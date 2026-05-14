ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
צ'מפיון מוטורס יוצאת עם קריאת שירות עבור דגמי Audi Q7, A8, A6
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תוכן שיווקי

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

צ'מפיון מוטורס יוצאת עם קריאת שירות עבור דגמי Audi Q7, A8, A6

בהתאם להנחיית היצרן בנושא, צ'מפיון מוטורס קוראת לכל בעלי Audi Q7, A8, A6 משנות ייצור 2005-2010 להגיע לאחד ממרכזי השירות של Audi ברחבי הארץ לצורך טיפול, בהמשך ל-Recall שהוציא היצרן, שנובע מליקוי שהתגלה במערכת יחידת בקרת המנוע

14:54

תוכן מטעם צ'מפיון מוטורס

הרינו להודיע לכל לקוחות בעלי רכב מתוצר AUDI, מדגם A6, A8, Q7 שנת ייצור דגם 2005-2010 כי יצרנית הרכב AUDI הודיעה עלקיומה של תקלת בטיחות סדרתית (RECALL) לחלק מהמכוניות מדגם זה, שנובע מליקוי שהתגלה במערכת יחידת בקרת המנוע, שעלול לפגוע בתפקוד הרכב.

לכל בעלי הרכבים מתוצר זה תשלח הודעה בכתב.

לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות יכוללהתקשר למוקד שרות הלקוחות של היבואן בטל' 03-5775236 או לפנות לאתר האינטרנט של היבואן שכתובתו www.championmotors.co.il.

את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יהיה ניתן לבצע רק במוסכי השירות של היבואן, רשימת המוסכים מפורסמת באתר האינטרנט של היבואן.

על פי חוק, תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יתבצע ללא תשלום.מומלץ לתאם את מועד התיקון מראש עם המוסך.

על פי תקנה 306א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בעל רכב שלא יבצע בפועל את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית בתוך 6 חודשים ממועד משלוח מכתב זה, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב שלו ולא תתאפשר העברת בעלות ברכב.

תוכן מטעם צ'מפיון מוטורס

צרו איתנו קשר *5988