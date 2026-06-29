"שכונה חדשה לחלוטין באחת מעתודות הקרקע האחרונות באשדוד"

הכתבה בשיתוף קבוצת עמרם אברהם

במשך עשרות שנים, אשדוד, אחת הערים הדינמיות בישראל, סבלה ממחסור חמור בעתודות בנייה משמעותיות. מי שחיפש איכות חיים מודרנית בשכונה חדשה לגמרי, המתוכננת מהיסוד על פי סטנדרטים של המאה ה-21, נאלץ לעיתים קרובות לרעות בשדות זרים. אולם כעת, המפה העירונית משתנה: רובע "פארק לכיש" בצפון החדש של העיר הופך למציאות עם מגדלי מגורים מודרניים, פארקים ירוקים ושטחי מסחר ותעסוקה.

במרכזו של הרובע שוכן פרויקט AQUA PARK (אקווה פארק) - מתחם מגורים עצום של חברת עמרם אברהם, המובילה את המהפכה האורבנית החדשה של עיר החוף המתפתחת. פרויקט הענק תופס את הנפח הגדול ביותר ברובע פארק לכיש, והוא כולל 26 בניינים בעלי כ-1,600 יחידות דיור. מצד אחד, מגדלים מרשימים בני 27-29 קומות המעניקים נוף פתוח לים ולפארק, ומצד שני בנייני בוטיק אינטימיים בני 7-9 קומות עבור אלו המחפשים חווית מגורים פרטית יותר.

"מדובר בשכונה חדשה לחלוטין על אחת מעתודות הקרקע האחרונות באשדוד, אשר תוכננה בסמיכות לשמורת פארק לכיש, במטרה לשמר את הטבע הקיים ולהעצים את תחושת המרחב", מציין ערן ברק, בעלי חברת הייעוץ והשיווק BARAK האחראית על שיווק הפרויקט. "זהו מיקום אסטרטגי, במרחק אווירי של קילומטר אחד בלבד מחוף הים, בלב הריאה הירוקה של העיר".

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מהפכת הביטחון: הילדים לא חוצים כביש

גולת הכותרת של מתחם AQUA PARK המושכת אליה מאות משפחות צעירות ומשפרי דיור, היא התכנון הקפדני, המציב רף חדש של ביטחון ושקט נפשי להורים. המודל שנבחר מזכיר את השכונות הסגורות בארה"ב, אך בתוך מבנה אורבני פתוח המשתלב בעיר. "רובע פארק לכיש, ובפרט מתחם AQUA PARK מבטאים בצורה ממשית את התפיסה התכנונית 'הכל בשכונה אחת'", אומר ברק. "התכנון מאפשר לילד ללכת מהגן, דרך היסודי ועד התיכון, מבלי לחצות אפילו כביש אחד. הילדים צועדים בשבילים פנימיים בטוחים ובפארקים שמחברים את כל מוסדות החינוך. עבור הורים, הידיעה שהילד לא צריך להתמודד עם תנועת מכוניות בדרך ללימודים היא שקט נפשי שאין לו מחיר".

בלב השכונה מוקמת קריית חינוך שלמה הכוללת אשכולות גנים, בתי ספר וחטיבות ביניים, הממוקמים כולם במרכז השכונה בין המרחבים הירוקים. לא מדובר על תכנון תיאורטי אלא על קריית חינוך שכבר כעת נמצאת בשלבי ביצוע מתקדמים, מה שמבטיח שהתשתית החינוכית תהיה מוכנה עבור הדיירים הראשונים.

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סוף ל"מסע הפיזורים" ושגרת חיים אקטיבית

מעבר לביטחון ולחינוך, התכנון ההוליסטי של השכונה נועד להחזיר לדיירים את המשאב היקר ביותר שלהם: הזמן. "אנחנו שמים סוף למסע הפיזורים המפרך בבוקר," מוסיף ברק. "ההורים לא צריכים להזיז את הרכב או לעמוד בפקקים כדי להוריד את הילדים במסגרות. הכל נמצא במרחק הליכה של דקות בודדות, מה שמשנה לחלוטין את הדינמיקה המשפחתית".

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רובע פארק לכיש מציע עירוב שימושים חכם הכולל שטחי מסחר, משרדים וסופרמרקטים ממש מתחת לבית. בצפון הרובע מוקמת קריית ספורט בינלאומית שתכלול אצטדיון כדורגל חדש, ארנה, בריכת שחייה וקאנטרי קלאב. כך שדיירי AQUA PARK לא יצטרכו ללכת רחוק כדי לשמור על כושר. כמו כן החברה היזמית, עמרם אברהם, משלבת בתוך המתחם אותו היא בונה מתקני נינג'ה, ספינינג ופילאטיס לרווחת הדיירים.

תשתיות מודרניות, שירותים ברמה הגבוהה ביותר

בניגוד לפרויקטים של התחדשות עירונית, הנאלצים להישען על תשתיות ישנות ועמוסות, כאן הכל נבנה מאפס. מערכות החשמל, המים, התקשורת והביוב תוכננו מראש לעומסים המודרניים, מה שמבטיח לדיירים שקט נפשי ושירותים ברמה הגבוהה ביותר.

"העיקרון המנחה של עמרם אברהם הוא לספק חווית מגורים מושלמת ללא צורך בשדרוגים," מסביר שאולי עגיב, מנהל המכירות הארצי בחברת עמרם אברהם. "הדירות מגיעות עם מפרט פרימיום הכולל מיזוג אוויר מלא, ריצוף גרניט פורצלן 80 על 80, מערכות חשמל חכם, חנייה תת קרקעית ומחסן פרטי לכל דירה. זהו סטנדרט שלוקח בחשבון כל פרט בחיים המודרניים".

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מהי רמת הביקושים לפרויקט?

"לאחר מכירת מעל 60% מהדירות הפרויקט, מציין עגיב, בשנה האחרונה אנחנו מזהים ביקוש רב במיוחד בקרב 'בנים חוזרים' מאשדוד ומשפחות מהסביבה. דירות 3, 4 ו-5 חדרים מוצעות כעת החל מ-2.190 מיליון ₪. כדי להקל על הזוגות הצעירים והמשפחות, יצרנו מסלול מימון ייחודי שבו עד האכלוס שצפוי בעוד פחות משנה הם משלמים 30% בלבד, ואת יתרת התשלום - 70% אנחנו דוחים להם לעוד 3 שנים - זוהי הטבה דרמטית ומשמעותית לפלח שוק זה אשר מאפשר למשפחות להתארגן כלכלית בשקט".

הבנייה בשטח נמצאת בעיצומה, והדיירים הראשונים צפויים להיכנס לבתיהם כבר ברבעון הראשון של שנת 2027. עד שנת 2029, השכונה כולה, כולל פארק רחב ידיים של 120 דונם הצמוד לפארק נחל לכיש הענק, צפויה להגיע לפיתוח מלא.

"היום כבר ניתן להתרשם מדירה לדוגמה שנפתחה באתר," מסכם ברק. "כשעומדים במרפסת הדירה מול נוף ים פתוח, ורואים את הבנייה שהולכת ונשלמת, מבינים שפארק לכיש מביא חווית מגורים ייחודית בלב קהילה איכותית שנרקמת כאן. זהו המקום שבו הים, הטבע והקידמה נפגשים כדי ליצור את חווית המגורים הטובה ביותר בישראל".

לפרטים נוספים על פרויקט AQUA PARK ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף קבוצת עמרם אברהם