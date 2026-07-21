סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, בצל סיבוב נוסף של תקיפות אמריקאיות נגד איראן, שמתרחשות זה הלילה העשירי ברציפות.

המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי ניכר של 0.4%. מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק ייחלשו בעד 1.5%, אורמת וטבע יאבדו קרוב ל-2% ופאלו אלטו תרד במעל 3% (אם כי המניה טרם נכללה במדדי הבורסה). מנגד, נייס תטפס בקרוב ל-3%.

הבוקר באסיה, נרשמת התאוששות לאחר הצניחה שנרשמה בסוף השבוע. בורסת טוקיו מטפסת בכ-2.5%, הבורסה בסיאול קופצת במעל 3%, בורסת שנגחאי מוסיפה כ-0.8% והבורסה בהונג קונג יורדת בכ-0.1%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות של עד 0.8%.

אתמול בתל אביב, המסחר ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 טיפס בכ-0.35%. את העליות הוביל מדד תשתיות האנרגיה שזינק בכ-1.4%, כאשר אחריו בלטו לחיוב מדדי התקשורת והטכנולוגיה והמניות הדואליות, שעלו ב-1.2% וב-1%, בהתאמה.

מנגד, מניות הבנקים העיבו על המסחר וננעלו בירידה של 0.7%, כשאחריהן מדד הפיננסים איבד כחצי אחוז. עם זאת, המדד הוא בעל הביצועיים השניים החזקים ביותר מתחילת החודש, עם תשואה של כ-7.6%, ייתכן שבין היתר, בצל הערכות שמלחמה מחודשת עם איראן תאט את קצב הורדות הריבית.

במבט על מניות אינדיבידואליות, את העליות במדד ת"א 35 הובילה אלביט מערכות , שדיווחה כי חברת הבת אלביט אמריקה זכתה בחוזים בהיקף של כ-370 מיליון דולר בארה"ב לאספקת מערכות אבטחה לרשות המכס וביטחון הגבולות. עליות נרשמו גם במניות בריינסוויי ועין שלישית על רקע התרחבות בשוק האמריקאי - הראשונה השקיעה 3 מיליון דולר ברשת קליניקות בארה"ב, והשנייה קיבלה הזמנה חדשה לאספקת מערכות לגילוי רחפנים בהיקף של 1.45 מיליון דולר.

בתחום האנרגיה המתחדשת, בלטו סולאיר , שחתמה על הסכם להקמת פרויקט סולארי ואגירה בצ'ילה בהיקף 38 מיליון דולר, ונקסטקום , שדיווחה על זכייה בעסקה חמישית מתחילת השנה בהיקף של כ-56 מיליון שקל.

מנגד, חברת מגה אור הובילה את הירידות במדד ת"א 125 ונפלה במעל 6%, בעקבות הודעת רשות החשמל על הקפאת אישורים לחיבור חוות שרתים למשך 140 ימים, על אף הערכת החברה כי מהלך זה לא ישפיע על פרויקטים קיימים שבבעלותה. כמו כן, חברת הבת של מבטח שמיר , שמיר אנרגיה, הודיעה על שותפות עם כלל ביטוח, שתשקיע 200 מיליון אירו תמורת 15% מזרוע הפעילות באירופה ("שמיר גלובל") לקידום פרויקטי אנרגיה ביבשת. מניית החברה ננעלה סביב רמות הבסיס.

מניית ישראכרט סיימה את היום בעלייה של מעל 3%, כאשר ברקע הדיווח על ביטול המשא-ומתן לרכישת הבנק הדיגיטלי esh, לאחר שהמגעים בין הצדדים לא הבשילו.

חברת הנדל"ן המניב ישפרו-תנופורט, בבעלותם של כידן דהרי וירון אדיב, הודיעה הבוקר כי תצטרף לחברת ארי נדל"ן שבשליטת צחי אבו בעסקת רכישת השליטה בחברת ג'י סיטי יחד עם חיים כצמן.

על פי ההסכם, תוקם שותפות מוגבלת (50% כל צד) אשר תשמש כרוכשת של מניות חברת ג'י סיטי, כאשר שני הצדדים יישאו בהוצאות החברה הרוכשת באופן שווה, בעוד כל ההחלטות בשותפות יתקבלו בהסכמת שני הצדדים וכל שותף יהיה זכאי להמליץ על מחצית מהדירקטורים בשותפות.

אמש, וול סטריט נעלה את היום הראשון של שבוע המסחר החדש בירידות שערים, כשברקע ריחפו ההסלמה בין ארה"ב ואיראן ואי־הוודאות הגאופוליטית הגדולה. מדד ה-S&P 500 נחלש בכ-0.2%, הדאו ג'ונס השיל מערכו כ-0.6% והנאסד"ק ננעל מעט מתחת לרמת הבסיס.

שמונה מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500 נסחרו באדום, כאשר הכסף יצא בעיקר מהענפים הדפנסיביים המסורתיים - בריאות (1.2%-), חומרי גלם (0.9%-), תשתיות (0.5%-) ומוצרי צריכה בסיסיים (0.5%-). מנגד, את העליות הובילו ענפי הטכנולוגיה ושירותי התקשורת, שהתחזקו בכ-0.1% ובכ-0.7%, בהתאמה. גם ענף האנרגיה הוסיף לערכו כ-0.6%, על רקע החששות המחודשים מפני הפרעות באספקת הנפט העולמית.

האנליסט אדם קריסאפולי מ-Vital Knowledge התייחס לאקלים בשווקים וצוטט ב-CNBC באומרו כי "משקיעים עדיין לא חושבים שלטראמפ יש את הסובלנות לאסקלציה מוחשית של פעילות הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, ואם זה המקרה, אז סוג כלשהו של פתרון דיפלומטי הוא בלתי־נמנע".

מניות השבבים רשמו התאוששות צנועה לאחר הצניחה החדה שרשמו בשבוע שעבר, אם כי הן התקשו להתרומם והמסחר בהן התנהל בתנודתיות רבה. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, עלתה בכ-0.5%. קרן הסל DRAM , אשר עוקבת ספציפית אחר מניות הזיכרון, טיפסה בכ-0.7%. בין המניות שבלטו לחיוב, ניתן למצוא את מיקרון , סנדיסק , אינטל וברודקום .

דארל קרונק, מנהל השקעות ראשי בבנק וולס פארגו, אמר ל-CNBC כי "מסחר השבבים וה-AI עובר בדיקת מציאות בריאה (במקור: reality check). בעוד שריבאונד טקטי לטווח קצר לא יהיה מפתיע לנוכח תנאי ה'מכירת־יתר', המגמה החיובית לטווח הבינוני נקטעה".

מניית ענקית השבבים AMD טיפסה, לאחר שהודיעה כי היא נערכת לשלוח את מערכת שבבי ה-AI החדשה שלה, בשם הליוס (Helios), לרשימה הולכת וגדלה של לקוחות, שכוללת כעת גם את מיקרוסופט . ב-CNBC דווח כי מדובר במתחרה הראשונה למערכות ה-Grace Blackwell וה-Vera Rubin הפופולריות של אנבידיה , והיא שואפת להציב תחרות אמיתית ראשונה מזה שנים ליצרנית השבבים בעלת השווי הגבוה בעולם.

כאמור, מיקרוסופט הודיעה כי תשתמש במערכת ה-Helios במרכזי הנתונים שלה, ובכך היא מצטרפת למטא, OpenAI, אורקל ואחרות במרוץ להשגת כמה שיותר כוח מחשוב. AMD תתחיל לשלוח את המערכות ללקוחות, כולל מיקרוסופט, מאוחר יותר השנה. פרטים לגבי התנאים הכספיים או היקף קיבולת המחשוב לא נחשפו.

ב-CNBC דווח כי ענקית השבבים אינטל הודיעה שהיא מתכננת סיבוב נוסף של פיטורים שמתמקד בפעילות הדאטה סנטרים שלה, אם כי לא נחשפו מספרים מדויקים. בדיווח צוין כי עד כה, למעלה מ-5,000 עובדים בארה"ב היו חלק מצמצום כוח האדם בחברה, בעיקר בקליפורניה ואורגון, לצד קיצוצים נוספים באריזונה וטקסס.

"כחלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר שלנו להפוך לחברה ממוקדת ויעילה יותר, קבוצת הדאטה סנטרס שלנו עורכת התאמות במבנה הארגוני שלה כדי להבטיח שיש בידיה את התפקידים והכישורים הנכונים במטרה למצב את העסק להצלחה לטווח ארוך", מסר דובר של אינטל. "אנו מחויבים להתייחס לכל העובדים המושפעים בכבוד ולספק משאבים לתמיכה בהם במהלך מעבר זה". באינטל הוסיפו כי החברה פועלת להפוך ל"רזה, מהירה ויעילה יותר", בנסיונה לשפר את הביצועים ולהחזיר לעצמה את התחרותיות בתחומי ה-AI וייצור השבבים המתקדם.

מניה נוספת שריכזה עניין אתמול שייכת למפתחת כלי הטיס ארצ'ר אוויאיישן . המניה זינקה בכ-20%, לאחר שהחברה הודיעה כי היא נערכת לקבלת רישוי למוניות המעופפות שלה ולהטסתן עד שיחולו המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס ב-2028. מנכ"ל החברה, אדם גולדשטיין, אמר ל-CNBC כי "זה עדיין יעד שאפתני, אבל אנחנו בהחלט הולכים לעשות את המיטב כדי להגיע לשם". החברה הציגה ביום שני גם את פלטפורמת ה-VTOL (כלי טיס בהמראה ונחיתה אנכית) ההיברידית-חשמלית שלה, בשיתוף עם חברת הטכנולוגיה הביטחונית אנדוריל. לפי ההודעה לעיתונות, הפלטפורמה תשרת "שימושים ביטחוניים ומסחריים כאחד".

במהלך הלילה, דווח כי הנשיא טראמפ מטיל מכסים נוספים בגובה 50% על שורה של סחורות מקנדה, בתגובה לאפליה מסחרית לכאורה נגד מספר מוצרים ותעשיות אמריקאיות, כך אמרו פקידים בכירים בממשל טראמפ.

לפי הדיווח ב-CNBC, הנשיא דונלד טראמפ חתם ביום שני על שלושה צווים נשיאותיים המכוונים לשלוש קבוצות שונות של יבוא מקנדה עם המכסים הגבוהים, וזאת בתגובה לתחומים נפרדים - כלי רכב, אלכוהול ומוצרי חלב - שבהם ארה"ב טוענת כי התייחסו אליה באופן לא הוגן, כך מסרו הפקידים בשיחה עם כתבים.

ארה"ב מטילה מכסים נוספים בגובה 50% על שורה של מוצרים קנדיים בתגובה לאפליה מסחרית לכאורה נגד מספר מוצרים ותעשיות אמריקאיות, כך אמרו ביום שני בכירים בממשל טראמפ.

הנשיא דונלד טראמפ חתם ביום שני על שלוש הצהרות (Proclamations) המכוונות לשלוש קבוצות שונות של יבוא מקנדה עם המכסים הגבוהים, וזאת בתגובה לתחומים נפרדים - כלי רכב, אלכוהול ומוצרי חלב - שבהם ארה"ב טוענת כי התייחסו אליה באופן לא הוגן, כך מסרו הבכירים בשיחה עם כתבים. המכסים, שחוסים תחת סעיף 338 (שלרוב לא מפעילים אותו) בחוק המכס של 1930, מיועדים להיכנס לתוקף 30 יום לאחר החתימות, לפי דברי הבכירים.

נזכיר כי מחר (ד'), שתיים מתוך "שבע המופלאות" צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני - אלפאבית (גוגל) וטסלה . ביום חמישי שלמחרת, צפויה לדווח ענקית השבבים אינטל , כאשר שלושת הדיווחים הללו צפויים להעמיד למבחן את איתנות המסחר בתחום ה-AI.

2. שוקי האג"ח

בעוד שהמניות בבורסה נסחרו במגמה חיובית, מדדי האג"ח פתחו את שבוע המסחר במגמה שלילית, אחרי שבוע שבו נסחרות איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות במגמה מעורבת. ובכל זאת, בשוק קרנות הנאמנות תחום האג"ח היה התחום הלוהט של השבוע.

לפי נתונים שפרסמה הבורסה לניירות ערך, שוק קרנות הנאמנות גייס במהלך שבוע המסחר החולף סכום של כ־971 מיליון שקל נטו. הציבור רכש קרנות כספיות בסך של כ-433 מיליון שקל נטו וקרנות אקטיביות המשקיעות באג"ח מקומי בסך של כ-540 מיליון שקל נטו. בבורסה מציינים כי בזמן שנרשמו פדיונות בקרנות הסל הפסיביות, נרשמו גיוסים בקרנות המשקיעות באג"ח.

גם שוק החוב האמריקאי הגיב למתחים המתגברים בירידות מחירים ובעליות תשואות לכל אורך העקום: התשואה לעשר שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.59%, בעוד התשואה לשנתיים טיפסה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.21%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ-0.5% ושערו הרציף ננעל ברמה של 3.05 שקלים - רמה בה הוא נותר גם הבוקר. המטבע המקומי נחלש לאחרונה בגלל הירידות בוול סטריט, הורדת הריבית בישראל והתחזקות הדולר, שחוזר להיות נכס מקלט נוכח ההסלמה הבטחונית האזורית ועליית מחירי הנפט. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו ברחבי העולם, טיפס אתמול בכ-0.2% לרמה של מעט מתחת לרף ה-101 נקודות.

לפי בנק אוף אמריקה, הדולר עשוי להמשיך להתחזק במחצית השנייה של השנה, לאחר שכבר עלה בכ־2.5% מתחילת 2026 מול סל המטבעות (DXY). הבנק בונה תרחיש שורי לדולר, הנשען על שילוב של מתיחות גיאופוליטית, תנופת הבינה המלאכותית ותחזית ניצית במיוחד לריבית בארה"ב.

מחירי הנפט נעו בתנודתיות אתמול, אך לבסוף ננעלו בעליות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 89 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 82 דולר לחבית. אחרי הדיווח על הצעת המתווכות לארה"ב ולאיראן לנצור את האש לעשרה ימים, העליות שנרשמו במחירים התמתנו; זאת, על אף שלא התפרסמו דיווחים לפיהם הצדדים דנים בה.

אך בהמשך היום, המחירים שבו לטפס, לאחר שהנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי "כל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקאי, הם ישלמו על ההרג הזה תשלום כפול ומכופל. הדירקטיבה הזו הועברה הלאה לשר המלחמה פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים דן קיין, ולכל מנהיג בצבא".

במקביל, החות'ים בתימן הכריזו אתמול על מצור ימי נגד ערב הסעודית. ב-CNBC דווח כי המצור עלול להחמיר את השיבוש באספקת הנפט שנגרם כתוצאה מתקיפות המכליות של איראן במצר הורמוז. החות'ים אייימו שוב ושוב לסגור את מצר באב אל-מנדב, המחבר בין הים האדום לשווקים העולמיים.

4. מאקרו

חידוש הלחימה בין איראן לארה"ב ממשיך להעסיק את השווקים, כשברקע הכלכלנים מנסים להעריך כיצד הדבר ישפיע על האינפלציה בארה"ב. אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, סבור אמנם שחידוש המלחמה באיראן מעלה מחדש את סיכון האינפלציה מעבר לים, אך לדבריו, "היא לא צפויה להתגבר, אלא אם הלחימה תסלים ותנועת הסחורות במצרי הורמוז תיעצר לאורך זמן".

זאת, בין היתר, בשל העובדה שאינפלציית הליבה בארה"ב נותרה יציבה יחסית, ואף ירדה ביוני, הן בסעיף שירותי הליבה והן בסעיף מוצרי הליבה. לכך, הוא מצרף את העובדה שהשכר הריאלי הממוצע בארה"ב אינו צומח, והביקוש הצרכני נותר חלש - מה שמקשה על עסקים לגלגל את עליות המחירים בשרשרת האספקה לצרכנים.

בנוסף, הוא מציין, כי "דווקא בתקופה הנוכחית עסקים מתייעלים במהירות באמצעות הטכנולוגיה. הם כמעט אינם מגייסים עובדים, וחלקם אף מצמצמים כוח אדם תוך המשך גידול בתפוקה. כתוצאה מכך הפריון עולה ומאפשר לספוג חלק מהתייקרויות. ללא השיפור בפריון, העלאת המכסים והמלחמה היו מובילות לאינפלציה גבוהה יותר".

5. תחזית

בסוף 2025, הונפקה חברת הסיעוד ורשת בתי האבות עמל הולדינגס ומאז מנייתה ירדה ב־6.9%. בלידר שוקי הון סבורים שהמניה מהווה הזדמנות ומתחילים לסקר אותה בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 21 שקל, פרמיה של 21.5% על המניה.

מנהלת המחקר בלידר, סבינה לוי, ציינה כי עמל היא מהקבוצות המובילות בישראל בשירותי בריאות, רווחה וחינוך, עם פריסה ארצית והתקשרויות ארוכות־טווח עם גופים ציבוריים, מה שמקנה לחברה נראות גבוהה של הכנסות, איכות גבייה וחשיפה נמוכה למחזוריות כלכלית.

להערכתה, "השילוב בין מנועי צמיחה מבניים ארוכי־טווח, בסיס הכנסות יציב הנשען על מימון ציבורי, יתרון לגודל והנהלה בעלת יכולות ביצוע מוכחות, מציב את עמל בעמדה טובה להמשיך ולהציג צמיחה לצד שיפור הדרגתי ברווחיות בשנים הקרובות". מחיר היעד נקבע לפי מכפיל 19 על ההכנסות ב־2026, בדומה לחברות ההשוואה דנאל ותגבור .