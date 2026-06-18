לגעת בזהב: המודל העסקי שמאפשר לכל אחד להפוך לכורה ביטקוין

הכתבה בשיתוף GetsMine

מי שקנה ביטקוין ביוני אשתקד מסתכל היום על מסך אדום. אז המטבע נסחר סביב 105 אלף דולר, בשיאו של גל עליות. בתחילת יוני 2026 הוא כבר באזור 64 אלף, ירידה של כשליש בתוך שנה. גל יציאת כספים מתעודות הסל, מימושים של פוזיציות ממונפות והסלמה ביטחונית באזורים שונים בעולם דחפו את המחיר מטה, שבוע אחרי שבוע.

מי שמכיר את שוק הביטקוין מכותרות בלבד מכיר בעצם רק את הסחרור הזה. הוא עולה, וכולם מצטערים שלא קנו. הוא קורס, וכולם שמחים שלא קנו, או מתחרטים על כך שכן. השאלה היחידה שנשארת על השולחן היא תמיד אותה שאלה: מתי להיכנס ומתי לצאת. וזו, כמובן, השאלה שאף אחד לא יודע לענות עליה באמת.

אלכסנדר ליפיץ, מייסד ומנכ"ל GetsMine שמוכרת ללקוחות פרטיים ציוד לכריית ביטקוין, חושב שכל הדיון הזה מניח הנחה אחת שקופה: שאתה עומד בצד של הקונה. שכל מה שאתה יכול לעשות מול ביטקוין זה לרכוש אותו ולקוות, או למכור אותו ולקוות פחות. הוא מסתכל על אותו גרף יורד, ורואה משהו אחר לגמרי - הזדמנות.

אלכסנדר ליפיץ, מייסד ומנכ"ל GetsMine / צילום: יח''צ GetsMine

הצד השני של המסך

"כשיש לך פרה חולבת, יש לך חלב כל יום", אומר ליפיץ. "אתה בצד של היצרן. בזמנים הלא טובים, אתה זה שממשיך להרוויח כשכל השאר מפסידים. כשאתה קונה ביטקוין או כל נייר ערך שמבוסס עליו, אתה קונה חלב". GetsMine מאפשרת ללקוחות לרכוש מכונות כריית ביטקוין - מעבדים חזקים ומחשבי מסך - מאחסנת אותן בחוות מרוחקות ומתפעלת אותו עבורם. במילים אחרות, היא לא עוזרת לא עוסקת כלל ברכישה, סחר או ניהול קריפטו. היא מאפשרת ללקוחות מן השורה לרכוש את המכונה שמייצרת אותו.

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הרעיון של GetsMine די פשוט: הלקוח רוכש מכונות כרייה וחבילת שירות חודשית, ומתחיל לראות את חלקיקי הביטקוין שנכרים נכנסים באופן יומי או שבועי אל תוך הארנק שלו ישירות. במובנים רבים, ליפיץ פישט פה בעלות די מורכבת על חומרה - החזקה של מכונת כרייה ביתית צורכת חשמל, מצריכה קירור ומייצרת רעש. מעטים האנשים שהיו מסכימים לארח אחת בבית, אבל יש רבים שהיו רוצים ליהנות מיתרונות הכרייה.

לדברי ליפיץ, היתרון של מעמד של כורה בשוק תנודתי, מבוסס בין היתר על היגיון נוגד- אינטואיציה שמוכר היטב לכל מי שעוקב אחרי תעשיית הכרייה. כשהמחיר נופל, כורים חלשים נושרים. הם מוכרים ציוד בהפסד, מכבים מכונות ויוצאים מהשוק. קושי הכרייה ברשת, אותו מנגנון שמווסת את קצב ייצור המטבעות, יורד בהתאם. ומי שמחזיק מעמד מגלה פתאום שהוא כורה יותר ביטקוין, בפחות תחרות.

צילום: יח''צ GetsMine

מכונת כריית ביטקוין (ASIC) היא מחשב ייעודי שכל תפקידו לבצע מיליארדי ניחושים בשנייה כדי "לפתור" בעיה מתמטית שמזכה את מי שפותר אותה ראשון בביטקוין חדש, וככל שהיא חזקה וצורכת יותר חשמל, כך גדל הסיכוי שלה לזכות בתגמול הזה. בתהליכי כרייה, משתמשים בכוחן של מכונות רבות יחד, כדי להגיע לפתרון אותה הבעיה המתמטית, שנמצא בליבו של כל בלוק בבלוקצ'יין של הביטקוין, בלוק שיוצא מן המערכת בכל 10 דקות.

"מי שמחזיק מכונות כבר שנה עבר תקופה שבה קושי הכרייה ירד בכ-30 אחוז", אומר ליפיץ. "דווקא בגלל שהמחיר ירד. מי שלא נבהל ולא יצא, הרוויח". ואכן, נכון לתחילת 2026 עלות הייצור הממוצעת של ביטקוין בודד עמדה על כ-74 אלף דולר, גבוה מהמחיר שבו הוא נסחר באותו בוקר. כלומר חלק לא קטן מהתעשייה כורה כרגע בהפסד, וזה בדיוק הרגע הנכון להיכנס לשוק הכרייה.

"אנחנו כבר מכירים את המחזוריות", הוא מסביר. "ראינו את הכותרות באתרי הכלכלה מספידות את הביטקוין ואחר כך אוכלות את הכובע כבר כמה פעמים מ-2018. ברור שמה שאנחנו רואים כרגע זה תגובה למציאות משתנה, אבל גם ברור שנראה שינוי כיוון בקרוב מאוד. לכן מי שרוצה להתחיל לכרות, כנראה שיש חלון הזדמנויות מעולה לפחות עד פתיחתה של 2027".

צילום: יח''צ GetsMine

מהסלון של הלקוח לחוות בחו"ל

"כל החיים שלי עסקתי בתחום ה-IT", מספר ליפיץ. "בניתי פרויקטים, אתרים, מודלים. אף פעם לא התרחקתי מזה". בשנת 2020, בעיצומו של גל ההתלהבות סביב המטבע הדיגיטלי השני בגודלו לביטקוין, אתריום, הוא ועובד שמלווה אותו עד היום התחילו להרכיב ולמכור מכונות כרייה לאנשים פרטיים. ליפיץ הרכיב את המכונות, ואיש המכירות מכר. "התקנו מכונות ממש בבתים של אנשים, לפעמים בסלון ואפילו בחדר הילדים", הוא נזכר.

"מכרנו מאות מכונות בארץ, וזאת היתה הצלחה גדולה. אבל ראינו שאחרי המכירה עצמנו עסוקים מאוד במתן שירות מתמשך ללקוחות, ולא מצלילים להתמקד במכירה ללקוחו תחדשים", הוא מספר. "באופן טבעי, אנשים משלמים ומצפים שהמכונה תמשיך לעבוד, העבודה לא נגמרת עם המסירה. הבנו שהבידול שאנחנו יכולים ליצור מול רכישה עצמאית של מכונות כרייה, הוא מעטפת שירותית, חשמל זול, יציבות בפעילות וזמינות גבוהה".

ענן של כוח כרייה

כשכריית האתריום הגיעה לסיומה ב-2022, ליפיץ חבר לשותף שהפעיל חוות כרייה של ביטקוין, והעביר את הציוד של הלקוחות לחוות בחו"ל, שם החשמל זול וקנה המידה אחר. כדי לנהל את הפעילות חוצת היבשות הזאת, הוקמה GetsMine - מערכת אונליין לניהול אישי של מכונות כרייה. המערכת, שפועלת כשלוש וחצי שנים ותומכת בחמש שפות, מאפשרת ללקוחות גישה לכלל פעילות המכונה שלהם - הספק חשמל, חלקיקי הביטקוין שמיוצרים בתהליך, הודעות מערכת ועוד.

הייחוד שלה הוא בדרך שבה היא למעשה מבטיחה ללקוחות יציבות. במקום לחבר כל מכונה של כל לקוח בנפרד לפול הכרייה, החברה מאגדת את כוח הכרייה של כל הלקוחות לגוש אחד, ומחלקת את התוצאה באופן יחסי, לפי התנאים המשתנים בשטח: מזג אוויר, ניתוקים, תקלות מקומיות.

צילום: יח''צ GetsMine

ליפיץ משווה את המנגנון לביטוח עמיתים. "יצרנו ענן של האש-רייט (כוח כרייה; ד"א), במקום ענן של כסף. אנחנו לא מחזיקים בכספי הלקוחות ולא בביטקוין שלהם. ברגע שהמכונה מחוברת לפול, הרווח עובר ישירות מהפול לארנק של הלקוח. הוא יכול לצלול לנתונים עד הרמה הכי קטנה, מהיום הראשון של הרכישה". המנגנון הזה אמור להבטיח רציפות ייצור גם כשמכונה בודדת צריכה תחזוקה או החלפה, למשל: כל יחידה מאבטחת את ההאש-רייט הכללי. "אנחנו עומדים בממוצע על 100 אחוז זמינות, מה שמתורגם לבערך 95 אחוז האש רייט", הוא אומר. "זה גבוה מאוד בתעשייה".

ההפרדה בין כוח הכרייה לבין הכסף משרתת גם מטרה פרקטית מאוד עבור לקוח ישראלי. "ככה אפשר לדווח לרשויות המס בצורה מסודרת", אומר ליפיץ. "רכישת ציוד מחשוב, תשלום חודשי על שירות, והכנסה מהמטבע. הכל מתועד". ההבחנה הזאת, בין בעלות על ציוד פיזי לבין "חוזי כרייה" או מודלים של "כרייה בענן", רגישה במיוחד בתעשייה שספגה לאורך השנים לא מעט פרשיות. ליפיץ מודע לכך. "בהתחלה היתה תקופה לא פשוטה מבחינת אמון. אבל אנחנו מוכיחים את עצמנו מול לקוחות כל יום. הלקוח הוא הבעלים המלא של הציוד. אין חוזה, אין מינוי".

כשהכרייה פוגשת את ה-AI

לאורך 2026 עברו על תעשיית הכרייה הגדולה שינויים דרמטיים. חברות ציבוריות כמו IREN, Core Scientific ו-TeraWulf הפנו חלק הולך וגדל מהתשתית שלהן מכריית ביטקוין לאירוח חוות שרתים לבינה מלאכותית, וחתמו על חוזים בהיקף עשרות מיליארדי דולרים. התוצאה היתה שמניות הכרייה זינקו בעשרות אחוזים, גם בזמן שמחיר הביטקוין עצמו ירד.

ההיגיון פשוט: אותה תשתית בדיוק, קרקע, חשמל זול, מערכות קירור וכוח חישוב, היא בדיוק מה שתעשיית ה- AI צמאה לו. וכשמחיר החשמל מטפס, אירוח שרתי בינה מלאכותית מניב לעיתים יותר לכל קילוואט מאשר כריית ביטקוין. הכורים, בקיצור, גילו שהם יושבים על תשתית אנרגיה שאפשר למכור לשני שווקים.

"תחום תשתיות ה-AI משתלב מצוין עם כרייה חכמה", הוא אומר. אותה פלטפורמת ניטור ותפעול שפיתח לכרייה, לטענתו, מתאימה בדיוק לניהול חוות שרתים. "אנחנו לפני חתימה עם חברה גדולה באזרבייג'ן על הקמת תשתיות לבינה מלאכותית. הם אהבו את הטכנולוגיה שלנו לניהול עבור לקוחות קצה. נמכור למשקיעים ציוד, ונמכור את כוח העיבוד למדינות, לחברות ולשחקנים גדולים".

עוד פרויקט עתידי של החברה נמצא בגאורגיה, לדברי ליפיץ. "אנחנו בשלבי הקמה של פרויקט גדול, רכישת תחנות כוח הידרו מבוססות מים", הוא מתאר. "הוא כולל ייצור חשמל, אופציות לרכישה ומכירה של חשמל והקמת מרכזי נתונים. מי שייכנס אליו יכול לנצל שתי הזדמנויות בו-זמנית: ייצור ביטקוין מצד אחד, ומכירת כוח עיבוד לשוק ה-AI מצד שני".

העלייה הבאה

מה צופן העתיד לתעשיית כריית הביטקוין? על האירוע הגדול הבא בלוח השנה של התעשייה, ה-Halving של אפריל 2028, מדבר ליפיץ כנקודת המפנה הבאה בחיי המטבע.

Halving הוא אירוע שמתרחש בערך כל ארבע שנים, שבו התגמול שכורי הביטקוין מקבלים על כל בלוק שהם "פותרים" נחתך בחצי (כיום מ-3.125 ביטקוין לבלוק, ובאפריל 2028 ל-1.5625), וכך קצב יצירת המטבעות החדשים מואט, ההיצע מצטמצם, ובדרך כלל זה מפעיל לחץ כלפי מעלה על המחיר. "שני אירועי החצייה הקודמים הובילו לשיאים חדשים. אז כשאני אומר שזה הזמן להיכנס לשוק, אני לא מנחש - אני קורא מההיסטוריה".

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הכתבה בשיתוף GetsMine