בדרך לשנות את שוק ההדפסות הדיגיטליות בעולם

הכתבה מטעם נור אינק

חברת נור אינק (ת"א: נורי), העוסקת בפיתוח וייצור של סוגים שונים של דיו פיגמנטי על-בסיס מים לתעשיות הדפוס הדיגיטלי, פיתחה דיו מהפכני וחדשני להדפסות דיגיטליות בטכנולוגיית DTF ללא שימוש באבקת דבק, ממשיכה להרחיב את פעילותה הבינלאומית ומשלימה מהלך אסטרטגי משמעותי, לאחר שחתמה בתוך פחות מחצי שנה על שלושה הסכמי הפצה ואספקה מרכזיים בשלוש הטריטוריות החשובות ביותר בעולם בתחום ההדפסות הדיגיטליות - יבשת אמריקה, אירופה וסין.

המהלך מציב את נור אינק בעמדת זינוק משמעותית להמשך המסחור של טכנולוגיית הדיו שפיתחה, לאחר שנים של מחקר ופיתוח, ומעניק לה דריסת רגל אצל שחקנים מובילים בשוק הגלובלי.

בנוסף להרחבת פעילותה המסחרית, נור אינק נמצאת בשלבים מתקדמים של פיתוח מדפסת דיגיטלית תעשייתית אולטרה-מהירה להדפסות DTF. המדפסת, שפותחה בהתאם לצורכי השוק, משלבת מספר חידושים טכנולוגיים ייחודיים, בהם הדפסה על פילמים בדידים במקום גלילי פילם, קצב הדפסה של כ-450 גיליונות A3 בשעה, ושילוב טכנולוגיית הדיו הייחודית של החברה - המייתרת לחלוטין את השימוש באבקת הדבק, אחד המרכיבים המרכזיים והמורכבים בתהליך ההדפסה המסורתי.

צילום: Harel Madhala

לדברי משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל נור אינק, ״שלושת ההסכמים שנחתמו בתוך חודשים ספורים, עם חברות מובילות בארצות הברית, באירופה ובסין, מהווים מבחינתנו הוכחה לכך שהשוק העולמי מזהה את הערך הייחודי של הטכנולוגיה שפיתחנו. העובדה שכל אחת מהחברות בחרה בפתרון של נור לאחר בחינות מקצועיות מקיפות, ובחלק מהמקרים מול פתרונות של שחקנים בינלאומיים מובילים, מחזקת את האמונה שלנו כי מדובר בטכנולוגיה פורצת דרך, בעלת פוטנציאל לשנות את שוק ההדפסות הדיגיטליות. אנו מאמינים כי זהו רק השלב הראשון במהלך רחב של מסחור גלובלי, וממשיכים לפעול להרחבת שיתופי הפעולה שלנו בשווקים נוספים בעולם״.

בפברואר חתמה החברה על הסכם אסטרטגי עם קבוצת DCC, מהחברות המובילות בעולם בתחום פתרונות ההדפסה לטקסטיל, במסגרתו קיבלה חברת הבת DCC Digital Solution בלעדיות להפצת מוצרי הדיו של נור בכל יבשת אמריקה. במסגרת ההסכם התחייבה החברה לרכוש דיו בהיקף מינימלי של למעלה מ-12 מיליון דולר במהלך שלוש השנים הראשונות, לצד תשלום מקדמה וקבלת אופציה לנור להחזקה של עד 20% בחברת ההפצה.

אליאב פריאל, מנהל עסקים ראשי / צילום: סיון פרג׳

ביוני הרחיבה נור את פעילותה ליבשת אירופה עם חתימת הסכם בלעדי עם חברת Resolute הבריטית - מהחברות המובילות בבריטניה בתחום פתרונות ההדפסה לטקסטיל. במסגרת תהליך הבחינה המקצועי בחנה Resolute מספר פתרונות מתחרים, לרבות מוצרים של יצרנים בינלאומיים מובילים, ובחרה בטכנולוגיה של נור לאחר סדרת בדיקות מקיפות. ההסכם מהווה את תחילת המסחור של מוצרי החברה בשוק האירופי.

ד''ר משה נקש, מדען ראשי וסמנכ''ל מו''פ, נור אינק

המהלך האחרון הושלם עם חתימת הסכם אספקה אסטרטגי עם Hosonsoft Shenzhen מסין - אחת החברות המובילות בעולם בפיתוח מערכות שליטה למדפסות דיגיטליות. במסגרת ההסכם התחייבה החברה הסינית לרכוש לפחות כ-104 אלף ליטר דיו עד סוף שנת 2027, והיא תקבל בלעדיות בטריטוריה הסינית בכפוף לעמידה ביעדי הרכש. במקביל, כבר החלו התקנות ראשונות של הטכנולוגיה אצל יצרניות מדפסות בסין, כאשר סבבי התקנות הנוספים נמצאים בעיצומם.

שלושת ההסכמים מסמנים עבור נור אינק מעבר משלב הפיתוח לשלב המסחור הגלובלי של הטכנולוגיה. החברה פועלת בשוק יעד המוערך בכ-80 מיליארד דולר, הנהנה משיעורי צמיחה גבוהים וממגמה עולמית ברורה של מעבר לפתרונות ייצור בני-קיימא וידידותיים יותר לסביבה. שילוב של חדשנות טכנולוגית, יתרון כלכלי ללקוחות הקצה והפחתת ההשפעה הסביבתית מציב את נור אינק בעמדה ייחודית ליהנות מהשינוי שעובר ענף ההדפסות הדיגיטליות בעולם. לאחר החדירה ליבשת אמריקה, אירופה וסין בתוך חודשים ספורים, החברה מאותתת כי בכוונתה להמשיך ולהרחיב את רשת השותפים הבינלאומית שלה ולהאיץ את קצב המסחור של מוצריה בשווקים נוספים.

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הכתבה מטעם נור אינק