חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:40

מניית אלארום התרסקה בקרוב לכ-40% במסחר המאוחר, בעקבות דיווחים שה-FBI מנהל חקירה בנוגע לרשתות פרוקסי למגורים, בעקבות תפיסת דומיינים מסוימים הקשורים לחברת הבת שלה, נטנאט. בהודעת החברה נכתב כי היא מתייחסת לנושא ברצינות ותשתף פעולה עם רשויות החוק כדי להבטיח חקירה מלאה של כל שימוש לרעה בתשתיותיה והעמדת האחראים לדין.

07:00

1. שוק המניות

הירידות אתמול במניות השבבים בניו יורק צפויות להגיע לת"א הבוקר: הדואליות נובה , קמטק וטאואר בפערי ארביטרז' שליליים של בין 7%-9%. גם דואליות אחרות לא יעזרו הבוקר: אנלייט , אורמת וטבע אף הן בפערים שליליים לא קטנים.

אתמול בסיומו של יום תנודתי, הבורסה ננעלה בעליות. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.5%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.7%.

את העליות הוביל מדד הביטחוניות, שקפץ בכ-3.1%. בלטו בעליות מניות נקסט ויז'ן , ארית תעשיות ואלביט מערכות . בלטו לחיוב גם מדדי הקלינטק והטכנולוגיה, עם עליות של כ-1.9% וכ-1.4%, בהתאמה. על אף שמדד הטכנולוגיה סיים את היום בירוק, מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק נחלשו, על רקע הנסיגה שנרשמה אתמול בסקטור השבבים בוול סטריט.

מנגד, מדדי הבנייה והנדל"ן היו היחידים מבין המדדים הענפיים שסיימו את היום באדום, ונחלשו בכ-0.4% ובכ-0.1%, בהתאמה. מדד הבנקים גם התקשה להתרומם וסיים את היום עם עלייה של כ-0.3% בלבד, לאחר שלאורך מרבית היום נסחר בטריטוריה שלילית.

מדד הבנקים הוא בעל הביצועים החלשים מבין המדדים הענפיים עד כה השבוע, עם תשואה חיובית של 1.5% בלבד. המדד הוא גם השני החלש ביותר מתחילת השנה, עם תשואה שלילית של כ-5%, מגמה אותה ניתן לייחס, לפחות חלקית, להורדות הריבית שביצע השנה בנק ישראל ולציפיות שהריבית תמשיך לרדת בטווח הזמן הקרוב. נזכיר כי ביום שני בשבוע הבא תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל, שלפי הערכות יוריד את הריבית ברבע אחוז.

המדד החלש ביותר מתחילת השנה הוא ת"א־נפט וגז, שנפל בכ-10.5%, על רקע הרגיעה הגאופוליטית והירידה במחירי הנפט בעולם.

המסחר בבורסת ת"א התנהל לאורך השבוע בתנודתיות במדדים המובילים. ברמה החודשית, סיכמה הבורסה את החודש (יוני) החלש ביותר מאז אוקטובר 2023 - עם ירידות של 8.7% במדד ת"א 35 ו־9.5% במדד ת"א 125. עם זאת, המדדים סיכמו את המחצית הראשונה של השנה בעליות של כ־12% ו־9.5% בהתאמה.

מדדי המניות באסיה נסחרים הבוקר במגמה חיובית, בהובלת מדד הקוספי שקופץ בכ-2.5%. ההנג סנג והשנזן מטפסים בכ-1.3%, מדד שנגחאי עולה בכ-0.6%, והניקיי עולה בכ-0.3% בלבד.

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר בשל חגיגות יום העצמאות האמריקאי.

אתמול נרשמה שוב רוטציה בוול סטריט - כסף שעבר בין מניות השבבים ומניות הטכנולוגיה (SOXX ו-XLK ) אל סקטורים אחרים כגון סקטור הבריאות (XLV ) והצריכה (XLP ). הרוטציה באה לידי ביטוי גם במדד ה-S&P 500 במשקל שווה שעולה (RSP ), מדד S&P 500 ירד ב-0.2%. נאסד"ק ירד בכ-1.5% אבל הדאו ג'ונס עלה ב-0.9% לשיא חדש.

שני דברים השפיעו על השוק: ראשית דוח התעסוקה שהתפרסם אתמול. לפי הדוח, המשק האמריקאי הוסיף ביוני 57 אלף משרות בלבד, הרבה מתחת לציפיות שעמדו על 113 אלף. שיעור האבטלה עמד על 4.2%, מעט טוב מהתחזית ל-4.3%. לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, קרא למשקיעים להתמקד בנתונים הכלכליים כדי להעריך את מסלול הריבית, ולא להסתמך על רמזים מצד הבנק המרכזי.

לאחר סדרת נתונים מעורבת שפורסמה השבוע, החולשה בשוק העבודה צפויה לחזק את ההערכות כי הפד יפחית את הריבית בהמשך השנה, שכן היא מעידה על התמתנות בפעילות הכלכלית ומפחיתה את הצורך במדיניות מוניטרית מרסנת.

הסיבה השנייה היא דיווחים שמגבירים את החששות בקרב המשקיעים מפני שינוי עתידי במפת הביקושים בענף השבבים.

מניית אפל זינקה לאחר שפורסם שהיא בוחנת אפשרות לרכוש חלק משבבי הזיכרון שלה מיצרנית הסינית CXMT, מה שמייצר תגובת שוק הפוכה.

מניות יצרניות שבבי הזיכרון נתפסות כמועמדות לפגיעה במקרה שאפל תעביר חלק מהביקושים לספקים אחרים. מיקרון למשל נהנית מחשיפה משמעותית לשוק המובייל והמחשבים האישיים, כך שכל חשש ל"דליפה" של לקוח מרכזי כמו אפל משפיע מיד על המניה.

סיבה נוספת לדאגה היא הדיווח שלפיו חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק מנהלת מגעים עם סמסונג, במטרה להפוך אותה לשותפת הייצור של שבב בינה מלאכותית ייעודי שהחברה מפתחת.

לפי הדיווח, התוכנית עדיין נמצאת בשלב מוקדם, ואנתרופיק טרם השלימה את ההחלטות בנוגע למפרט הטכני של השבב. עם זאת, עצם האפשרות שהחברה תפתח שבב משלה נתפסה בשוק כסימן לכך שחברות AI גדולות ממשיכות לשאוף להפחית את התלות בספקי שבבים קיימים ולפתח פתרונות מותאמים אישית.

בתוך כך, קרן הסל Roundhill Memory ETF (DRAM ), העוקבת אחר חברות בתחום שבבי הזיכרון, סיימה את השבוע בירידה של כמעט 15%. זהו השבוע הכי גרוע של הקרן. הקרן, שהושקה בתחילת הרבעון השני בדיוק עם תחילת הראלי במניות הזיכרון, כמעט שילשה את שווייה בין תחילת אפריל לסוף יוני, כך שהירידות האחרונות משקפות גם מימוש רווחים לאחר העליות החדות.

טסלה נפלה למרות שדיווחה על מסירות של 480,126 כלי רכב ברחבי העולם ברבעון השני, גם זה נתון שהכה בפער משמעותי את תחזיות האנליסטים, שעמדו בממוצע על כ-396 אלף מסירות בלבד.

בהראל פיננסים מונים שתי סיבות מרכזיות: האחת היא קלאסיקה של "קנה בשמועה, מכור בידיעה": המניה קפצה יותר מ-8% רק לפני שלושה ימים. המשקיעים ניצלו את נתוני המסירות המצוינים כדי "לנעול" רווחים ולממש פוזיציות. הסיבה השנייה היא כנראה קפיצה דרמטית בהוצאות ההון, כמובן שגם העובדה שמייקל ברי ("ביג שורט") פתח פוזיציית שורט על המניה הכבידה.

במקביל, עונת הדוחות לרבעון השני החלה. בשבוע הבא צפויים להתפרסם הדוחות של חברת האופנה והביגוד לוי שטראוס (בעלת המותג Levi's), חברת המזון והמשקאות פפסיקו וחברת התעופה דלתא איירליינס.

2. שוק האג"ח

גם בשוק החוב המקומי ממתינים להחלטת הריבית של בנק ישראל ביום ב' הקרוב. בשבועות האחרונים, השוק הסולידי זכה לעדנה, משום שכאשר מדדי המניות מדממים ונופלים - חלק מהכסף עובר אל האפיקים הסולידיים. וכך, למשל, מדד תל גוב־כללי ובו כלל סדרות האג"ח של ממשלת ישראל עלה ב־0.5% והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.94%.

אייל ויסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון, מעריך כי הזינוק בציפיות האינפלציה שנרשם בעולם עם פתיחת המערכה מול איראן, "דחה את תחזית הורדת הריבית שגולמו באפיק השקלי הממשלתי. אולם תוך זמן קצר, עם התפוגגות הערפל המלחמתי ורגיעה במחירי הנפט, האפיק השקלי הממשלתי (בישראל) 'פתח מבערים' והציג עליות משמעותיות שהורידו את תשואות הסדרות המרכזיות".

בארה"ב, דוח התעסוקה החלש מהצפוי לחודש יוני הוביל לעליות בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב, לאחר שהמשקיעים הפחיתו את ההערכות כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית בחודשים הקרובים. תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה במיוחד לציפיות הריבית, ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-4.11%, בעוד שתשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-4.46%.

3. שוק הסחורות והמטבעות

הדולר נסחר במרחק נגיעה מקו 3 השקלים. בזירת המטבעות היווה חודש יוני נקודת מפנה אצל המטבע האמריקאי, שהחל אותו ברמה של 2.8 שקלים, ומאז עלה במעל ל־6%. הסיבות להתחזקות הדולר נוגעות לחולשה בשוק ההון המקומי נוכח הסכם ארה"ב־איראן, מהתחזקותו מול סל המטבעות, וכן מירידה אפשרית באטרקטיביות של השקל (ירידה בתשואות האג"ח בארץ) על רקע הפחתות הריבית המסתמנות ע"י בנק ישראל.

שוק הסחורות ממשיך לרכז עניין אצל המשקיעים. מחיר חבית נפט (WTI) התבסס השבוע מתחת לקו ה־70 דולר, ואף נחלש לכ־67 דולר לחבית. הבוקר מחירו עומד על 69 דולר, וחבית נפט מסוג ברנט עולה כ-72 דולר. מאז השיא בתחילת אפריל השנה (113 דולר לחבית), ערב כניסת הפסקת האש מול איראן לתוקף, איבד הנפט כ־41% ממחירו. הירידה במחיר עשויה להקל על לחצי האינפלציה בעולם בהמשך.

4. מאקרו

במבט קדימה, המשקיעים בישראל ימתינו בציפייה לפרסום החלטת הריבית בשבוע הקרוב (יום ב'). מרבית ההערכות הן שבנק ישראל ימשיך בתוואי הורדת הריבית ויפחית אותה בשבוע הבא ב־25 נ"ב ל־3.5%. תחזיות הבנק שיתפרסמו יחד עם הריבית צפויות לרכז עניין, כשהמשקיעים יחפשו איתות לגבי הכיוון של הבנק המרכזי המקומי.

לפי בנק מזרחי, "ציפיות השוק בישראל היו ונותרו עדיין, להורדת ריבית בשבוע הבא. וזו גם הערכתנו. מבחינת התוואי בהמשך, כפי שראינו לאחרונה, השקל כבר לא מתווסף כפי שעשה בעבר. להערכתנו, מאזן הסחורות והשירותים מצביע עדיין, על עודף ייצוא מישראל, וכניסה של דולרים, כתוצאה מכך. אבל כמו שראינו בשבועות האחרונים, התמתנות הקיטור משווקי המניות בארה"ב, יחד עם תוואי ריבית נמוך יותר מקומית, לעומת ארה"ב, כבר מביאים לחולשה בשקל בשלב הזה, או לפחות לעצירת כוחות התיסוף שראינו בתחילת השנה. במצב כזה, נעריך שכל עוד שחוגת הציפיות בארה"ב תצביע על העלאת או אפילו תמשיך לתת הסתברות מהותית להעלאות ריבית, במהלך השנה הקרובה, וכל עוד שהציפיות המקומיות ימשיכו להצביע על רצף הורדות לעבר ריבית של 3%, ואף למטה מכך, זה ייתרגם גם לכוחות בשער החליפין, ומכאן צפוי לספק רוח פנים לציפיות הנדיבות המקומיות".

אתמול בארה"ב - מוקד תשומת הלב של המשקיעים היה דוח התעסוקה, לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, קרא למשקיעים להתמקד בנתונים הכלכליים כדי להעריך את מסלול הריבית, ולא להסתמך על רמזים מצד הבנק המרכזי. לפי הדוח, המשק האמריקאי הוסיף ביוני 57 אלף משרות בלבד, הרבה מתחת לציפיות שעמדו על 113 אלף. שיעור האבטלה עמד על 4.2%, מעט טוב מהתחזית ל-4.3%.

לאחר סדרת נתונים מעורבת שפורסמה השבוע, החולשה בשוק העבודה צפויה לחזק את ההערכות כי הפד יפחית את הריבית בהמשך השנה, שכן היא מעידה על התמתנות בפעילות הכלכלית ומפחיתה את הצורך במדיניות מוניטרית מרסנת.

בשבוע הבא צפויים להתפרסם מדד מנהלי הרכש לצד נתונים משוק העבודה והדיור. בנוסף, צפוי לצאת לאור גם פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח (FOMC), אשר עשוי לשפוך אור על עמדות חברי הבנק הפדרלי לפני החלטת הריבית בחודש שעבר, שבה הוחלט להותיר את הריבית על כנה, לראשונה תחת הנגיד החדש קווין וורש.

5. תחזית

למרות הטלטלה העזה שספג סקטור מניות החלל והביטחון בחודש החולף, יש מי שמעריכים בוול סטריט כי גל הירידות הנוכחי פתח חלון הזדמנויות אטרקטיבי. בסקירה חיובית שפרסם השבוע בנק ההשקעות וודבוש, הוענקו המלצות "תשואת יתר" לחברות בענף (בהן פלאנט לאבס , אקסון , וויאג'ר וקראטוס ) עם פוטנציאל זינוק גבוה של עד 66%. "אנו מאמינים כי עיוות השוק הנוכחי מסמן את נקודת הכניסה המשתלמת ביותר לענף מזה דור", אמרו בבנק ההשקעות. להערכתם, הלחץ על המניות נובע מרוטציה רוחבית בשוק ומחששות פוליטיים חולפים, בעוד שהביקוש למערכות נשק אוטונומיות וחוזים ממשלתיים נותר יציב.

מנגד, קית' סניידר, אנליסט בכיר ב־CFRA, המחזיק גם בהמלצת "מכירה" על SpaceX, מציע סנטימנט שונה: "הנפקת SpaceX הציפה את התמחורים הגבוהים של חברות החלל; אנשים מתחילים להבין שייקח יותר זמן משחשבנו כדי שהתעשייה הזו באמת תמריא".

בתוך כך, רבים בשוק רואים בנסיגה במניית SpaceX נורמליזציה בריאה. בחברת המחקר Zephirin אישררו מחיר יעד של 310 דולר למניה - אפסייד של כ־97% וציינו כי "התיקון למטה שלאחר ההנפקה משקף נורמליזציה של הציפיות בשוק ולא התדרדרות בביצועי הליבה של החברה".