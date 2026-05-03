רעידות אדמה: פריצת הדרך ההנדסית שמשנה את חוקי הבנייה לגובה בישראל

הכתבה מטעם אקובילד סיסטם

התמודדות עם בנייה לגובה, באזורים מועדים לרעידות אדמה, מציבה אתגרים הנדסיים מורכבים. האם טכנולוגיית NUDURA ICF - תבניות מבודדות ליציקת בטון - מהווה פתרון בטוח ויעיל למגדלי מגורים בישראל?

מחקר מקיף ופורץ דרך שנערך באיטליה בשנים 2025-2024 מספק תשובות נחרצות. הוא לא רק מאשר את שקילותה המבנית של השיטה לבטון יצוק מסורתי, אלא גם חושף יתרונות משמעותיים בהתנהגות סייסמית. כאלה שמשנים את כללי המשחק עבור יזמים, מהנדסים וקבלנים, השוקלים את עתיד הבנייה הרוויה.

מהפכת ה-NUDURA ICF בבנייה הרוויה: הסוף לחשדנות

במשך שנים טכנולוגיית NUDURA ICF נתפסה בישראל כפתרון אידיאלי, בעיקר למבנים נמוכים וצמודי קרקע. הדימוי של "לגו למבוגרים" - תבניות פוליסטירן מורחב (EPS) המחוברות במחברי פולימר ומתמלאות בבטון לאחר הנחת ברזל הזיון באתר - שיטה זו, יצרה תפיסה של פשטות ומהירות. מאידך הוא גם עוררה שאלות לגבי התאמתה לדרישות המבניות המחמירות של בניינים רבי-קומות, במיוחד בהיבטי התכן הסייסמי. החשש המרכזי בקרב מהנדסים, אנשי מקצוע ויזמים התמקד בשאלת השקילות המבנית המלאה לקירות בטון מזוין יצוקים בשיטות קונבנציונליות, ובהשפעתם האפשרית של רכיבי הפולימר (רשתות הפלסטיק למחברות את שני צידי התבנית) ועל חוזק המערכת הכוללת.

ספקנות זו, לצד היעדר נתונים מחקריים בלתי תלויים ומקיפים המותאמים לקודים האירופאיים המחמירים והישראליים, היוותה חסם משמעותי לאימוץ נרחב של השיטה בפרויקטים של בנייה רוויה. שנת 2026 מסמנת נקודת מפנה, כאשר תוצאות מחקר חדש מסירות את העננה וסוללות את הדרך ליישום NUDURA ICF גם במגדלי המגורים של המחר, עם שורה ארוכה של יתרונות בהשוואה לכל שיטות הבנייה אחרות.

ההוכחה הגיעה מאיטליה: פיענוח ממצאי מחקר EUCENTRE

כדי לענות באופן בדוק ומדעי ובלתי מתפשר על השאלות המקצועיות, יזמה חברת אקובילד סיסטם בע"מ, במימון יצרנית NUDURA העולמית, מחקר מקיף במרכז האירופי לחקר רעידות אדמה, EUCENTRE בפאביה, איטליה. המעבדה, שנבחרה בהמלצת המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, מעבדה זו נחשבת לאחת מהמעבדות המובילות בעולם בתחום זה. המחקר, שסומן כפרוטוקול EUC062/2024E, בוצע על ידי החוקרים קרלו פיליפו מנזיני ופאולו מורנדי, ונועד לבחון את ההתנהגות המבנית של קירות NUDURA ICF תחת עומסים סייסמיים מדומים.

במסגרת הניסוי, נבנו 11 דגמי קירות בקנה מידה מלא - גובה 3.2 מ', אורך 1.22 מ' ועובי ליבת בטון של 203 מ"מ. הדגמים נבדקו תחת פרוטוקול בדיקה מחמיר (ASTM E2126-19) של העמסות מחזוריות ומונוטוניות, המדמות את הכוחות הפועלים על קיר במבנה גבוה במהלך רעידת אדמה. הממצאים היו חד-משמעיים:

דוקטיליות ועמידות סייסמית

אחד הנתונים המרשימים ביותר שעלו מהבדיקות במעבדת EUCENTRE פאביה הוא שיפור של עד 87% ברמת הדוקטיליות של קירות NUDURA בהשוואה לקירות בטון רגילים. קירות ה-NUDURA ICF הציגו ערכי דוקטיליות של 15-19, לעומת 8-12 בלבד בקירות הביקורת. דוקטיליות, או במילים אחרות היכולת של אלמנט מבני לספוג עיוותים גדולים מבלי להגיע לכשל, היא תכונת המפתח החשובה ביותר בתכן סייסמי.

יכולת ספיגת אנרגיה גבוהה זו מתורגמת ישירות לבניין "סלחני" יותר, המסוגל להתמודד עם תנודות קרקע חזקות תוך הגנה טובה יותר על חיי הדיירים והמבנה עצמו. בנוסף, המחקר הוכיח כי מחברי הפולימר הייחודיים של המערכת אינם יוצרים נקודת תורפה ואינם מחלישים את ליבת הבטון.

שקילות מבנית מלאה

הניסויים אישרו כי במונחים של יכולת נשיאת עומסים אנכיים ואופקיים (קשיחות), קירות ה-NUDURA ICF שקולים לחלוטין לקירות בטון יצוקים בשיטות מסורתיות בעלי אותו חתך בטון וזיון. יתרה מזאת, לאחר חשיפת ליבת הבטון בתום סדרת העמסות, התגלה כי רמת הנזק המצטבר (סדיקה והתפוררות) בקירות ה-NUDURA ICF הייתה נמוכה משמעותית מהקירות בטון שנבנו בשיטה המסורתית.

לוחות ה-EPS, מעבר לתפקידם כתבנית ובידוד, מספקים "כליאה" (confinement) לבטון במהלך ההתקשות ויוצרים תנאי מעבדה לאשפרה ולאחר מכן, תכונה זו גם תורמת ככל הנראה להפחתת סדקים היקפיים ומגבירה את עמידותו הכוללת. התוצאות עומדות במלואן בדרישות Eurocode לתכן מבנים רבי קומות העמידים ברעידות אדמה.

משמעויות תכנוניות וביצועיות למגדלי מגורים

"הנתונים הללו משנים את השיח המקצועי בישראל", מסביר דורון ערוסי הלוי, מייסד ומנכ"ל אקובילד סיסטם בע"מ. "עד היום פעלנו מתוך היכרות עם תקנים וניסיון מצטבר מצפון אמריקה ועוד כמה מדינות, שם נבנים מגדלים של עד 33 קומות בשיטה זו. כעת, יש לנו אסמכתא מדעית אירופאית, שנבחנה, ושמוכיחה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את היתרונות הסייסמיים של השיטה ואת חוזק הקירות שנבנים בשיטה שלנו. עבור מהנדסים, זהו כלי תכנוני רב עוצמה. עבור יזמים וקבלנים, זו הוכחה שניתן לבנות מהר יותר, יעיל יותר ובטוח יותר".

מעבר להיבט המבני, אי אפשר להתעלם מהיתרונות האינטגרליים של שיטת NUDURA ICF, שהופכים למשמעותיים אף יותר בבנייה לגובה. המעטפת הכפולה של לוחות ה-EPS מספקת בידוד תרמי רציף לחלוטין (ערך R-24), ללא גשרי חום האופייניים לשיטות בנייה מסורתיות עם עמודים וקורות בטון. יתרון זה מוביל לחיסכון אנרגטי דרמטי לאורך כל חיי הבניין.

בנוסף, מסת הבטון בשילוב הלוחות המבודדים מקנה בידוד אקוסטי מעולה (STC 50+), קריטי במגדלי מגורים צפופים. לכך יש להוסיף עמידות אש של 4 שעות, עבור ליבת בטון של 153 מ"מ ויותר, נתון העולה בהרבה על דרישות התקן למגורים.

מראייה גלובלית ליישום מקומי: עתיד ה-NUDURA ICF בישראל

בעוד שבקנדה וארצות הברית קיימים פרויקטים רבים של מגדלי NUDURA ICF, השוק הישראלי נמצא עדיין בשלבי אימוץ ראשוניים בבנייה הרוויה, עם פרויקטים המגיעים כיום לגבהים של 6 עד 12 קומות. המחקר החדש צפוי להאיץ מגמה זו באופן משמעותי. הוא מספק למתכננים וליועצי הקונסטרוקציה את הביטחון הנדרש כדי לשלב את הטכנולוגיה בתכנון מגדלים גבוהים יותר, תוך מינוף יתרון הדוקטיליות, לטובת תכן סייסמי אופטימלי וחסכוני יותר.

האתגר כעת עובר מהמעבדה אל שולחנות השרטוט ואתרי הבנייה. הצלחת היישום תהיה תלויה בהכשרה נכונה של צוותי תכנון וביצוע, בהבנת האינטראקציה בין קירות ה-NUDURA ICF לרכיבי מבנה אחרים, כמו תקרות, ובהתאמת שיטות העבודה ליתרונות הטמונים בשיטה, כגון קיצור לוחות זמנים והפחתת כמות העובדים הנדרשת באתר.

שאלות נפוצות

האם קירות NUDURA ICF חזקים מספיק עבור מגדלי מגורים, בהשוואה לקירות בטון רגילים?

כן. מחקר EUCENTRE EUC062/2024E הוכיח שקילות מבנית מלאה בין קירות NUDURA ICF של NUDURA לקירות בטון יצוקים בשיטות מסורתיות, הן ביכולת נשיאת עומסים והן בקשיחות. המשמעות היא שמהיבט החוזק, אין הבדל בין השיטות עבור אותו חתך בטון.

מהו היתרון העיקרי של NUDURA ICF בתרחיש של רעידת אדמה?

היתרון המרכזי הוא דוקטיליות משופרת באופן דרמטי. לפי המחקר, קירות NUDURA ICF הראו יכולת ספיגת עיוותים גבוהה ב-87% מקירות בטון רגילים. יכולת זו, המכונה דוקטיליות, מאפשרת למבנה "לזוז" ולהתעוות תחת עומס סייסמי מבלי להגיע לכשל, ובכך לספוג את אנרגיית הרעידה ולהגן טוב יותר על המבנה ויושביו.

האם השימוש ב-NUDURA ICF מסבך את שילוב מערכות החשמל והאינסטלציה?

להיפך, הוא מפשט אותו. לאחר יציקת הבטון, ניתן לחרוץ בקלות ובמהירות תעלות להעברת צנרת חשמל, תקשורת ואינסטלציה קלה, ישירות בתוך לוחות הפוליסטירן הפנימיים, באמצעות סכין חמה. תהליך זה נקי, מהיר ומדויק יותר מחציבה בקירות בטון או בבלוקים, ומבטל את הצורך בשכבות טיח עבות לכיסוי המערכות.

לסיכום, שנת 2026 מסמנת את המעבר של טכנולוגיית ה-NUDURA ICF מפתרון נישתי לבמה המרכזית של הבנייה הרוויה בישראל. הנתונים המדעיים המוצקים ממחקר EUCENTRE, המגובים בניסיון בינלאומי עשיר, מספקים ליזמים, למתכננים ולקבלנים את כל הסיבות לשקול ברצינות את שילוב השיטה בפרויקטים הבאים שלהם. מעבר לעמידות הסייסמית המעולה, היתרונות המשולבים בבידוד, אקוסטיקה, מהירות ביצוע וקיימות, מציבים את ה-NUDURA ICF כטכנולוגיה הנותנת מענה מקיף לאתגרי הבנייה המודרנית. עבור אנשי מקצוע המעוניינים להעמיק במפרטים הטכניים ובמדריכי התכנון, מידע נוסף זמין דרך הערוצים המקצועיים של החברות המובילות בתחום.

