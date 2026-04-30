מנכ"ל Rimini Street: “ה-ERP מת, העתיד הוא בבינה מלאכותית”

הכתבה בשיתוף Rimini Street

לפני עשרים שנה סת' רווין שיבש את תעשיית תוכנות ה-ERP (מערכות לתכנון משאבי ארגון) כשהציע תמיכת צד שלישי למערכות Oracle ו-SAP בחצי מהמחיר שהציעו היצרניות עצמן. עכשיו, כמנכ״ל של חברת תמיכת התוכנה וטכנולוגיית הבינה המלאכותית מבוססת סוכנים Rimini Street הנסחרת בנאסד״ק, הוא חוזר עם טענה נועזת עוד יותר: תוכנות ה-ERP המסורתיות הגיעו לסוף מחזור החדשנות שלהן, וחברות צריכות להפסיק לתחזק ולשדרג אותן לחלוטין.

"תוכנות ה-ERP מתות", מכריז רווין בשיחה עם גלובס ממטה החברה בלאס וגאס. "זה לא בגלל שחברות לא צריכות אותו - הן כן צריכות ועוד יצטרכו אותו לעוד הרבה שנים קדימה. הסיבה לשינוי היא שהתוכנה עצמה הגיעה לשיא היכולת שלה. העתיד הוא לא עוד שדרוג או מיגרציה של המערכת - אלא הנחת 'שכבה' של סוכני בינה מלאכותית חכמים מעל המערכות שכבר יש לך בארגון".

זוהי אמירה פרובוקטיבית, במיוחד בהתחשב בכך ש-Rimini Street בנתה עסק של 420 מיליון דולר הכנסות שעוזר ליותר מ-6,300 ארגונים ברחבי העולם - וגם בישראל - לתחזק את ה-ERP שלהם ומערכות קריטיות אחרות. אבל רווין טוען ששמירה על יציבות במערכות הליבה תוך בניית חדשנות זולה ויעילה מסביבן הן העתיד של התחום - ורימיני סטריט כבר מיישמת פתרונות מהסוג הזה אצל לקוחותיה.

סת' רווין, מנכ''ל Rimini Street / צילום: Rimini Street

"אני זוכר את הימים שבהם HTML היה הדבר המסתורי הזה שאף אחד לא ממש הבין, או כשאף אחד לא היה מוכן לשים את הכסף שלו על טכנולוגיות ענן" הוא נזכר. "יש פשוט חוסר הבנה של פיתוחים שמשנים לחלוטין את הנוף העסקי שבו אנחנו עובדים ועתידים לעבוד. אז חברות הוציאו מיליונים בניסיון להבין אם הן צריכות לשים את מערכות ה-ERP שלהן באינטרנט או בענן. המצב היום עם הבינה המלאכותית בתחום הזה מרגיש בדיוק אותו הדבר - הופעה של יכולת חזקה שכולם יודעים שהיא חשובה, אבל אף אחד לא ממש בטוח איך לרתום אותה בלי להמר על כל החברה".

אי הוודאות הזו מובילה למה שרווין מכנה "מפות דרכים מונעות יצרן" - חברות שמבצעות השקעות עצומות בעדכון ושדרוג של טכנולוגיה קיימת לא בגלל שהן צריכות יכולות חדשות, אלא בגלל שיצרני התוכנה שלהן אמרו להן שהן חייבות לשדרג או להעביר כדי להישאר נתמכות.

רווין היה עד להתפתחותן של מהפכות טכנולוגיות קודמות בשנותיו הרבות ב-PeopleSoft בסוף שנות ה-90. "ראיתי לקוחות תאגידיים שהיו מרוצים מה-ERP הקיים שלהם והיו מוכנים לרוץ איתו 15-20 שנה קדימה, אבל ספקיות התוכנה אילצו אותם לשדרג בהרבה מאוד כסף ומאמץ ארגוני - והבנתי שיש צורך במודל אחר", הוא מספר. "עיצבתי את תוכניות התמיכה המורחבות הראשונות בתעשייה עבור לקוחות גדולים שרצו לשמור על יציבות המערכות שלהם תוך כדי התמקדות בחדשנות עסקית אמיתית".

אחרי שאורקל רכשה את PeopleSoft רווין עזב כדי להקים את Rimini Street ב-2005 עם הנחת יסוד פשוטה: להחליף תמיכת יצרנים יקרה בתחזוקת צד שלישי טובה יותר, מהירה יותר וזולה יותר. החברה תומכת כיום ביותר מ-600 מוצרי תוכנה ארגונית שונים עבור אלפי לקוחות - מתאגידים רב-לאומיים מרשימת Fortune 500 ועד ארגונים גדולים במגזר הציבורי ברחבי העולם, וגם בישראל.

"תפסיקו להוציא מיליונים על שדרוגים"

המסר של רווין למנכ״לים ומנהלים פיננסיים הוא: מהפכת הבינה המלאכותית קורית עכשיו, לא בעוד חמש שנים כששדרוג ה-ERP הבא שלכם מתוכנן. רימיני סטריט של 2026 מיישמת את החזון הזה עם מערך שלם של פתרונות בינה מלאכותית שייעודו לפתור צרכים ספציפיים, של לקוחות ספציפיים, שנוצרים בידי סוכני בינה מלאכותית מתקדמים. בינואר חשפה החברה את השלב הבא באבולוציה שלה, אולי המשמעותי ביותר מאז היווסדה: פלטפורמת Agentic AI ERP מקיפה שמשנה את הדרך שבה ארגונים חושבים על אוטומציה של תהליכים עסקיים.

החברה פרסמה 20 פתרונות בינה מלאכותית מובנים מראש - Rimini Agentic UX™, שמופעלים על ידי פלטפורמת ServiceNow שמונחתים "מעל" מערכות ERP קיימות ומכניסים אוטומציה בתהליכים עסקיים קריטיים מבלי לדרוש שינויים כלשהם בתוכנה הבסיסית.

הפתרונות משתרעים על פני מגוון רחב של תהליכים עסקיים קריטיים. בתחום הרכש, למשל, סוכן הבינה המלאכותית מטפל בכל התהליך של טיפול בספקים חדשים - מאיסוף המידע הראשוני, דרך בדיקות ציות ורגולציה, ועד לאישור סופי והזנת הפרטים במערכות השונות, תהליך שבעבר דרש תיאום ידני בין מחלקות רכש, משפטית ופיננסים. בתחום הפיננסים, הסוכן ממכן את תהליך ניהול ההוצאות מקצה לקצה - מהגשת בקשת החזר הוצאות על ידי העובד, דרך בדיקת עמידה במדיניות החברה ואישורים היררכיים, ועד להעברה לתשלום בפועל. וכן הלאה בכלל תחומי ניהול הארגון - שרשרת אספקה, משאבי אנוש, ציות, תחזוקה ועוד.

"אנחנו לא מבקשים מחברות להיפרד ממערכות ה-SAP או Oracle הקיימות שלהן", מדגיש רווין. "המערכות האלה עדיין טובות בתור עמוד שדרה. מה שאנחנו אומרים הוא: תפסיקו להוציא מיליונים על שדרוגים שלא מספקים ערך עסקי. במקום זה, קחו את התקציב הזה ופרשו סוכני בינה מלאכותית שבאמת משנים את הדרך שבה העבודה מתבצעת".

רימיני סטריט פורשת את הרשת הזאת כחלק ממערך Rimini Smart Path שלה שבלבו המשולש: תמיכה, התייעלות, חדשנות. "אנחנו מחליפים את תחזוקת היצרן בתמיכת צד שלישי שלנו, שעולה 50% פחות מתשלומים שנתיים לספקים", רווין מפרט. "זה משחרר ללקוח תקציב משמעותי מיד. אחרי כן אנחנו פורשים שורה של שירותים מנוהלים כדי להריץ, לאבטח ולשלב את תיק התוכנה הקיים ביעילות רבה יותר. ולבסוף אנחנו משתמשים בתקציב ובמשאבים שנהפכו זמינים כדי ליישם פתרונות של סוכני בינה מלאכותית שמעבירים תהליכי אוטומציה לתהליכים כמו טיפול בספקים, בקשות רכש, ניהול הוצאות, בדיקות איכות, התאמות פיננסיות ועוד".

מערכות ERP מסורתיות תוכננו כחבילות תוכנה מקיפות בודדות שבהן כל המודולים חולקים מסד נתונים אחד. עדכון רכיב אחד דורש עדכון של הכל, וזו הסיבה שלשדרוגי יצרן יש עלות כל כך גבוהה וסיכון כה רב. רווין מדגיש את היכולת של סוכני הבינה המלאכותית לייצר פתרונות שמותאמים באופן פרטני לבעיות של לקוחות אמיתיים - על גבי מערכות קיימות.

"צריך לחשוב על סוכני בינה מלאכותית כעובדים אינטליגנטים שיודעים לנווט בכל המערכות של הארגון", הוא אומר. "סוכן שיכול למשוך נתונים מה-ERP וה-CRM (מערכות ניהול קשרי לקוחות) שלכם, לבדוק מסדי נתונים, לשלוח אימיילים לצוותים ממחלקות שונות, לעדכן רישומים במערכות ולהעלות נושאים לעובדים רק כשבאמת צריך. הוא עושה במשך דקות מה שבעבר לקח ימים של תיאום אנושי בין מחלקות".

"לדוגמה, היה לנו לקוח שעבורו פרשנו סוכן בינה המלאכותית לבקשות רכש, תהליך שלקח לנו ימים בודדים", אומר רווין. "האוטומציה הזאת לקחה תהליך שבעבר לקח 15 שעות עובד אנושי לכל בקשה וקיצרה אותו לפחות מ-5 דקות. ה-ROI היה מיידי וניתן למדידה. נסכים שזה מאוד שונה מפרויקט הגירת ERP של 18 חודשים עם תוצאות שאינן מובטחות?"

"הישראלים מבינים את השינוי"

רימיני סטריט מספקת פתרונות ניהול תוכנה כבר יותר מ-20 שנה. את הצורך של מנהלים וארגונים בפתרונות גמישים, זולים ומעוררי חדשנות היא זיהתה מקרב הצרכים של לקוחותיה, ובין היתר גם מתוך סקרים נרחבים שהיא הזמינה.

מחקר שנערך על ידי Censuswide סקר כמעט 4,300 מנהלים בכירים ברחבי העולם. הממצאים מגלים משבר בתחום ה-ERP: 97% אומרים שמערכות ה-ERP הנוכחיות שלהם עונות על דרישות העסק, אבל 23% מזמן כוח העבודה מושקע בתחזוקת אותן מערכות. בסקר של יותר מ-700 מחזיקי עמדות מפתח בתחום ה-IT הגלובלי, 92% דיווחו שהם מרגישים שהם כבולים למפת הדרכים של היצרן שלהם. 47% מהם דחו מיזמי חדשנות בגלל דרישות שדרוג כפויות מספקי התוכנה.

"יש פה צוואר בקבוק של חדשנות", רווין מנתח. "המחויבות לטכנולוגיות הישנות מונע מארגונים לממש את מלוא פוטנציאל ההתייעלות שלהם. אנחנו נמצאים בעולם שבו טכנולוגיות של למידת מכונה, בינה מלאכותית ואוטומציה מאיצות את היכולת - וכך גם את הצורך - של קיצוץ משמעותי בעלויות. ולכן אני טוען שתוכנות ה-ERP מתות - ענף ששואב כסף מהלקוחות שלו, ימצא את עצמו לא רלוונטי בעולם של ניהול משאבים רזה, חכם וגמיש. זה לא יקרה בתוך 5 שנים וגם לא בתוך 10, אבל אנחנו נראה את מערכות ה-ERP המסורתיות נעלמות".

במובן הזה, רווין רואה בישראל שוק פורץ דרך. רימיני סטריט פועלת מול ארגונים גדולים וקריטיים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, ענפים שבהם היעילות, הדיוק והגמישות הם קריטיים. לדבריו, הגופים האלה היו קשובים במיוחד למודל הזה, כי הוא מדגיש עמידות והמשכיות תפעולית. "ארגונים ישראליים לא יכולים להרשות לעצמם את הסיכון של יישומי ERP כושלים", הוא מציין. "הם צריכים מערכות שעובדות בצורה אמינה תחת לחץ. הנחת סוכני בינה מלאכותית מעל פלטפורמות יציבות ומוכחות נותנת להם חדשנות בלי לסכן את העמידות התפעולית.

"ישראלים דוגלים בתכל'ס, הם פרגמטיים, הם מבינים פתרונות מעשיים טוב יותר מרוב הארגונים", מסביר רווין. "הם לא רודפים אחרי טכנולוגיה בשביל הטכנולוגיה. הם שואלים: 'האם זה פותר בעיה אמיתית? האם אפשר ליישם את זה מהר? מה ה-ROI?'. הם מסוגלים לנטוש טכנולוגיה שלא מועילה להם יותר, לטובת הדבר הנכון הבא. בדיוק הלך המחשבה הנדרש לעידן הבינה המלאכותית".

העתיד: גמישות אסטרטגית

במבט קדימה, רווין רואה את טכנולוגיית הארגון נעה לקראת מה שהתעשייה מכנה "ארכיטקטורה מודולורית" - ערבוב ותיאום של כלים גמישים וחכמים, במקום הסתמכות על חבילות יצרן מונוליתיות.

"העתיד שייך לחברות ששולטות במפת הדרכים הטכנולוגית שלהן בעצמן", רווין מצהיר. "ולא לחברות שמאצילות החלטות אסטרטגיות לספקי ה-ERP שלהן. הארגונים עם הזריזות הגדולה ביותר, העמידות הרבה ביותר, היכולת הגדולה ביותר לשינוי - אלה הם אלה שישגשגו".

"בתחום ה-ERP, אני אומר שתקרת החדשנות שלו הושגה. המערכת שיש לך היום תעבוד מצוין גם עוד 15-20 שנה כמנוע טרנזקציות. אבל אם תמשיך להשקיע בשדרוגים יקרים במקום בטרנספורמציה של בינה מלאכותית, אתה נשאר מאחור".

