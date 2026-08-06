הדיבידנד החריג בסכנה? מחזיקי האג"ח של פרטנר מתנגדים לניסיון החלוקה

שבועיים אחרי שחברת התקשורת פנתה לביהמ"ש בבקשה לאשר חלוקת דיבידנד חריגה בהיקף של כחצי מיליארד שקל, מחזיקי האג"ח של החברה, בהובלת בית ההשקעות מור, מתנגדים למהלך.

באספה שנערכה אמש (ד') התנגדו מחזיקי האג"ח של פרטנר (סדרה ז' וח' ), לבקשת החברה שלא להתנגד לבקשתה לבצע את חלוקת הדיבידנד. זאת, לאחר שיותר משליש מבין המחזיקים התנגדו לבקשה, בהובלת פעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות מור, יחד עם חברות קרנות הנאמנות קסם והראל. בעקבותיה צפוי הנאמן להודיע לבית המשפט, כי המחזיקים מתנגדים למהלך, מה שעשוי להטות את הכף.

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ההתנגדות של מחזיקי החוב מגיעה שבועיים וחצי לאחר שחברת התקשורת, אותה מובילים השר לשעבר אבי גבאי (המנכ"ל) ושלמה רודב (היו"ר), פנתה לבית המשפט בבקשה שיאשר חלוקת דיבידנד חריגה בהיקף של 500 מיליון שקל, שלא מיתרות הרווח שלה (המסתכמות בכ-74 מיליון שקל), שימומן באמצעות גיוס חוב בהיקף של 750 מיליון שקל, מה שצפוי להגדיל את יחס החוב של החברה.

כיום, לפרטנר יש חוב פיננסי נטו בהיקף של 128 מיליון שקל, ובחברה צופים כי בעקבות המהלך, החוב הפיננסי נטו שלה יזנק ל-783 מיליון שקל. כדי לאשר את החלוקה, בית המשפט יצטרך להשתכנע שהמהלך לא יפגע ביציבות הפיננסית של החברה . בין כה ובין כה, ההחלטה של המחזיקים כעת לא צפויה לתרום להוצאת המהלך של החברה לפועל.

בשוק העריכו כי המהלך נועד להפחית את ההון של החברה ולהחזיר כסף למשקיעים, ובראשם בעלת השליטה, קבוצת אמפיסה (המורכבת מחברות של שלמה רודב, רוני גת, מנכ"ל פרטנר אבי גבאי, מורי ארקין והפניקס), המחזיקה בכ-21%.

ברקע, פרטנר חזרה לחלק דיבידנדים רק בשנה שעברה (2025) לראשונה מאז 2012, אז היא עצרה את חלוקת הדיבידנדים (תחת בעלות קודמת) על רקע התגברות התחרות בשוק הסלולר, כניסת מתחרות חדשות והצתת מלחמת מחירים חריפה. מאז החזרה לחלוקה, חולקו לבעלי המניות דיבידנדים בשתי פעילות שהצטברו עבור בעלת השליטה, קבוצת אמפיסה, ל־168 מיליון שקל סה"כ.

בעקבות התנגדות מור: נופר פודה חלק מהאג"ח

במקביל להתנגדות בפרטנר, בבית ההשקעות מור הובילו התנגדות גם לניסיונות של חברת נופר, לאשר את הפרשנות שלה לאופן שבו היא בוחנת ומציגה את התחייבויותיה. מה שהוביל את חברת האנרגיה המתחדשת שבשליטת עופר ינאי, לבצע פדיון מוקדם של שתי סדרות אג"ח בהיקף של כ-400 מיליון שקל.

בשבוע שעבר דיווחה החברה כי החליטה לכנס אסיפה של המחזיקים בחמש סדרות האג"ח שהנפיקה (חוב של 2.2 מיליארד שקל), במטרה היא להביא לאישור הפרשנות שלה לאופן שבו היא בוחנת ומציגה את התחייבויותיה, וזאת בניגוד לפרשנות שהציגה רשות ניירות ערך.

במוקד המחלוקת בין רשות ני"ע לנופר עומד האופן שבו כל צד מפרש את "החוב הפיננסי נטו" של החברה. בנופר סבורים כי שטר הנאמנות לאג"ח מקנה לה את האפשרות לנטרל הן חוב שנטלה והועמד לפרויקט כלשהו כמימון בעלים (הון עצמי או הלוואות) והן חוב בכיר שנטל הפרויקט, עד לתקרת עלויות ההקמה. זאת, למעט במקרה שבו חוב בכיר נועד להחליף את מימון הבעלים.

בעוד מחזיקי האג"ח בשתי הסדרות הגדולות של נופר (סדרות ג' ו-ד'), החליטו לאשר את בקשת החברה, המחזקים בשתיים מהסדרות הקטנות (ד' ו-ה') החליטו לדחות את הבקשה. מה שהוביל לכך, שדירקטוריון החברה אישרה לבצע פדיון מוקדם וולונטרי של הסדרות, בהיקף של כ-400 מיליון שקל.

מי שהוביל את ההתנגדות הוא כאמור בית ההשקעות מור, לו היסטוריה של מאבקים מול נופר ובעל השליטה. בסוף השנה שעברה הוביל בית ההשקעות התנגדות להעברת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי לידיי נופר, ואף דרש פירעון מיידי של אג"ח של אלומיי בעקבות המהלך. באותה העת גם דווח, כי ינאי הציע לאנשי מור לרכוש את אגרות החוב שבידיהם, אך הם התנגדו.

נופר: "החברה עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות"

מנופר אנרג'י, נמסר: "החברה פעלה באופן יזום כדי להסיר את אי-הוודאות שנוצרה סביב הסוגייה הפרשנית ולחזק את ביטחונם של מחזיקי איגרות החוב. אנו מודים למחזיקי איגרות החוב בסדרות ג’ ו-ד’ שאישרו את ההצעה והביעו אמון בחברה. גם בסדרות שבהן ההצעה לא זכתה לרוב המיוחד הנדרש, שיעור משמעותי מהמחזיקים בהצבעה תמכו בעמדת החברה, אולם דרישות הרוב הקבועות בשטרי הנאמנות לא אפשרו את אישור ההצעה.

לאורך ההליך בחרה החברה שלא להציע תמורה כספית או הטבות בתמורה לאישור התיקון, מתוך תפיסה עקרונית שלפיה מחלוקת פרשנית אינה צריכה להיפתר באמצעות שינוי כלכלי של תנאי איגרות החוב. בהמשך לכך, אישר דירקטוריון החברה פדיון מוקדם וולונטרי, ביוזמת החברה, של שתי סדרות איגרות חוב (א,ה) בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח, בהתאם להוראות שטרי הנאמנות והדין.

החברה עומדת באופן מלא בכל התחייבויותיה הפיננסיות, נהנית מאיתנות פיננסית ותזרימית גבוהה, ותמשיך לפעול בהתאם להוראות הדין, לשטרי הנאמנות ולהתחייבויותיה, תוך המשך פיתוח פעילותה העסקית ויצירת ערך לבעלי המניות ולמחזיקי איגרות החוב".