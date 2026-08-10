סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:59

מניית חברת הנדל"ן הכשרה התחדשות צונחת במסחר ומשלימה נפילה של מעל 40% בשני ימי המסחר האחרונים, מבלי שדיווחה דבר.

ברקע, שורה של עסקאות שבוצעו במניית החברה ככל הנראה מצד משקיע פרטי שאינו נמנה עם בעלי העניין בחברה. ברקע, ביומיים האחרונים נרשמו עסקאות במחזורים גבוהים מאד, במה שנראה כניסיון מצד בעל מניות אחד או יותר למכור את החזקותיו בחברה.

15:24

הכנסות יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים, נקסט ויז'ן , בראשותו של חן גולן, עלו ב-138% ברבעון השני והסתכמו בכ-88.2 מיליון דולר. בעקבות פרסום הדוח, המניה נופלת ומשלימה צניחה של כ-45% מהשיא ושל כ-15 מיליארד שקל בשווי שוק.

הצמיחה נבעה מגידול בכמות המכירות ובמספר הלקוחות של החברה. לדברי נקסט ויז'ן, הצמיחה בהכנסות מלמדת על יכולתה של החברה "להמשיך ולהרחיב את פעילותה במספר שווקים במקביל, תוך הגדלת כושר הייצור והעמקת פעילותה בקרב בסיס לקוחות גלובלי". בשורה התחתונה הרווח הנקי של החברה עלה ב-130% ברבעון השני והסתכם בכ-53.6 מיליון דולר.

14:48

המדדים המובילים בת"א עברו בשעה האחרונה לירידות. ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א 90 במעל ל-1%. מדד הבנקים שארבע מניות בו ידווחו השבוע על התוצאות הרבעוניות, משיל כ-1.5%.

עוד מעיבות מניית נקסט ויז'ן שנופלת כעת בכ-6%. החברה בראשותו של חן גולן, עלו ב-138% ברבעון השני והסתכמו בכ-88.2 מיליון דולר. בעקבות פרסום הדוח, המניה זינקה כתגובה לדוחות, אך עברה לירידה חדה.

14:42

נאייקס מסכמת רבעון שני חזק, למרות זאת כנראה שבשוק ציפו ליותר והמניה יורדת.

ההכנסות זינקו ב־ 28% ל־122.6 מיליון דולר , והצמיחה האורגנית מתחילת השנה הסתכמה ב־24%. הרווח התפעולי המתואם (Adjusted EBITDA) עלה ל־ 14.1 מיליון דולר , אך החברה רשמה הפסד נקי של 10.1 מיליון דולר , בעיקר בשל הוצאות חד־פעמיות של תגמול מבוסס מניות. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב־6 מיליון דולר. החברה מאשררת את תחזיותיה ל־2026 .

14:06

מניית עין שלישית מזנקת ומובילה את מדד המניות הבטחוניות.

היא קיבלה הזמנה ראשונית מיצרנית ביטחונית אירופית מובילה לשילוב מערכות גילוי ויירוט רחפנים וכטב"מים שלה בפלטפורמות של רכבים קרביים משוריינים המיועדים לשווקים בינלאומיים.

זהות הלקוח והיקף ההזמנה לא נחשפו, אך החברה מגדירה את שיתוף הפעולה כבעל משמעות אסטרטגית שעשויה להוביל להזמנות המשך בהיקפים משמעותיים. החברה, המתמחה במערכות אלקטרו־אופטיות מבוססות AI, מציינת כי תחום גילוי הרחפנים היווה כבר 30% מהכנסותיה ב־2025 , לעומת 10% בלבד ב־2024.

13:20

דניה סיבוס מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2026: החברה מציגה צבר משמעותי וצומח בסך של כ- 23.5 מיליארד ש"ח. לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בביצוע פרויקטים נוספים בהיקף של כ-1 מיליארד שקל.

הרווח הנקי בחציון עומד על כ-76 מיליון שקל. ה- EBITDA בחציון הסתכם לכ- 154 מיליון שקל ו ה- EBITDA ברבעון הסתכם לכ- 75 מיליון שקל עם שיפור במגזר התשתיות. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 30 מיליון שקל.

13:00

הבורסה במקומית מחפשת כיוון הבוקר ונעה בין עליות קלות לירידות קלות - כעת, מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 יורד בכ-0.4%. מדדי הפיננסים (בנקים וביטוח) יורדים בכ-1%, מדד המניות הבטחוניות עולה בכ-1% בהובלת מניות עין שלישית וסולרום .

11:38

בשוק המטבע השקל מתחזק הבוקר בכ-0.3% ונסחר מעט מתחת ל-3 שקלים. בשבוע החולף, השקל התחזק מול הדולר בכ-1.8%, לנוכח העליות הנאות שנרשמו בוול סטריט והקלה מסוימת במתיחות הגאו־פוליטית, שתרמה להיחלשות הדולר ברחבי העולם.

11:32

לקראת השלמת מכירתה לפאוורג'ן, מבקשת שוב אנרגיה להעניק למנהליה הבכירים מענק של כמעט 7 מיליון שקל במטרה שיישארו בחברה עד להשלמת המהלך. בנוסף, היא תבקש להקדים את מועד הבשלת האופציות שניתנו להם, כך שיוכלו לממש אותן במסגרת המכירה.

במסגרת המהלך, שזקוק לאישור אספת בעלי המניות, תעניק שו"ב אנרגיה למנהליה הבכירים (שאינם המנכ"ל) מענק חד-פעמי של עד 5 מיליון שקל.

ליובל סקורניק, מנכ"ל שו"ב בשנתיים האחרונות, מבקשת החברה לאשר מענק של 1.8 מיליון שקל עבור התקופה שעד להשלמת המכירה. בנוסף, החברה תאיץ את ההבשלה של האופציות שהוענקו לסקורניק כמו גם ליתר מנהלי ועובדי החברה, כך שיוכלו לממשן במסגרת המכירה.

האופציות שהוענקו לסקורניק בעת שהחל לכהן בתפקיד, והיו אמורות להבשיל במלואן רק בסוף שנת 2028, שוות בהתאם למחיר המניה כיום כ-7.7 מיליון שקל (3.1 מיליון שקל, בניכוי מחיר המימוש). זאת לאחר זינוק של כמעט 50% במניה בשנה האחרונה.

לצד זאת, החליטה ועדת התגמול ודירקטוריון שו"ב אנרגיה לאשר הגדלה של תקרת המענק לסקורניק, כך שהיא תעמוד על 10.5 משכורות (במקום 9 משכורות). מענקים אלו, יחד עם הקדמת מועד הבשלת האופציות שניתנו לו יקפיצו את עלות שכרו השנתית לכ-4.8 מיליון שקל.

המענקים למנהלי החברה מגיעים כאמור על רקע עסקת הענק לרכישת פעילות שיכון ובינוי אנרגיה לידי פאוורג'ן (חברה בת של קרן התשתיות ג'נריישן) בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל, אשר נחתמה בסוף החודש שעבר. העסקה מול ג'נריישן, שגברה על ההצעה המתחרה מצד קרן התשתיות קיסטון, תובא גם היא לאישור אסיפת בעלי המניות.

11:17

ארבעה מבין הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, הבינלאומי ודיסקונט) ידווחו השבוע על התוצאות הרבעוניות. לקראתן, מדד הבנקים משיל מעל ל-1% כעת ובעצם מעיב על המסחר היום.

חוץ ממנו רוב המדדים הענפיים בעלייה - מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ומדד ת"א 90 ב-0.4%. בולט מדד הטכנולוגיה, כ-1.5%.

10:35

סולרום החזקות מזנקת בחדות, לאחר שהודיעה על זכייתה של ישראטק הנדסה וייצור מערכות אלקטרוניות - חברה נכדה בבעלותה המלאה (בשרשור) - במכרז לפיתוח וייצור ציוד בדיקה למערכות אוויוניות, של לקוח שהינו חברה גדולה בעלת איתנות פיננסית הפועלת בתחום הביטחוני בישראל. היקף המכרז נאמד בסך של כ-7.8 מיליון שקל.

סולרום מפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים. החברה הודיעה כי עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז, התקבלו בידי ישראטק הזמנות למוצרים בהיקף מלוא סכום המכרז. אספקת המוצרים צפויה להתחיל במהלך הרבעון הרביעי של השנה ולהסתיים עד לסוף שנת 2027.

10:20

המסחר בתל אביב מוסיף להתנהל בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.4%.

מניית טאואר קופצת במעל 6% בפתח יום המסחר, לנוכח ההתאוששות במגזר השבבים מעבר לים. מנגד, נובה מאבדת גובה.

מדדי הביטוח, הפיננסים והבנקים ממשיכים להכביד עם המסחר, עם ירידות של מעל 1%.

10:05

עליות קלות בפתיחת יום המסחר הראשון של השבוע בתל אביב. מדדי ת"א 35 ות"א 90 מתקדמים שניהם בכ-0.3%.

את העליות מוביל מדד ת"א טכנולוגיה, שמתקדם בכ-1.3%. מדד הקלינטק בולט גם הוא לחיוב עם עלייה של כ-0.9%, הרבה בזכות דוראל אנרגיה . המניה מובילה את העליות במדד ת"א 125 בפתח יום המסחר, לאחר שדיווחה כי היא יוצאת למהלך במסגרתו תגדיל את החזקותיה והשפעתה בחברה הבת האמריקאית Doral LLC.

"המהלך כולל השקעה הונית ב-Doral LLC בסך של כ-400 מיליון דולר, עדכון והרחבה של עסקת רכישת זכויות הבעלות מהשותף המקומי תמורת סכום נוסף של כ-206 מיליון דולר, והמרת מנגנונים שנקבעו בעבר לזכויות בעלות ב-Doral LLC", מסרה החברה. היא הוסיפה כי "עם השלמת העסקאות, יעלה שיעור החזקותיה של דוראל ב-Doral LLC לכ-53.3%, לעומת כ-26% כיום. APG תחזיק כ-35.3%, ומגדל כ-11.4%".

מדובר למעשה על מהלך משולש, שמנכ"ל דוראל יוני חנציס אומר שהיא "מהעסקאות האסטרטגיות והחשובות ביותר שעשינו". 400 מיליון שקל, שדוראל גייסו לתוך חברת האם ממשקיעים ישראליים, יושקעו ישירות בחברת הבת האמריקאית תוך דילול של שאר השותפים. מהלך זה, אומרים בדוראל, נעשה תוך עסקה מולם ובהסכמתם.

בנוסף, דוראל משלימה את הרכישה של כל המניות של ניק כהן, מנכ"ל דוראל LLC והשותף המקורי שלה בארה"ב. הוא ירוויח עשרות מיליונים במזומן ומאות מיליונים במניות חברת האם הישראלית דוראל. בכך, הוא יקבל החזקות בחברה נסחרת בבורסה במקום החזקות בחברה פרטית. מי שעוד צפוי להרוויח מהמהלך הוא יוסי כהן, שמשמש כדירקטור בחברה האמריקאית, ומחזיק באופציות ל-3% ממניות חברת הבת. בנוסף, דוראל מבטלים מנגנוני עבר של מעין הלוואות שהם קיבלו ובכך מפשטים את מבנה ההון שלהם.

מנגד, בין המדדים הענפיים שבולטים לשלילה ניתן למצוא את מדדי הביטוח, הפיננסים והבנקים, עם ירידות של עד 1%.

8:50

דוראל דיווחה לפני שעה קלה כי היא יוצאת למהלך במסגרתו תגדיל החברה את החזקותיה והשפעתה בחברה הבת האמריקאית Doral LLC. לפי הודעת החברה, "המהלך כולל השקעה הונית ב-Doral LLC בסך של כ-400 מיליון דולר, עדכון והרחבה של עסקת רכישת זכויות הבעלות מהשותף המקומי תמורת סכום נוסף של כ-206 מיליון דולר, והמרת מנגנונים שנקבעו בעבר לזכויות בעלות ב-Doral LLC. עם השלמת העסקאות, יעלה שיעור החזקותיה של דוראל ב-Doral LLC לכ-53.3%, לעומת כ-26% כיום. APG תחזיק כ-35.3%, ומגדל כ-11.4%".

עוד דיווחה החברה כי "הגדלת ההחזקות בפעילות בארה"ב, תוביל, בין היתר, לגידול של כ- 620 מיליון ש"ח ב- EBITDA השנתי המייצג של דוראל מפרויקטים בצבר הבשל הקיים (חלק החברה המתואם)".

8:30

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוקי המניות

שבוע המסחר ברחבי העולם נפתח בצל אי־הוודאות הגאופוליטית, בעיקר סביב מצר הורמוז, שלפי דיווחים עדיין לא פתוח לתנועה חופשית.

אמש, איראן הכחישה שוב את קיומן של שיחות ישירות מול ארה"ב, והנשיא טראמפ מצדו אמר בראיון ל-Axios כי וושינגטון "מורידה פרופיל" בכל הקשור למגעים מול איראן. "אנחנו רק מנהלים איתם חצי-מו"מ (במקור: semi-negotiating). אנחנו פשוט צופים באיראן עם האינפלציה העצומה ועם העובדה שאין להם בכלל כסף. זה יסתדר. זה תמיד מסתדר. זה כמו משחק שחמט", אמר טראמפ.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות שערים. בורסת טוקיו עולה בכ-2%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.6%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.2% ובורסת סיאול מתקדמת בכ-0.7%. בתחום מניות הזיכרון, מניית סמסונג נסחרת הבוקר בדרום קוריאה ללא שינוי, כאשר SK Hynix עולה בשיעור קל של מתחת ל-1%.

במקביל, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בשינויים קלים בלבד. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 נסחרים ביציבות והחוזים על הנאסד"ק מתקדמים בכ-0.2%.

בתל אביב, המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.45%. טאואר צפויה לטפס בכ-5%, בעוד עמיתותיה קמטק ונובה צפויות להיחלש בעד 2%. נייס צפויה לעלות במעל 4%, וטבע ואלביט מערכות יתחזקו בעד 1.5%.

בגזרת עונת הדוחות, דיווחים בולטים צפויים להתפרסם היום מצד חברת השבבים הדואלית קמטק , חברת הפינטק נאייקס , ויצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן .

הבורסה בת"א חתמה את שבוע המסחר החולף במגמה מעורבת, בין היתר, על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין ארה"ב ואיראן לפתיחה המחודשת של מצר הורמוז. בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה בכ-0.5%, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-2.2% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-0.2%.

את העליות הוביל מדד הבנקים, שטיפס בשבוע החולף בכ-2.4%. מדד הטכנולוגיה בלט גם הוא לחיוב עם עלייה של כ-1%, במקביל להתאוששות שנרשמה במגזר השבבים בוול סטריט. מנגד, מדד הבנייה הוביל את המגמה השלילית ונחלש בכ-4.8%, ומוסיף להיות בעל הביצועים החלשים ביותר מתחילת השנה, עם ירידה של כ-12%. גם מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה עם ירידה של כ-4.6%, כשברקע הצניחה במחירי הנפט בעולם.

שתי מניות בלטו לחיוב בשבוע החולף:

אל על הייתה הכוכבת של השבוע החולף והמריאה בכ-20%, לאחר שדיווחה כי הרווח הנקי שלה ברבעון השני הוכפל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מניית פאלו אלטו , שבערב יום חמישי האחרון נכנסה רשמית למדדים המובילים בבורסה, זינקה בכ-9% בשבוע החולף וממשיכה להיסחר סביב שיא כל הזמנים שלה. נזכיר כי המניה נכנסת למדדי הבורסה בתהליך מדורג. בשלב הראשון, במשקל מופחת של רבע מהמשקל המלא הצפוי לה (5%), או 1.25%. בנובמבר, משקלה יעלה ל-2.5% ורק בעדכון השלישי תגיע למשקל המלא, 5%. המהלך מגיע במסגרת הרישום הכפול של החברה, וצפוי להגדיל את החשיפה של המשקיעים בישראל למניית ענקית הסייבר.

בניו יורק, וול סטריט תחזור להיסחר היום לאחר שבוע ירוק, בו זכתה לרוח גבית מההתפתחויות בזירה הגאופוליטית, כאשר המגמה החיובית הועצמה על־ידי דוח התעסוקה החלש מן הצפוי בארה"ב, שהנמיך דרמטית את הציפיות להעלאת ריבית. ה-S&P 500 זינק בכ-3.6% לשיא חדש של כל הזמנים, תוך שהוא חוצה לראשונה את רף ה-7,700 נקודות; הנאסד"ק התרומם בכ-5.2% ונמצא במרחק נגיעה משיאו האחרון; וכך גם הדאו ג'ונס, שהתחזק בכ-3%.

מניות השבבים יצאו בשבוע שעבר מטריטוריה של שוק דובי (ירידה של 20% מהשיא), אך עדיין נמצאות בשטח של תיקון (ירידה של 10% מהשיא). קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, סיכמה את השבוע החולף בעלייה של כ-7.6%, ויצאה כך מטריטוריה של שוק דובי (ירידה של 20% מהשיא). אנבידיה , אינטל , מארוול ו-Arm סיימו את השבוע עם עליות של מעל 10%.

קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחר סקטור התוכנה, המשיכה במומנטום החיובי שלה והתרוממה בכ-8.6%. מניית פלנטיר הובילה את העליות וזינקה בשיעור חד של כ-40%, אחרי שפרסמה דוחות חזקים במיוחד לרבעון השני. מדובר בשבוע החזק ביותר שרשמה המניה מאז 2024.

מניית SpaceX זינקה בכ-22.8% בשבוע החולף ושברה כך רצף של ארבעה שבועות אדומים. זאת, על רקע אופטימיות גוברת לגבי הנתונים היסודיים של החברה, אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה, והודעה על השקעה שלה ושל טסלה בגובה 16.8 מיליארד דולר להקמת מפעל שבבים חדש בטקסס. בנוסף, ביום חמישי שוחרר נתח ראשון של מניות חסומות של SpaceX למסחר, אך בשווקים העריכו כי החששות מפני לחצי מכירה תומחרו כבר במחיר המניה.

ביום שבת, ברקשייר האת'וויי , חברת האחזקות של וורן באפט, אותה מוביל כעת יורשו גרג אייבל, פרסמה תוצאות כספיות מרשימות. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הכפיל את עצמו, וקפץ ל-25.67 מיליארד דולר לעומת 12.37 מיליארד דולר. ברקשייר ביצעה במחצית הראשונה של 2026 השקעות בהיקף נרחב של 39 מיליארד דולר, כאשר ברבעון השני היא קנתה מניות בכ־23 מיליארד דולר ומכרה מניות בכ־3.7 מיליארד דולר - כלומר רכישות נטו של כ־19.8 מיליארד דולר. בכך הגיע לסיומו רצף של 14 רבעונים שבהם ברקשייר הייתה מוכרת מניות נטו. ההשקעה הגדולה ביותר בתקופת הדיווח הייתה במניית אלפאבית (גוגל) .

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדד תל גוב-כללי, ובו כלל איגרות החוב של ממשלת ישראל, עלה ב-0.4% בשבוע החולף. התשואה לפדיון הגלומה במדד נמצאת מתחת לקו 3% הסימבולי (2.97%), שזהו סימן חיובי שמעידן על אמון מחודש מהמשקיעים. מדד תל בונד 20, ובו עשרים איגרות הקונצרניות הגדולות בבורסה, עלה בסיכום השבועי ב-0.5%. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.35% (מרבית הסדרות צמודות מדד). גם כאן יש התעוררות מחודשת בביקוש המשקיעים לחוב קונצרני, שמורידה את התשואות ומשחקת תפקיד חיובי.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות איבדו גובה ביום שישי, לאחר שדוח התעסוקה החלש מן הצפוי הנמיך את הציפיות להעלאת ריבית (עוד על כך תחת סעיף 4) - אם כי הן עדיין גבוהות בהרבה מהרמות שנרשמו לפני פרוץ המלחמה נגד איראן. הבוקר, המסחר באג"ח מתנהל בשינויים קלים, כאשר התשואה לעשר שנים עומדת על 4.65% והתשואה לשנתיים עומד על 4.2%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש הבוקר מול הדולר בכ-0.2% ונסחר מעט מעל לרף ה-3 שקלים. בשבוע החולף, השקל התחזק מול הדולר בכ-1.8%, לנוכח העליות הנאות שנרשמו בוול סטריט והקלה מסוימת במתיחות הגאו־פוליטית, שתרמה להיחלשות הדולר ברחבי העולם.

לאחר שבשבוע החולף ירדו במעל 7%, על רקע תקוות הסוחרים לעסקה שתביא לפתיחתו של מצר הורמוז, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות של עד 1%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 78 דולר לחבית.

מחיר הזהב יורד הבוקר בכ-0.3% ונסחר סביב 4,385 דולר לאונקיה. הוא ממשיך להיסחר בשיא של כחודשיים, על רקע הירידה בציפיות הריבית בארה"ב ומגמת ההיחלשות של הדולר בעולם. נזכיר כי כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב נוטה להיחלש בסביבות של ריבית גבוהה, כאשר גם דולר חלש הופך את המתכת לאטרקטיבית יותר לקונים זרים.

4. מאקרו

היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו חשובים ברחבי העולם. המשקיעים יצפו בעיקר למדד המחירים לצרכן שיפורסם בארה"ב ביום רביעי, וצפוי להיות בעל השפעה מכרעת על כיוון הריבית.

קונצנזוס האנליסטים צופה עלייה של כ-0.1%, שתשקף ירידה בקצב האינפלציה השנתי מ-3.5% ל-3.4%. בבלומברג העריכו כי מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, יטפס בכ-0.2%, כך שאינפלציית הליבה השנתית תעלה בכ-2.5%. כלכלני בלומברג ציינו כי "מדד המחירים יהיה קריטי. אנחנו צופים כי אינפלציית הליבה תיפול לקריאה השנתית הנמוכה ביותר שלה מאז מרץ 2021. זה יאתגר את נקודת השיח הפופולרית בקרב הנצים של הפדרל ריזרב, על כך שהאינפלציה הייתה מעל ליעד במשך חמש שנים, מה שמצריך פעולה דרסטית".

ביום שישי, יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שצפוי להציג עלייה של 0.2%-0.3%. בבית ההשקעות פסגות צופים שקצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.5% ויתבסס עמוק יותר מתחת למרכז טווח יעד היציבות של בנק ישראל (בין 1% ל-3%). מרבית האנליסטים צופים כי בנק ישראל ימתין עם הורדת ריבית נוספת עד להתבהרות בחזית הגאו־פוליטית.

בפסגות העריכו כי בנק ישראל ימתין עם הורדת הריבית בספטמבר, אך יבצע הפחתה בהחלטה שלאחר מכן באוקטובר. הם ציינו כי רוב הסיכונים לתחזית הריבית מוטים כלפי מעלה, לנוכח התארכות הלחימה, היחלשות נוספת של השקל והלחצים בשוק השכירות. "לאור כל אלו, אנו מעריכים כי בנק ישראל יפחית את הריבית עוד פעמיים ב-12 החודשים הקרובים, אך לא ימהר להפחית את הריבית מעבר לכך, עד שתתבהר תמונת האינפלציה לטווח הבינוני", כתבו בבית ההשקעות.

שבוע המסחר החדש נפתח לאחר שביום שישי האחרון, חל שינוי דרמטי בתמחור הריבית בארה"ב, בעקבות דוח התעסוקה החלש מן הצפוי לחודש יולי.

דוח התעסוקה לחודש יולי בארה"ב הפתיע כלפי מטה והציג ירידה של כ-23 אלף משרות, כאשר קונצנזוס האנליסטים צפה לתוספת של 83 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד ל-4.1%, אם כי המהלך יוחס בעיקר לירידה בכמות העובדים המועסקים או מחפשים עבודה באופן אקטיבי. בעקבות הדוח, ההסתברות בה מתמחרים השווקים העלאת ריבית בספטמבר צנחה מכ-67% לפני שבוע לכ-44% - כך שהסוחרים מהמרים כעת שהריבית תישאר על כנה בהחלטת הפדרל ריזרב הבאה בספטמבר.

בטור קצר של ג'ף קוקס, עורך הכלכלה של CNBC, הוא ציין כי המספרים של דוח התעסוקה "מטעים", וסיכם כמה היבטים מרכזיים אליהם התייחסו בשווקים: "הירידה של 23 אלף במצבת המועסקים לא הייתה גרועה כפי שנראתה, והירידה שיעור האבטלה ל-4.1% לא הייתה טובה כפי שנראתה", כתב קוקס. "הסיבה העיקרית למספר האדום הייתה אובדן של 53 אלף עובדי מדינה - התפתחות שכלכלנים מציינים כי נובעת בעיקר מגורמים עונתיים שעשויים להתעדכן בהמשך. מנגד, מצבת המועסקים במגזר הפרטי למעשה עלתה ב-30 אלף".

קוקס הוסיף כי "שיעור ההשתתפות ירד במעט ל-61.4%, ורושם כעת ירידה של 0.7 נקודות אחוז השנה בלבד, עקב עזיבתם של כמעט 1.4 מיליון אנשים. ישנה מידה רבה של 'רעש הגירה' במספר הזה, אך הוא עדיין משנה את הדינמיקה שעל פיה קובעי המדיניות יעריכו את מצבו של שוק העבודה. שיעור אבטלה של 4.1% פתאום כבר לא נראה מרשים כל כך כאשר שיעור ההשתתפות נמצא בשפל של 50 שנה, אם מוציאים מהכלל את תקופת הקורונה".

באשר להשפעה על ציפיות הריבית, קוקס ציין כי "השווקים הגיבו לדוח בהורדת האפשרות של העלאת ריבית בספטמבר מהפרק. אך לא כל כך מהר: קובעי המדיניות בבנק המרכזי עשויים לראות בירידה בשיעור האבטלה הנמוך איתות משמעותי יותר, ויכולים לפרש אותו כאינדיקטור לשוק עבודה יציב יחסית. מוטיב חוזר בפרשנויות בוול סטריט ביום שישי לאחר פרסום הדוח היה שבכירי הפד ככל הנראה יניחו את הדוח הזה בצד ויפנו במהירות את הפוקוס שלהם למדד המחירים לצרכן - תוך הכרה בכך שהצמיחה החלשה במצבת המועסקים לפחות מסירה את הדחיפות מהעלאת ריבית בספטמבר".

5. תחזית

טום לי, שהיה בעברו אסטרטג השווקים הראשי של ג'יי. פי. מורגן וכיום עומד בראשה של קרן Fundstrat Capital, מעריך שה-S&P 500 עשוי לחצות החודש לראשונה את רף ה-8,000 נקודות - כלומר, לטפס במעל 3% מרמתו הנוכחית. לי ציין לחיוב את עונת הדוחות החזקה עד כה של הרבעון השני, והצביע גם על כך שמדד הנאסד"ק-100 נמצא מעל לממוצעים הנעים שלו ל-20, ל-50 ול-200 יום.

"אני חושב שטכנית, זה נראה חיובי למדי, אבל אנחנו עדיין חושבים שכדאי לגוון את תיקי ההשקעות", אמר לי. "אני עדיין שורי על שבבים ושבבי זיכרון, אפילו שהם נמצאים בתיקון. אני חושב שהם הולכים להתאושש בדיוק כמו שראינו ב-1997 וב-1998. אבל ההתאוששות כאן לדעתי תהיה מובלת על־ידי 'שבע המופלאות', תוכנה ואת'ריום (המטבע הקריפטוגרפי, ר"מ)".

בראיון ל-CNBC, לי ציין גם כי תהליך הפחתת המינוף בתחום ה-AI שהתרחש בשבועות האחרונים (שלבסוף בא לידי ביטוי במכירת אחזקותיה של קרן הגידור Situational Awareness לסיטאדל של קן גריפין), מכין את התשתית לקראת עליות נוספות. "הפחתת המינוף שמה הרבה כסף בצידי הדרך, הפכה את הסנטימנט לדי דובי ואז בנוסף לכך אנשים הפכו מאוד סקפטיים לגבי הפד, מה שגרם למשקיעים להפחית בסיכון. ועכשיו, אני חושב שרווחי החברות היו טובים עד כה ושיש בחינה מחודשת של האופן בו האינפלציה עשויה להיות קרה יותר מהציפיות. וכמובן, ה-AI [הביקוש] עדיין חזק. אז אני חושב שיהיה מרדף, ושהמרדף הזה ייקח אותנו לכיוון ה-7,900-8,000 נקודות".