"זו אחת הערים המובילות במדינה אך המחירים לא משקפים זאת"

הכתבה מטעם אלפא יזמות

בעוד אזורי התעסוקה והמסחר של מרכז הארץ נאבקים בעלויות גואות ועתודות קרקע שהולכות ומתמעטות, העיר חיפה, בירת הצפון, מציעה שילוב ייחודי: איכות חיים גבוהה, תשתיות מתקדמות ועלות עסקית תחרותית. למעשה, ההתחדשות העירונית העצימה בשכונותיה הוותיקות של העיר לצד פיתוחם של מוקדי מסחר, תעסוקה ובילוי חדשים, לא משאירים מקום לספק לאן העיר צועדת, וגורמי תכנון כבר מדברים על גידול דרמטי באוכלוסיית העיר מכ-300 אלף איש כיום לכ-400 אלף בני אדם בתוך עשור אחד בלבד.

התמורות הדרמטיות האלו לא נעלמו כמובן מעיני יזמי הנדל"ן שמתחילים להבין את הפוטנציאל האדיר של העיר. אחת החברות שהשכילו לראות את הנולד ומתמקדת בעשרים השנים האחרונות בעיר חיפה היא אלפא יזמות, שהוקמה ב-2006, ונחשבת לאחת מהוותיקות והמנוסות בפיתוח נדל"ן מסחרי ולמגורים באזור חיפה והסביבה.

הפרויקטים של אלפא יזמות משתרעים על עשרות אלפי מ"ר ומאות יחידות דיור, ומאחורי החברה עומד צוות של אדריכלים, מהנדסים ומנהלי פרויקטים מהמובילים בתחום. על לקוחות החברה נמנים משרד הביטחון, נתיבי ישראל, קק"ל, בזק, בנקים ומאות לקוחות פרטיים, ובראשה עומדים המייסדים והבעלים משה דהאן, עו"ד יוסי אלימלך ושלמה אלון.

אחד מפרויקטי הדגל שמשווקת כיום החברה הוא פרויקט ALPHATECH - מבנה מסחר, ומשרדים בן 10 קומות המשתרע על פני כ-7,000 מ"ר. הפרויקט נבנה לפי תקן בניה ירוקה וכולל מעטפת קירות מסך, תכנון אדריכלי מוקפד ומגוון רחב של יחידות, החל ממשרדים וקליניקות בגדלים שונים ועד קומות שלמות לחברות וארגונים.

גולת הכותרת האמיתית של הפרויקט היא המיקום האידיאלי בו הוא נמצא: בלב ליבו של אזור הצ'ק פוסט המתחדש. "אנחנו מאמינים מאוד בחיפה ופועלים בעיר מזה שני עשורים עם קרוב ל-22 פרויקטים שונים", מספר דהאן מבעלי החברה. "לטעמנו העיר רחוקה מאוד מהפוטנציאל האמיתי שלה, ומי שמבין בנדל"ן רואה את זה מיד. יותר ויותר חברות בוחרות למקם כאן את משרדיהן בזכות הקרבה למערכת התחבורה המשולבת, הגדולה בישראל, ועלויות שהן תחרותיות מאוד ביחס למרכז הארץ".

מדוע בחרתם לבנות את פרויקט אלפא-טק, דווקא באזור הצ'ק פוסט?

"אזור הצ'ק פוסט מתחדש, ומהווה את אחד מסמני השינוי הבולטים של חיפה. האזור היה מזוהה בעבר עם תעשיות מסורתיות והוא עובר בשנים האחרונות שינוי מהותי תוך הפיכתו למוקד עסקים מודרני ורב שימושי. עיריית חיפה, בשיתוף גופי תכנון לאומיים, קידמו כאן תוכנית המאפשרת לבנות 253,000 מ"ר בייעוד תעסוקה, הכולל מבנים לתעשיות עתירות ידע, מחקר, פיתוח ומשרדים".

"מעבר להתחדשות עצמה המיקום הגיאוגרפי של הצ'ק פוסט הוא פנטסטי: זהו מפגש של ארבעה צירי תנועה עיקריים - מנהרות הכרמל, שדרות ההסתדרות, מרכזית המפרץ ותחנת הרכבת. עבור בעל עסק, זה אומר שכל עובד וכל לקוח לא משנה איפה הוא גר, יכול להגיע ל"אלפא-טק" בקלות גם בלי רכב פרטי".

כאמור, פרויקט אלפא-טק נבנה בלב ליבו של אזור הצ'ק פוסט, בין מרכז קניות דבאח לקניון הסינמול (קניון לב המפרץ לשעבר), מקום אותו מגדיר דהאן כ"נקודה הנגישה והמבוקשת ביותר במתחם". שטחי המשרדים והמסחר באלפא-טק מוצעים למכירה ולהשכרה במחירים נמוכים משמעותית ממחירי הנדל"ן במרכז הארץ.

"אלפא-טק מציע שטחים דינמיים אותם ניתן לחלק לפי צרכי הלקוח", מציין דהאן. "ללקוחות קיים מנעד רחב לבחירה החל ממשרד קטן ועד קומה שלמה של כ-600 מ"ר אותה ניתן לחלק לצרכי העסק".

הדמיה: לאנוביץ' דמיטרי

מהו סטטוס השיווק?

"עד כה מכרנו למעלה מ-50% מהיחידות, כשהאכלוס של הבניין מתוכנן לשנת 2027, כלומר כבר בשנה הבאה. בין הקהלים שכבר שריינו מקום באלפא-טק ניתן למצוא רופאים, עורכי דין, אדריכלים וחברות הייטק והביקוש הגואה מדבר בפני עצמו. המחירים שלנו עדיין אטרקטיביים וזהו הזמן הנכון ביותר לבחור באלפא-טק".

כשדהאן מדבר על סוגיית המחירים הוא מצביע על הקורלציה ההפוכה בין נסיקתה והשבחתה של העיר בשנים האחרונות לבין מחירי הפרויקטים שעדיין אינם מגלמים זאת, מה שהופך את ההשקעה בחיפה להזדמנות כלכלית שלא תחזור.

"חיפה היא העיר השלישית בגודלה בישראל, מהערים המובילות והמתקדמות במדינה, אבל המחירים למ"ר עדיין לא משקפים את זה", הוא מסביר. "הערים סביב תל אביב הכפילו ושילשו את מחיריהן וחיפה נשארה במובן זה מאחור. לאור ההתפתחות הדרמטית בעיר, הן בגזרת המגורים והן בגזרות העסקים והתיירות, אני בטוח שהמחירים יעלו ויזנקו, בדומה לערים האחרות בארץ".

דהאן אף קושר את הצמיחה וזינוק המחירים העתידי גם לעוגנים כלכליים רחבים יותר: "סמוך אלינו יש את הנמל הסיני (נמל המפרץ) שייצר אלפי מקומות עבודה חדשים במטרופולין חיפה, בנוסף עשר דקות מאיתנו, ענקית השבבים NVIDIA הולכת לפתוח את הקמפוס החדש שלה. בקמפוס הזה צפויים לעבוד עשרות אלפי עובדים והוא יהפוך את החברה למעסיקת ההייטק הגדולה בישראל. כשעשרות אלפי העובדים החדשים, הספקים והשותפים העסקיים, הן מאנבידיה והן מנמל המפרץ, יחפשו משרדים ומגורים, הם יחפשו אותם בעיר הקרובה, הגדולה והמפותחת ביותר - בעיר חיפה. מי שמחפש כיום משרד שמשלב מיקום מנצח, נגישות מעולה, עיצוב יוקרתי ופוטנציאל צמיחה במחיר שעדיין רחוק מהמרכז, כדאי שיסתכל צפונה אל העיר חיפה. ויפה שעה אחת קודם".

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הכתבה מטעם אלפא יזמות