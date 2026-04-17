חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. מניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע הפסקת האש בין ישראל ללבנון עליה הכריז הנשיא טראמפ. המניות הדואליות לא ישפיעו בהרבה על תחילת המסחר - קמטק בפער חיובי של כ-1.5%, אלביט בפער שלילי בשיעור דומה, וכל יתר המניות הדואליות בפערים קטנים יותר.

הבוקר באסיה מגמה שלילית ברובה: מדד ההנג סנג נופל בכ-1.8%, הניקיי מאבד 0.8%, הקוספי יורד בכ-0.4%, ומדד שנגחאי בירידות קלות של 0.3%. השנזן לעומת זאת נמצא כעת בעלייה קלה של 0.4%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בצמוד לרמות הבסיס.

אתמול, בניגוד למגמה בוול סטריט ובאירופה, המסחר ננעל בירידות כשעדיין היה החשש שהשיחות לא יבשילו להפסקת אש. מדד ת"א 35 נחלש בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-1.1%.

בין המדדים הענפיים בלטו מדד הבנקים שהשיל 2.3%, מדד תשתיות אנרגיה ירד בשיעור דומה. מדד הביטחוניות, שנפל בכ-1.5%. מדד הנפט והגז, מדד רשתות השיווק ומדד התשתיות נחלשו אף הם.

מניות שריכזו אתמול עניין:

נקסט ויז'ן - קיבלה הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים ב 2.3 מיליון דולר, לאספקה עד תום הרבעון ה 3.

מניית מגה אור היוותה אף היא נקודת אור במדד ת"א 125, לאחר שדיווחה אתמול כי רכשה את חטיבת הקרקע של מפעל אליאנס לשעבר בחדרה, תמורת מיליארד שקל במזומן, ששולמו במועד חתימת העסקה.

מניית אלמור חשמל זינקה לאחר שהודיעה שאל-מור אנרגיות מתחדשות, שותפות בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה ("אא"מ"), התקשרה בהסכם להקמת שדה סולארי פוטו-וולטאי, בהספק משוער של עד כ-600 מגה וואט, בתמורה לכ-500 מיליון שקל.

מניית חברת האשראי החוץ־בנקאי פנינסולה זינקה אחרי שהבעלים, בית ההשקעות מיטב (79.9%) של משפחות סטפק וברקת, הגיש הצעת רכש מלאה למניות החברה.

מניות השבבים הדואליות נובה וקמטק רשמו עליות על רקע התוצאות הכספיות החזקות של ענקית השבבים הטאיוונית TSMC בוול סטריט.

אייראנג'י חתמה על מסמך עקרונות לרכישת נכסי אנרגיה בפולין ב-51 מיליון אירו, שהם כ-180 מיליון שקל. מדובר בצבר משולב של סולארי, רוח ואגירה: ייצור סולארי בהספק של 34 מגהוואט, ייצור ברוח של 8 מגהוואט, ומתקן אגירה בקיבולת של 100 מגהוואט-שעה.

עוד בתחום האנרגיה המתחדשת, אפולו פאוור פאוור דיווחה על הרחבת הפעילות באירופה וקבלת הזמנה מתאגיד גגות מוביל באירופה, בהיקף של כ 3.5 מיליון שקל של פאנלים סולאריים גמישים שייפרסו על גגות בצרפת, במונקו ובאנדורה.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות קלות - נאסד"ק ב-0.3%, S&P 500 ב-0.2. השניים שברו שיא זה היום השני ברציפות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על הפסקת אש בת 10 ימים בין ישראל ללבנון, מהלך שעשוי להקל על המתיחות הרחבה יותר בין ארה"ב לאיראן. הנשיא גם הורה לסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, למזכיר המדינה מרקו רוביו וליו"ר המטות המשולבים דן קיין "לעבוד עם ישראל ולבנון כדי להשיג שלום מתמשך".

נטפליקס פרסמה הלילה את תוצאות הרבעון הראשון לאחר סגירת המסחר.

החברה דיווחה על הכנסות של 12.25 מיליארד דולר, וזאת לעומת צפי ל־12.17 מיליארד דולר, ברבעון המקביל אשתקד, הכנסותיה עמדו על 10.54 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.23 דולר הרבה מעל הצפי של 0.76 דולר ו-0.66 דולר באותו רבעון בשנה שעברה.

לעומת המספרים הטובים, החברה מפספסת את התחזית לרבעון הבא, 12.57 מיליארד דולר לעומת 12.64 מיליארד דולר שהיו צפויים לה ע"י האנליסטים. המניה נפלה במסחר המאוחר בכ-9%.

מיקרוסופט בלטה מבין "שבע המופלאות" עם עלייה של 2%. טסלה ירדה בעקבות דיווחים לפיהם מכירות ה־Cybertruck נתמכו על ידי חברות אחרות של אילון מאסק, כולל SpaceX.

מניות הקוונטום שוב עלו וממשיכות ראלי שבועי חזק שהונע על ידי התלהבות סביב מודלי הבינה המלאכותית החדשים של אנבידיה, שנועדו לקדם את תחום המחשוב הקוונטי המתפתח. הראלי מגיע בעקבות ההכרזה של אנבידיה על Ising, משפחת מודלים פתוחים חדשה שמטרתה להאיץ את האימוץ של מחשוב קוונטי.

מאז תחילת השבוע, מניית איי.און.קיו. זינקה בכ־50%, וכך גם מניית די-ווייב קוואנטום . ריגטי קומפיוטינג עלתה ביותר מ־20%.

טייוואן סמיקונדקטור , יצרנית השבבים החוזית הגדולה בעולם עקפה את תחזיות הרווח והעלתה את תחזית ההכנסות לשנה, מה שמעיד על ביקוש חזק לשבבי AI למרות אי־הוודאות הנובעת מהמלחמה. , AMD , זינקה בעקבות המלצה, כך גם אינטל שנסחרת בשיא של כחמש שנים, 67 דולר למניה.

הסיפור המעניין של אתמול שייך למעבר המפתיע של חברת נעליים קטנה, אולבירדס מנעלי צמר לתשתיות בינה מלאכותית. מניית החברה, שהודיעה כי בכוונתה למתג את עצמה מחדש כ-ניו בירד AI, צנחה בכ-30% תיקון חד אך חלקי בלבד לעלייה יום קודם לכן, אז זינקה ביותר מ-600%. "זה מרגיש כמו מניית מם, שבה הרגש משתלט ושיקול דעת נזרק מהחלון," אמר אדם סרהן, מנכ"ל 50 Park Investments.

2. שוק אגרות החוב

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים, שהגיעה בסוף מרץ ליותר מ־4.4% על רקע המלחמה באיראן, ירדה מאז ועומדת כיום על כ־4.28%. עם זאת, לפני המלחמה היא עמדה על קצת פחות מ־4%.

באשר לשוק המקומי, בסקירה השבועית של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון נכתב כי "השוק ימשיך להיות מושפע בעיקר מההתפתחויות הגיאופוליטיות סביב איראן ולבנון. אנו צופים אינפלציה של 2.4% שנה קדימה. עדיין קיימת עדיפות באפיקים הצמודים". גם אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב, מציין שיש עדיפות לאג"ח הצמודות ומעריך שבשוק המקומי יש הערכת חסר משמעותית של הסיכון.

בניו יורק, תשואות האג״ח הממשלתיות עלו מעט, מה שמרמז כי המשקיעים נותרו זהירים לנוכח הסכסוכים הגיאופוליטיים המתמשכים.

3. סחורות ומטבעות

מחיר הדולר הבוקר עומד על 2.98 שקלים לדולר, ירידה של 0.2%. השקל התחזק השבוע לשיא של מעל 30 שנה, פחות מ־3 שקלים לדולר. שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט, התייחס לנושא וכתב כי "התחזקות השקל עד לאחרונה הייתה די הגיונית לאור תנאי הרקע וגורמים שונים. בראייה עתידית, שנה קדימה, אנו מעריכים כי השקל ימשיך להתחזק בשל סיבות מבניות ורמה של 3 שקלים לדולר היא 'רק מספר' ולא גבול תחתון (שכבר נשבר...)".

יחד עם זאת, קצביאן הוסיף שבטווח הקצר יכולה להיות התמתנות של קצב התחזקות השקל ואולי אף פיחות מסוים. זאת על רקע סגירת תמחור החסר של השקל לפי חלק מהמודלים, אפשרות לתיקון בשוק המניות ואי ודאות לגבי המו"מ מול איראן ולבנון. להערכתו "באם נופתע בקרוב מחדשות חיוביות מהותיות בהקשר הביטחוני־אסטרטגי - נראה כי השקל עשוי להתחזק גם בטווח הקצר".

עוד הוא מציין כי בניגוד ל־2025, מתחילת השנה הנוכחית התחזקות השקל נבעה מגורמים מקומיים ולא מגורמים גלובליים.

מחירי הנפט יורדים, לאחר שטראמפ אמר כי המלחמה באיראן "אמורה להסתיים בקרוב מאוד", בעוד שהפסקת האש בין ישראל ללבנון עוררה תקוות להקלה בשיבושי האספקה. מחירה של חבית נפט ברנט עומד על 98.2 דולר, המשקף ירידה של 1.1%. מחירה של חבית נפט גולמי עומד על 93.5 דולר.

בעקבות הדיווחים על חידוש המגעים בין ארה"ב לאיראן, מחיר הנפט נסחר השבוע בשינויים לא גדולים, ומאז השיא שאליו הגיע בסוף מרץ הוא ירד בכ־19%. נורברט רוקר, ראש מחקר כלכלי ומחקר הדור הבא ביוליוס בר, אומר כי סביר להניח שהשיא במחיר כבר מאחורינו, למרות שהביקוש לנפט גולמי עדיין עולה על ההיצע והסחר בהורמוז לא חזר לנורמליות. הוא השווה את המצב למלחמת המפרץ בתחילת שנות התשעים, אז נוצר זעזוע מחירים לטווח קצר.

4. מאקרו

בעקבות פרסום המדד ברביעי, בפסגות בית השקעות אומרים שבניגוד לעולם, ההשפעה של הזעזוע במחירי הנפט תבוא לידי ביטוי רק במדד אפריל, מה שצפוי להפוך אותו לגבוה מהרגיל.

מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ עלה ב-0.4% והאינפלציה ירדה לרמה של 1.9%.

מדד הליבה עלה במרץ ב-0.3% ואינפלציית הליבה ירדה גם היא ל-1.9%.

פסגות: "אנו ממשיכים להעריך כי מחירי הנפט ירדו לאחר סיום הלחימה מול איראן ולכן מדובר על השפעה זמנית בלבד על האינפלציה. עם זאת אנו צופים כי מחירי הנפט יהיו גבוהים יותר מרמתם בתחילת השנה ולכן אנחנו מעריכים שהם יעמדו על רמה של 80 דולר לחבית מחודש מאי".

"בנוגע לשע"ח, למרות מגמת ההתחזקות של השקל אנו ממשיכים לפעול במתודולוגיה שמעריכה אי שינוי ביחס לממוצע של השבועיים האחרונים, וזאת לאור סיכויי חיזוי נמוכים של תנודות בשערי מטבעות. לכן על פי התחזית העדכנית, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2.3% ב-12 חודשים הקרובים".

5. תחזית

החודש הושלמה טיסה ראשונה של אסטרונאוטים מסביב לירח, אחרי עשרות שנים. זהו פן אחד של העניין הגובר בחלל, אך יש לנושא גם פן כלכלי. במורגן סטנלי הרכיבו רשימה של 60 מניות שקשורות לכלכלת החלל, מתחומים שונים: חומרי גלם, ייצור רכיבים, שבבים, שירותי לוויינים ועוד. בבנק ההשקעות האמריקאי נכתב כי שילוב של גורמים מדעיים, גיאופוליטיים וכלכליים הצית שוב את תשומת לב המשקיעים לתחום החלל, והם מחפשים חשיפה לתחום.

הרשימה כוללת ענקיות כמו אנבידיה, אמזון ולוקהיד מרטין, אך גם חברות קטנות יותר. בין 60 המניות נמצאת ישראלית אחת: גילת רשתות לוויין שנסחרת בנאסד"ק ובת"א בשווי כ־1.4 מיליארד דולר, אחרי ששילשה את שוויה בשנה האחרונה.

"גילת היא ספקית גלובלית של ציוד ושירותי תקשורת לוויינית קרקעית, כולל תחנות לוויין זעירות, מגברים, מודמים, אנטנות ועוד, והיא מספקת פתרונות פס רחב לוויינים ליישומים מסחריים", כותבים כלכלני הבנק. הם מציינים שהחברה צופה צמיחה של 13% בהכנסות ושל 19% ב־EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) המתואם השנה.