקה קרובה בין ארה"ב לאיראן, מתחזק בשווקים סנטימנט של Risk-on. סקטורי ה-S&P 500 שרשמו עליות בולטות הם (2.1%), צריכה פרטית (1.4%) ושירותי תקשורת (1.1%). מנגד, ירידות בולטות נרשמו בענפים דפנסיביים כמו חומרי גלם (1.3%-), תשתיות (0.9%-) ובריאות (0.7%-).

את העליות במגזר הטכנולוגיה הובילו ענקיות הטכנולוגיה. טסלה ומיקרוסופט בלטו לחיוב לחיוב במיוחד, אך גם אנבידיה , מטא , אפל ואלפאבית (גוגל) סיימו את היום בירוק. מניית אנבידיה אמנם עלתה בשיעור מתון יחסית, אך היא סוגרת יום 11 רצוף של עליות - רצף העליות היומיות הארוך ביותר שלה אי פעם. אמזון היא היחידה מבין "שבע המופלאות" שסגרה את יום המסחר בטריטוריה שלילית. גם מגזר התוכנה המשיך להתאושש אמש, כאשר קרן הסל IGV עלתה אתמול במעל 4% ומשלימה מתחילת השבוע זינוק של מעל 10%. עם זאת, הקרן עדיין נמצאת ברמתה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2024.

מניות נוספות שעשו תנועות משמעותיות אמש:

בנק אוף אמריקה , מורגן סטנלי - מניות שני הבנקים הגדולים טיפסו, לאחר שהם פרסמו תוצאות כספיות שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה.

נייקי - המניה קיבלה זריקת עידוד משני בכירי החברה שרכשו מניות. המנכ"ל אליוט היל רכש מניות בהיקף של כמיליון דולר והדירקטור טים קוק, מנכ"ל אפל, רכש מניות ביותר ממיליון דולר.

אובר - מניית חברת הנסיעות השיתופיות זינקה, אחרי דיווח בפייננשיאל טיימס לפיו החברה מייעדת מעל 10 מיליארד דולר לרכישת אלפי רכבים אוטונומיים, ורוכשת נתחים מהחברות אשר מפתחות אותם.

בגזרת הישראליות בוול סטריט, מנכ"ל צים, אלי גליקמן, הודיע אמש על פרישתו מתפקידו בחברה, לאחר תשע שנים. הוא צפוי להמשיך לכהן בתפקידו למשך תקופת מעבר של כחצי שנה נוספת. דירקטוריון החברה הודיע כי יתחיל לחפש מנכ"ל חדש לחברה. החלטתו של גליקמן, לדבריו, נובעת מכך שדירקטוריון החברה העדיף הצעת רכישה אחרת, ולא את זו של הקבוצה שהוביל גליקמן עצמו. "בחודשים האחרונים, קידם דירקטוריון החברה תהליך מיזוג עם הפאג־לויד. אני מכבד את החלטת הדירקטוריון, אולם לאחר מחשבה הגעתי למסקנה כי איני יכול להמשיך ולכהן כמנכ״ל צים".

לעומת המגמה החיובית בוול סטריט, בישראל רצף העליות נשבר אתמול והבורסה ננעלה בירידות, כשמדד ת"א 35 נחלש ב־0.5% ות"א 125 ירד בכ־0.7%. את הירידות הוביל מדד הביטוח, שנפל בכ-2.9%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הפיננסים והביטחוניות, עם ירידות של כ-1.5%. גם מדד ת"א־מניב חו"ל נחלש בשיעור דומה.

בירידות בלטו המניות של חברת הנדל"ן דמרי וחברת הביטוח הראל השקעות . מניית דמרי איבדה כמעט 6%. החברה, הנלחמת על הישארות במדד ת"א 35 בעדכון המדדים הקרוב, דיווחה על גיוס 420 מיליון שקל מהמוסדיים. זאת, במטרה להגדיל את המאזן. המשקיעים נבהלו ככל הנראה מהדילול בהון הקיים ומההנחה שניתנה למשקיעים החדשים (8% לעומת המחיר בשוק).

מניית הראל השקעות איבדה כמעט 4%. משפחת המבורגר, שנהנתה מקפיצה של 240% בשנה האחרונה בשוויה של חברת הראל שבשליטתה, החליטה למכור למוסדיים בחו"ל 3.2% מהמניות, בתמורה לכ־403 מיליון דולר. המימוש הגדול תרם לסנטימנט השלילי במדד הביטוח, שהמריא בכ־30% מתחילת השנה.

מנגד, מדד הביומד בלט לחיוב והתחזק בכ-2.4%, בהובלת מניות בריינסוויי שעלתה בכ־8% וסופווייב שעלתה בכ־7%.

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות בישראל נסחרו במגמה מעורבת ביום רביעי. התשואות לטווח של עד שלושה חודשים עלו מעט ושיקפו עלייה במפלס הסיכון, ומנגד, התשואות בטווח של שנתיים עד חמש שנים ירדו ושיקפו ירידה בפרמיית הסיכון שמבקשים המשקיעים על החוב הממשלתי.

עם זאת, יש מי שטוענים שהאופטימיות בשוק האג"ח מופרזת. בסקירה שפרסם השבוע אלכס זבז'ינסקי ממיטב, הוא טען כי שוק האג"ח לא מתמחר את סיכוני האינפלציה לטווח הבינוני והארוך בישראל. "ציפיות האינפלציה ל־5 שנים בישראל נמוכות ב־0.5%־1% מכל מדינה אחרת", הוא כתב, "למרות הקורלציה ההיסטורית של כ־80% בין קצב האינפלציה בישראל לבין המדינות העיקריות. קשה להסביר את הפער שנוצר בתקופת המלחמה, שעלולה דווקא לגרום לעלייה חזקה יותר באינפלציה בישראל".

לדבריו, אמנם ההשפעה של מחירי האנרגיה על ישראל נמוכה יותר, והתחזקות השקל מסייעת גם היא, אך "בישראל יש השפעות אינפלציוניות שלא קיימות במדינות האחרות", כשהוא מונה את המחסור ביבוא, התייקרות הטיסות לחו"ל, מחסור בעובדים בגלל ימי מילואים, ועלייה בביקוש לדירות להשכרה עם ממ"ד.

בארה"ב, התשואות עלו אתמול כמעט לכל אורכו של העקום. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.28%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.77%. ייתכן שהמגמה באה בעקבות איומו של הנשיא טראמפ לפטר את יו"ר הפד ג'רום פאוול מוקדם יותר היום, אם בסיום כהונתו יחליט להישאר כמושל בפד - זאת, על רקע החקירה הפלילית שמשרד המשפטים האמריקאי פתח נגדו מוקדם יותר השנה, במסגרת מסע הפעלת הלחצים של טראמפ על הבנק המרכזי.

בראיון לרשת פוקס, טראמפ אמר כי אם פאוול לא יעזוב את הפד, "אצטרך לפטר אותו. אם הוא לא יעזוב בזמן - אני החזקתי את עצמי מלפטר אותו. רציתי לפטר אותו, אבל אני לא אוהב להיות שנוי במחלוקת. אני רוצה להיות לא שנוי במחלוקת". לרוב, מהלכים שנתפשים ככאלה שפוגעים בעצמאות הפד גוררים ירידה במחירי האג"ח, אך התגובה של הסוחרים אתמול הייתה מתונה יחסית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

היסטוריה התרחשה בשוק המט"ח ביום רביעי, כאשר לראשונה מאז שנת 1995, שער הדולר שקל ירד מתחת ל־3 שקלים לדולר. השער היציג נקבע על 3.01 שקלים לדולר, אך זמן קצר לאחר קביעתו, בשעות הצהריים השקל החליף קידומת והגיע לשיא שלא נראה מאז שנת 1995. למעשה, אפשר גם לומר שזה השער החזק ביותר של השקל מאז ומעולם, מכיוון שבאותם ימים, שער השקל דולר נקבע על ידי המדינה, באמצעות קביעת "שער קבוע" והודעה יזומה על תיסוף או פיחות של המטבע.

יובל באר אבן, מנהל השקעות עמיתים, מגדל ביטוח ופיננסים, אמר לגלובס: "בין הגורמים שתומכים בשקל - חולשת הדולר בעולם, רגיעה בגזרה הגיאו פוליטית והמשך חוזקת מאזן התשלומים של ישראל". לדבריו, "ככל והשקט הביטחוני יישמר, לצד התאוששות המשק והמשך עליות בשוקי המניות - המגמה תימשך".

הראל דותן, מנהל השקעות נגזרים, מט"ח וריביות במנורה מבטחים, הדגיש את ההשלכות למשקיעים: "בהיבט ההשקעתי, הסביבה הזו מחדדת את החשיבות של ניהול חשיפת מט"ח. בסביבה של שקל חזק לאורך זמן, איננו רואים הצדקה למשקיע ישראלי להחזיק תיק פנסיוני עם חשיפה מלאה למט"ח, ולכן אנו ממשיכים להעדיף פיזור גיאוגרפי רחב יותר וחשיפת מט"ח מאוזנת".

אחת הסיבות להתחזקות השקל, כאמור היא היחלשות הדולר בעולם, שמאבד מהאטרקטיביות שלו כנכס "מקלט בטוח" על רקע הציפיות לסיום המלחמה נגד איראן. מדד ה־DXY, האומד את כוחו של הדולר מול סל המטבעות נחלש גם ביום רביעי - וכך חתם את רצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז 2011. האופטימיות לגבי סיום המלחמה באיראן שמרה על מחיר חבית ברנט מתחת לרף של 100 דולר לחבית במהלך כל יום רביעי, ובשעות הערב מחירה עמד על פחות מ־95 דולר.

בדוח של זרוע ניהול הנכסים של בנק State Street, נכתב כי העלייה במחירי האנרגיה כבר מתגלגלת לציפיות האינפלציה ומאיימת על אירופה בסטגפלציה - תרחיש של אינפלציה גבוהה בשילוב מיתון. "אנרגיה הפכה לערוץ הקשר המרכזי בין גיאופוליטיקה לשווקים - דרך אינפלציה, ריבית ומטבעות", נכתב בדוח. הדוח משרטט את ההשלכות של שני תרחישים אפשריים. הפסקת אש - שתוביל להערכת האנליסטים להתייצבות במחירי האנרגיה ולדעיכה הדרגתית באינפלציה. אז השווקים "עשויים לחזור לראלי מתון"; והסלמה - בתרחיש זה, "מחיר הנפט עשוי לטפס עד 150 דולר לחבית, האינפלציה תהפוך למתמשכת והסיכון למיתון עולה משמעותית. המשקיעים יברחו לסקטורים דפנסיביים כמו דולר, זהב ואג"ח צמודות אינפלציה".

4. מאקרו

בישראל, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ - המדד הראשון שמשקף את השפעות המלחמה עם איראן על האינפלציה בישראל.

על אף השפעות המלחמה, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש מרץ 2026, כך שקצב האינפלציה השנתי התמתן מ-2% ל-1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות טריים, שעלה ב-5.2%; הלבשה, שעלה ב-3.0%; דיור, שעלה ב-0.5%; ותחבורה ותקשורת, שעלה ב-0.4%. מנגד, ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ריהוט וציוד לבית ושונות, שירדו ב-0.3%, כל אחד. מחירי הטיסות התייקרו במיוחד, בשיעור של 1.1%.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר-פברואר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2025-ינואר 2026, מדד מחירי הדירות (שאינו כלול במדד המחירים לצרכן), ירד ב-0.1%. בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר-פברואר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר-פברואר 2025, עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-1.7%.

כפי שנחשף לראשונה בגלובס, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדדו אחרת שורת סעיפים, כששניים בולטים במיוחד: הטיסות והדיור. הסיבות לשינויים הן השפעות המלחמה הרבות. למשל, העובדה שבשבוע הראשון למבצע החנויות היו סגורות, ושמגבלות גאוגרפיות הפריעו לאסוף מחירים בשטח ודרשו נקיטת שיטות אחרות.

באשר למחירי הטיסות, בגלל סגירת השמיים המלחמה, בלמ"ס שינו את השיטה באופן חד־פעמי. הפעם, המדד מחושב על בסיס חברות ישראליות בלבד, שהן היחידות שטסו, ועל סמך כרטיסים שהוזמנו מראש חודש, ארבעה חודשים ושבעה חודשים לפני מרץ. המשמעות היא שטיסות החילוץ וטיסות נוספות שמחירן קפץ בחדות לא חושבו במדד, ועל כן הוא לא משקף את המצב האמיתי בשוק.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות העריך: "במבט קדימה, מדד אפריל צפוי לעלות משמעותית (כאחוז או מעט יותר), מה שיותיר את האינפלציה השנתית סביב 2%. המערכה הצבאית הדו־חזיתית עשויה להסתיים בקרוב, לפי דיווחים תקשורתיים... בגזרת השקל, נרשם תיסוף משמעותי (4.1% מול הדולר), דבר הממתן חלק מהלחצים האינפלציוניים במשק. הגירעון הממשלתי התכווץ החודש ל-4.2%, כאשר התחזיות לשנת 2026 נעות בין 4.9% ל-5.9% תוצר. הנתונים הללו יילקחו בחשבון על ידי בנק ישראל לקראת החלטות הריבית הבאות".

5. תחזית

סקר מנהלי הקרנות הגלובלי של בנק אוף אמריקה לאפריל 2026, שפורסם השבוע, מציג את הסנטימנט הדובי ביותר מאז יוני 2025, עם צניחה ניכרת בציפיות הצמיחה הגלובליות וזינוק בציפיות האינפלציה. למרות ההאטה המסתמנת, 52% מהמשקיעים עדיין מאמינים בתרחיש של "נחיתה רכה", ורק 9% חוששים מ"נחיתה קשה".

ה"מסחר הצפוף" ביותר כיום מתחלק בשוויון בין פוזיציות לונג על נפט ולונג על סקטור השבבים הגלובלי, עם 24% לכל אחד. באשר לריביות, 58% צופים שהפדרל ריזרב יוריד ריבית בשנה הקרובה, בעוד ש-46% צופים שהבנק המרכזי האירופי דווקא יעלה אותה. מבחינת הקצאת נכסים, המשקיעים הקטינו את החשיפה למניות ביפן, באירופה ובסקטור הבנקים, והגדילו השקעות בשווקים מתעוררים ובטכנולוגיה.

סקר מנהלי הקרנות האירופי לחודש אפריל 2026 חושף ירידה חדה בציפיות הצמיחה של המשקיעים, בתגובה להלם האינפלציוני שנוצר בעקבות הסכסוך עם איראן. בעוד שבפברואר, ציפו רוב המשקיעים להאצה כלכלית, כעת 25% מהם צופים האטה באירופה, אף שהחשש ממיתון ממשי נותר נמוך יחסית.

חרף התמונה הקודרת, המשקיעים שומרים על אופטימיות ביחס למניות באירופה, כאשר 63% עדיין רואים פוטנציאל לעליות בשנה הקרובה. תופעה בולטת היא הזינוק בחרדת ההחמצה (FOMO) בקרב 46% מהנשאלים, שחוששים לצמצם חשיפה למניות ולפספס עליות פוטנציאליות. ברמת הסקטורים, "משאבים בסיסיים" הפך לתחום המועדף ביותר, בעוד שההשקעות בטכנולוגיה, תעשייה ובנקים רשמו ירידה.