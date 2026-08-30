מחקר פורץ-דרך: חיזוי סיכון למחלות כרוניות של גיל הזיקנה

הכתבה בשיתוף מרכז רפואי מאיר בקבוצת כללית

בעידן שבו הבינה המלאכותית מבטיחה לחולל שינוי עמוק בעולם הרפואה, אחד הצעדים המשמעותיים ביותר הוא היכולת לבדוק האם טכנולוגיות פורצות דרך יכולות לעבוד בסנכרון עם נתוני העולם האמיתי. המפגש עם העולם האמיתי מאפשר להבין אילו מהטכנולוגיות אכן יכולות להפוך מרעיון מבטיח לכלי רפואי בעל ערך.

במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית פועלים בשנים האחרונות לחבר בין העולמות האלה - בין האתגרים והצרכים שעולים מהשטח הרפואי, לבין הידע, הטכנולוגיות והפתרונות שמפתחת תעשיית המדטק והביוטק הישראלית. המטרה היא ליצור סביבת עבודה שבה רעיונות חדשניים אינם נשארים על הנייר, אלא פוגשים את הרפואה כפי שהיא מתנהלת בפועל - ונבחנים על היכולת שלהם לתת לה מענה אמיתי.

מרכז החדשנות במאיר, שהוקם לפני כארבע שנים וחצי, פועל בשלושה צירים מרכזיים: פיתוח פתרונות לאתגרים העולים מהמחלקות הקליניות; חיבור בין הידע והמחקר באקדמיה לבין היכולות ההנדסיות והטכנולוגיות של התעשייה; והטמעת תרבות של תהליכי חדשנות, יזמות ובינה מלאכותית בקרב אנשי ונשות המרכז הרפואי.

"אנחנו פועלים כל הזמן בשני כיוונים", מסביר אוּרי גורן, מנהל מרכז החדשנות של מרכז רפואי מאיר מקבוצת כללית. "יש מקרים שבהם רופא או מחלקה מציפים בעיה קלינית, ואנחנו מסייעים לפתח פתרון ראשוני. ובמקביל אנחנו פותחים את שערי המרכז הרפואי לסטארטאפים הזקוקים לסביבה ומומחיות קלינית כדי לבדוק, לחקור ולשפר את הטכנולוגיה שלהם".

אורי גורן, מנהל מרכז החדשנות במאיר / צילום: דוברות מרכז רפואי מאיר מקבוצת כללית

טיפול מונע מותאם אישית

אחד משיתופי הפעולה הבולטים של מרכז החדשנות במאיר נעשה עם חברת Longevity AI הישראלית המפתחת פלטפורמת בינה קלינית לרפואה מונעת ומותאמת אישית. המחקר המשותף מתמקד במחלת סוכרת מסוג 2 - אחת המחלות הכרוניות הנפוצות בעולם, שעלולה להוביל לאורך השנים לסיבוכים קשים, בהם מחלות לב, שבץ מוחי, פגיעה בראייה וקטיעות גפיים.

את המחקר מובילות מטעם מרכז רפואי מאיר פרופ' פנינה רוטמן-פיקילני, מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומחלות עצם, וד"ר ליאת ברזילי-יוסף, אנדוקרינולוגית בכירה ומנהלת השירות להשמנה, בשיתוף דור דניאל, סמנכ"ל הטכנולוגיות של Longevity AI, ומדעני הנתונים גיל פרנקל וד"ר ליאור רויטמן.

התפקיד של הפלטפורמה שפיתחה Longevity AI הוא להעניק טיפול יזום ומניעתי באמצעות שני מרכיבים משלימים. המרכיב הראשון הוא דשבורד שמספק לרופא מידע רחב-היקף על המטופל הן ברמה הגנטית והן ברמה ההתנהגותית על מנת להבין איפה ממוקם המטופל מבחינת פוטנציאל ההידרדרות לקראת מחלות הזיקנה והאם ניתן להתערב כדי לדחות את הופעת המחלות או למנוע אותן. והמרכיב השני הוא אפליקציה המשרתת את המטופל בעזרת הנחיות והצעות מקצועיות.

המחקר, המתבסס על נתוני Real-World Data מותממים של כללית, בוחן עד כמה מודלים קליניים שפותחו בעולם לחיזוי הסיכון לסוכרת מסוג 2 אכן מתאימים לאוכלוסייה הישראלית. זאת, משום שמאפיינים שונים בין אוכלוסיות, ובהם מאפיינים גיאוגרפיים, עשויים להשפיע על רמת הסיכון ועל מידת הדיוק של המודלים.

"אנחנו רוצים להבין מי מהמטופלים נמצא במסלול שעלול להוביל להתפתחות המחלה, עוד לפני שלב האבחון", מחדד גורן. "החשיבה היא מניעתית - לזהות את הסיכון בזמן ולאפשר לרופא.ה לפעול מוקדם יותר כדי להעניק למטופל טיפול מונע מותאם אישית, ולשפר ולהאריך את תוחלת החיים הבריאה שלו".

תכנון אופטימלי של חדרי ניתוח באמצעות AI

לדברי גורן, למרכז רפואי מאיר יש יתרונות משמעותיים במיוחד עבור חברות צעירות בתחום הרפואה, ביניהם השטח הקליני: מחלקות, רופאים ומטופלים שמאפשרים לבצע מחקרים, ולידציות וניסויים. יתרון נוסף הוא השימוש בביג דאטה. מאגר הנתונים של כללית מספק לחוקרים בסיס נתונים שמאפשר לבחון אלגוריתמים על נתונים אמיתיים ומותממים של מטופלים בהתאם לכללי האתיקה ולנהלים של משרד הבריאות ושל הכללית.

מרכז החדשנות, הנשען על מרכזי המומחיות הקלינית והמחקרית של המרכז הרפואי, בין היתר בתחומי רפואת החירום, אורתופדיה, קרדיולוגיה, גינקולוגיה ופולמונולוגיה, מפעיל תוכנית המעניקה לסטארטאפים ייעוץ ראשוני ללא עלות מצוותים קליניים. המפגש מאפשר לחברות להבין טוב יותר את הצורך הרפואי מהשטח ולבחון האם יש בסיס למחקר או לפיתוח משותף. "השלב הראשון נועד להבין האם הפתרון באמת פוגש בעיה קלינית", אומר גורן. "משם יכולים לצמוח מחקר, ולידציה או הטמעה".

אחת הדוגמאות המעניינות היא שיתוף פעולה עם חברת OPMED.AI, שבמסגרתו נבחנים כלי AI שעשויים לשפר את יכולת החיזוי והתכנון של הפעילות בחדרי הניתוח, ובכך לטייב את ההספק והתפוקה של אחד המשאבים היקרים ביותר במרכזים רפואיים. דוגמה נוספת היא שיתוף פעולה עם חברת FERTILAI הנמצא לקראת פיילוט, שנועד לשפר את התקשורת בין מרפאות IVF למטופלות, ובהמשך תיבחן האפשרות לנתח נתונים חשובים לאורך הליך ההפריה באמצעות כלי חיזוי מבוססי AI.

שילוב הזרועות בין הרפואה, המחקר והטכנולוגיה מספק פתרונות חדשניים יעילים ופורצי דרך שאפשר היה רק לדמיין עד לא מזמן. עבור המטופל זו בשורה גדולה: הוא יוכל לקבל אבחנה מדויקת וטיפול מונע ומותאם אישית, ולהאריך את תוחלת החיים הבריאה.

הכתבה בשיתוף מרכז רפואי מאיר בקבוצת כללית