מרשת דיור מוגן לרשת של קומפלקסי מגורי Longevity יוקרתיים

הכתבה מטעם רשת עד 120

'עד 120', שנמצאת כיום בבעלות קבוצת שפיר הנדסה והפניקס, הוקמה בשנת 1992 כרשת שמפעילה בתי דיור מוגן ועם השנים הובילה מהלך של שינוי מהותי בענף וכיום היא מפעילה קומפלקסים של מגורי Longevity מפוארים לבני הגיל השלישי ברמה של בתי מלון 5 כוכבים.

מאז כניסתו של תומר רוזנברג לתפקיד מנכ"ל עד 120 לפני כ-3 שנים, שהביא עימו תפיסות שונות ומגוונות מהתחום בארץ ובעולם, הרשת עברה תהליך של אבולוציה.

מרשת של דיור מוגן בה ישנה חשיבה על הכלל תוך יצירת מוגנות לדיירים ויציבות, עד 120 הפכה לרשת של קומפלקסים של מגורי Longevity יוקרתיים בה ישנה חשיבה על הפרט, תוך זיהוי הצורך הסובייקטיבי של כל דייר במטרה לאפשר לו לחיות באיכות חיים מיטבית בזמן שהותו בבית, לשפר את המדדים שמותאמים לכל דייר באופן אישי ברמה הקוגניטיבית, הפיזית, מנטלית ותזונתית, תוך שמירה על מצוינות וחווית הלקוח.

עולם הלונג'ביטי מדבר על אריכות חיים, אך בקרב בני 80 ומעלה מדובר באריכות חיים בצורה אחרת, בה אנו מחזקים את הגיל הביולוגי של כל דייר במהלך שהותו בקומפלקס ובונים אותו לאורך הזמן.

החזון שמוביל את הרשת בשנים האחרונות הוא לאפשר לבני הגיל השלישי ליהנות מחוויית מגורי Longevity איכותית, מעודכנת ועשירה, לצד ביטחון רפואי, תרבות פנאי, קהילה פעילה ומעטפת שירותים מקיפה המקדמת אריכות ימים מוצלחת ואיכות חיים גבוהה במיוחד.

צילום: גבע טלמור

בשנים האחרונות רשת עד 120 גיבשה תפיסת Longevity ייחודית לבני הגיל השלישי, אשר שמה דגש על 6 ממדים מרכזיים שיודעים ביחד לחזק את גוף האדם, התודעה והנפש כשלכל דייר נבנית תוכנית עבודה אישית התומכת בכל מערכת ומערכת:MOVEMENT חיזוק הגוף והתנועה, MIND חיזוק החשיבה והקוגניציה, NUTRITION תזונה מותאמת אישית וחיוניות, MEANING תוכן ומשמעות, WELLNESS איזון ורווחה ו-CONNECTION חיי חברה וקהילה עשירים.

כיום עד 120 מפעילה חמישה קומפלקסים של מגורי Longevity יוקרתיים לגיל השלישי ברחבי הארץ: תל אביב, מודיעין, הוד השרון, ראשון לציון וכפר סבא. קומפלקס נוסף של הרשת נמצא בשלבי בנייה בקריית מוצקין, ובהמשך מתוכננת התרחבות לערים נוספות, בהן נס ציונה, ירושלים וקריית אונו.

תומר רוזנברג, מנכ"ל רשת עד 120: "רשת עד 120 שמה לה למטרה לאפשר לבני הגיל השלישי ליהנות מאריכות ימים מוצלחת ואיכות חיים גבוהה במיוחד מתוך תפיסת ה- Longevity, אותה אנו מובילים בשנים האחרונות, המעודדת סגנון חיים התורם לכך דרך חיזוק הגוף, חוסן מנטלי, שמירה על חיוניות מנטלית, רווחה נפשית, תזונה מותאמת אישית וחיי קהילה עשירים.

תומר רוזנברג, מנכ''ל רשת עד 120 / צילום: שי אפגין

אנו מפעילים כיום חמישה קומפלקסים של מגורי Longevity לגיל השלישי בתל אביב, מודיעין, הוד השרון, ראשון לציון וכפר סבא, המציעים חוויית מגורים יוקרתית, מרכז לונג'ביטי מקצועי המעניק מעטפת רחבה לחיזוק הגוף, התודעה והנפש, עושר של פעילויות תרבות ופנאי, קהילה פעילה ומעטפת שירותים מקיפה. כמו כן, בימים אלו אנו בונים את הקומפלקס החדש של הרשת בקריית מוצקין וממשיכים להרחיב את פעילותנו לאזורים נוספים, מתוך אמונה שכל עיר בישראל זקוקה לקומפלקס מגורי Longevity איכותי, מתקדם ומותאם לדור החדש של בני הגיל השלישי".

עד 120 מודיעין

רשת עד 120 השיקה לאחרונה קומפלקס מגורי Longevity חדש ויוקרתי, ראשון מסוגו בישראל, בהשקעה של כ-600 מיליון שקל בעיר מודיעין.

הקומפלקס החדש, הממוקם בשכונת מרכז העיר במודיעין וכולל מגוון רחב של דירות 2 חדרים, 2.5 חדרים ו-3 חדרים. כל הדירות בפרויקט כוללות מרפסות, ולדיירים מוצעים גם חניות ומחסנים פרטיים.

קומפלקס מגורי הלונג'ביטי החדש של רשת עד 120 במודיעין / הדמיה: באדיבות עד 120

הקומפלקס החדש נבנה כולו על פי תפיסת ה-Longevity - סגנון חיים המעודד ותורם לאריכות ימים מוצלחת: חיזוק הגוף, חוסן מנטלי, שמירה על חיוניות מנטלית, רווחה נפשית, תזונה מותאמת אישית וחיי קהילה עשירים. בלב הקומפלקס פועל מרכז Longevity, ראשון מסוגו בישראל לבני הגיל השלישי, המציע לדיירים מעטפת מקצועית רחבה בפיקוח ובהדרכת אנשי מקצוע מובילים. המרכז כולל בין היתר סטודיו לאימון קוגניטיבי, תוכניות תזונה מותאמות אישית, חדר כושר, בריכה חצי אולימפית מחוממת ומקורה, סטודיו לפילאטיס מכשירים, חדר מוסיקה, סטודיו לריקודים סלוניים, חוגי תנועה, יוגה, פלדנקרייז, פעילויות מים, תרפיה במוסיקה ועוד. כל דייר בקומפלקס ייהנה מתוכנית Longevity אישית המותאמת לצורכי הדייר.

בנוסף, הקומפלקס החדש של עד 120 במודיעין כולל מסעדה וקפיטריה, מרכז ספורט וספא, מרפאה, מכון פיזיותרפיה, שטחי מסחר, בית כנסת ומרחבים קהילתיים מגוונים.

קומפלקס מגורי הלונג'ביטי החדש של רשת עד 120 במודיעין / צילום: שי אפגין

היועץ הקולינרי של עד 120 מודיעין ומי שיבנה את התפריט של המסעדות בקומפלקס היוקרתי הינו השף המוביל שחף שבתאי, שף מסעדת "Pop & Pope", שף חברת התעופה הישראלית ארקיע והשף של 4 המסעדות במתחם של המוזיאון לאומנות מודרנית (MAM) בשנגחאי, סין.

עד 120 מודיעין שם דגש גם על שילוב טכנולוגיה מתקדמת כחלק משיפור איכות החיים של הדיירים. בכניסה לבית הוקם מרכז דיגיטל ומדיה, המאפשר לדיירים להתנסות בכלים דיגיטליים חדשניים, להעשיר את עולמם, לשמור על קשר רציף עם בני משפחה וחברים ולהישאר מחוברים ומעודכנים.

הקומפלקס תוכנן ועוצב בהשראת פילוסופיית הביופיליה, המדגישה את החיבור בין האדם לטבע. התכנון כולל שימוש נרחב באור טבעי, חומריות אורגנית, חללים פתוחים, צמחייה ירוקה וחיבור בין פנים לחוץ. בין החללים הירוקים בבית ניתן למצוא בוסתן תפוזים בקומה הראשונה, כרם גפנים בקומה השנייה, גן פרחים במרפסת קומה 8, בוסתן לימונים בקומה 9 וגן פרחי תבלין.

מיקומו של הקומפלקס בשכונת מרכז העיר במודיעין מאפשר לדיירים ליהנות מקרבה לפארק ענבה, קניון עזריאלי, תחנת הרכבת ומרכזי בילוי, תרבות ופנאי.

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עד 120 תל אביב

עד 120 תל אביב השיק לאחרונה קומפלקס של סוויטות ודירות מעוצבות בקומות החדשות במתחם, המשלבות יוקרה ומודרניות ומציע לדייריו נוף עוצר נשימה אל העיר תל אביב. תכנון ועיצוב הסוויטות והדירות בקומות החדשות של בית עד 120 בתל אביב הופקד בידי משרד העיצוב "עצמון אדריכלים", המתמחה בדיור מוגן.

הסוויטות והדירות החדשות, שגודלן נע בין 55-120 מ"ר כל אחת, מתוכננות כדירות פנטהאוז, הן מרווחות, עם נוף ירוק פתוח, הרבה אור, אוויר וחלונות שמקיפים את הבית. אם ברוב בתי הדיור המוגנים הדירות קטנות ולא מרווחות, הדירות החדשות בבית עד 120 בתל אביב כל דירה מתוכננת כפנטהאוז מרווח, המאפשר לדיירים ליהנות מתחושה של מרחב ופרטיות.

קומפלקס עד 120, תל אביב / צילום: איה בן עזרי

העיצוב של הדירות החדשות נקי ומודרני ומתכתב עם עיצוב של מלונות בוטיק, בין היתר הודות לשימוש בחומרים איכותיים וגימורים ברמה הגבוהה ביותר, כך למשל חדרי הרחצה מעוצבים כמו חדרי ספא כדי לאפשר לדיירים ליהנות מתחושה של שלווה, רוגע ואווירת WELLNESS.

קומפלקס מגורי ה-Longevity המפואר של עד 120 ברמת החייל בתל אביב מעוצב בסגנון נאו-קלאסי המזכיר בתי מלון אירופאיים. הוא בנוי כך שיש לו אטריום מרכזי שמהווה את לב הבית וממנו יוצאים המסדרונות ומהם דירות הדיירים בבית.

דירה חדשה בקומפלקס עד 120, תל אביב / צילום: שי אפגין

הקומפלקס של עד 120 בתל אביב בנוי במספר מפלסים, כשבמפלס השני ממוקמים הגנים של הבית, המהווים ריאה ירוקה הפתוחה לשמיים. במפלס נוסף בבית יש אולם אירועים, חדר כושר, ג'קוזי, ספא ובריכה חצי אולימפית. עד 120 בתל אביב, ממוקם במיקום מרכזי המאפשר גיוון. מחד, פסטורליה ונוף ירוק הנוצרת מהסמיכות לפארק הירקון ומאידך הנגישות לעיר התוססת - תל אביב.

לצד ההשקעה בקומפלקס עצמו, בעד 120 תל אביב ישנה השקעה מתמשכת בתוכן ואיכות החיים של הדיירים מתוך תפיסת עולם של Longevity - אריכות ימים מוצלחת אותה הרשת מובילה.

קופלקס עד 120, תל אביב / צילום: שי אפגין

בעד 120 בתל אביב ישנו מרכז Longevity המותאם לבני הגיל השלישי במטרה לאפשר לדיירי הבית לחזק את איכות החיים והבריאות הפיזית והנפשית שלהם תוך אימוץ סגנון חיים שמאפשר להם להמשיך להתפתח וליהנות מהחיים, כשכל הפעילויות בו בפיקוח ובהדרכה של מדריכים מקצועיים ואנשי מקצוע מובילים. המרכז כולל עושר של טיפולים ושירותים לאריכות ימים מוצלחת, כגון:

● סטודיו לאימון קוגניטיבי - מרכז אימונים ראשון מסוגו בישראל לשיפור תפקוד המוח ואימונים קוגניטיביים, בשיתוף פעולה עם ד"ר יצחק בן שחר פסיכולוג, חוקר בנושא אימון קוגניטיבי לשיפור הזיכרון עבור אוכלוסייה מבוגרת מטעם אוניברסיטת בר אילן המחלקה לפסיכולוגיה, מגמת קוגניציה רגש ומוח. במרכז עושים שימוש באפליקציה חדשה היודעת לשפר משמעותית את הזיכרון של בני הגיל השלישי ואף לאפשר להם ללמוד בגיל מבוגר שפות חדשות.

● מתחם ספורט וספא - מתחם הספורט והספא פותח תוך מטרה לחזק את הבריאות ההוליסטית של הדיירים, החל מהגוף ועד לנפש. המתחם כולל: חדר כושר דיגיטלי, בריכה חצי אולימפית מחוממת ומקורה ברמה הגבוהה ביותר וג'קוזי. המתחם מציע עושר של חוגים ופעילויות במים בליווי והדרכה מקצועית.

● חדר כושר דיגיטלי - מתוך תפיסת הלונג'ביטי של הרשת, עד 120 תל אביב השיק לאחרונה חדר כושר דיגיטלי, ראשון מסוגו בישראל, מבוסס AI המותאם לבני הגיל השלישי.

● חדר פילאטיס מכשירים לבני הגיל השלישי - במרכז ישנו סטודיו פילאטיס מכשירים ייעודי לבני הגיל השלישי, עם תוכנית אימונים מיוחדת לבני הגיל השלישי ומאמנים מובילים מהתחום.

● חדר מוסיקה - מרכז ה-Longevity מציע לדייריו חדר מוסיקה מאובזר שיאפשר להם ליהנות ממוסיקה איכותית ברמה הגבוהה ביותר.

● סטודיו לריקודים סלוניים - במרכז הדיירים יכולים ליהנות משיעורי ריקוד עם מדריכים מקצועיים.

● תזונה בהתאמה אישית - תזונה היא רכיב משמעותי בדרך לאריכות ימים מוצלחת. בכדי להבטיח לדיירי עד 120 את הפתרון התזונתי הטוב ביותר, פותחו תפריטים המותאמים לתזונה בגיל השלישי בליווי של תזונאית מובילה בתחום תזונה מותאמת לבני הגיל השלישי שיוצעו לדיירים במסעדות ובבתי הקפה בבית. כמו כן, דיירי הבית נהנים מייעוץ תזונתי בהתאמה אישית.

● עושר של פעילויות וחוגים - מרכז ה-Longevity מציע לדייריו עושר של חוגים ופעילויות לחיזוק הבריאות הפיסית והנפשית, כגון: חוג תיפוף, יוגה רפואית ותנועה, עיצוב תנועה, פלדנקרייז, צ'י קונג, התעמלות לשימור מסת עצם, יוגה, התעמלות ועוד. כל הפעילויות בפיקוח ובהדרכה של מדריכים מקצועיים.

בנוסף, בעד 120 בתל אביב מייצרים לדיירים חוויות מתמשכות, שמותאמות לכל אחד ואחת מהדיירים ושמים דגש מיוחד על חיי חברה ופנאי דרך אירועי תרבות, סדנאות, הרצאות, מופעים, קונצרטים, תערוכות, הצגות וסרטים ועוד.

הכתבה מטעם רשת עד 120