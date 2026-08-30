יותר שנים בריאות: מהפכת הלונג'יביטי של מכבי

הכתבה בשיתוף מכבי שירותי בריאות

בשנים האחרונות הפך המושג לונג'ביטי (Longevity) מאחד התחומים המדוברים בעולם הבריאות לתפיסה שמבקשת לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על רפואה. המטרה אינה רק להאריך את תוחלת החיים, אלא להגדיל את מספר השנים שבהן אנחנו חיים בבריאות טובה, עצמאיים ומתפקדים - מה שמכונה - Healthspan.

"מערכת בריאות מתקדמת לא יכולה להסתפק רק בטיפול במחלה לאחר הופעתה, אלא נדרש גם לזהות סיכונים מראש ולהעניק כלים שיאפשרו לחיות יותר שנים בבריאות טובה ובאיכות חיים גבוהה", קובעת מנכ"לית מכבי סיגל דדון-לוי. לדבריה: "מכבי מובילה את תחום הלונג'יביטי מתוך תפיסה שמחברת בין רפואה מונעת, חדשנות, טכנולוגיה, דאטה ואנשי מקצוע מעולים. המטרה שלנו היא להפוך את הידע והיכולות שלנו לחלק מהמפגש היומיומי עם החברים, ולהמשיך לפתח רפואת קהילה שרואה לא רק את הבריאות שלהם היום, אלא גם שנים רבות קדימה".

"כשאנחנו מדברים על לונג'יביטי, אנחנו לא מדברים על חיי נצח וגם לא רק על השאלה כמה שנים נחיה", מסביר ד"ר ניצן ענו, מנהל תחום הלונג'יביטי במכבי. "המטרה היא להאריך את ה-Healthspan - מספר השנים שבהן אנחנו חיים בבריאות טובה, עצמאיים, פעילים ומתפקדים. אפשר לחשוב על זה כניסיון לצמצם את שנות ההידרדרות. אם אדם יחיה עד גיל 90 או 95, אנחנו רוצים שכמה שיותר מהשנים האלה הוא יהיה חזק, נייד, עצמאי וגם חד קוגניטיבית".

אלא שהלונג'ביטי, הוא מדגיש, אינו מתחיל בגיל השלישי. "הרבה מהמחלות שאנחנו פוגשים בגיל 60, 70 ו-80 מתפתחות במשך עשרות שנים קודם. אני מסתכל על זה כמו על חיסכון לפנסיה: גם לבריאות יש אפקט של ריבית דריבית. פעילות גופנית, שינה טובה, תזונה והימנעות מעישון מצטברות לאורך שנים. ככל שנתחיל בגיל צעיר יותר, האפקט יהיה משמעותי יותר. אבל חשוב להדגיש שגם בגיל מבוגר אפשר לשפר גומרי סיכון, כושר ותפקוד. כמעט אף פעם לא מאוחר מדי לשפר את המסלול".

ד''ר ניצן ענו, ראש תחום לונג'יביטי במכבי / צילום: עופר חג'יוב

במכבי מבקשים להטמיע את התפיסה הזו לא כשירות בודד, אלא כחלק מתשתית רפואת הקהילה. במסגרת "מכבי לונג'יביטי" מחברים בין חמישה תחומים מרכזיים המשפיעים על הבריאות לאורך זמן: גוף ותנועה, תזונה, שינה, בריאות נפשית וקוגניציה. לצד תוכן והנגשת ידע, מציעה מכבי כלים מעשיים ובהם אפליקציית UpApp לקידום פעילות גופנית ומאמן תזונה מבוסס בינה מלאכותית.

"האתגר הגדול של הלונג'ביטי הוא לא רק לדעת מה צריך לעשות, אלא להפוך את הידע הזה להתנהגות שאפשר להתמיד בה במשך שנים", אומר ד"ר ענו. "מטופל יכול לקבל מהרופא המלצה מצוינת במפגש הרפואי, אבל הבריאות שלו נקבעת במידה רבה לפי מה שהוא מיישם בפועל במשך הזמן. כאן הכלים הדיגיטליים יכולים לשנות את המשחק". לדבריו, הטכנולוגיה מאפשרת לעבור בהדרגה מ"צילום סטילס" של מצב המטופל בנקודת זמן מסוימת ל"סרט" שמציג מגמות לאורך זמן ומאפשר לתת משוב כשנדרש. "יותר דאטה לא בהכרח שווה יותר בריאות. הערך נוצר כשאנחנו יודעים לתרגם את המידע להחלטה או לשינוי התנהגות שהמטופל מצליח להתמיד בה לאורך שנים".

נדבך נוסף במהלך הוא הכשרת אנשי המקצוע. מכבי קיימה בשיתוף אוניברסיטת רייכמן הכשרה ייעודית לכמאה רופאים, רופאות ואנשי מקצוע, ובהם דיאטנים, פיזיותרפיסטים ואחים ואחיות. ההכשרה עסקה בין היתר בביולוגיה של ההזדקנות, בריאות מטבולית, תזונה, פעילות גופנית, מדדי כושר, גיל המעבר, גנטיקה, כלים לניטור בריאות באמצעות שעונים וחיישנים חכמים, בינה מלאכותית וכמובן אימון לשינוי התנהגות - Health Coaching. "היה לנו חשוב שזה לא יהיה קורס על איך לחיות עד גיל 120, אלא הכשרה רפואית רצינית ומבוססת ראיות", אומר ד"ר ענו. "הרפואה הקלאסית שואלת, ובצדק, 'מה הבעיה שהביאה אותך אליי היום?'. רפואת הלונג'יביטי מוסיפה שאלה: מה הסיכון של האדם הזה בעוד 10, 20 או גם 40 שנה, ובעיקר מה אפשר לעשות היום כדי לשנות את המסלול?".

סיגל דדון-לוי, מנכ''לית מכבי / צילום: עופר חג'יוב

לדברי ד"ר ענו, לצד אימוץ החדשנות יש למכבי גם תפקיד מכריע של סינון מקצועי: "עולם הלונג'ביטי מתפתח במהירות, וכמו עם ה-AI, כנראה שזה רק ילך ויתעצם בשנים והעשורים הבאים. אולם לצד חדשנות אמיתית, הזדמנויות אדירות, ורפואה מבוססת ראיות, יש גם לו מעט טרנדים והייפ. לכן אחד מתפקידי המפתח שמכבי לקחה על עצמה בתחום הלונג'ביטי זה לבחון ולחקור כל הזמן מה באמת מבוסס, מה באמת יכול להוביל לשינוי מיטיב בהתנהגות או בהחלטה רפואית, ואז להנגיש את הידע והשירותים שיש בהם ערך אמיתי.

כדי לבחון את התמונה הרחבה פיתחה מכבי גם מדד Healthspan לשנות חיים בריאות ברמת האוכלוסייה, המבוסס על שילוב של נתוני בריאות, סקרים ונתוני תמותה. המדד מאפשר לזהות את הפערים בין תוחלת החיים לשנות החיים הבריאות, לבחון הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה ולזהות היכן קיימת הזדמנות להתערבות מוקדמת יותר.

ומה צפוי בהמשך? "בעוד חמש או עשר שנים, חלק גדול ממה שאנחנו מכנים היום רפואת לונג'יביטי פשוט יהיה תשתית של רפואה טובה יותר", מעריך ד"ר ענו. "המבחן האמיתי שלנו לא יהיה כמה טכנולוגיות הכנסנו למערכת, אלא האם הצלחנו להוסיף למטופלים יותר שנים של בריאות, תפקוד ועצמאות".

הכתבה בשיתוף מכבי שירותי בריאות