סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:25

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח הבוקר ברקע הסלמה חריפה בעימות בין ארה"ב ואיראן, לאחר שצבא ארה"ב תקף הלילה בצורה נרחבת עשרות מטרות של משמרות המהפכה בדרום המדינה. המהלך האמריקאי, שהגיע בעקבות שיגורים איראניים לעבר ירדן ואיומים ישירים מצד הנשיא טראמפ, מעלה את מפלס הדריכות בשווקים - בייחוד על רקע דיווחים ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיהם טראמפ שוקל להרחיב את הפעילות הצבאית לכדי 10 עד 14 ימי תקיפות אינטנסיביות במטרה למגר את יכולות הטילים של טהראן. החשש מהתרחבות הלחימה הימית באזור מצר הורמוז והשלכותיה על מחירי האנרגיה (הרחבה בהמשך) והיציבות האזורית צפוי להמשיך ולהעיב על המסחר באחד העם.

● מניות השבבים צונחות, האם נוצרה הזדמנות קנייה?

המניות הדואליות יחזרו למסחר היום כשהן צפויות להכביד על הבורסה בתל אביב, עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי של כ-1.05% על מדד ת"א 35. הלחץ כלפי מטה מגיע בעיקר מסקטור השבבים והטכנולוגיה בניו יורק, כאשר מניית טאואר חוזרת עם פער שלילי של 6.3%, קמטק נחלשת ב-4.4%, נובה ב-3.6% ואלביט מערכות ב-1.6%. מנגד, מניית טבע בולטת לחיוב ומקזזת מעט מהמגמה השלילית עם פער חיובי של 1.2%, לצד נייס שחוזרת ללא שינוי מהותי (0.02%+).

באסיה, הבוקר, המסחר מתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים: מדד הניקיי ביפן בולט לחיוב ומטפס ב-0.5%, בעוד שאר המדדים המובילים באזור נסחרים בטריטוריה השלילית. את הירידות מובילים מדד השנגחאי בסין ומדד הקוספי בדרום קוריאה שנופלים בכ-1.2%. בשאר השווקים נרשמת מגמה מתונה יותר, כאשר ההאנג סנג בהונג קונג נסחר סביב רמות הבסיס.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על עליות שערים קלות, בהובלת חוזי הנאסד"ק שמטפסים ב-0.4%, בעוד חוזי ה-S&P 500 עולים ב-0.2% וחוזי הדאו ג'ונס מוסיפים 0.1%.

אחד השבועות העמוסים ביותר של דוחות הרווח של החברות יימשך היום, כאשר בריסטול-מאיירס סקוויב צפויה לפרסם דוחות לפני סגירת המסחר. אמזון , אפל ו-קוינבייס גלובל צפויות לדווח לאחר הסגירה.

בגזרת הישראליות בוול סטריט, החברות פאגאיה טכנולוג'יס וצ'ק פוינט צפויות לדווח היום על תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני.

● התשואה עלתה, המרווח נותר נמוך: משוואה נדירה שנוצרה בשוק האג"ח

אתמול, הבורסה בתל אביב סגרה את המסחר בירידות, על רקע התחדשות התקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן, הקפיצה במחירי הנפט והסנטימנט השלילי כלפי מניות השבבים ברחבי העולם. מדד ת"א 35 ירד בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.4%.

את הירידות הובילו מדדי הקלינטק, הטכנולוגיה והביטוח - שלושתם השילו מערכם כ-2.5%. מדד הטכנולוגיה נחלש בקרוב ל-2% ומדד הבנקים איבד מערכו כ-1.5%. כלל המדדים הענפיים סיימו את אתמול בטריטוריה שלילית.

בלטה במסחר אתמול לחיוב, מניית טבע , שזינקה בחדות לאחר תוצאותיה הכספיות לרבעון השני, וחזרה כך להיות החברה הגדולה ביותר במונחי שווי שוק שכלולה כעת במדדי הבורסה (פאלו אלטו תיכנס למדדים ב-6 באוגוסט). שווי השוק של טבע בתל אביב עלה לכ-122 מיליארד שקל, מעל אלביט מערכות ששווייה ירד לכ-112 מיליארד שקל.

מניה נוספת שריכזה עניין היא שיכון ובינוי אנרגיה , שקפצה על רקע חתימה על עסקת המכירה מול קרן ג'נריישן , שתרכוש אותה תמורת 4.45 מיליארד שקל .

מנגד, בין המניות שהובילו את הירידות במדד ת"א 125 אפשר למצוא את אופקו הלת' (שזינקה בשיעור חד של 33% אחרי תוצאותיה הכספיות שלשום), נופר אנרג'י , יוחננוף , אנלייט אנרגיה ונקסט ויז'ן .

בוול סטריט, בסיומו של ערב תנודתי, המדדים המרכזיים רשמו אמש ירידות, כאשר המשקיעים נאלצו לעכל שלושה גורמים שליליים: מסר ניצי מצד הפדרל ריזרב, זינוק במחירי הנפט בעקבות ההסלמה מול איראן, והמשך החולשה במניות השבבים על רקע החששות סביב השקעות הענק בבינה מלאכותית.

מדד דאו ג'ונס צנח ב-2.1% - הירידה היומית החדה ביותר מאז אפריל 2025. מדד S&P 500 ירד ב-1%, והנאסד"ק נחלש ב-1.2%. הטריגר המרכזי היה החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי, אך שלושה חברי ועדה הצביעו בעד העלאה - יותר מכפי שציפו בשוק. החוזים על הריבית מתמחרים כעת הסתברות של כ-63% להעלאת ריבית של רבע נקודת אחוז כבר בספטמבר.

דומה שהבעיה אינה רק הריבית הנוכחית, אלא החשש שהפד ייאלץ להמשיך להילחם באינפלציה דווקא בזמן שבו מנוע הצמיחה המרכזי של השוק, השקעות ה-AI, מתחיל להיבחן תחת זכוכית מגדלת. המשקיעים עוברים מ"האם AI יצמח?" לשאלה הקשה יותר: האם ההשקעות העצומות ב-AI יניבו תשואה שמצדיקה את המחיר?

במסחר אתמול, מניות השבבים המשיכו להיפגע. קרן השבבים SOXX ירדה בכ-3%, לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים, ובסיכום השבוע איבדה כ-9%. מיקרון ירדה ב-6%, AMD ביותר מ-3%, ו-KLA צנחה ביותר מ-8%. המשקיעים ממשיכים לחשוש מהיקף ההשקעות האדיר בתשתיות AI, מהתשואה עליהן ומהתגברות התחרות מצד סין.

ישראליות בוול סטריט:

טבע זינקה בעקבות הדוחות והעלאת תחזיות. בשוק מעודדים מכך שטבע מעדכנת כלפי מעלה את תחזית ההכנסות לשנת 2026 לטווח של 16.5-16.85 מיליארד דולר.

מניית למונייד צנחה למרות שעקפה את התחזיות. חברת הביטוח הדיגיטלי עקפה ברבעון השני את תחזית ההכנסות של האנליסטים ואת התחזית של עצמה, אך התחזית שסיפקה להמשך השנה אכזבה את המשקיעים.

ישראלית נוספת שנפלה היא פייבר . התוצאות ברבעון השני של 2026 היו בהתאם לטווח התחזית שהחברה מסרה בעבר, אך נמוכות מעט מתחזיות האנליסטים.

מניית סיליקום עלתה בשיעור דו-ספרתי לאחר שעקפה את התחזיות בדוחות הרבעון השני. החברה מקפיצה את תחזית ההכנסות ומצפה לחזור לרווחיות עד סוף השנה.

ענקית הטכנולוגיה מטא פרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026, והציגה תמונה מעורבת ששלחה את המנייה לנפילה של כ-7% במסחר המאוחר. בעוד שהכנסות החברה עמדו בציפיות והסתכמו ב-60.8 מיליארד דולר, הרווח למניה אכזב בחדות ועמד על 6.18 דולר בלבד - נמוך בהרבה מתחזיות האנליסטים (7.19 דולר). חברת-האם של פייסבוק ואינסטגרם ממשיכה לשלם מחיר כבד על ההימור ארוך הטווח שלה בתחומי ה-AI והמציאות המדומה: חטיבת Reality Labs רשמה הפסד תפעולי קשה של 4.62 מיליארד דולר, ובמקביל עדכנה מטא כלפי מעלה את רצפת תחזית הוצאות ההון שלה ל-130 מיליארד דולר השנה. על רקע החשש מהשחיקה ברווחיות, המשקיעים יבחנו כעת מקרוב את כוונותיו של המנכ"ל מארק צוקרברג להכניס מודלים של השכרת תשתיות מחשוב ללקוחות חיצוניים בשיתוף בלקרוק, במטרה לייצר מנועי הכנסה חדשים מהשקעות העתק בתשתיות אלו.

בניגוד למטא, ענקית הטכנולוגיה, מיקרוסופט , הציגה אמש דוחות חזקים ששלחו את המנייה לעליות במסחר המאוחר. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים מקצה לקצה, עם הכנסות רבעוניות של 90 מיליארד דולר ורווח למניה של 4.74 דולר (מול צפי של 87.7 מיליארד ו-4.25 דולר בהתאמה). הבאזז המרכזי סביב הדיווח הגיע מזרוע הענן Azure, שרשמה צמיחה מרשימה של 43% ברבעון, מעל הציפיות, וחצתה לראשונה את רף ה-100 מיליארד דולר בהכנסות שנתיות. בנוסף, חברה שיווקה קפיצה משמעותית בשימוש ב-Microsoft 365 Copilot, שעבר את 30 מיליון המשתמשים בתשלום. התוצאות המצוינות מספקות למשקיעים הוכחה מוחשית לכך שהשקעות העתק בתשתיות ה-AI מתחילות לתרגם את עצמן לצמיחה עסקית אמיתית, גם אם הגידול המתמשך בהוצאות ההוניות ממשיך לעמוד למבחן.

2. שוק החוב

עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות בישראל מציג מבנה נורמלי בעל שיפוע חיובי מתון (התלכדות חיובית), החל מרמה של כ-3.28% במח"מ קצר לשנה ועד ל-4.46% באיגרות החוב הארוכות ל-30 שנה. במסחר בולטת יציבות יחסית לאורך העקום עם תנועות קלות בלבד: התשואה לטווח הקצר של שנתיים נחלשת קלות ב-0.14% (הורדה של כ-0.5 נקודות בסיס) לרמה של 3.493%, בעוד התשואה לטווח הארוך ל-10 שנים רושמת עלייה מינורית של 0.08% (כ-0.3 נקודות בסיס) לרמה של 3.882%.

שוק האג"ח הממשלתי בארה"ב רושם תנודות חדות בעקבות החלטת הפדרל ריזרב להותיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.5%-3.75%. החלטת הפד, שהתקבלה ברוב חצוי לצד התנגדות של שלושה חברים שדרשו העלאת ריבית, שלחה את תשואות האג"ח לטווחים הארוכים לשיאים חדשים: תשואת האג"ח ל-30 שנה זינקה ל-5.201% ואף נגעה במהלך המסחר ברמתה הגבוהה ביותר מאז יולי 2007 (5.244%), בעוד התשואה ל-10 שנים טיפסה ל-4.671%. העלייה בתשואות הארוכות, לצד ירידה קלה בתשואות הקצרות ל-2 שנתיים (4.236%), משקפת את חששות המשקיעים מלחצים אינפלציוניים מחודשים - בייחוד על רקע הזינוק במחירי הנפט וההסלמה הביטחונית במזרח התיכון.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט נסוגו במעט הבוקר, בעוד מכליות הנפט ממשיכות למצוא נתיבי עוקף אל מחוץ למזרח התיכון ולהוציא זהב שחור מהאזור. זאת על אף ההסלמה הביטחונית והתרחבות העימות בין ארה"ב לאיראן לחזיתות נוספות, הכוללות תקיפות משותפות של ארה"ב וסעודיה בעיראק, מתקפות כטב"מים של החות'ים בים האדום ודיווחים על פגיעה במכליות במצר הורמוז. הנסיגה הקלה במחירים מגיעה לאחר שביום המסחר הקודם נרשמו זינוקים חדים של כ-7% בחוזי הברנט וה-WTI, באחד מגלי העליות החדים ביותר מאז פרוץ הלחימה.

הבוקר, חבית מסוג ברנט יורדת ב-1.04% לרמה של 89.80 דולר, בעוד מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) נחלש ב-0.83% ונסחר ב-83.76 דולר.

חציבת מסלולי השייט החלופיים, כפי שמשתקפת מעליית מעבר הספינות במצר באב אל-מנדב, מתחילה להשפיע גם על מאזן הכוחות הגיאופוליטי. כפי שמסביר טוני סיקמור, אנליסט שווקים ב-IG: "למרות שנפחי המסחר הכוללים מצומצמים, נפט ממשיך לזלוג אל מחוץ לאזור דרך ערוצים מרובים, וכעת נבחנים פתרונות עוקפים נוספים. ככל שהמצב הזה יימשך זמן רב יותר, המסלולים והשיטות החלופיות הללו ישחקו את כוח המינוף של איראן על מצר הורמוז".

במסחר במט"ח הדולר התחזק מול השקל. באלטשולר שחם פייננשל סרביסס ציינו כי משקל הסיכון הגיאו־פוליטי גובר - וממשיך להוביל לתנודתיות בשוקי האנרגיה והמטבעות בעולם. בפוריה פיננסים העריכו שמגמת היציבות בשקל תימשך בתקופה הקרובה, בעוד שבטווח הבינוני־ארוך הם צופים התחזקות של השקל מול המטבעות המרכזיים - בתמיכת הנתונים הכלכליים של המשק הישראלי. הבוקר, הדולר נסחר בעלייה קלה של 0.55% מול השקל ברמה של 3.0604 שקלים.

מחירי הזהב מציגים עליות קלות ונסחרים ברמה של כ-4,047 דולר לאונקיה, כשהמשקיעים מעריכים מחדש את מסריו של יו"ר הפד, קווין וורש, בנוגע למאבק באינפלציה לאחר שהבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי. בשוק מפרשים את הגישה הנגררת של הפד כמנוע צמיחה למתכת היקרה, המשמשת כמקלט מפני אינפלציה. כפי שמסביר אדוארד מאייר, אנליסט ב-Marex, "השווקים היו מופתעים ומאוכזבים מהגישה הכללית של וורש, שנראה מנותק מהצורך בהעלאת ריבית - וזה מה שסייע לזהב לעלות". לצד הטלטלה המוניטרית והסלמת הלחימה מול איראן, בבית ההשקעות TD Securities מספקים תחזית זהירה יותר ומעריכים כי הזינוק לא יחזיק מעמד לאורך זמן, כאשר מחירי הזהב עשויים לסגת חזרה לכיוון ה-3,900 דולר לאונקיה במידה ומחירי הנפט ימשיכו לטפס במהלך הקיץ.

4. מאקרו

הפדרל ריזרב הודיע אתמול (ד') על החלטתו להשאיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה של 3.75%, בהתאם לציפיות בשווקים.

מדובר בהחלטתו השנייה של יו"ר הפד הטרי קווין וורש, לאחר שגם בפגישת ועדת השוק הפתוח ביוני, הריבית נותרה ללא שינוי, כאשר הבנק המרכזי חזר בו מההערכה שהיא תרד מתישהו במהלך השנה הנוכחית. וורש הדגיש אז את מחויבותו הנחרצת להשיב את האינפלציה בארה"ב ליעד ה-2%, וכן את שאיפתו לצמצם את כמות האיתותים והתחזיות שהפד מספק לשווקים.

במסיבת העיתונאים שלאחר ההודעה, יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, אימץ מסר ניצי במסיבת העיתונאים לאחר החלטת הריבית והבהיר כי הבנק המרכזי "לא יהסס לפעול" אם יהיה בכך צורך.

לדבריו, התשואות הנומינליות והריאליות על אג"ח ממשלת ארה"ב גבוהות באופן משמעותי לעומת התשואות שהיו בישיבה הקודמת, בין היתר משום שהשווקים מתבססים יותר על הנתונים הכלכליים ופחות על הכוונה מוקדמת מצד הפד, לאחר שהבנק צמצם את השימוש בהכוונה עתידית.

וורש הדגיש כי יעד האינפלציה של 2% אינו גמיש . "אין יעד אינפלציה רך, ואין יעד משתמע רך - לפחות לא כל עוד הוועדה הזו מכהנת", אמר. בכך העביר מסר ברור שהפד אינו מוכן להשלים עם אינפלציה הגבוהה מ-2%, גם אם מדובר בחריגה מתונה, וכי הוא מוכן לנקוט צעדים נוספים כדי להחזיר את האינפלציה ליעד.

חברי ועדת השוק הפתוח (FOMC) הצביעו ברוב של 9 מול 3. שלושת המתנגדים היו נשיאי הפד האזוריים של קליבלנד, מיניאפוליס ודאלאס - בת' האמק, ניל קשקרי ולורי לוגן - שדגלו בהעלאת ריבית נוספת. השלושה הביעו בחודשים האחרונים עמדה ניצית במיוחד, בטענה שיש צורך בהידוק מוניטרי נוסף כדי להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%, לאחר שזו נותרה מעל היעד במשך יותר מחמש שנים.

החלטת הריבית הבאה בישראל, צפויה רק בעוד כחודש (1.9), אך כבר כעת הכלכלנים מנתחים מה עשוי להשפיע על החלטת הנגיד. לדברי רפי גוזלן, כלכלן ראשי אי.בי.אי בית השקעות,"העלייה באי־הוודאות הגיאו־פוליטית משפיעה על השוק המקומי במספר ערוצים שרובם מפחיתים את ההסתברות להורדת הריבית", בראשם: הזירה במזה"ת ו"סימן השאלה סביב המעורבות הישראלית, חולשה יחסית בשוקי המניות שתומכת בהיחלשות של השקל, ופוטנציאל להתגברות מחודשת של מגבלות ההיצע ועלייה בסביבת האינפלציה".

עם זאת, הוא מעריך שבהנחה שטראמפ לא יחתור לעימות ממושך בשל בחירות האמצע בארה"ב, "רגיעה במצב ובמחירי הנפט עשויים לאפשר מהלך הפחתה אחד נוסף עד לסוף השנה".

היום, בשעה 14:00 (שעון ישראל) צפויה להתפרסם החלטת הריבית בבריטניה לחודש יולי, כאשר התחזית בשוק מעריכה כי הריבית תיוותר ללא שינוי ברמה של 3.75%.

5. תחזית

בבית ההשקעות MFS Investment Management מציעים למשקיעים להפסיק לעסוק בניתוח-יתר של צעדי הבנק המרכזי, ולהפנות את המבט לפרמטר הקריטי באמת בשוק האמריקאי, התשואה על ההון המושקע.

רוברט אלמיידה, האסטרטג הראשי ומנהל התיקים ב-MFS, מעריך כי מגזר הטכנולוגיה וחברות החומרה שנהנו מגל הבינה המלאכותית עומדים בפני שחיקת רווחיות משמעותית, בעוד שדווקא סקטורים מסורתיים ופחות נוצצים מציעים כעת הזדמנויות תשואה עודפת.

"מה שחשוב הוא מה תהיה התשואה על ההון המושקע עבור חברה או עבור השוק בעוד 6, 12 או 18 חודשים - ואיזה מכפיל אתם משלמים על זה", מסביר אלמיידה. "חוויתי שינוי פרדיגמה במחזור ההון: בעבר, ההון מימן הנדסה פיננסית, כעת, הוא מממן טכנולוגיה משבשת. אך העלייה בעלויות העבודה, גיוס ההון והתחרות יכבידו על השורה התחתונה".

בסקירת האסטרטגית שלו, מציג אלמיידה הקבלה מטרידה בין מחזור ההשקעות הנוכחי בתשתיות AI לבין התקופה שקדמה למשבר הפיננסי העולמי ב-2008. בדומה ל-2006, אז נעצרה העלייה במחירי הבתים ומנעה מלווים ממונפים למחזר חובות, מה שהוביל לאפקט דומינו הרסני, כך כעת ספקות לגבי הרווחיות של ענקיות הטכנולוגיה עלולים לזעזע את שרשרת האספקה כולה.

"אנחנו לא צריכים שחברות כמו Anthropic או OpenAI יהיו לא רווחיות", מזהיר אלמיידה. "אבל ברגע שהשוק יתחיל להטיל ספק בתשואה על ההון המושקע עבור ספקיות המודלים הגדולים, תהיה לכך השפעה נרחבת על כל שרשרת האספקה".

על רקע זה, ב-MFS מעריכים כי מניות החומרה והשבבים המחזוריות יתמודדו בסופו של דבר עם סיכון של עודף היצע בשוק לקראת 2028 - הן בשל התגברות התחרות מסין והן עקב האטה צפויה בהוצאות ההון של ענקיות הטאק.

תחת גישה נגדית זו, מציב אלמיידה פוזיציית לונג אסטרטגית על "חברות צמיחה מורכבות" - חברות המציגות צמיחה עקבית ברווחים מעל הממוצע ונהנות מביקוש קשיח. אלמיידה מציע להשקיע במניות חברות תעשייה ותשתיות, חברות כמו האניוול, שעלתה מעל 20% מתחילת השנה. חברות אלו מספקות רכיבים קריטיים לבניית דאטה-סנטרים ומפעלי רכב חשמלי, ונסחרות במכפילים גבוהים המלמדים על צמיחה מבנית ארוכת טווח.

מניות נוספות עליהן אלמיידה ממליץ הן מניות התוכנה ומדעי החיים. שחקניות תוכנה כגון Salesforce, MongoDB ו-Pegasystems, המספקות מעטפת תשתיתית סביב AI שקשה להחליפה, לצד חברות ציוד מעבדתי כמו Danaher ו-Thermo Fisher שיספקו מכשור חיוני לגילוי תרופות.

לבסוף, אלמיידה ממליץ גם על מניות של מוצרי צריכה בסיסיים, וענקיות אלכוהול כמו Diageo ו-Pernod Ricard. אלמיידה דוחה את הטענה כי דור העתיד יחדל מלשתות, ומדגיש כי מדובר במניות זולות במיוחד שזקוקות לצמיחה מתונה בלבד כדי לייצר תשואות עודפות למשקיעים.