"המחסור בחדרי מלון הופך את דירות הנופש למבוקשות מאוד"

הכתבה בשיתוף עמרם אברהם

השנה החולפת הייתה שנה מטלטלת במיוחד עבור שוק הנדל"ן הישראלי עם כותרות בתקשורת על הורדת מחירים ותמהילי משכנתאות שהשתנו בעקבות שינויי הריבית. אך נדמה שיש מקום אחד בארץ שבו הביקושים רק הלכו ונסקו הביקושים למרות חוסר היציבות הכלכלי והבטחוני: עתודת הקרקע הנחשקת של שדה התעופה הישן באילת בה הולכת ונבנית שכונת הטרמינל החדשה.

בימים אלה למעשה לא מדובר בעוד שכונת מגורים קלאסית אלא בשכונה ייחודית הנמצאת במרחק הליכה קצר מחוף הים והטיילת וממרכזי הקניות והמסעדות של לב אילת, בשונה משאר שכונות המגורים בעיר המרוחקות מרצועת המלונות. מעבר למיקומה המצוין, כוללת השכונה החדשה פארק ענק, טיילת מרהיבה, מפל מים ומרחבים ירוקים, מגוון אטרקציות לילדים, אמפי פארק ועוד. השילוב המנצח הזה לא נעלם מעיני המשקיעים, רבים מהם ממרכז הארץ ומירושלים, אשר זיהו את הפוטנציאל הנדל"ני האדיר של המקום.

"המשקיעים המנוסים מבקשים בראש ובראשונה לשים את כספם במקום רווחי ובטוח", מציין שאולי עגיב, מנהל המכירות הארצי של חברת "עמרם אברהם, מי שבונה את אחד הפרויקטים המבטיחים של השכונה - פרויקט AQUA PORT.

מה מייחד את הפרויקט שלכם?

"בראש ובראשונה המיקום - הפרויקט ממוקם במרחק הליכה מהטיילת הצפונית, מחופי הים וממרכזי הקניות המובילים כמו ה'אייסמול' וה'ביג'. עם זאת הוא שומר על ריחוק מסוים ממתחמי הבילוי והמלונאות העתידיים שיוקמו בשכונת הטרמינל, מה שמבטיח שקט ופרטיות לצד נגישות מקסימלית. האדריכלות המוקפדת של הפרויקט משתלבת בנוף האילתי, כאשר בניגוד לפרויקטים אחרים הצופים לאזור התעשייה של אילת, המרפסות צופות לעבר הרי אדום המרהיבים, העיר עקבה והטיילת התוססת.

"נקודה נוספת היא המפרט המשודרג שמותאם בדיוק לצרכי הנופש - דירות הגן כוללות בריכות פרטיות, ובדירות הפנטהאוז ובמרפסות הגדולות בוצע חיזוק קונסטרוקטיבי מיוחד המאפשר הצבת ג'קוזי. יתירה מכך הדירות מצוידות במפרט טכני עשיר הכולל מערכות בית חכם (שליטה בתאורה ומיזוג דרך האפליקציה), מה שמקל על בעלי הדירות לנהל את הנכס גם מרחוק".

"נקודה לא פחות חשובה היא זהות היזם - בגלל המצב בשוק הנדל"ן המשקיעים מחפשים כיום פרויקטים של חברות חזקות ויציבות. זוהי עוד סיבה מדוע הם בוחרים בפרויקט של עמרם אברהם, חברה יזמית מבוססת בעלת שלוש חברות ביצוע בסיווג ג'5, דבר המעניק וודאות גבוהה ובטחון אמיתי ברכישה, על אחת כמה וכמה בתקופה זו".

פרויקט AQUA PORT כולל כ-350 יחידות דיור המתפרסות על מספר בנייני בוטיק בני 4-5 קומות בלבד מה שמעניק תחושת אינטימיות ויוקרה. מאז יציאתו לשיווק כבר נמכרו למעלה מ 50% מהדירות, בעיקר למשקיעים שהגיעו מחוץ לאילת לדוגמא מירושלים, תל אביב וערי השרון, שחיפשו עסקה כלכלית אטרקטיבית המגלמת תשואה גבוהה בעיר המבטיחה תיירות קבועה לאורך כל עונות השנה.

"אילת היא עיר שמתעצמת בשנים האחרונות עם שכונות חדשות כדוגמת שחמון, הטרמינל ושכונת הגולף שיפולי ההר" מציין עגיב, "במקביל הנושא הכי כאוב באילת היום הוא מחירי החופשות המאמירים וכולנו יודעים שמשפחה שרוצה לצאת לסוף שבוע מפנק בעיר נדרשת לשלם בממוצע כ-20,000 שקל בבית מלון. המחירים האלו פשוט מוגזמים".

מה אתם מציעים כפיתרון לכך?

"זיהינו כי המחסור בחדרי מלון בעיר הופך את הדירות הפרטיות למבוקשות מאוד. נכון להיום יש כ-8,000 חדרי מלון באילת וזה פשוט לא עונה על הביקוש הגבוה והתשובה המתבקשת היא דירות נופש המוזילות את עלויות החופשה בכ-50%. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על עוד דירה להשקעה עם התשואה המוכרת של 2% או 3% אלא על תשואות גבוהות במיוחד של 10% ומעלה בזכות עולם ה-Airbnb".

אך מעבר למספרים, עגיב מדגיש את הערך הרגשי. "יש אנשים שפשוט רוצים שיהיה להם עוגן באילת", הוא משתף. "הם אוהבים את העיר ובאים חמש פעמים בשנה בחגים ובחופשים. כשיש לך דירה, יש לך תמיד מקום זמין ואתה לא תלוי באובר-בוקינג או במחירים לא פרופורציונליים. פרויקט AQUA PORT מציע לאותם אנשים מוצרים ייחודיים כמו פנטהאוזים ודירות גן עם בריכות או ג'קוזי, הממוקמים באזור שקט בסמיכות לחוף הצפוני. ניתן לומר בוודאות שהמשקיעים שלנו בפרויקט נהנים מכלי השקעה חכם באמצעותו הם יכולים גם ליהנות וגם להרוויח".

אתם מציעים מסלולי מימון מיוחדים?

"בהחלט. כפי שהזכרנו מרבית הדירות בפרויקט כבר נמכרו ועל אלו שנותרו אנו מציעים כעת מסלולי מימון אטרקטיביים: עסקאות של 15/85 או 10% והלוואת קבלן עם פטור ממדד. יש לנו מגוון כלים שעוזרים למשקיע להגיע לעסקה עם מינימום הון עצמי".

"בסופו של יום, כשמשלבים את הביטחון של חברה יציבה, את התשואה הגבוהה ואת העוגן הפרטי בעיר הנופש, מבינים שפרויקט AQUA PORT הוא פשוט השקעה מצוינת", הוא מסכם.

