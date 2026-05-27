בצל החשש מנגיף האנטה: הטכנולוגיה שמצליחה להפחית במחצית מהזיהומים הנשימתיים

הכתבה בשיתוף הידרוקסיל ישראל

על רקע הדאגה שהתעוררה סביב התפשטות נגיף האנטה, ובמקביל לעלייה עולמית במודעות לסיכוני הדבקה במחלות זיהומיות ונשימתיות, חוזרת לקדמת הבמה אחת השאלות המרכזיות שמעסיקות מערכות בריאות, מוסדות סיעודיים ומבני ציבור: כיצד ניתן להפחית את הסיכון להדבקה בחללים סגורים, שבהם אנשים שוהים לאורך זמן, לעיתים בצפיפות ולעיתים בתנאי אוורור מוגבלים.

אחרי שנות הקורונה, והחשש המתמשך מהתפרצויות של נגיפים ומחלות נשימתיות, ברור כי מניעת זיהומים אינה תלויה רק בהתנהגות של הציבור או של צוותים רפואיים. לצד היגיינה, בידוד, חיסונים ונהלים רפואיים, גובר החיפוש אחר פתרונות שפועלים ברקע, באופן רציף, ומפחיתים את עומס הזיהום עוד לפני שההדבקה מתרחשת.

אחד הפתרונות הללו מגיע מחברת הידרוקסיל ישראל, מקבוצת ורידיס, המציעה מערכת לטיהור אוויר המבוססת על טכנולוגיה של חברת PYURE האמריקאית. לפי החברה, מדובר במערכת המיועדת לפעול באופן רציף בחללים סגורים, גם בנוכחות בני אדם, ולהפחית עומסים של מזהמים ביולוגיים, ריחות ועובשים. המערכות מיועדות למגוון רחב של חללים, מחדרים קטנים ועד מתקנים גדולים, והן מותקנות כחלק ממערך מיזוג האוויר או כמערכות עצמאיות בהתאם לצורך.

פרופ' איתמר גרוטו, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות וכיום ראש חטיבת הבריאות בהידרוקסיל, מסביר כי יתרונה המרכזי של המערכת הוא בכך שהיא פועלת באופן שאינו תלוי בהתנהגות האנושית. "זו מערכת שמולבשת על מערכת מיזוג האוויר ומפיצה הידרוקסיל, חומר שנמצא בטבע", הוא אומר. "הרעיון הוא לחקות את תהליך החיטוי שעושה השמש. המערכת יודעת להתמודד עם חיידקים, וירוסים ופטריות, ובשלב הזה הדגש שלנו הוא בעיקר על מזהמים ביולוגיים. הטכנולוגיה הזאת מתווספת לכל מה שכבר עושים היום למניעת זיהומים, אבל היא לא תלויה בהתנהגות של אנשים. זה מה שיפה בה. היא פועלת ברקע ומחטאת את האוויר באופן רציף".

הפוטנציאל הזה נבחן במחקר שפורסם בכתב העת הרפואי Journal of the American Medical Directors Association. המחקר נערך במרכז הגריאטרי Golden Care, ובחן את השפעתה של מערכת טיהור אוויר מבוססת רדיקלים הידרוקסיליים על שיעור הזיהומים בקרב מטופלים גריאטריים. המחקר כלל שתי מחלקות סמוכות ודומות באופיין: באחת מהן הותקנה המערכת, והשנייה שימשה כקבוצת ביקורת.

"במחקר לקחו שתי מחלקות, באחת נעשתה התערבות ובשנייה לא", מסביר גרוטו. "במחלקה שבה הותקנה המערכת ראו שהזיהומים ירדו בכ-48%, בעוד שבמחלקת הביקורת השיעור נשאר כמעט יציב. בדקנו מחלות נשימה, זיהומים ויראליים, חיידקים וזיהומים בדרכי הנשימה העליונות".

על פי המאמר המדעי, שיעור הזיהומים במחלקה שבה הופעלה המערכת ירד מכ-1.88 אירועי זיהום לשנת דייר בשנת 2022 לכ-0.98 בשנת 2023. בחישוב לפי ימי אשפוז, מדובר בירידה מ-51.6 ל-26.8 אירועי זיהום לכל 10,000 ימי דייר. במחלקת הביקורת, לעומת זאת, השיעור נותר כמעט ללא שינוי, מ-44.1 ל-43.1 אירועים לכל 10,000 ימי דייר. הירידה הייתה בולטת במיוחד בזיהומים נשימתיים ובזיהומים ויראליים.

גרוטו סבור כי חשיבות המערכת אינה מוגבלת למצבי חירום. "הבעיה של זיהומים בבתי חולים, חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ותמותה מזיהומים נרכשים היא בעיה קיימת גם בשגרה", הוא אומר. "אם פתרון כזה ייכנס לשימוש רחב יותר, הוא יכול להיות כלי נוסף במניעה ובצמצום של העברה. זה לא רק במצב חירום, אלא גם בכל מצב שגרתי שיש בבתי חולים".

לדבריו, הלקחים מתקופת הקורונה ומהמציאות הביטחונית בישראל רק מדגישים את הצורך בפתרונות שאינם דורשים פינוי חללים או השבתת פעילות. "בזמן הקורונה חיפשנו פתרונות כאלה ולא היו מספיק מהם. היום זה כבר קיים. גם בתקופת המלחמה, כשמחלקות וחדרי טיפול עברו לעיתים למרחבים מוגנים או תת קרקעיים, התנאים היו מורכבים יותר מבחינת צפיפות ואוורור. במצבים כאלה אפשר להציב מערכות ניידות ולנטרל את האוויר בצורה טובה יותר".

הידרוקסיל, שהוקמה על ידי חיים קרנדג'י, מנכ"ל החברה, היא היבואנית והמפיצה הבלעדית בישראל של PYURE, יצרנית אמריקאית של מערכות הגנה טבעיות לחללים סגורים. לפי החברה, המערכות פועלות בשיטה טבעית ובטוחה לשימוש בנוכחות בני אדם, ומיועדות לטיהור אוויר, נטרול ריחות ועובשים והפחתת מזהמים בחללים סגורים. בחברה מציינים כי המערכות מאושרות על ידי ה-FDA ומשרד הבריאות הישראלי כציוד רפואי.

צוות החברה כולל אנשי מקצוע מתחומי הביטחון, המדע, הווירולוגיה והזיהומולוגיה, והיא מגדירה את פעילותה כחלק מתפיסה רחבה יותר של בטיחות ביולוגית בחללים סגורים. לצד מוסדות בריאות, החברה פועלת גם בתחומי חקלאות, מזון, תעשייה, קמעונאות ומבני ציבור.

לצד היישום הרפואי, הטכנולוגיה של הידרוקסיל ישראל משמשת גם בתחומים נוספים מחוץ לבתי החולים. החברה, שהחלה את דרכה בניטרול מפגעי ריח בחדרי אשפה, נתמכת בין היתר על ידי קבוצת ורידיס אינווירונמנט, מהחברות המובילות בישראל בתחומי התשתיות והסביבה. לפי החברה, נערכו ניסויים בתחום הטיפול במפגעי ריח, שהצביעו על הפחתה משמעותית של ריחות לאחר שילוב מערכת טיהור האוויר.

תחום נוסף שבו בוחנת החברה את פעילות המערכת הוא חקלאות ומזון. לפי הידרוקסיל, נערכו ניסויים בתחום החקלאות והמזון שבחנו את השפעת המערכת על הארכת חיי המדף של פירות וירקות. בניסויים נוספים בתחום גידולי הפנים נרשמה לפי החברה ירידה משמעותית באובדן תוצרת כתוצאה מעובשים, גורם מרכזי לפחת בגידול פנים. לטענת החברה, במתקנים מסוג זה מדובר בחיסכון שעשוי להגיע למיליוני שקלים בשנה, ללא צורך בהשבתה או שימוש בחומרים כימיים.

"מעבר למענה למערכות בריאות, מדובר בפלטפורמה רחבה לניהול איכות אוויר בסביבות סגורות, מחקלאות פנים ועד קמעונאות ומבני ציבור", אומר קרנדג'י. "היכולת לבצע חיטוי רציף תוך כדי פעילות שוטפת מאפשרת לצמצם סיכונים ולהפחית עלויות בתעשיות רבות שמתמודדות עם זיהום ומפגעי אוויר. הפוטנציאל הוא גדול מאוד".

