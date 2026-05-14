צ'מפיון מוטורס יוצאת עם קריאת שירות עבור דגמי Audi Q7, A8, A6

הרינו להודיע לכל לקוחות בעלי רכב מתוצר AUDI, מדגם A6, A8, Q7 שנת ייצור דגם 2005-2010 כי יצרנית הרכב AUDI הודיעה עלקיומה של תקלת בטיחות סדרתית (RECALL) לחלק מהמכוניות מדגם זה, שנובע מליקוי שהתגלה במערכת יחידת בקרת המנוע, שעלול לפגוע בתפקוד הרכב.

לכל בעלי הרכבים מתוצר זה תשלח הודעה בכתב.

לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות יכוללהתקשר למוקד שרות הלקוחות של היבואן בטל' 03-5775236 או לפנות לאתר האינטרנט של היבואן שכתובתו www.championmotors.co.il.

את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יהיה ניתן לבצע רק במוסכי השירות של היבואן, רשימת המוסכים מפורסמת באתר האינטרנט של היבואן.

על פי חוק, תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יתבצע ללא תשלום.מומלץ לתאם את מועד התיקון מראש עם המוסך.

על פי תקנה 306א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בעל רכב שלא יבצע בפועל את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית בתוך 6 חודשים ממועד משלוח מכתב זה, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב שלו ולא תתאפשר העברת בעלות ברכב.

