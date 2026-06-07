הסערה מוול סטריט מגיעה לת"א, ומה צפוי במניות הדואליות מחר?

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

הראלי ההיסטורי בוול סטריט נקטע באופן אלים ביום שישי האחרון, בעקבות תוצאות כספיות מעורבות של ענקית השבבים ברודקום ודוח תעסוקה חזק בארה"ב, שסתם את הגולל על הורדות ריבית אפשריות של הפד השנה. מניות השבבים צנחו בחדות, מדד ה-S&P 500 מחק בסך הכל 1.8 טריליון דולר והנאסד"ק רשם את היום החלש ביותר שלו מאז טלטלת המכסים באפריל 2025.

בעוד המגעים בין ארה"ב ואיראן משתרכים ונמשכים חילופי המהלומות בין השתיים, המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בגזרה הצפונית, שם ירי מצד חיזבאללה נמשך למרות ההכרזה (הנוספת) של הנשיא טראמפ על הפסקת אש בתחילת השבוע שעבר. בפרט, המשקיעים יגיבו לתקיפה שביצע חיל האוויר ברובע הדאחיה בביירות; בשבוע שעבר, איראן איימה להגיב בעוצמה אם ביירות תותקף.

הירידות החדות בארה"ב שמות את וול סטריט בנקודה רגישה לקראת מדדי המחירים לצרכן וליצרן לחודש מאי, שיפורסמו השבוע בימים רביעי וחמישי, בהתאמה. ביום שישי שלמחרת, תצא לדרך הנפקת הענק של SpaceX, חברת החלל וה-AI של אילון מאסק - שמכוונת להיות ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) הגדולה בהיסטוריה, לפי שווי שוק של 1.75 טריליון דולר לפחות. לנוכח היקף ההנפקה העצום וקדחת ה-AI, אנליסטים רבים השמיעו בימים האחרונים חששות מפני תנודתיות ואפקט שאיבה משמעותי של נזילות מהשווקים.

2 הסערה מוול סטריט מגיעה לתל אביב

בעקבות הירידות החדות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט, המניות הדואליות צפויות לחזור בפער ארביטראז' שלילי גדול של 1.5%, בהובלת מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק - אלו יצנחו בין 6% ל-8%. אנלייט ו-ICL ייחלשו בכ-4.3% ובכ-2%, בהתאמה.

הבורסה בת"א חתמה את השבוע החולף באדום, לנוכח ההתפתחויות הביטחוניות בצפון והדשדוש במגעים בין ארה"ב ואיראן. מדד ת"א 35 ירד בכ-4.2%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-4.8% ומדד ת"א 125 איבד מערכו כ-4.5%. את הירידות הובילו מדדים ענפיים שהניבו ביצועים חזקים מתחילת השנה - מדד הקלינטק נפל במעל 10% ומדד הביטוח נחלש בכ-6.5%. מדד הבנקים נחלש בכ-5% ועבר להניב תשואה שלילית של מעל 4% מתחילת השנה.

מחר, תחל להיסחר בתל אביב מניית חברת הבנייה תדהר, שהשלימה ביום שישי את הנפקת המניות הראשונית שלה לפי שווי של 8 מיליארד שקל לאחר הכסף. השווי בהנפקה נקבע על 6.55 מיליארד שקל לפני הכסף - שווי נמוך מזה שבו החברה תכננה להנפיק, אך עדיין מדובר על אחת ההנפקות הגדולות בבורסה בעשור וחצי האחרונים. הנפקת הענק הקודמת הייתה של קבוצת עזריאלי בשנת 2010.

תדהר תתמודד ראש בראש מול דמרי על תואר חברת הבנייה הגדולה בבורסה, שכן בחודש האחרון יזמיות הבנייה חטפו מכה ואיבדו אחוז דו ספרתי משווין. דמרי ירדה ב-13% לשווי של 8 מיליארד שקל, ישראל קנדה ב-16% לשווי של 6.5 מיליארד שקל ואאורה ב-21% לשווי של 5 מיליארד שקל. מנגד, ישראל קנדה תהיה בעצמה מתמודדת על התואר אם וכאשר יושלם המיזוג שלה עם אקרו (שנסחרת בשווי של 2.86 מיליארד שקל).

בניו יורק, כאמור, ביום שישי נרשמו ירידות חדות. הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ירד בכ-4.2%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-2.6% והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.3%. כך, מדד הדגל האמריקאי סגר את השבוע עם ירידה של מעל 2% וקטע רצף של תשעה שבועות ירוקים, הנאסד"ק נפל בכ-4.7% והדאו ג'ונס נחלש קלות בלבד.

את הירידות הובילו בין השמות המרכזיים בסקטור השבבים: מניית ברודקום , שפספסה את צפי האנליסטים בשורת ההכנסות, נפלה ביום שישי בכ-8% והשלימה ירידה של כ-20% תוך יומיים; מארוול צנחה במעל 16%, אחרי שזינקה בחדות בשבוע שעבר; מיקרון נפלה בכ-13%, בעוד אינטל ו-AMD נפלו בכ-11%. בסך הכל, מדד השבבים של פילדפליה (SOXX) צנח במעל 10%, ורשם כך את היום החלש ביותר שלו מזה שש שנים. גם אחרי הצניחה, המדד רושם עלייה מסחררת של 79% מתחילת השנה.

סטיב סוסניק, אסטרטג השווקים הראשי ב-Interactive Brokers, אמר בראיון למרקטוואץ' כי "זה אף פעם לא לגמרי ברור מהו הקטליזטור, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להצביע על ברודקום כמה שהוביל לשינוי בחשיבה (במקור: mindset). התחזיות שהציגה החברה היו נמוכות מהמצופה... אני חושב שזה ניפץ לרבים את האמונה שכל חברה שעשויה להרוויח מהוצאות על AI היא למעשה חסינת כדורים".

ב-CNBC דיווחו בסוף השבוע החולף כי ישנם מי שמאמינים כי חלק מהירידות החדות שנרשמו בשוק המניות, וכן בשוק הקריפטו, קשורות בכך שמשקיעים מפנים מקום בפורטפוליו שלהם כדי להשתתף בהנפקת הענק של SpaceX. מייק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Natiowide, אמר לאתר הכלכלי כי הוא צופה שמשקיעים שרוצים לרכוש חלק מ-SpaceX יזיזו את הכספים שלהם ממניות אחרות בתחום הטכנולוגיה, ולא מאזורים אחרים של השוק.

"אנשים שרוצים להיכנס ל-IPO של SpaceX, זה לא סביר שהם ישתמשו בכספים מפרוקטר אנד גמבל (מניה שבאופן מסורתי נחשבת לדפנסיבית, ר"מ) כדי לממן את זה", אמר האקט. "זה הולך להיות חלק מהשמות במסחר ה-AI, השבבים, מניות המומנטום, או לפחות טכנולוגיה באופן כללי. ברגע שהסלע מתחיל להידרדר במורד הגבעה, כמו שראינו אתמול, אפשר לראות מכירות חיסול די לא מאורגנות".

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר ב-Leverage Shares, התייחסה גם היא להנפקה של SpaceX, כמו גם להנפקות הצפויות של אנתרופיק ו-OpenAI, וציינה כי "השאלה כבר אינה האם יהיה ביקוש. השאלה היא מאיפה יגיע הכסף. אם SpaceX תונפק בשווי כזה, זו לא תהיה רק הנפקה. זה יהיה אירוע נזילות שישפיע על מדדים, קרנות סל, הקצאות מוסדיות וזרימות הון בכל שוק הטכנולוגיה". טודורובה הוסיפה כי קיים גם סיכון של אכזבה. "אם אחת מהנפקות הדגל הללו תאכזב לאחר ההנפקה, המשקיעים עלולים להתחיל להטיל ספק לא רק בחברה עצמה, אלא גם בתמחורים של כל תחום ה-AI".

3 דברי הנגיד והירידות בוול סטריט בלמו את התחזקות השקל

לנוכח ההתפתחויות בצפון והירידות החדות בוול סטריט, שאילצו את המשקיעים המוסדיים לאזן מחדש את חשיפתם למט"ח, השקל נחלש מול הדולר בכ-4.6% ושערו הרציף ננעל ביום שישי האחרון ברמה של 2.94 שקלים. למגמת ההיחלשות תרמו גם דבריו של נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, שאותת כי אם ציפיות האינפלציה ימשיכו לרדת, הבנק המרכזי עשוי להגביר את קצב הורדות הריבית שלו. בנוסף, בנק ישראל הודיע היום (א') כי במהלך חודש מאי התערב בשוק המט"ח ורכש מטבע חוץ בסך של כ-801 מיליון דולר, "לצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים".

מחירי הנפט ירדו במעל 2% ביום שישי, על אף שהמתיחות בין ארה"ב ואיראן נותרה גבוהה. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 93 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי ננעל סביב 90 דולר לחבית. הסוחרים יגיבו בפתח יום ב' לתקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן שהתרחשו ביום שבת.

הביטקוין נחלש בכ-16% בשבוע החולף, בין היתר, לנוכח הלחצים שספגו נכסי הסיכון בארה"ב, ולזמן קצר נסחר מתחת לרף ה-60 אלף דולר - רמתו הנמוכה מאז אוקטובר 2024. בהמשך, התאושש מרמה זו ונסחר סביב 62 אלף דולר למטבע.

נזכיר כי הסנטימנט השלילי בשוק הקריפטו מגיע גם לאחר שסטרטג'י , המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר של ביטקוין, מכרה 32 מטבעות בשווי של כ-2.5 מיליון דולר, לטובת חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הבכורה שלה. על אף שהמכירה היוותה חלק זעיר בלבד מאחזקות החברה, היא סימנה את מכירת הביטקוין הראשונה שלה מאז דצמבר 2022, והגיעה לאחר חודשים ארוכים בהם יו"ר הדירקטוריון, מייקל סיילור, הוביל גישה של "קנה והחזק".

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETF's, ציין כי "לראשונה מאז 2014, אנחנו רואים מצב שבו שוק המניות נמצא בטריטוריה חיובית מובהקת בעוד ביטקוין נמצא בירידה חדה", הוא אומר. לדבריו, מניות נהנות כיום ממנוע צמיחה אמיתי בדמות רווחי חברות, השקעות AI ותוכניות רכישה עצמית, בעוד שביטקוין נותר תלוי בעיקר בנזילות ובציפיות לריבית. "המכונה שמניעה את וול סטריט היא רווחים. המכונה שמניעה את ביטקוין היא נזילות. כרגע אלה שני סיפורים שונים לחלוטין", אמר מרינו.

4 ציפיות הריבית להורדת ריבית בארה"ב נגוזו - בישראל המצב הפוך

כאמור, דוח התעסוקה של המשק האמריקאי לחודש מאי היה חזק בהרבה מן המצופה והציג עלייה של 172 אלף משרות - זאת, לעומת צפי לתוספת של 80 אלף משרות. בעקבות הפרסום, תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו והציפיות של השווקים להורדות ריבית בטווח הזמן הקרוב - שהיו קלושות גם לפני פרסום הדוח - נחלשו אף יותר. במקביל, הציפיות להעלאת ריבית עד סוף השנה טיפסו ל-50%.

בישראל, המגמה הפוכה, ונדמה כי ככל שעובר הזמן השווקים צופים מתווה הורדות ריבית אגרסיבי יותר. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין בסקירתו השבועית כי הוא מעריך שהתייחסות הנגיד לריבית בשבוע שעבר מעלה משמעותית את הסבירות להפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה ב-6 ביולי. הוא הוסיף כי בשוק כבר מגולמת כיום ריבית של 2.75%-3% בעוד שנה - כלומר, לפחות שלוש הורדות ריבית.

5 צפירת ההרגעה של הקוסם מוורטון לגבי שוק המניות האמריקאי

פרופ' ג'רמי סיגל מאוניברסיטת וורטון, אחד המומחים הגדולים בעולם לשוק המניות האמריקאי, מעריך כי הירידות החדות בוול סטריט אינן מסמנות את תחילתו של תיקון ארוך־טווח.

סיגל, שזכה לכינוי "הקוסם מוורטון" בשל תחזיותיו המדויקות, אמר ל-CNBC כי "מדובר בתגובה מאוד מאוד נפוצה למהלך הפרבולי שראינו". בעוד שלאחרונה הלכו והתגברו הקולות שמזהירים מפני עלייה חדה ומהירה מדי במניות השבבים, סיגל אמר כי מהלכי ענק כמו זה שעשה מדד השבבים של פילדלפיה מתחילת השנה דווקא אינם יוצאי־דופן בעיניו, וכי "נדיר שזו תהיה הפסגה שלהם. זו עשויה להיות הפסגה, אבל בדרך כלל, זו פסגה מאוד קצרת־טווח - השוק יורד ואז מנסה למצוא את הדרך מעלה ולשבור את השיא הקודם. אם זה לא המצב, אז ייתכן שזו תחילתה של נסיגה יותר משמעותית".